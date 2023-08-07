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Україна сподівається отримати від партнерів ракети SCALP та TAURUS, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

taurus

Постачання далекобійних французьких ракет SCALP та німецьких TAURUS допоможуть Україні знищити позиції ворога та наблизити перемогу.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи питання постачання французьких ракет SCALP та німецьких TAURUS, пише Цензор.НЕТ.

"Ракети такі (далекобійні, – ред.) нам дуже потрібні, і ви бачите їх результати постійно у палаючих російських складах, знищених переправах, мостах тощо. Це високоточна далекобійна зброя, яка без шансів для противника, яка робить те, що наближає нашу перемогу. Хотілося б зі Storm Shadow і SCALP ще бачити поруч і німецьку ракету. Зараз дискусія вже йде щодо крилатої ракети TAURUS. Яке буде прийнято рішення німецьким урядом, ще не знаємо, але сподіваємось, воно буде на користь України", - зазначив Ігнат.

Він також додав, що німецька ракета має більш потужні характеристики, що дозволить завдавати удари на більші відстані. А також додав: "очікуємо і на цю ракету, і хотілося б ще ATACMS, звичайно".

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Речник зауважив щодо дальності ураження німецьких ракет, що кожен виробник стримано каже про тактико-технічні характеристики й може йтися про дальність від 250 км.

"Нас цікавить дальність, точність, потужність. Усе перевіряється на практиці. Дальність ураження ракет чи авіабомб залежить від носіїв, на яких вони знаходяться, і від висоти, на яку їх піднімають ці носії. Тому там все умовно. І щоб збільшити дальність, потрібна висота польоту", - додав Ігнат.

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Топ коментарі
+5
Звісно, що вся надія на партнерів, на ЗСУ і на себе, а не на зелену гидоту.
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07.08.2023 15:24
+4
Дадуть, якщо зєрмак не буде випендрюватись. А воно буде і далі плювати в очі союзникам і Українському народу.
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07.08.2023 15:24
+3
Німці дивляться на США.
Буде наданий Atacams, тоді і буде надано Taurus.
Надія є... Начебто наші "котики" вже опановують MQ-9 Reaper.
Вдалого полювання Воїни!
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07.08.2023 15:24
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Все буде, впевнений!
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07.08.2023 15:19 Відповісти
Даваите -- проиде випробування по рашці
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07.08.2023 15:20 Відповісти
Казав пан кожух дам - та слово його тепле .....
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07.08.2023 15:23 Відповісти
І ми для пришвидшення поставок сремося з ЄСПЛ? Це справді нам допоможе? 🤔
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07.08.2023 15:23 Відповісти
Конечный потребитель будет армия орков.
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07.08.2023 15:23 Відповісти
Дадуть, якщо зєрмак не буде випендрюватись. А воно буде і далі плювати в очі союзникам і Українському народу.
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07.08.2023 15:24 Відповісти
Німці дивляться на США.
Буде наданий Atacams, тоді і буде надано Taurus.
Надія є... Начебто наші "котики" вже опановують MQ-9 Reaper.
Вдалого полювання Воїни!
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07.08.2023 15:24 Відповісти
Звісно, що вся надія на партнерів, на ЗСУ і на себе, а не на зелену гидоту.
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07.08.2023 15:24 Відповісти
"США виділили Україні понад $66 млрд військової, фінансової та гуманітарної допомоги"- БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА СУМА ЗА ПІВТОРА РОКИ !

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07.08.2023 15:26 Відповісти
шановні ЦЕНЗОРЯНИ- будь ласка розкидаєте цю підбірку на усіх можливих сайтах де Банкова обкурює прибічників МАРАФОНУ
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07.08.2023 15:37 Відповісти
Ракетний завод у ДнІпрІ стоЇть цілий аджеж зепліснява не зробила за півтора року хоча б одну далекобійну ракету,хоча б одну..
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07.08.2023 15:29 Відповісти
SCALP вже є. А TAURUS занадто дальнобійна для України. Так сцикло піздоріус сказав.
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07.08.2023 15:30 Відповісти
500 км -- може
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07.08.2023 15:36 Відповісти
асфальтом треба стріляти, або барабанами, шо Пєтя шо Зєля зробили ***** для ракетної програми
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07.08.2023 15:35 Відповісти
Де наші "Нептуни" повітряного базування?
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07.08.2023 15:42 Відповісти
Де, де... Хошь пальцем покажу? Выбирай - указательный, или средний (улыбается)
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07.08.2023 17:07 Відповісти
Так СКАЛЬП вже є в України, Україні потрібні Томагавки!
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07.08.2023 15:49 Відповісти
Досить вже бути наївними. Хоча прихильники серіалу "слуга народу" мене не зрозуміють
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07.08.2023 16:00 Відповісти
Розовых пони свинособаки не пытают, поэтому они не сильно торопятся.
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07.08.2023 16:11 Відповісти
рашистська система ППО в ОПі, при "зе лідору" , під кодовим названням, "козир", буде пробувати знищити всі західні далекобійні ракети для України ,ще на початковій стадії їх польоту в Україну,
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07.08.2023 16:22 Відповісти
Французькі постачаються, а от німці себе поводять як сцикуни
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07.08.2023 16:45 Відповісти
"дальность, точность, мощность" (С) А своё иметь не судьба? (вздыхает)
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07.08.2023 17:00 Відповісти
Шольци не дадуть.
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07.08.2023 18:07 Відповісти
 
 