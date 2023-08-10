Помощник нардепа Гунько был арестован с возможностью залога 2 млн грн

Высший антикоррупционный суд арестовал помощника народного депутата Анатолия Гунько, ранее разоблаченных на получении взятки за выделение государственных земель.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"Избрана мера пресечения одному из сообщников нардепа, разоблаченного на получении неправомерной выгоды



10 августа 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал помощника народного депутата, которого накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн грн залога.



Как уже сообщалось, народный депутат Украины, являясь председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук, использовал свои полномочия для предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, принадлежащих Государственному предприятию Академии аграрных наук.

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За такие услуги нардеп высказал просьбу предпринимателю передать ему "вознаграждение", которое составляет 221 тыс. долларов США – из расчета 130 долларов США за 1 га государственной земли.



08.08.2023 народный депутат и его сообщники разоблачены при процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ совместно с СБУ и при содействии Генерального прокурора после получения ими части оговоренных средств, а именно 85 тыс. долларов США.



Действия народного депутата квалифицированы ч. 4 ст. 368 УК Украины. Пособникам, а именно помощнику народного депутата – адвокату и еще одному сообщнику, инкриминировано ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.



Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении САП.

Как известно, нардеп от "Слуги народа" Анатолий Гунько 8 августа 2023 года был разоблачен на получении 85 тыс. долларов взятки.

Подробнее о том, как "слуги народа" зарабатывали на землях Академии наук, читайте в материале Цензор.НЕТ.