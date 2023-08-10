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Новини
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Польща готується до запуску електронного бар’єра на кордоні з Росією

кордон,польща

У Польщі почалися випробування електронного бар’єра на кордоні з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила прессекретарка польської Прикордонної варти Ганна Михальська.

Будівництво електронного бар'єра на кордоні з регіоном Кенігсберг розпочалося у квітні. Ця система камер і датчиків руху діятиме протягом приблизно 199 км. Вона буде розділена на 12 ділянок.

Очікується, що вся система буде готова до кінця вересня.

Михальська повідомила, що останній із дванадцяти електронних контейнерів був встановлений на кордоні - недалеко від Голдапа.

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"Це важливі елементи електронного бар'єра, які пов'язують воєдино всі системи на різних ділянках", - зазначила вона.

За її словами, на одній із ділянок підрядник, компанія Telbud, уже встановив усе обладнання, включно з камерами і кабелями виявлення. Це ділянка в районі Щурькова, яку охороняє прикордонна служба в Сенпополі.

"Наразі підрядник тестує цю ділянку, щоб найближчими днями передати її нам для приймання", - пояснила Михальська.

За її словами, протягом наступних тижнів будуть послідовно прийматися й інші секції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Польща завершила будівництво електронного бар’єра на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО

Автор: 

кордон (4761) Польща (8492) росія (65073)


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Топ коментарі
+5
этого мало, нужно к электричеству подключить
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10.08.2023 18:25
+4
Електричного - 220 -- шоб не шастали
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10.08.2023 18:26
+2
380
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10.08.2023 18:43
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этого мало, нужно к электричеству подключить
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10.08.2023 18:25 Відповісти
Автоматичні великокаліберні на вишках все вирішать.
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10.08.2023 18:50 Відповісти
Так надёжней
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10.08.2023 19:01 Відповісти
такий купол треба Україні, щоб нічого не прилітало. кацапам стіни в 10 метрів хватить.
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10.08.2023 21:54 Відповісти
О це добра штука,ще треба і вглиб щось придумати,щоб не підрили кордон кляті кацапи!
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10.08.2023 18:25 Відповісти
Електричного - 220 -- шоб не шастали
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10.08.2023 18:26 Відповісти
380
показати весь коментар
10.08.2023 18:43 Відповісти
Найефективніший електронний барʼєр - камери спостереження над замінованою смугою на всю довжину кордону.
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10.08.2023 18:28 Відповісти
спарені ,із самонавідними кулеметами ,вогонь із котрих відкриває оператор у випадку спроби наблизитися до барєру рашиста.
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10.08.2023 19:06 Відповісти
Ти ніфіга не знаєш. Його стіна теж будувалась для спостереження.
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10.08.2023 18:40 Відповісти
За кем ? За зайцами или кроликами?
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10.08.2023 18:43 Відповісти
На лінії зіткнення. Титам у своїх франціях не знаєш що у нас війна з 14 року.
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10.08.2023 18:46 Відповісти
Ти стрілки не переводь з її призначення.
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10.08.2023 18:57 Відповісти
Це ботяра козломорда з французьким прапорцем. не відповідай , відразу в бан
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10.08.2023 22:36 Відповісти
Це правда ! Треба зробити заміновані полоси ! Русня любить їх робити в Україні ! Нехай спробують пройти через них у Польщі !Мамкам будуть присилати запчастини...
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10.08.2023 18:36 Відповісти
А рів з крокодилами де? Це більш наглядно та дієво.
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10.08.2023 18:40 Відповісти
 
 