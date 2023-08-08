Перша партія танків Abrams схвалена до відправки в Україну

Перша партія танків Abrams, які США надають Україні, була схвалена до відправки. Танки прибудуть до Україну на початку осені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Вони вже готові. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі", – сказав начальник відділу закупівель армії США Даг Буш журналістам на брифінгу.

Раніше видання Politico, посилаючись на анонімні джерела, заявило, що першу партію Abrams розраховують відправити до України вже у вересні. До Німеччини вони мають потрапити вже у серпні, де пройдуть остаточний ремонт, а потім будуть готові до відправки в Україну.

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