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Новини Економіка
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націоналізація (224) Пасенюк (13) Сбербанк Росії (82)

Під час націоналізації російського "Сбербанку" приватні фінансові компанії заробили щонайменше 850 мільйонів гривень

Новини Цензор.НЕТ Економіка

сбербанк

Після початку ліквідації банку в лютому 2022 року, Україна не отримала контроль над облігаціями внутрішньої державної позики на 9 млрд гривень, які опинились в руках приватної структури та приносять їй дохід.

Про це йдеться в матеріалі "Дзеркала тижня", інформує Цензор.НЕТ.

При переведенні активів російського банку у власність української держави найнадійнішою його частиною вважалися понад 9 млрд грн, вкладені в облігації державної внутрішньої позики (ОВДП), причому у Фонд гарантування вкладів фізосіб ці цінні папери не потрапили.

Вони перебували під арештом у компанії ICU ("Інвестиційний капітал Україна"),  якою керують Макар Пасенюком та Костянтин Стеценко.

При цьому арешт активів жодним чином не забороняв фінансовій компані оперувати коштами, отриманими від погашення цих паперів, заробляти відсотки та щедро преміювати керуючих директорів компанії - Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка.

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"Звісно, все це було б неможливо, якби не прокурорський арешт, що фактично подарував ICU гроші, пущені в оборот", - йдеться в матеріалі. 

Зокрема ICU вклала повернену Міністерством фінансів позику, (яка, як і все майно "Сберу", взагалі-то належать державі) у депозитні сертифікати Нацбанку.

"Такі собі "швидкі гроші", адже дохідність за депсертифікатами на той момент була 23% річних. За даними джерела в НБУ, заробіток на "оренді чужої квартири" вже перевалив за 850 млн грн. Якби на цих ОВДП заробляла не приватна компанія, а держава, то могла б купити мінімум 3,5 тисячі "мавіків-3", наприклад", - вказується у матеріалі на фінансову схему.

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Однак верхівкою історії стало те, що частково отриманий від цих вкладень дохід 2022 року, "Авангард" спрямував на виплату винагороди кінцевим бенефіціарним власникам - Стеценку та Пасенюку.

"Ні багато ні мало - 580 млн грн на двох. Поклали грошики собі в кишені", - резюме матеріалу. 

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+20
Держава навмисно не виконує свої контролюючі функції, щоб на цьому наживатися. Мільярди розкрадуються .
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30.07.2023 13:01
+15
ЗЕлупу жалко, він же нічого не знав. 😳 І д*Єрмака жалко, і Гетьманцева, і Шмигаля ... Бідні та нещасні, дурять їх всякі стеценки та пасенюки. 🤣
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30.07.2023 13:08
+13
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30.07.2023 13:14
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Я чомусь не здивований ...
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30.07.2023 12:56 Відповісти
Держава навмисно не виконує свої контролюючі функції, щоб на цьому наживатися. Мільярди розкрадуються .
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30.07.2023 13:01 Відповісти
Если бюрократия выходить из - под контроля и устанавливает свои порядки: пишет сама себе законы, сама их "исполняет" и сама "судит" за их нарушения - то государство как общественный институт превращается в профанацию и такая ситуация называется классовой диктатурой бюрократического класса.
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30.07.2023 15:54 Відповісти
Маркса з Єнгельсом перечитались?
Все набагато простіше. Україна уже давно окупована мокшанською агентурою в особі внутрішньої 5-ї колони, яка узурпувала всю державну владу, а демократію якраз перетворила на профанацію з періодичною імітацію недолугої подоби виборів для розводу місцевих лохів.
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31.07.2023 00:50 Відповісти
Стісняюсь сритать:
1. Що це за "прокурорський арешт, що фактично подарував ICU гроші"?
Це як арешт злочинця, який дарує злочинцю свободу?
Джерело: https://censor.net/ua/n3434259
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30.07.2023 13:03 Відповісти
може ICU це прокладка, яку найняли на шляху до націоналізації. От вони і скористалися.
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30.07.2023 13:17 Відповісти
Скоріш за все, було як завжди в Україні.
Дали відкат. ОВДП перевели на рахукнки приватників "на зберігання", про то, кому належать відсотки за ОВДП- судове питання. Так завжди у нас робиться.
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30.07.2023 13:24 Відповісти
Звісно, прокладка. За допомогою якої кошти "на шляху до націоналізації мали з'їсти миші".
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30.07.2023 15:39 Відповісти
Починай розвиватися, тоді і зрозумієш, що арешт активів, ще не арешт злочинця.
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30.07.2023 13:20 Відповісти
"З великої мудрості постає й велика скорбота, і той, хто множить знання, примножує гризоти."
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30.07.2023 15:43 Відповісти
Ось такий собі "свій" пракурорський арешт під свою кампашку для чергового пограбунку державних активів.
Чи це не та ж сама ICU, у якій "горіла хата" Гонтарєва провертала свої оборутки?
Пасенюк, знайоме прізвисько. Раптом це не гаманець сонцеликого скинутого гетьмана вальцмана?
Виходить зелені чоловічки при владі діляться з папєрєдніми баригами?
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31.07.2023 00:57 Відповісти
Шерше ля зелене бидло
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30.07.2023 13:05 Відповісти
Значит шикаластер и сатанинская поделились с зеленой плесенью и усе чикипуки.
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30.07.2023 15:50 Відповісти
ЗЕлупу жалко, він же нічого не знав. 😳 І д*Єрмака жалко, і Гетьманцева, і Шмигаля ... Бідні та нещасні, дурять їх всякі стеценки та пасенюки. 🤣
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30.07.2023 13:08 Відповісти
а що достойні учні вОНи, вже навіть переплюнули, а вОна лікті кусає, що таке навколо відбувається, а все мимо неї злодлійкуватої, їй нічого не перепадає.
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30.07.2023 22:18 Відповісти
Чия така фірма? Не арахламідії часом?
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30.07.2023 13:13 Відповісти
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30.07.2023 13:14 Відповісти
а до капітельманши, ти пробувало це застосувати, чи тільки до гундосого утирка? але мабуть до тебе довго доходить, бо людина розумна, відразу бачила, що собою представляє ця непотріб, і тЮлька така ж сама.
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30.07.2023 22:20 Відповісти
Результати такого розслідування потрібно направляти у прокуратуру і БЕБ.

Ми то почитаємо ...
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30.07.2023 13:14 Відповісти
Ха-ха. В прокуратуру і БЕБ?
Хочете ще почитати? Почитайте про ці структури.
І стане зрозуміло, куди ще при цій владі можна звернутись, де б не було зеленої плісняви.
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30.07.2023 14:34 Відповісти
Можна в "Спортлото". Або в "Лігу сексуальних рехворм".
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30.07.2023 16:25 Відповісти
Можна і далі кривлятися. Наразі це правоохоронні органи.
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30.07.2023 17:47 Відповісти
І за часів царату, і совка, і зараз ім'я цим статевим органам - "правопохоронні".
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30.07.2023 17:55 Відповісти
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі відповідного законодавства здійснюють правоохоронну діяльність. (Органи держави)

Ну, у тебе інші асоціації
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31.07.2023 14:41 Відповісти
Зеленої плісняви багато де немає. Але наразі Зе* і Ко при владі. І є небезпека другої каденції.
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30.07.2023 17:48 Відповісти
Шо вже всьо -- гроші з іх карманів не витрусиш ?
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30.07.2023 13:15 Відповісти
І це в них називається "націоналізацією"? А взагалі здалося б всім-всім з одного боку не лінуватися позайматися арифметикою (адже 580 млн.грн - приблизно по 7 млн доларів на кожного) і співставити наприклад з зарплатою президента США - з доплатами біля 500 тис. доларів річних - це в найбагатшій країні. Добре, скажете - це приватна компанія (хоча до чого тут "націоналізація" і хто винен?). Варто поцікавитися економікою США під час Другої Світової: президент Рузвельт пропонував верхню межу прогресивного податку на індивідуальні доходи встановити 100%, говорячи при цьому, що під час війни ніхто не має права заробляти більше 30 000 доларів річних (нинішні приблизно 400 000), конгрес погодився на 94%, до речі верхня межа ще довго після війни була десь 75%, нині в більшості розвинених країн діє прогресивний податок 35-40%. Але в нас схоже в Трускавці слуг цьому не вчили...
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30.07.2023 13:16 Відповісти
А Держава куди дивиться? Явна змова....
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30.07.2023 13:18 Відповісти
Ви ж доросла людина, що ви маєте на увазі під теміном "держава"
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30.07.2023 13:25 Відповісти
Держава - соціальний інститут, що здійснює управління суспільством. Суверенна держава - політичне утворення з визначеною територією, економікою і політичною владою.
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30.07.2023 14:05 Відповісти
Держава це классовий інструмент реалізації класових інтересів бюрократичного класу. . Читаймо класиків. Карла Кацелебоген сказав, що суспільної власності немає, є власність державної бюрократиї.
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30.07.2023 15:47 Відповісти
Це не смішно..
Держава - це люди. У данному випадку Зеленьський, Єрмак, Голова НБУ, Міністр Фінансів, ще хтось, хто саме і приймав за відкати рішення перевести ОВДП на "зберігання" до приватної компанії.
Чи ви думаєте та ICU самостійно, вночі у мішку ті ОВДП винесла ?
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30.07.2023 19:09 Відповісти
Отакої! Оборотку зробили без Zеленої команди! Расстрєлять!
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30.07.2023 13:25 Відповісти
Так шо и шикаластера, ну ты зверь. ПС. Придецца сатанинскай 2 ногу сломать.
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30.07.2023 15:43 Відповісти
Вийшли нові методики з опи)))
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30.07.2023 14:42 Відповісти
Так это их шарашка, а то зицпредседатели.
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30.07.2023 15:42 Відповісти
Теж мені відкриття. ICU - відома порошенківська відмивка. Так, і сатановська там не терлась, а керувала. І пасенюк - один з гаманців сивочолого та сатановської. І нічого такого не могло відбутися без відому зеленої команди(читай-ОПи). Тобто, все це одна шайка.
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30.07.2023 16:28 Відповісти
Давно кажу, що вони союзники , на жаль по злочинному збагаченню та знищенню України
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31.07.2023 01:10 Відповісти
І саме тому Зеленьський і Єрмак прийняли рішення перевести у "Порошенківську контору" ОВДП, що належали націоналізованому банку!
Так сказати, щоби у Порошенко грошенят побільшало
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30.07.2023 19:15 Відповісти
Скільки він там "вклав" у допомогу ЗСУ?
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31.07.2023 01:11 Відповісти
Наче арештовані активи ригоаналорашистських бандюковичів через цю трикляту ІСU і виводились свого часу
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31.07.2023 01:07 Відповісти
Пасенюк зможе домовитися з усіма, хто любить гроші, використовуючи державний ресурс. треба вже трохи посидіти.
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30.07.2023 14:03 Відповісти
Щось таке потім спливе і з націоналізацією сенс-банка.
Чи не спливе, а залишиться прихованим, як і в випадку з приватом.
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30.07.2023 14:13 Відповісти
З Приватом якраз ситуація зрозуміла ..
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30.07.2023 14:25 Відповісти
Ой лі, вся лі.
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30.07.2023 14:50 Відповісти
Меня больше интересует чего он так долго делал в Украине? В 2016 ЦЗ через СБР выплачивали пособие по безработице на соответствующую карту с таким же названием.
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30.07.2023 14:22 Відповісти
Ось у кого справжній кінець епохи бідності...😡
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30.07.2023 14:24 Відповісти
приватні фінансові компанії заробили щонайменше 850 мільйонів гривень


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30.07.2023 15:17 Відповісти
А я би порадів за цих двох. Оскільки вітчизняний поц є невиліковний, а його представник у державі - не здатний навчатись полупокер, то на такому преміальному ресурсі (симбіотична екосистема поца та полупокера) треба заробляти. Тим більше, що закон навряд чи порушено, а якщо у відповідальних осіб і виникали питання, то вони знайшли на них власні відповіді у Марбельї чи Тіваті, чи не так? PS. ...Он у нас і перший криптоактивний мільярдер з-явився, живе в Монако - кажуть, заробив чесно. То які питання? Справді, під час війни негарно мати такі прибутки, але це побажання, а не закон...
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30.07.2023 15:38 Відповісти
Сатанинская и шикалатный ссаясс нихило урвали.
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30.07.2023 15:40 Відповісти
то приватні компанії заробили???
чи влада поібала????
розтлумачте на людській мові
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30.07.2023 15:55 Відповісти
і якщо таке саме на кожному арештованому обʼєкті ?

потім будуть називати себе «бізнесменами»
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30.07.2023 16:49 Відповісти
Хто знає , є якась стаття у кодексі про недоотримання доходів в бюджет ? Чи .... десь плаче Остап Бендер , бо не знав такий чудовий цілком законний спосіб відбирання грошей у держави?
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30.07.2023 19:17 Відповісти
Там багато статтей вилізе як зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво, грабіж державних фінансів (доходів, неотриманого прибутку), тощо.
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31.07.2023 01:41 Відповісти
 
 