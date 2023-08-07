Державний канал замовив написання текстів на 2,5 млн грн піарнику Зеленського

Держтелеканал FREEДОМ замовив написання текстів на суму понад 2,5 млн грн. Тендер виграла компанія, яка проводила опитування "5 питань від Зеленського" у 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Букви.

Наразі тендер завершено, переможцем стало ТОВ "ІМАЖИНАРІУМ". Так, пише видання, державний телеканал FREEДОМ платитиме за 2 тис. знаків - чотири тисячі гривень. Однак середня ціна по Україні за замовлення текстів у досвідчених авторів становить в середньому 60-120 грн за 1 000 знаків.

"З 2021 року компанія "ІМАЖИНАРІУМ" отримала від телеканалу FREEДОМ (формально – від ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України") майже 29 мільйонів гривень", - йдеться в матеріалі.

"Букви" нагадали, що власник компанії "ІМАЖИНАРІУМ", яка отримала тендер на написання текстів вартістю понад 2,5 мільйона гривень, Володимир Татаренко проводив опитування "5 запитань від Зеленського", яке за ініціативою Володимира Зеленського відбувалося на виборчих дільницях під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

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Опитування тоді проводила компанія ТОВ "ЗЕ МЕДІА" (THE MEDIA LLC), що зареєстрована у Києві. Основний вид діяльності компанії - виробництва кіно, відеофільмів і телевізійних програм. Керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром "ЗЕ МЕДІА" є одна і та сама людина - Володимир Татаренко.

Татаренко також є засновником двох компаній у Маріуполі - ТОВ "МАРАТ ЛТД" (рекламна діяльність, наразі робота компанії припинена) та ТОВ "МІЛЕНІУМ УКРАЇНА" (неспеціалізована оптова торгівля).

Примітно, що за 2019 та 2020 роки компанія двічі брала участь та перемагала у тендерах Державного підприємства "Центр захисту інформаційного простору України" на загальну суму понад 2,5 млн гривень. Замовлення обидва рази стосувалися реклами - її розміщення та поширення.

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