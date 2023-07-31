УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15534 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 130 12
армія РФ (13428) Генштаб ЗС (4472) ліквідація (1922) знищення (4069)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 246 190 осіб (+490 за добу), 4211 танків, 4816 артсистем, 8188 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України станом на 31 липня Сили оборони знищили близько 246 190 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 246190 (+490) осіб ліквідовано,

танків - 4211 (+6) од,

бойових броньованих машин - 8188 (+10) од,

артилерійських систем - 4816 (+21) од,

РСЗВ - 699 (+1) од,

засоби ППО - 460 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4017 (+6),

крилаті ракети - 1347 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7292 (+17) од,

спеціальна техніка - 715 (+4).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська БМП залітає в засідку бригади поліції "Лють" та намотує свою піхоту на гуслі. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 246 190 осіб (+490 за добу), 4211 танків, 4816 артсистем, 8188 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
Минув 3449 день москальсько-української війни.
60 одиниць техніки та майже 500 чумардосів. На вихідні все просіло, напевно вплив погоди. Арта та логістика чудово, броня присутня. Наближається ювілей по РСЗО. ППО:спецтехніка рахунок 1:4. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 246 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
показати весь коментар
31.07.2023 09:05
+7
Видно, что погода наладилась.
Танки и пушечки парашные стройными рядами опять поехали на концерт кабздона.
показати весь коментар
31.07.2023 08:34
+6
Хочете більше? Йдіть в ЗСУ. Воюйте кращє!
показати весь коментар
31.07.2023 09:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потрібно застосовувати частіше касетні ********** по всіх кущах та ярах - цифра 490 мене як платника податків не влаштовує
показати весь коментар
31.07.2023 08:33 Відповісти
платники зі США постачають ********** - а ти тут причому?
показати весь коментар
31.07.2023 11:31 Відповісти
артелерийские системы- я думаю это с минометами. 120 мм точно миномет считают. ну а по меньше хз
показати весь коментар
01.08.2023 01:22 Відповісти
Видно, что погода наладилась.
Танки и пушечки парашные стройными рядами опять поехали на концерт кабздона.
показати весь коментар
31.07.2023 08:34 Відповісти
Щось не те з "лишним составом". Після початку застосування касетних *********** хороших русских стало не більше, а менше. Дивно.
показати весь коментар
31.07.2023 08:37 Відповісти
A kak ih poštiat esli dohlie roSSijani ležat na bolšoi zaminirovanoi ploštjadi trave, kustah i odnovremeno nado nastupat i prodolzit ohotu na dikih kacapov vokrug sebja...
показати весь коментар
31.07.2023 11:26 Відповісти
Хочете більше? Йдіть в ЗСУ. Воюйте кращє!
показати весь коментар
31.07.2023 09:01 Відповісти
Минув 3449 день москальсько-української війни.
60 одиниць техніки та майже 500 чумардосів. На вихідні все просіло, напевно вплив погоди. Арта та логістика чудово, броня присутня. Наближається ювілей по РСЗО. ППО:спецтехніка рахунок 1:4. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 246 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
показати весь коментар
31.07.2023 09:05 Відповісти
Якщо довіряти нашому Генштабу, то в липні було знищено 689 одиниць артилерії, без урахування РСЗВ.
показати весь коментар
31.07.2023 10:17 Відповісти
аврта - це з мінометами, 120 мм точно рахують міномет а менбшим каобром хз. Тюльпани 2-3 мм точно рахують міномети
показати весь коментар
01.08.2023 01:24 Відповісти
На жаль такі людські втрати для оркостану це ніщо .Ну це наприклад зникненя з карти такого міста як таганрог. Так багато хто з цих дебілів не знають навіть де він знаходиться. А так ,на поминках, папються до усрачки а на ранок все забудуть.
показати весь коментар
31.07.2023 19:20 Відповісти
 
 