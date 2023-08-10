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Новости
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Польша готовится к запуску электронного барьера на границе с Россией

кордон,польща

В Польше начались испытания электронного барьера на границе с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь польского Пограничного караула Анна Михальская.

Строительство электронного барьера на границе с регионом Кенигсберг началось в апреле. Эта система камер и датчиков движения будет действовать на протяжении примерно 199 км. Она будет разделена на 12 участков.

Ожидается, что вся система будет готова к концу сентября.

Михальская сообщила, что последний из двенадцати электронных контейнеров был установлен на границе - недалеко от Голдапа.

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"Это важные элементы электронного барьера, которые связывают воедино все системы на разных участках", - отметила она.

По ее словам, на одном из участков подрядчик, компания Telbud, уже установил все оборудование, включая камеры и кабели обнаружения. Это участок в районе Щурькова, который охраняется пограничной службой в Сенпополе.

"В настоящее время подрядчик тестирует этот участок, чтобы в ближайшие дни передать его нам для приемки", - пояснила Михальская.

По ее словам, в последующие недели будут последовательно приниматься и другие секции.

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Автор: 

граница (5264) Польша (8407) россия (95467)


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Топ комментарии
+5
этого мало, нужно к электричеству подключить
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10.08.2023 18:25
+4
Електричного - 220 -- шоб не шастали
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10.08.2023 18:26
+2
380
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10.08.2023 18:43
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этого мало, нужно к электричеству подключить
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10.08.2023 18:25 Ответить
Автоматичні великокаліберні на вишках все вирішать.
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10.08.2023 18:50 Ответить
Так надёжней
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10.08.2023 19:01 Ответить
такий купол треба Україні, щоб нічого не прилітало. кацапам стіни в 10 метрів хватить.
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10.08.2023 21:54 Ответить
О це добра штука,ще треба і вглиб щось придумати,щоб не підрили кордон кляті кацапи!
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10.08.2023 18:25 Ответить
Електричного - 220 -- шоб не шастали
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10.08.2023 18:26 Ответить
380
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10.08.2023 18:43 Ответить
Найефективніший електронний барʼєр - камери спостереження над замінованою смугою на всю довжину кордону.
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10.08.2023 18:28 Ответить
спарені ,із самонавідними кулеметами ,вогонь із котрих відкриває оператор у випадку спроби наблизитися до барєру рашиста.
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10.08.2023 19:06 Ответить
Ти ніфіга не знаєш. Його стіна теж будувалась для спостереження.
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10.08.2023 18:40 Ответить
За кем ? За зайцами или кроликами?
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10.08.2023 18:43 Ответить
На лінії зіткнення. Титам у своїх франціях не знаєш що у нас війна з 14 року.
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10.08.2023 18:46 Ответить
Ти стрілки не переводь з її призначення.
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10.08.2023 18:57 Ответить
Це ботяра козломорда з французьким прапорцем. не відповідай , відразу в бан
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10.08.2023 22:36 Ответить
Це правда ! Треба зробити заміновані полоси ! Русня любить їх робити в Україні ! Нехай спробують пройти через них у Польщі !Мамкам будуть присилати запчастини...
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10.08.2023 18:36 Ответить
А рів з крокодилами де? Це більш наглядно та дієво.
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10.08.2023 18:40 Ответить
 
 