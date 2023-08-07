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Вночі окупанти обстріляли Херсон, під завалами будинку загинула жінка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

7 серпня близько 00:05 російські війська вкотре обстріляли місто Херсон.

Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинок, виникли пожежі. Під завалами приватного будинку загинула жінка", - йдеться в повідомленні.

Через нічний обстріл обласного центру щонайменше сім містян травмовано. Дані уточнюються.

Також окупанти ввечері 6 серпня обстріляли з артилерії село Ольгівка Бериславського району. Постраждало двоє місцевих жителів, одного з них госпіталізовано. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. 

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Автор: Марина Макєєва
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Люди в Херсоні в шоці від інформації про кількість випущених снарядів яку подає військова адміністрація і та, яка є на самому разі. Мабуть адміністрації яка ночує в Миколаєві видніше....
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07.08.2023 08:42 Відповісти
У вас, мабуть, крім того, що нема совісті, ще й нема співчуття. Не знаю, звідки у вас дані, щоб подати цей матеріал тут?
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07.08.2023 11:18 Відповісти
Просто дрянь.
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07.08.2023 11:20 Відповісти
Мабуть думають, що ми рахувати не можемо.
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07.08.2023 09:07 Відповісти
 
 