За добу ворог 32 рази обстріляв Сумщину, є поранений

За 30 липня рашисти здійснили 32 обстріли прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 169 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумська ОВА.

"Протягом дня було здійснено 32 ворожих обстріли. Зафіксовано 169 вибухів. Обстріляно 22 населені пункти у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській", - ідеться в повідомленні.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів (30 вибухів), САУ (27 вибухів) та артилерії (п’ять вибухів). Поранено цивільну особу. Також пошкоджено три приватні житлові будинки та СТО, на території якої – трактор і трансформатор.

По Білопільській громаді ворог з міномета випустив 15 мін.

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Юнаківська громада зазнала обстрілу із САУ (вісім вибухів).

На територію Есманської громади росіяни скинули з безпілотника два вибухові заряди ВОГ, а також обстріляли з міномета (40 вибухів).

Під вогнем ворожих мінометів перебувала і Зноб-Новгородська громада, тут зафіксовано п’ять вибухів.

Середино-Будська громада зазнала обстрілу зі ствольної артилерії (вісім вибухів) та мінометів (10 вибухів). Окрім того, ворожий дрон скинув один заряд ВОГ. Пошкоджено водонапірну вежу.

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У Великописарівській громаді зафіксовано обстріли з артилерії (чотири вибухи), міномета (12 вибухів), а також скидання з ворожого БПЛА вибухового заряду ВОГ.

Нагадаємо, протягом 29 липня ворог здійснив 25 обстрілів. Зафіксовано 122 вибухи.