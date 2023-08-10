Microsoft не продовжуватиме ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям

Microsoft припинить продовжувати ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям після 30 вересня.

Про це йдеться в листі технічної підтримки компанії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в Росії. "У зв'язку з цим, надсилаючи вам повідомлення за 60 днів, корпорація Microsoft сповіщає вас про те, що після 30 вересня 2023 року (дата набрання чинності) ви більше не зможете продовжувати свої існуючі підписки", - йдеться в повідомленні.

Активні підписки діятимуть до кінця строку, що залишився. У майбутньому їх не можна буде продовжити

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Компанія Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії у 2022 році після введення російських військ на Україну. Проте газета "Коммерсант" писала, що російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, раніше отримували пропозиції щодо продовження ліцензії на софт корпорації.