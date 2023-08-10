Помічника нардепа Гунька арештували із можливістю застави 2 млн грн

Вищий антикорупційний суд арештував помічника народного депутата Анатолія Гунька, яких раніше викрили на отриманні хабара за виділення державних земель.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"Обрано запобіжний захід одному зі спільників нардепа, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди



10 серпня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав помічнику народного депутата, якого напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави.



Як вже повідомлялось, народний депутат України, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать Державному підприємству академії аграрних наук.

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За такі послуги нардеп висловив прохання підприємцю передати йому "винагороду", яка сягає 221 тис. доларів США – з розрахунку 130 доларів США за 1 га державної землі.



08.08.2023 народного депутата та його спільників викрито за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ спільно з СБУ та за сприяння Генерального прокурора після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме 85 тис. доларів США.



Дії народного депутата кваліфіковані ч. 4 ст. 368 КК України. Пособникам, а саме помічнику народного депутата – адвокату та ще одному спільнику, інкриміновано ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.



Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні САП.

Як відомо, нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька 8 серпня 2023 року було викрито на отриманні 85 тис. доларів хабаря.

Докладніше про те, як "слуги народу" заробляли на землях Академії наук читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.