Первая партия танков Abrams одобрена к отправке в Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Первая партия танков Abrams, которые США предоставляют Украине, была одобрена к отправке. Танки прибудут в Украину в начале осени.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
"Они уже готовы. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", – сказал начальник отдела закупок армии США Даг Буш журналистам на брифинге.
Ранее издание Politico, ссылаясь на анонимные источники, заявило, что первую партию Abrams рассчитывают отправить в Украину уже в сентябре. В Германию они должны попасть уже в августе, где пройдут окончательный ремонт, а затем будут готовы к отправке в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Тільки не питай про чіпи у свинособачих ракетах.
Дякуємо, Байден!!
Не пошлють же ці танки без авіапідтримки на убой... не комільфо...
Плюс MQ-9 Reaper. Усе це та засоби ППО, арта, у т.ч. HIMRS - єдина інтегрована система і тільки так буде результат на полі бою.
Слава ЗСУ!
Сарказм.
США з урахуванням досвіду війни, аналітики своїх військових аташе щодо бойових дій проти рашистів, у тому числі застосування нами імпортові важкої техніки, даних ЗСУ, у т.ч. навчань на Абрамсах, дають той варіант бронемашини, який на їхню думку та досвід буде реально ефективним проти кацапні.
У будь-якому разі краще за Т-72, Т-80, Т-90. За «Срамоту» навіть не згадую, бо кацапи самі їх знайти на війні не можуть
Не все одразу…
Є причини, з якої Пентагон не бачить цієї броні на наданих нам машинках. Ці причини США нам називати не будуть. Вангувати справа невдячна. Але у Пентагоні прорахували усі про та контра, прийняли саме таке рішення - і на тому респект та подяка.
Згоден з Вами - кількість важкої техніки має значення на фронті.
Упевнений, що у Пентагоні за це подумали, люди вони мудрі. Все у свій час.
В Пентагоні люди військові - вони виконують накази, я би на Пентагон не звалював відповідальність. Ніщо не заважає надати Україні ATACMS, ніяка "секретна броня", але нам досі небажано бити по Криму з озброєнь наданих США...
Те що роблять ЦРУ я не в курсі - в мене немає потрібного допуску до секретної інформації.
А ось те що робило деякий час ФБР - я почув коли переглядав відео де Вікторія Спартц кричала на директора ФБР в Конгресі...
ФБР немає жодного відношення до забезпечення України зброєю для знищення рашистів
Звідки у вас відомості про ЦРУ?
Не простіше було виконувати закон про ленд-ліз Україні, а не займатися переозброєнням союзників по НАТО замінюючи їм радянське озброєння на більш *******?
"У нас є домовленість: 24/7, ми на зв'язку. Тому іноді я можу зателефонувати і сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень, загине 1000 людей. Станьте на моє місце".
"Але не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні. І поки це рішення приймається, в очевидній ситуації, щодня гине багато людей − дуже багато. Просто тому, що рішення ще не прийнято..."
На всю операцію пішло десь 4 місяці, а військова частина зайняла 1 місяць.
І начебто там же, міняли броню на уранову, в польових умовах, за 30 хвилин.
Просто договорняк з росією, не розхитувати лодку, тому так повільно, і без наступальної зброї.
Коли був єфект пригожина, що було сказано - не розхитувать "російську лодку".
Рівних США у допомозі Україні у світі немає.
Ніхто у світі не зробив більше ніж Україна для США, що знизити "потенційний" ризик загибелі.
Всі вони зробили великий внесок в безпеку США.
А Україна зробила найбільший внесок
Ну... дякуємо, звісно... особливо зважаючи, що майже все, чим може похвастатись саме Абрамс, і що його у ліпший бік відрізняє від інших танків, з них було зняте! Може пару місяців до настання сезону дощів і встигнуть повоювати.
Коли військові США переключилися з наступальних операцій на підготовку афганських сил, витрати різко впали.
Вже до 2018 року щороку Сполучені Штати витрачали близько 45 млрд доларів, як повідомляв тоді Конгресу США представник Пентагону.
За даними Міністерства оборони США, загальні військові витрати в Афганістані (з жовтня 2001 року по вересень 2019 року) досягли 778 млрд доларів.
Крім того, Держдепартамент США - разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та іншими державними установами - витратили 44 млрд доларів на реконструкцію.
Таким чином, за офіційними даними, з 2001 по 2019 рік США витратили загалом близько 822 млрд доларів. Ця сума, однак, не враховує витрати у Пакистані, який США використовує як базу для афганських операцій.
є инші підрахунки де загальні витрати американців на афганістан склали цифру у розмірі більше 2 трильйонів доларів.
тобто до рівня афганістану нам сорок років ще або щорічні витрати вчетверо менші на Україну аніж на афганістан.
і це мовчу про те чи воював талібан проти америки крилатими та балістичними ракетами а ще літаками та супутниками...
Мова іде про реальні витрати Америки, якщо порівнювати Афганістан і Україну.
Ви стверджували, що ніколи ще США не витрачали на одну країну більше грошей, ніж в Україні, я Вам з офіційними цифрами показав, що це, м'яко кажучи, брехня.
У Відповідь Ви не змогли нічого сказати окрім як "Узбагойтесь..."
Все, як завжди у зайвохромосомних.
Навчись цивілізовано вести дискусію, а не бикувати.
Это в стиле "эксперта" жданова, который год назад насчитал 80млрд
Вот факты
https://protectukrainenow.org/uk/report
Именно военной помощи, дали меньше 18млрд,
при этом 4 млрд, а это почти 20% - просто "не успели" подписать, хотя Конгрес выделил деньги, и они вернулись в бюджет
19млрд на программу USAI - по которой даже контракты еще не заключили, за все время успели освоить только около 2млрд. А ведь надо еще ждать, пока произведут. Но сначала надо контракт
Конгресс выделил 112млрд, за все время поставки оружия только 18млрд, на 16% - это равзе много?
В итоге деньги вроде бы Конгресс дал, но администрация не спешит их осваивать, но для ТВ - нужные "эксперты" скажут что дали 112млрд
До ВАЗеленського з кодланом претензій не маєте? А до телеідіотів, які його та "слуг коломойського-мертвячука", обрали пАпріколу, бо хуженеБудет?
Джо- Президент Америки, а не України, на жаль.
І американці за свої гроші забезпечують нашу армію зброєю, а нарід зарплатами, тому що найвеличнівший ліТер, вишитий бісером, спустив економіку та оборонку на дерибан "великого крадівництва".
Тому, ...
Щиро дякуємо, Америко!
Усе буде - військові США справжні друзі України. Усе буде Україна!
Пусть московиты будут поражены, увидев, что на них идут "Абрамсы".
В США используют более 2,6 тысяч различных модификаций "Абрамсов", и около 3,5 тысяч находятся на хранении.
Около 3,5 тысяч находятся на хранении, и будут там ещё десятки лет ржаветь, а Украине выделили 10 штук. (!)
Аж цілий 31 Абрамс вони розтягують як поставку на багато траншів. Це пздц.
А наступальна зброя - буде розхитувати лодку...
" И настала осень,
и разлезлась грязь,
пусть **..тся связь,
а танкисты вытерают глаз."
Віділлється вам це добряче ...