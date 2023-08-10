Польша готовится к запуску электронного барьера на границе с Россией

В Польше начались испытания электронного барьера на границе с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь польского Пограничного караула Анна Михальская.

Строительство электронного барьера на границе с регионом Кенигсберг началось в апреле. Эта система камер и датчиков движения будет действовать на протяжении примерно 199 км. Она будет разделена на 12 участков.

Ожидается, что вся система будет готова к концу сентября.

Михальская сообщила, что последний из двенадцати электронных контейнеров был установлен на границе - недалеко от Голдапа.

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"Это важные элементы электронного барьера, которые связывают воедино все системы на разных участках", - отметила она.

По ее словам, на одном из участков подрядчик, компания Telbud, уже установил все оборудование, включая камеры и кабели обнаружения. Это участок в районе Щурькова, который охраняется пограничной службой в Сенпополе.

"В настоящее время подрядчик тестирует этот участок, чтобы в ближайшие дни передать его нам для приемки", - пояснила Михальская.

По ее словам, в последующие недели будут последовательно приниматься и другие секции.

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