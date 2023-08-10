Польща готується до запуску електронного бар’єра на кордоні з Росією

У Польщі почалися випробування електронного бар’єра на кордоні з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила прессекретарка польської Прикордонної варти Ганна Михальська.

Будівництво електронного бар'єра на кордоні з регіоном Кенігсберг розпочалося у квітні. Ця система камер і датчиків руху діятиме протягом приблизно 199 км. Вона буде розділена на 12 ділянок.

Очікується, що вся система буде готова до кінця вересня.

Михальська повідомила, що останній із дванадцяти електронних контейнерів був встановлений на кордоні - недалеко від Голдапа.

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"Це важливі елементи електронного бар'єра, які пов'язують воєдино всі системи на різних ділянках", - зазначила вона.

За її словами, на одній із ділянок підрядник, компанія Telbud, уже встановив усе обладнання, включно з камерами і кабелями виявлення. Це ділянка в районі Щурькова, яку охороняє прикордонна служба в Сенпополі.

"Наразі підрядник тестує цю ділянку, щоб найближчими днями передати її нам для приймання", - пояснила Михальська.

За її словами, протягом наступних тижнів будуть послідовно прийматися й інші секції.

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