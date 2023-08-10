Microsoft не продовжуватиме ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям
Microsoft припинить продовжувати ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям після 30 вересня.
Про це йдеться в листі технічної підтримки компанії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в Росії. "У зв'язку з цим, надсилаючи вам повідомлення за 60 днів, корпорація Microsoft сповіщає вас про те, що після 30 вересня 2023 року (дата набрання чинності) ви більше не зможете продовжувати свої існуючі підписки", - йдеться в повідомленні.
Активні підписки діятимуть до кінця строку, що залишився. У майбутньому їх не можна буде продовжити
Компанія Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії у 2022 році після введення російських військ на Україну. Проте газета "Коммерсант" писала, що російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, раніше отримували пропозиції щодо продовження ліцензії на софт корпорації.
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Що кацапу буде заважати надалі активувати КМС-активатором?
і не в сповіщенні діло, бо коли на тому ж Ютубі вимагається обновлення браузерного відео-плеера а ви не можете цього зробити бо підтримка кинула стару ОС то це вже дуже неприємно.
А вот это (вышеприведенная новость) - это уже видимые последствия принятого решения ("расея" - это НЕ часть цивилизации).
Большая лавина начинается с маленького камешка и незаметного движения. А заканчивается,... ну сами знаете...
А СРСР ніхто не ліквідовував, не ви одні багато живете. Всі сцяли окропом від Горбачова і вмовляли Єльцина не валити совок.
публичные СМИ (первые) - "Горбачефф - перестройка - ура!!"
люди, принимающие решения (и это не публичные политики) (вторые) - ссср надо ликвидировать.
Кто оказался прав?
Сейчас:
первые - "путину надо сохранить лицо", "надо учесть интересы рф", "надо прекратить войну и подарить путину Украину";
вторые - "рф, россиян надо ликвидировать, таким человекообразным существам не место на планете".
Аналогии? Метод математической индукции? И, наконец, вопрос, хоть один из тех, кто призывал к сохранению ссср - примаков, рыжков, аганбегян, и т.д. публично извинился за свою ахинею?
Что мне нравится в капиталистах - они умеют решать возникающие проблемы. Любые. И если для этого придется ликвидировать несколько десятков миллионов двуногих - это не вопрос. Проблема - решается, любыми методами. Важен только результат. И сейчас "рф" - это проблема. Большая проблема. Которую надо "решить".
Не тому що їм бридко співпрацювати з країною-терористом. А тому що вони бабки не зможуть переводити з параші. А так би й далі працювали.
Водночас, майже все програмне забезпечення для цього високоточного 3-D обладнання є походженням зі США, й до того ж періодично потребує автоматичного поновлення через хмарні ресурси
Якщо компанія Microsoft по своїй ініціативі припиняє ліцензування ПЗ на компах і серверах пітьми, то виникає питання: чому до цього часу міжнародні санкції не поширились на цей чутливий сегмент технологій подвійного призначення?