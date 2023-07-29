Протягом 29 липня росіяни завдали 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України 29 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомдяється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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