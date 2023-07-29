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Генштаб ВС (4253) обстрел (20073)

В течение 29 июля россияне нанесли 5 ракетных и 19 авиационных ударов, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины 29 июля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 5 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

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поки не буде ударів по аєродромах кацапів діла не буде.
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29.07.2023 20:22 Ответить
 
 