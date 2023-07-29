В течение 29 июля россияне нанесли 5 ракетных и 19 авиационных ударов, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины 29 июля 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 5 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".
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Игорь Литвинюк 575799d2
показать весь комментарий29.07.2023 20:22 Ответить Мне нравится 1
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