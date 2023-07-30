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Новини За кордоном
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Путін проведе телефонну розмову із Ердоганом та домовиться про особисту зустріч

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган,путін

Російський диктатор Володимир Путін та турецький президент Раджеп Таїп Ердоган проведуть телефонну розмову, щоб домовитися про особисту зустріч, яка б мала відбутися ще навесні.

Про це Путін заявив на пресконференції за підсумками саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, його слова наводить турецьке видання Anadolu, передає Цензор.НЕТ. 

"Ми домовилися... або він (Ердоган. - Ред.) до нас приїде, або я до нього з'їжджу, подивимося. Він мене запрошував ще ось до (президентських і парламентських. – Ред.) виборів (у Туреччині. – Ред.), але потім ми вирішили, що краще цього не робити, щоб ніхто не спекулював на цю тему", – заявив Путін.

Він зазначив , що його візит напередодні виборів міг розглядатися як "спроба впливу на внутрішньополітичний процес". "Ні йому, ні мені це не потрібно. І ми вирішили нашу зустріч перенести. Але ми так і не домовилися де – або в нас, або в Туреччині. Подивимося", – сказав Путін.

"Ми хотіли переговорити телефоном, президент Ердоган пропонував розмову, але він запропонував не дуже зручний для мене час. Я запропонував сьогодні – йому незручно, запропонував завтра – йому теж незручно. Ну, домовилися на розмову, по-моєму, на середу. Переговоримо там і вирішимо", – зауважив Путін.

Також читайте: Безкоштовного зерна від Путіна недостатньо, потрібно припинити війну, - голова Африканського союзу Ассумані

Нагадаємо, The Wall Street Journal писав, що Путін всіляко уникає розмов із Ердоганом, зокрема обговорення повернення Росії до "зернової угоди".
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Топ коментарі
+8
Здохни,сволота бункерна.
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30.07.2023 17:28
+7
Турєцкій султан снова поімєєт лапотного сцаря...
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30.07.2023 17:29
+6
В Турцию только двойник сможет поехать. Придётся Пердогану поехать на парашу и понюхать скрепный запах Ху#ловского чемодана.
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30.07.2023 17:34
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Здохни,сволота бункерна.
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30.07.2023 17:28 Відповісти
Турєцкій султан снова поімєєт лапотного сцаря...
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30.07.2023 17:29 Відповісти
В Турцию только двойник сможет поехать. Придётся Пердогану поехать на парашу и понюхать скрепный запах Ху#ловского чемодана.
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30.07.2023 17:34 Відповісти
А цьому пуцьверіньку ще хтось вірить? Воно не дихне якщо не збрехне.
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30.07.2023 17:35 Відповісти
Терорист і злочинець путін як завжди бреше. Єрдоган не поїде в Московію, а путін тим більше в Турцію.
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30.07.2023 17:40 Відповісти
Шо, знайшлась нарешті банка вазеліну?
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30.07.2023 17:40 Відповісти
Два людоеда, ****.
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30.07.2023 17:40 Відповісти
обоє рябоє
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30.07.2023 17:43 Відповісти
пыпа не поедет, поэтому Эрдоган прилетит, но только в обмен на обещание пыпы продлить "зерновую сделку"
потом кремлеботы будут визжать, что Запад в лице Эрдогана пошёл на попятную и был вынужден принять российские "требования"
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30.07.2023 17:49 Відповісти
Він що, Ердогана хоче посадити на дві неділі на карантин?
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30.07.2023 18:22 Відповісти
Для двойника карантин не нужен...
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30.07.2023 22:49 Відповісти
З покидьками взагалі не зручно спілкуватись ...
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30.07.2023 18:24 Відповісти
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30.07.2023 19:09 Відповісти
Вот и поговорили....
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31.07.2023 13:26 Відповісти
До середи султан наточить ятаган, а ***** змастить сраку спину
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30.07.2023 19:10 Відповісти
 
 