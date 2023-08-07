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Державний канал замовив написання текстів на 2,5 млн грн піарнику Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

freedom

Держтелеканал FREEДОМ замовив написання текстів на суму понад 2,5 млн грн. Тендер виграла компанія, яка проводила опитування "5 питань від Зеленського" у 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Букви.

Наразі тендер завершено, переможцем стало ТОВ "ІМАЖИНАРІУМ". Так, пише видання, державний телеканал FREEДОМ платитиме за 2 тис. знаків - чотири тисячі гривень. Однак середня ціна по Україні за замовлення текстів у досвідчених авторів становить в середньому 60-120 грн за 1 000 знаків.

Державний канал замовив написання текстів на 2,5 млн грн піарнику Зеленського 01

"З 2021 року компанія "ІМАЖИНАРІУМ" отримала від телеканалу FREEДОМ (формально – від ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України") майже 29 мільйонів гривень", - йдеться в матеріалі.

"Букви" нагадали, що власник компанії "ІМАЖИНАРІУМ", яка отримала тендер на написання текстів вартістю понад 2,5 мільйона гривень, Володимир Татаренко проводив опитування "5 запитань від Зеленського", яке за ініціативою Володимира Зеленського відбувалося на виборчих дільницях під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

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Опитування тоді проводила компанія ТОВ "ЗЕ МЕДІА" (THE MEDIA LLC), що зареєстрована у Києві. Основний вид діяльності компанії - виробництва кіно, відеофільмів і телевізійних програм. Керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром "ЗЕ МЕДІА" є одна і та сама людина - Володимир Татаренко.

Татаренко також є засновником двох компаній у Маріуполі - ТОВ "МАРАТ ЛТД" (рекламна діяльність, наразі робота компанії припинена) та ТОВ "МІЛЕНІУМ УКРАЇНА" (неспеціалізована оптова торгівля).

Примітно, що за 2019 та 2020 роки компанія двічі брала участь та перемагала у тендерах Державного підприємства "Центр захисту інформаційного простору України" на загальну суму понад 2,5 млн гривень. Замовлення обидва рази стосувалися реклами - її розміщення та поширення.

Читайте: Харківська ОДА оголосила про тендер на рекламу в ЗМІ вартістю в 2 млн грн

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
Еге-гей, фанати Зеленського, це вже "гроші на крові", чи поки що ні? З нетерпінням чекаю Вашої відповіді!
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07.08.2023 13:04
+40
Пропоную їм один безкоштовний текст на всі часи-ЙДІТЬ ЗА РУС КОРАБЛЕМ НА ХРЄН НАВІКИ РАЗОМ З ВАШИМ КРАЛВРАЛ95
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07.08.2023 13:01
+39
Не просто замовив, а по небачених, космічних цінах.

"...державний телеканал FREEДОМ платитиме за 2 тис. знаків - чотири тисячі гривень.

Однак середня ціна по Україні за замовлення текстів у досвідчених авторів становить в середньому 60-120 грн за 1 000 знаків."

Джерело: https://censor.net/ua/n3435850
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07.08.2023 13:04
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Дмитро Чекалкин

А-ха-ха, ось цей Імажинаріум, який виграв тендер на тексти.
(Зе зрада)
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07.08.2023 13:48 Відповісти
Неудивительно что и яйца по 17 гривен за килограмм. госбюджет то и не такое выдержит если волонтеры собирают с мира по нитке на покрышки для ВСУ. а оффшоры ломяться от поступлений зеленой шоблы сидяшей на потоках .воруя даж гуманитарку. Вова мать твою отдай булаву клоун твое место 95 квартал предатель и вор
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07.08.2023 13:53 Відповісти
такую фуйню как фредком и в психбольнице не слушают, только полный дебил включится
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07.08.2023 13:53 Відповісти
Дякую усім знакам, кожній літері, кожному пробелу!
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07.08.2023 14:11 Відповісти
Краще б скористалися GPTchat , вийшло би набагато дешевше.
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07.08.2023 14:20 Відповісти
На телеканалі "дом" знайшли притулок "жертви" з 112, ньюз1 та мураєвського "Наш". Потрібно починати відлов отаких "Татаренків" і після спустошення рахунків на користь ЗСУ та ВПО їх потрібно лишати десь в підвалі, або гаражному погребі здихати голодною смертю. Тварюки... Ми вже дійшли до того що я не бачу жодних механізмів подолання корупції крім Судів Лінча ... бо вже за три місяці служби "правоохоронець" в Україні стає падлом...
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07.08.2023 14:30 Відповісти
Клас!
Всі вже й забули про клоунаду із "5 вопросов Зеленского о том расширяєтся ли наша вселенная"?
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07.08.2023 14:35 Відповісти
Ну треба ж якось кормитись. Шмигаль з бюджету -на телеканал а телеканал - потрібним людям.
Інакше як платити сраколизам та членотримачам?
А зедібіли нехай ржуть. Для того і голосували.
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07.08.2023 14:41 Відповісти
Слухати і бачити цю зелену мерзоту нижче мого достоїнства!
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07.08.2023 14:59 Відповісти
А ще страшенно дратує оця назва "FREE(eng) + ДОМ(рос.). Відразу відчуваються кварталівські, як певен вони себе називають, "креативщики". I think these creative creatures create shit only...
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07.08.2023 15:10 Відповісти
МАРОДЕРИ!
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07.08.2023 15:26 Відповісти
Справжній слуга народу!
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07.08.2023 16:03 Відповісти
зе-лідор та його "новиє ліца" вже перейшли від мародерства на яйцях до мародерства на буквах...
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07.08.2023 16:30 Відповісти
Шашликович з Осетинським ******* гроші самосвалом. Аж гай гуде. В Америці кажуть, що наскирдовано добродіями вже 3 ярдики. Ну хоч поржали, нє?
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07.08.2023 16:43 Відповісти
Почем лапша на уши народу?
2,5 миллиона!!!
Не успели сериалы снять про уголовника, так сразу уже взялись за лапшу по цене золота.
Ау! Вы там в лодке! Вы в курсе, что идет война и Украина воюет за свою независимость?
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07.08.2023 17:00 Відповісти
так дисертація коштує дешевше
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07.08.2023 17:56 Відповісти
То цей піарник, чи ще якийсь?
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07.08.2023 18:07 Відповісти
А як вам таке?! З такою ******* війна може бути бескінечно

https://www.rbc.ua/ukr/news/********-pid-chas-viyni-prodae-rosiyi-titanovu-1691397828.html
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07.08.2023 20:04 Відповісти
А організувати випуск снарядів коштів немає! Тварюки, свідомо саботують поставки в Армію всього. Залужний доповів, що снарядів поставляється 5%!!! Від потреби. За 1,5 року руки не дійшли у *********. Зате на гундосики, ************** та інший піар коштів з верхом!
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07.08.2023 21:03 Відповісти
Я хочу бути багатим як він.
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07.08.2023 22:21 Відповісти
ГОЙДА!!!!! (очень в тему)
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07.08.2023 22:30 Відповісти
Головне не Порошенко, ау зелени? Що пельки затулили, може не грамотні? Читати не вміють? Купа запитань, в макітри не вміщаються.?
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07.08.2023 23:11 Відповісти
Це ви вже гривень на 250 написали.
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07.08.2023 23:42 Відповісти
ІБАНАРІУМ...
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08.08.2023 02:18 Відповісти
Триндаріум.
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08.08.2023 02:28 Відповісти
Міністр Марченко щойно в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що рівень корупції в Україні зараз найменший за всю історію незалежності...
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08.08.2023 22:12 Відповісти
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