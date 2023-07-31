Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 246 190 осіб (+490 за добу), 4211 танків, 4816 артсистем, 8188 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України станом на 31 липня Сили оборони знищили близько 246 190 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 246190 (+490) осіб ліквідовано,
танків - 4211 (+6) од,
бойових броньованих машин - 8188 (+10) од,
артилерійських систем - 4816 (+21) од,
РСЗВ - 699 (+1) од,
засоби ППО - 460 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 311 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4017 (+6),
крилаті ракети - 1347 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7292 (+17) од,
спеціальна техніка - 715 (+4).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Танки и пушечки парашные стройными рядами опять поехали на концерт кабздона.
60 одиниць техніки та майже 500 чумардосів. На вихідні все просіло, напевно вплив погоди. Арта та логістика чудово, броня присутня. Наближається ювілей по РСЗО. ППО:спецтехніка рахунок 1:4. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 246 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...