Первая партия танков Abrams одобрена к отправке в Украину

Первая партия танков Abrams, которые США предоставляют Украине, была одобрена к отправке. Танки прибудут в Украину в начале осени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Они уже готовы. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", – сказал начальник отдела закупок армии США Даг Буш журналистам на брифинге.

Ранее издание Politico, ссылаясь на анонимные источники, заявило, что первую партию Abrams рассчитывают отправить в Украину уже в сентябре. В Германию они должны попасть уже в августе, где пройдут окончательный ремонт, а затем будут готовы к отправке в Украину.

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