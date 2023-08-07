Вночі окупанти обстріляли Херсон, під завалами будинку загинула жінка

7 серпня близько 00:05 російські війська вкотре обстріляли місто Херсон.

Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинок, виникли пожежі. Під завалами приватного будинку загинула жінка", - йдеться в повідомленні.

Через нічний обстріл обласного центру щонайменше сім містян травмовано. Дані уточнюються.

Також окупанти ввечері 6 серпня обстріляли з артилерії село Ольгівка Бериславського району. Постраждало двоє місцевих жителів, одного з них госпіталізовано. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

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