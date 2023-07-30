Під час націоналізації російського "Сбербанку" приватні фінансові компанії заробили щонайменше 850 мільйонів гривень
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Після початку ліквідації банку в лютому 2022 року, Україна не отримала контроль над облігаціями внутрішньої державної позики на 9 млрд гривень, які опинились в руках приватної структури та приносять їй дохід.
Про це йдеться в матеріалі "Дзеркала тижня", інформує Цензор.НЕТ.
При переведенні активів російського банку у власність української держави найнадійнішою його частиною вважалися понад 9 млрд грн, вкладені в облігації державної внутрішньої позики (ОВДП), причому у Фонд гарантування вкладів фізосіб ці цінні папери не потрапили.
Вони перебували під арештом у компанії ICU ("Інвестиційний капітал Україна"), якою керують Макар Пасенюком та Костянтин Стеценко.
При цьому арешт активів жодним чином не забороняв фінансовій компані оперувати коштами, отриманими від погашення цих паперів, заробляти відсотки та щедро преміювати керуючих директорів компанії - Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка.
"Звісно, все це було б неможливо, якби не прокурорський арешт, що фактично подарував ICU гроші, пущені в оборот", - йдеться в матеріалі.
Зокрема ICU вклала повернену Міністерством фінансів позику, (яка, як і все майно "Сберу", взагалі-то належать державі) у депозитні сертифікати Нацбанку.
"Такі собі "швидкі гроші", адже дохідність за депсертифікатами на той момент була 23% річних. За даними джерела в НБУ, заробіток на "оренді чужої квартири" вже перевалив за 850 млн грн. Якби на цих ОВДП заробляла не приватна компанія, а держава, то могла б купити мінімум 3,5 тисячі "мавіків-3", наприклад", - вказується у матеріалі на фінансову схему.
Однак верхівкою історії стало те, що частково отриманий від цих вкладень дохід 2022 року, "Авангард" спрямував на виплату винагороди кінцевим бенефіціарним власникам - Стеценку та Пасенюку.
"Ні багато ні мало - 580 млн грн на двох. Поклали грошики собі в кишені", - резюме матеріалу.
Будь ласка, зачекайте...
Все набагато простіше. Україна уже давно окупована мокшанською агентурою в особі внутрішньої 5-ї колони, яка узурпувала всю державну владу, а демократію якраз перетворила на профанацію з періодичною імітацію недолугої подоби виборів для розводу місцевих лохів.
1. Що це за "прокурорський арешт, що фактично подарував ICU гроші"?
Це як арешт злочинця, який дарує злочинцю свободу?
Джерело: https://censor.net/ua/n3434259
Дали відкат. ОВДП перевели на рахукнки приватників "на зберігання", про то, кому належать відсотки за ОВДП- судове питання. Так завжди у нас робиться.
Чи це не та ж сама ICU, у якій "горіла хата" Гонтарєва провертала свої оборутки?
Пасенюк, знайоме прізвисько. Раптом це не гаманець сонцеликого скинутого гетьмана вальцмана?
Виходить зелені чоловічки при владі діляться з папєрєдніми баригами?
Ми то почитаємо ...
Хочете ще почитати? Почитайте про ці структури.
І стане зрозуміло, куди ще при цій владі можна звернутись, де б не було зеленої плісняви.
статевиморганам - "правопохоронні".
Ну, у тебе інші асоціації
Держава - це люди. У данному випадку Зеленьський, Єрмак, Голова НБУ, Міністр Фінансів, ще хтось, хто саме і приймав за відкати рішення перевести ОВДП на "зберігання" до приватної компанії.
Чи ви думаєте та ICU самостійно, вночі у мішку ті ОВДП винесла ?
Так сказати, щоби у Порошенко грошенят побільшало
Чи не спливе, а залишиться прихованим, як і в випадку з приватом.
чи влада поібала????
розтлумачте на людській мові
потім будуть називати себе «бізнесменами»