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Генштаб ЗС (4472) обстріл (20945)

Протягом 29 липня росіяни завдали 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України 29 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомдяється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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Автор: Роман Свиридович
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поки не буде ударів по аєродромах кацапів діла не буде.
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29.07.2023 20:22 Відповісти
 
 