Путін проведе телефонну розмову із Ердоганом та домовиться про особисту зустріч

Російський диктатор Володимир Путін та турецький президент Раджеп Таїп Ердоган проведуть телефонну розмову, щоб домовитися про особисту зустріч, яка б мала відбутися ще навесні.

Про це Путін заявив на пресконференції за підсумками саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, його слова наводить турецьке видання Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися... або він (Ердоган. - Ред.) до нас приїде, або я до нього з'їжджу, подивимося. Він мене запрошував ще ось до (президентських і парламентських. – Ред.) виборів (у Туреччині. – Ред.), але потім ми вирішили, що краще цього не робити, щоб ніхто не спекулював на цю тему", – заявив Путін.

Він зазначив , що його візит напередодні виборів міг розглядатися як "спроба впливу на внутрішньополітичний процес". "Ні йому, ні мені це не потрібно. І ми вирішили нашу зустріч перенести. Але ми так і не домовилися де – або в нас, або в Туреччині. Подивимося", – сказав Путін.

"Ми хотіли переговорити телефоном, президент Ердоган пропонував розмову, але він запропонував не дуже зручний для мене час. Я запропонував сьогодні – йому незручно, запропонував завтра – йому теж незручно. Ну, домовилися на розмову, по-моєму, на середу. Переговоримо там і вирішимо", – зауважив Путін.

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Нагадаємо, The Wall Street Journal писав, що Путін всіляко уникає розмов із Ердоганом, зокрема обговорення повернення Росії до "зернової угоди".