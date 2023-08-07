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США (23197) танк (1921)

Первая партия танков Abrams одобрена к отправке в Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

abrams

Первая партия танков Abrams, которые США предоставляют Украине, была одобрена к отправке. Танки прибудут в Украину в начале осени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Они уже готовы. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", – сказал начальник отдела закупок армии США Даг Буш журналистам на брифинге.

Ранее издание Politico, ссылаясь на анонимные источники, заявило, что первую партию Abrams рассчитывают отправить в Украину уже в сентябре. В Германию они должны попасть уже в августе, где пройдут окончательный ремонт, а затем будут готовы к отправке в Украину.

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Топ комментарии
+22
Швидкість під час війни постачання деякими країнами обіцяної зброї продовжує вражати...
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07.08.2023 21:24
+20
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07.08.2023 21:29
+20
Дійсно комплект, за усіма правилами Західної військової науки.
Плюс MQ-9 Reaper. Усе це та засоби ППО, арта, у т.ч. HIMRS - єдина інтегрована система і тільки так буде результат на полі бою.
Слава ЗСУ!
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07.08.2023 21:39
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Правила форума Совет форумчан
Швидкість під час війни постачання деякими країнами обіцяної зброї продовжує вражати...
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07.08.2023 21:24 Ответить
Вони ж не Амазон. Тільки не питай про чіпи у свинособачих ракетах.

Дякуємо, Байден!!
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07.08.2023 23:34 Ответить
чипы ж не бесплатные
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08.08.2023 13:24 Ответить
А швидкість розкрадання укр. армії як вражає !?... За роки незалежності розікрасти і продати таку кількість озброєнь..то тре мати талантище...
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08.08.2023 09:11 Ответить
звичайно це дуже пагано ба навіть більше-ці розкрадання тривають і нині нажаль...
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08.08.2023 09:30 Ответить
Сподіваюсь, що Абрамси тут не головне, а в комплекті з Ф-16...
Не пошлють же ці танки без авіапідтримки на убой... не комільфо...
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07.08.2023 21:25 Ответить
Дійсно комплект, за усіма правилами Західної військової науки.
Плюс MQ-9 Reaper. Усе це та засоби ППО, арта, у т.ч. HIMRS - єдина інтегрована система і тільки так буде результат на полі бою.
Слава ЗСУ!
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07.08.2023 21:39 Ответить
Послали Леопарды,пошлют и Абрамсы.
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08.08.2023 08:59 Ответить
чем ф16 лучше хаймарса?
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08.08.2023 13:25 Ответить
Хаймарс не працює по повітряних цілях.
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08.08.2023 14:53 Ответить
Хаймерс - це зав'язка, а Ф16 - фінал... канони драматургії...
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08.08.2023 16:43 Ответить
Ну хоть шось -- небуло б Абрамсів -- німці не дали б Леопардів
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07.08.2023 21:29 Ответить
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07.08.2023 21:29 Ответить
Interesno kakoj variant otpravit amerikansi abrams?Tam ix silno otlycajetsia bronia
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07.08.2023 21:32 Ответить
Даренному танку в дуло не смотрят.
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07.08.2023 21:36 Ответить
Nu da eto verno.
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07.08.2023 21:40 Ответить
Poliaki i rumini takze polucili abrams,evropejski variant,a on otlycajetsia sto neimejet samoje bolsoje premucestvo cem skazem leopard 2a6.Imeno bronia iz urana.Uvidem kak prijedet,kakoj polucit
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07.08.2023 21:53 Ответить
Абрамс стоит столько же как и ударный вертолет, что нужней ?
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07.08.2023 22:18 Ответить
Геліки, але танків дохріна...
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07.08.2023 22:31 Ответить
Ф-16, Ф-18.
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07.08.2023 23:59 Ответить
всё нужней!
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08.08.2023 15:26 Ответить
Той варіант, що нещадно битиме рашистів !
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07.08.2023 21:45 Ответить
"...Танки не нові; натомість старіші транспортні засоби позбавляються найбільш чутливих технологій, включаючи в деяких випадках секретну броню зі збідненого урану, перш ніж їх можна буде відправити в Україну..."
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07.08.2023 21:45 Ответить
Сер Уінстон Черчіль: «Американці завжди знайдуть правильне рішення, але тільки після того як спробують тисячі неправильних варіантів»
Сарказм.
США з урахуванням досвіду війни, аналітики своїх військових аташе щодо бойових дій проти рашистів, у тому числі застосування нами імпортові важкої техніки, даних ЗСУ, у т.ч. навчань на Абрамсах, дають той варіант бронемашини, який на їхню думку та досвід буде реально ефективним проти кацапні.
У будь-якому разі краще за Т-72, Т-80, Т-90. За «Срамоту» навіть не згадую, бо кацапи самі їх знайти на війні не можуть
Не все одразу…
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07.08.2023 21:54 Ответить
Цікаво - а 1000 Абрамсів в армії Єгипту також не мають "секретної броні"?
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07.08.2023 22:05 Ответить
«Секретна броня» без реального «повітря», достатньої кількості західного фронтового ППО та аерокосмічної розвідки нон-стоп онлайн погоди не зробить. Перетворяться на мішені, у кращому разі на сау.
Є причини, з якої Пентагон не бачить цієї броні на наданих нам машинках. Ці причини США нам називати не будуть. Вангувати справа невдячна. Але у Пентагоні прорахували усі про та контра, прийняли саме таке рішення - і на тому респект та подяка.
Згоден з Вами - кількість важкої техніки має значення на фронті.
Упевнений, що у Пентагоні за це подумали, люди вони мудрі. Все у свій час.
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07.08.2023 22:14 Ответить
За той час Україна платить життям.
В Пентагоні люди військові - вони виконують накази, я би на Пентагон не звалював відповідальність. Ніщо не заважає надати Україні ATACMS, ніяка "секретна броня", але нам досі небажано бити по Криму з озброєнь наданих США...
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07.08.2023 22:23 Ответить
Не все у США залежить від військових. А військові США та ЦРУ роблять для України чимало, за що їм подяка
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07.08.2023 22:25 Ответить
Від військових залежить лише те що входить до їхньої компетенції, я про це й написав.
Те що роблять ЦРУ я не в курсі - в мене немає потрібного допуску до секретної інформації.
А ось те що робило деякий час ФБР - я почув коли переглядав відео де Вікторія Спартц кричала на директора ФБР в Конгресі...
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07.08.2023 22:36 Ответить
ЦРУ спільно із Пентагоном забезпечує пошук у світі та постачання озброєння та БК до ЗСУ.
ФБР немає жодного відношення до забезпечення України зброєю для знищення рашистів
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07.08.2023 23:21 Ответить
Дякую за лікнеп, але - де в мене написано що ФБР має відношення до забезпечення ЗСУ?

Звідки у вас відомості про ЦРУ?

Не простіше було виконувати закон про ленд-ліз Україні, а не займатися переозброєнням союзників по НАТО замінюючи їм радянське озброєння на більш *******?
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07.08.2023 23:37 Ответить
Як на мене, Закон про ленд-ліз та його виконання це найкращий варіант для України. Це питання до США
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07.08.2023 23:40 Ответить
Мову веду лише за забезпечення України озброєнням, а ФБР до цього немає жодного відношення. Усю іншу діяльність ФБР у цьому посиланні немає сенсу обговорювати
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07.08.2023 23:42 Ответить
"...За словами головнокомандувача ЗСУ, Міллі розділяє усі його побоювання.

"У нас є домовленість: 24/7, ми на зв'язку. Тому іноді я можу зателефонувати і сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень, загине 1000 людей. Станьте на моє місце".

"Але не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні. І поки це рішення приймається, в очевидній ситуації, щодня гине багато людей − дуже багато. Просто тому, що рішення ще не прийнято..."
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07.08.2023 22:30 Ответить
Але тому, хто "вирішує", б'ють поклони.
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08.08.2023 08:10 Ответить
не все одразу . тільки пройшло 1,5 року війни ! бо гинуть не американські солдати . якщо б американська армія так отримувала зрою то багатьох викинули з Капітолію вниз головою .
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07.08.2023 22:17 Ответить
Дякуємо США за те, що дають, а дають та роблять насправді чимало. Не все розповідають та показують.
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07.08.2023 22:22 Ответить
я не вважаю 30 танків чимало . 30 танків це для війни з Ліхтенштейном !
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07.08.2023 22:28 Ответить
Подивіться буря в пустелі, там без баз НАТО, логістики, та всякої дурні, отримали мандат, зібрали 4000 танків, 2000 літаків, 3700 артилерії.

На всю операцію пішло десь 4 місяці, а військова частина зайняла 1 місяць.

І начебто там же, міняли броню на уранову, в польових умовах, за 30 хвилин.

Просто договорняк з росією, не розхитувати лодку, тому так повільно, і без наступальної зброї.

Коли був єфект пригожина, що було сказано - не розхитувать "російську лодку".
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07.08.2023 22:56 Ответить
а ще перш ніж піти в атаку 2 тижні трощили Тамагавками , Атакамсами . якщо б ЗСУ 2 тижні прасували Хаймарсами всю лінію фронта то можливо б і цих танків вистачило прорвати оборону кацапів.
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07.08.2023 23:18 Ответить
Без військової, фінансової та політичної допомоги з боку США у 22-23 роках України вже би не існувало фізично
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07.08.2023 23:23 Ответить
з повнокровною військовою підтримкою ЗСУ в 2023 році армії кацапстану вже б не існувало !
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07.08.2023 23:53 Ответить
Ага, "ефективним проти кацапні". Перш за все, вони дбають #щоб_не_було_ескалації. Потім уже йде підрахунок вартості та швидкості постачання "допомоги", оцінка ефекту в політичному піарі (так, у США кандидати теж планують свої передвиборчі кампанії далеко наперед). А вже потім - очікувана ефективність. Бо ще, не доведи Байден, почнемо гнати кацапів зі своєї землі (десятком танків, ага).
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07.08.2023 22:21 Ответить
Ніхто із Західних партнерів не зробив стільки, скільки зробили США.
Рівних США у допомозі Україні у світі немає.
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07.08.2023 22:23 Ответить
Рівних у хитрожопості США у світі теж немає. В обмін на третій ядерний арсенал світу (вартість якого на час знищення перевищує вартість наданих тепер крихт допомоги), підсунули туалетний папірчик під назвою Будапештський меморандум. Типу, тіштеся, як дурень цвяшком.
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07.08.2023 22:26 Ответить
ЯЗ котра була в Україні, була дального радіуса дії, тому була націлена переважно на США.

Ніхто у світі не зробив більше ніж Україна для США, що знизити "потенційний" ризик загибелі.
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07.08.2023 23:01 Ответить
Рішення віддати ЯЗ приймало тодішнєвище політичне керівництво України, а не США. Без цього рішення ніхто би ЯЗ в України не забрав
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07.08.2023 23:26 Ответить
Тобто всі країни колишнього союзу, самі додумались і добровільно віддали зброю до росії, та ще практично задарма, без тиску зі сторони США?

Всі вони зробили великий внесок в безпеку США.

А Україна зробила найбільший внесок
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07.08.2023 23:32 Ответить
А кто этому руководству руки выкручивал? Накосячили,суки,пусть теперь помогают реально,а не по чайной ложке.
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08.08.2023 09:05 Ответить
Во-первых: пусковая кнопка от тех штучек была в мацквабаде , а не в Киеве. Во-вторых: в 90-ых у нас не было средств на содержание ядерки + совкокоррупционный грабеж все и вся в Украине, а значит ядерку могли продать террористам. в-третьих: не отдай ядерку, мы бы поставили крест на своем суверенитете . Каазламордия тогда бы еще оккупировала Украину. А так как Украина оттдала кацапам ядерку , те успокоились. И лохам было не до УКРАИНЫ, ВЕДЬ У НИХ ТОГДА ШЕЛ ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ. КРЕМЛЯДЬ ЛОХОНУЛАСЬ, решив разобраться с нами попозже. И вот настал час разборок. Но Украина, как государство, худо-бедно состоялась и смогла стать на пути кацапэкспансии...
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08.08.2023 09:59 Ответить
Україна, окрім сракєгічних ракет, мала фуєву тучу тактичних ядрьоних боєзарядів. Вчить матЬчастину.
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08.08.2023 08:05 Ответить
"..Politico зазначає, що йдеться про першу партію американських танків у кількості від 6 до 8 одиниць..."!

Ну... дякуємо, звісно... особливо зважаючи, що майже все, чим може похвастатись саме Абрамс, і що його у ліпший бік відрізняє від інших танків, з них було зняте! Може пару місяців до настання сезону дощів і встигнуть повоювати.
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07.08.2023 21:41 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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07.08.2023 21:46 Ответить
Пiдтримую. Амеры еще ни на кого в мире так не раскошеливались , как на нас (уже более 60 млрд юсд).
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07.08.2023 22:06 Ответить
У 2010-2012 роках, коли американський контингент у країні складав понад 100 тисяч військових, війна коштувала США 100 млрд доларів на рік.

Коли військові США переключилися з наступальних операцій на підготовку афганських сил, витрати різко впали.

Вже до 2018 року щороку Сполучені Штати витрачали близько 45 млрд доларів, як повідомляв тоді Конгресу США представник Пентагону.

За даними Міністерства оборони США, загальні військові витрати в Афганістані (з жовтня 2001 року по вересень 2019 року) досягли 778 млрд доларів.

Крім того, Держдепартамент США - разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та іншими державними установами - витратили 44 млрд доларів на реконструкцію.

Таким чином, за офіційними даними, з 2001 по 2019 рік США витратили загалом близько 822 млрд доларів. Ця сума, однак, не враховує витрати у Пакистані, який США використовує як базу для афганських операцій.
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07.08.2023 22:10 Ответить
залежить від того яка партія рахує - та, що в меншости чи та, яка при владі.

є инші підрахунки де загальні витрати американців на афганістан склали цифру у розмірі більше 2 трильйонів доларів.

тобто до рівня афганістану нам сорок років ще або щорічні витрати вчетверо менші на Україну аніж на афганістан.

і це мовчу про те чи воював талібан проти америки крилатими та балістичними ракетами а ще літаками та супутниками...
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07.08.2023 22:26 Ответить
Ну , просто цирк (ходячий)... Узбагойтесь, в Украине Амеры не воюют. Речь идет именно о таком варианте помощи... А во-вторых: война в Украине(надвигающаяся) - причина вывода амервойск из Афгана.
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07.08.2023 22:32 Ответить
Хто говорить про американські війська в Україні, окрім Вас?

Мова іде про реальні витрати Америки, якщо порівнювати Афганістан і Україну.

Ви стверджували, що ніколи ще США не витрачали на одну країну більше грошей, ніж в Україні, я Вам з офіційними цифрами показав, що це, м'яко кажучи, брехня.

У Відповідь Ви не змогли нічого сказати окрім як "Узбагойтесь..."
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07.08.2023 22:37 Ответить
Черговий Мауглі, який вважає образу найкращим аргументом.

Все, як завжди у зайвохромосомних.
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07.08.2023 22:54 Ответить
Слив засчитан. Досвидос.
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07.08.2023 22:55 Ответить
Вибачте - я з ідіотами довго не дискутую через брак в них аргументів.

Навчись цивілізовано вести дискусію, а не бикувати.
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07.08.2023 22:59 Ответить
Love Is A Motherfucker
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07.08.2023 23:03 Ответить
Мабуть все ж таки альцгеймера... Тащ грит, мол ,За даними Міністерства оборони США, загальні військові витрати в Афганістані (з жовтня 2001 року по вересень 2019 року) досягли 778 млрд доларів... 778млрд разделить на 18 лет войны в Афгане = 43.2222... млрд в год. Справка: В Украине получается боле 60 млрд юсд в год..
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07.08.2023 23:39 Ответить
Це ж надо так перекручивать факты: В одном случае амеры присутствуют в сттране войны, а значит заьраты больше, в другом не присутствуют, а значит меньше затрат... Чи, пардоньте , альцгеймера, первые звоночки пошли.
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07.08.2023 22:54 Ответить
Вранье про 60млрд

Это в стиле "эксперта" жданова, который год назад насчитал 80млрд

Вот факты

https://protectukrainenow.org/uk/report

Именно военной помощи, дали меньше 18млрд,

при этом 4 млрд, а это почти 20% - просто "не успели" подписать, хотя Конгрес выделил деньги, и они вернулись в бюджет

19млрд на программу USAI - по которой даже контракты еще не заключили, за все время успели освоить только около 2млрд. А ведь надо еще ждать, пока произведут. Но сначала надо контракт

Конгресс выделил 112млрд, за все время поставки оружия только 18млрд, на 16% - это равзе много?

В итоге деньги вроде бы Конгресс дал, но администрация не спешит их осваивать, но для ТВ - нужные "эксперты" скажут что дали 112млрд
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07.08.2023 23:12 Ответить
А все оч просто, знания приходят к вам благодаря, с вашей стороны, познаниям. В данном случае мудрецы совершали познания путем ощупывания, таким счином они узнали , шо перед ними слон, а не слониха...
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08.08.2023 00:34 Ответить
Нам и "Чифтены " подойдут, из-за нашоi ницости в минулому, що до озброення своеi краiни.
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07.08.2023 22:44 Ответить
Дєдушка Жо нам не друг. А один з винуватців масштабного нападу пацаків на Україну. Просто зара він для комільфо робить вигляд, що нам допомагає. Не буде ж він відверто агресора підтримувати. Тому треба писати не "щиро дякуємо, друзі". а "і на том спасіба", старий жлоб.
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08.08.2023 08:09 Ответить
Кацапа , ты уже похрустело ягельком, после утреннего опохмела?
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08.08.2023 09:39 Ответить
Та ви шо?
До ВАЗеленського з кодланом претензій не маєте? А до телеідіотів, які його та "слуг коломойського-мертвячука", обрали пАпріколу, бо хуженеБудет?

Джо- Президент Америки, а не України, на жаль.
І американці за свої гроші забезпечують нашу армію зброєю, а нарід зарплатами, тому що найвеличнівший ліТер, вишитий бісером, спустив економіку та оборонку на дерибан "великого крадівництва".
Тому, ...
Щиро дякуємо, Америко!
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08.08.2023 13:50 Ответить
all that is so slow like fricking toothache...
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07.08.2023 21:49 Ответить
не щиро але дякуємо бо всі инші емоції за час очікування закінчилися.
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07.08.2023 21:50 Ответить
У ЗСУ та військових Заходу у цій взаємодії усе за планом, згідно графіку та безпекових протоколів. Ніяких емоцій, істерик, психозу.
Усе буде - військові США справжні друзі України. Усе буде Україна!
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07.08.2023 21:58 Ответить
Ви - та як той кацап, гарячий як свiже кiнське... (самi знаете шо за *****).
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07.08.2023 22:10 Ответить
...допоки кацапи відбудували свої лінії оборони в той час, як партнери роздумували..!
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07.08.2023 23:02 Ответить
Самое на грязючку. Та спасибо конечно. Тяжёлые они. Сколько---спрашивать ни к чему? Пусть будет в меру.
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07.08.2023 22:00 Ответить
Втіха не велика..
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07.08.2023 22:07 Ответить
Ну что за недержание речи ? Ну кто тянет за язык ? Или это делают вредители ???
Пусть московиты будут поражены, увидев, что на них идут "Абрамсы".
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07.08.2023 22:08 Ответить
Об этом амеры начинают трындеть, когда техника -уже в Украине (O.Osbourne:"This Means War").
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07.08.2023 22:23 Ответить
к сожалению это фантазии. Когда амеры начинают трендеть, техника еще полгода где то ремонтируется и с нее снимается броня....
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08.08.2023 09:00 Ответить
Вот и почему кацапам хочется шобы так было? Мабуть, нипадецки огребают на фронте. СМЕРТЬ КОЗЛОМОРДИМ ЗАЙДАМ !!!
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08.08.2023 09:42 Ответить
Так сколько Абрамсов выделили, 5 - 10 штук?
В США используют более 2,6 тысяч различных модификаций "Абрамсов", и около 3,5 тысяч находятся на хранении.
Около 3,5 тысяч находятся на хранении, и будут там ещё десятки лет ржаветь, а Украине выделили 10 штук. (!)
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07.08.2023 22:23 Ответить
Говорили у вересні що прибуде АЖ цілих 4 штуки!!!!! І ті без ******** броні. Дя-ку-є-мо.

Аж цілий 31 Абрамс вони розтягують як поставку на багато траншів. Це пздц.
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07.08.2023 23:09 Ответить
згадайте похід пригожина, та істерики "не розхитуйте російську лодку"

А наступальна зброя - буде розхитувати лодку...
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07.08.2023 23:15 Ответить
Параноид (музсопровождение)
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07.08.2023 23:24 Ответить
Не "вони" розтягують, а персонально дєдушка Жо, "козак Байда", *****. Тим, хто це писав, не смішно тепер, га? Ідіоти?
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08.08.2023 08:12 Ответить
Головне початок. Дякуємо США за допомогу.
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07.08.2023 23:17 Ответить
Так! Бредлі також були в «обмеженій» кількості, а по факту ніхто не знає скільки їх зараз. Так як пошкоджені оперативно замінюються і були додаткові поставки вже кілька разів.
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07.08.2023 23:22 Ответить
А когда начнётся осень?
" И настала осень,
и разлезлась грязь,
пусть **..тся связь,
а танкисты вытерают глаз."
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08.08.2023 00:52 Ответить
То вони в Німеччині ще мають ремонт проходити ...

Віділлється вам це добряче ...
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08.08.2023 08:14 Ответить
таку подію роздули з нічого. що вирішують ці 6 танків? абсолютно нічого.
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08.08.2023 09:03 Ответить
Это просто очковтирательство. А через месяц начнут выкручивать руки Украине из за того что якобы контрнаступление не привело к ожидаемым результатам и надо договариваться с бензоколонкой.
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08.08.2023 10:00 Ответить
Вот если бы США сейчас отправили такое количество вертолетов с дальними средствами поражения, или штурмовики- A-10 можно сказать это было бы круто в данный момент. А так как обычно военная мысль наших партнеров опаздывает где-то на год, от того времени когда на этих танка можно было куда то проехать, ну всё равно пусть дают конечно, мы сейчас не сможем передать в армию даже 3 танка "Оптод", не то что целых 30 ), хочу ошибаться конечно.
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08.08.2023 13:35 Ответить
 
 