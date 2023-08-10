УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10022 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 551 74

Microsoft не продовжуватиме ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям

microsoft,майкрософт

Microsoft припинить продовжувати ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям після 30 вересня.

Про це йдеться в листі технічної підтримки компанії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в Росії. "У зв'язку з цим, надсилаючи вам повідомлення за 60 днів, корпорація Microsoft сповіщає вас про те, що після 30 вересня 2023 року (дата набрання чинності) ви більше не зможете продовжувати свої існуючі підписки", - йдеться в повідомленні.

Активні підписки діятимуть до кінця строку, що залишився. У майбутньому їх не можна буде продовжити

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів

Компанія Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії у 2022 році після введення російських військ на Україну. Проте газета "Коммерсант" писала, що російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, раніше отримували пропозиції щодо продовження ліцензії на софт корпорації.

Автор: 

росія (65073) санкції (11810) Microsoft (278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Обана! Пора вже їм свою чєбурашку запускати!
показати весь коментар
10.08.2023 18:26
+5
показати весь коментар
10.08.2023 19:29
+3
a хто тих юридичних осіб буде контролювати? будуть так само як і фізичні особи на чорному програмному забезпеченні працювати 😊
показати весь коментар
10.08.2023 18:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДЕМО
показати весь коментар
10.08.2023 19:06 Відповісти
Обана! Пора вже їм свою чєбурашку запускати!
показати весь коментар
10.08.2023 18:26 Відповісти
То власний внутрішній тирнет вони так назвали й не запустили))
показати весь коментар
10.08.2023 18:30 Відповісти
Якби реально їх ото від світу ізолювали, то кацапські задроти, не отримавши нову обнову на ігруліну - перехреначили б там всіх. Бо раїся ж тільки локалізатор ігр, які Китай виробляє і замість наркоти парасіянцям збувають. А вони ще й самі підстроюють, щоб ті дебіли більше донили за намальовані плюшки.
показати весь коментар
10.08.2023 18:44 Відповісти
Уго! Пекельний прорив)))
показати весь коментар
10.08.2023 18:50 Відповісти
Проблема не у потужностях - проблема в програмному забезпеченні яке працює на цих потужностях .
показати весь коментар
10.08.2023 18:45 Відповісти
Ни фига, фортран, нортон и бейсик не их удел, костяные счёты на ржавых спицах, нах...
показати весь коментар
10.08.2023 19:43 Відповісти
кацапи б"ються в істериці від такої новини.
показати весь коментар
10.08.2023 18:27 Відповісти
a хто тих юридичних осіб буде контролювати? будуть так само як і фізичні особи на чорному програмному забезпеченні працювати 😊
показати весь коментар
10.08.2023 18:41 Відповісти
Будуть - але наприклад задача яка на офіційному софту вирішувалася хвилин за 5 буде вирішуватися 1 годину або щось подібне( не порівнюйте операційку для звичайного користувача з тією ж операційкою для бізнесу ).
показати весь коментар
10.08.2023 18:48 Відповісти
Наведіть приклад.

Що кацапу буде заважати надалі активувати КМС-активатором?
показати весь коментар
10.08.2023 20:00 Відповісти
Ну так ну так - в Майкрософті напевно одні дурбелики працюють ( і ще раз не порівнюйте операційку для звичайного користувача і ніби ту саму операційку для бізнесу - якщо ви втратите світлини з риболовлі це одне а коли підприємець втратить якісь документи це зовсім інше , інше яке може вимірюватися багатьма нулями наприклад).
показати весь коментар
10.08.2023 21:05 Відповісти
я користуюсь серверними ОС від мєлких. різниці ніякої. у нас корпоративна ліцензія на 115 робочих станцій та 3 win-сервери, різниці між цими ОС та звичайними для побутового користувача немає ні в користуванні ні в активації.
показати весь коментар
10.08.2023 21:25 Відповісти
Звісно не має - ну зовсім немає ( так як не має різниці між цивільним GPS і війсковим GPS ).
показати весь коментар
10.08.2023 21:30 Відповісти
що ти верзеш? я працюю більше 20 років в ІТ і кажу тобі, що немає взагалі жодної різниці між ядрами корпоративних ОС та домашніх, є невелика відмінність в інтерфейсах та функціоналі. серверні ОС відрізняються від користувацьких, звісно, в силу своєї спеціалізованого функціоналу, але активуються і оновлюються точно так, як і звичайні ОС від мєлких.
показати весь коментар
11.08.2023 10:43 Відповісти
"є невелика відмінність в інтерфейсах та функціоналі" - цікаво виходить відмінність таки є , тобто ви хочете сказати якщо відмінності в ядрах немає то тоді виходить що нубську вінду можна модифікувати щоб вона мала функціонал професійної ?
показати весь коментар
11.08.2023 11:03 Відповісти
До речі ким ви працюєте в ІТ - міняєте тільки масло чи якщо виникне потреба зможете і двигун перебрати одночасно модифікувавши його щоб він краще працював?
показати весь коментар
11.08.2023 11:06 Відповісти
адмініструю мережу, та сервери, тому знаю про що кажу.
показати весь коментар
11.08.2023 11:52 Відповісти
Ясно - але моє питання залишається відкритим "тобто ви хочете сказати якщо відмінності в ядрах немає то тоді виходить що нубську вінду можна модифікувати щоб вона мала функціонал професійної ?"?
показати весь коментар
11.08.2023 12:01 Відповісти
звісно можна.
показати весь коментар
11.08.2023 12:03 Відповісти
Просто розблукувавши в нубскій вінді заблоковані можливості - чи прийдеться вносити до неї якийсь код з професійної?
показати весь коментар
11.08.2023 12:13 Відповісти
частково розблоковується, частково оновленнями та сервіспаками.
показати весь коментар
11.08.2023 13:15 Відповісти
Або не має різниці між звичайним фотоапаратом і професійним - і тим і тим зручно користуватися ( а те що матриця в професійному якісніша і функцій більше не кажучи про якість світлин які ви ніколи не отримаєте звичайним фотоапаратом ) звісно різниці немає.
показати весь коментар
10.08.2023 21:36 Відповісти
ви щось там фантазуєте. в домашньому крористуванні у людей рідко зустрінеш Домашню. Переважно стоїть Максимальна а у тих хто трохи більше розбирається - Ентерпрайз. До чого тут "Для звичайного користувача"?)) ви що собі уявили що після цієї заборони помийка перейде на віндовс-Хоум))?
показати весь коментар
10.08.2023 21:57 Відповісти
Ви, бачу спеціаліст широкого профілю,так само розбираєтеся в цифровій фотографії як ів оперативних компютерних системах. 😉
показати весь коментар
11.08.2023 12:50 Відповісти
Ну звісно я спеціаліст широкого профілю - а шо я щось не те написав про професійні камери ( наприклад матриці в них такі що подібні в смартфон тицяти не буде - а про оптику ліпше не тре згадувати ), а щодо операційних систем - там в гігабайтах дистрибутиву може бути сховане всяке таке що нам і не снилося ( а що це може бути - а для цього треба сісти і подумати включивши здоровий глузд ).
показати весь коментар
11.08.2023 18:54 Відповісти
Та ніби немає чорної бізнесової версії ос? чи немає способу як її встановити?
показати весь коментар
11.08.2023 12:45 Відповісти
Хакери хакнуть.
показати весь коментар
10.08.2023 18:42 Відповісти
Обновления будут создавать ?
показати весь коментар
10.08.2023 19:08 Відповісти
взагалі не питання. Пупкини робили збірки ОС вже з інтегрованими оновленями. Не знали?! І що завадить їм при гос-підтримці робити то оф-лайн??
показати весь коментар
10.08.2023 20:03 Відповісти
все вже хакнуто давно. так само на торентах викладають те що начебто заблоковане для Помийки. Так же буде і з софтом аби тільки була воля.
показати весь коментар
10.08.2023 20:05 Відповісти
Як я бачу ви не бачите різницю в софті для рядового користувача і софті спеціалізованному .
показати весь коментар
10.08.2023 21:08 Відповісти
питання не в різниці а в ліцензуванні. взломана кмс-активатором вінда робить нічим не гірше від тієї, в яку ви вставили ключа за гроші.
показати весь коментар
10.08.2023 21:48 Відповісти
Давайте я вам задам одне запитання - через що виникла помилка 2000 року ( нагадаю всі чекали що почнеться щось з чимось бо в компютерах закінчувався календар - компютери мали перейти не на дату 2000 рік а здається на 1900 рік )?
показати весь коментар
10.08.2023 22:04 Відповісти
давайте не будем вигадувати запитання не відносящеся до вашого твердження про те що відмова продовження ліцензування на професійну вінду винудить помийку перейти на софт для домашнього користування.)) бо інашке для чого ви те домашнє згадали в котексті ліцензування.?
показати весь коментар
10.08.2023 22:57 Відповісти
А звідки взяли що воно не відноситься ? До речі професійна вінда все таки чимось відрізняється від нубської - чи це ті же яйця тільки в профіль ?
показати весь коментар
11.08.2023 07:41 Відповісти
Навіть Максимальна відрізняється від Ентерпрайз.
показати весь коментар
11.08.2023 09:45 Відповісти
так им и надо
показати весь коментар
10.08.2023 18:51 Відповісти
раїсьскіє калькулятори самиє калькулятарниє в мірє!
показати весь коментар
10.08.2023 18:52 Відповісти
Windjws 10 LTSB самая лучшая ,уже 10 год сижу на ней , пробовал Win11и LTSC ерунда
показати весь коментар
10.08.2023 19:11 Відповісти
так вона вийшла тільки влітку 2015)
показати весь коментар
10.08.2023 20:06 Відповісти
Не думаю що щось серйозне працює на віндовсі, можливо сервера.
показати весь коментар
10.08.2023 19:13 Відповісти
Я до сих пір на паленій сьомаці юзаю і нічого
показати весь коментар
10.08.2023 19:26 Відповісти
Вин 95 форева
показати весь коментар
10.08.2023 19:55 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2023 20:49 Відповісти
хр форева
показати весь коментар
11.08.2023 00:13 Відповісти
я з 8.1 чкурнув зимою бо підтримка браузера скінчилася. а ви на якому сидите зі своєю коцюбою?))?
показати весь коментар
10.08.2023 20:08 Відповісти
Все це чипуха. Щоб не вилазило сповіщення я поставив в браузер розширення, в моєму випадку, Browsec. Це VPN, воно корисне іноді вмикаю, а так воно вимкнене і в настройках дозволяю розширенню працювати в фоновому режимі. Все, сповіщення про непідтримку вилазить тільки при запуску вінди. Решта все працює на відмінно.
показати весь коментар
10.08.2023 20:56 Відповісти
Нє, чепуха це те що ви говорите. Бо неможливість обновлення самого браузера це ще пів біди, а от те, що доповнення та розширення перестають працювати на старому браузері - це вже сигнальчик.

і не в сповіщенні діло, бо коли на тому ж Ютубі вимагається обновлення браузерного відео-плеера а ви не можете цього зробити бо підтримка кинула стару ОС то це вже дуже неприємно.
показати весь коментар
10.08.2023 23:02 Відповісти
Не знаю. Ютуб дивлюсь на телевізорі на одному Андроїд на другому Webois, ну і звичайно іноді на телефоні, то там нічого не просить А ПК це так, для документів та на форумах поюзати. Зручніше ж клавіатурою поратись чим мишою чи великими чи вкзівними пальцями шльопати
показати весь коментар
11.08.2023 16:08 Відповісти
в мене телевізор робить як монітор до ПК. Тому оті Вебоіси до лампади))
показати весь коментар
11.08.2023 16:42 Відповісти
Кожному своє. Зручно один пульт та радіомиша і ніяких дротів з'єднання.
показати весь коментар
11.08.2023 18:20 Відповісти
ніяких пультів. бездротова мишоклава. сиджу від монітора (ТВ на стіні) у протилежному кінці кімнати. Акустика до ПК 5.1 вісить по стінах. у кріслі широкі підлокотники тому мишею вожу по них. які ще пульти?! які до біса компьютерні столики чи крісла?!! до біса то всьо))
показати весь коментар
11.08.2023 19:06 Відповісти
Ага і мабуть в ворді, екселі, візіо все в кріслі на підлокотниках юзаєш?
показати весь коментар
11.08.2023 19:15 Відповісти
я все роблю в кріслі)) ноги поклав на пуфик і на полном розслабоні. а чого сутулитись над клавою?!
показати весь коментар
11.08.2023 21:06 Відповісти
А я працюю з компом за столом, щоб під рукою були паперові документи, а відпочиваю на кроваті, коли сам, а коли з дружиною
показати весь коментар
11.08.2023 21:14 Відповісти
ну іноді приходиться встати достолу, де провідні миша/клава щоб пограти щось зрідка. а так ПК в мене як холодильник працює майже. це медіа, це зв'язок це центр розваг. тому така увага комфорту. я і ТВ брав без смарт-тв бо нафіг не потрібно.
показати весь коментар
11.08.2023 21:30 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2023 19:29 Відповісти
Процесс отключения "расеи" от цивилизованного мира начался очень давно, практически, сразу после 2014 года. Презапись A-строк в корневых серверах, перенаправления и реконфигурирования меж-континентальных маршрутизаторов и т.д. Балансировка трафика, корневые сертификаты, шифрование, анализ маршрутов пакетов - все это требовало очень много времени, тем более, что это нужно было сделать исключительно незаметным образом.
А вот это (вышеприведенная новость) - это уже видимые последствия принятого решения ("расея" - это НЕ часть цивилизации).
показати весь коментар
10.08.2023 19:42 Відповісти
І як це вплинуло на помийку? я пам'ятаю на те які сподівання були на СВІФТ але щось не дуже видно. боюся що і непродовження ліцензії так само буде мати наслідки хіба що у довготривалому часі.
показати весь коментар
10.08.2023 20:10 Відповісти
рф уничтожают так же, как ссср. Поскольку ликвидацию ссср наблюдал лично (мне много лет) - то происходящее сейчас с рф - это точная калька с предыдущего процесса. Если хотите быстрых результатов (день, месяц) - их не будет. Если хотите результатов - терпение и все увидите сами (я даю рф от года до трех - больше она не выдержит, если ссср рухнул, а он был куда мощнее современной рф, то про "россию" и говорить нечего).
Большая лавина начинается с маленького камешка и незаметного движения. А заканчивается,... ну сами знаете...
показати весь коментар
10.08.2023 20:24 Відповісти
я ж написав - у довготривалій перспективі.
А СРСР ніхто не ліквідовував, не ви одні багато живете. Всі сцяли окропом від Горбачова і вмовляли Єльцина не валити совок.
показати весь коментар
10.08.2023 20:28 Відповісти
Тогда сравним результаты:
публичные СМИ (первые) - "Горбачефф - перестройка - ура!!"
люди, принимающие решения (и это не публичные политики) (вторые) - ссср надо ликвидировать.
Кто оказался прав?
Сейчас:
первые - "путину надо сохранить лицо", "надо учесть интересы рф", "надо прекратить войну и подарить путину Украину";
вторые - "рф, россиян надо ликвидировать, таким человекообразным существам не место на планете".
Аналогии? Метод математической индукции? И, наконец, вопрос, хоть один из тех, кто призывал к сохранению ссср - примаков, рыжков, аганбегян, и т.д. публично извинился за свою ахинею?
Что мне нравится в капиталистах - они умеют решать возникающие проблемы. Любые. И если для этого придется ликвидировать несколько десятков миллионов двуногих - это не вопрос. Проблема - решается, любыми методами. Важен только результат. И сейчас "рф" - это проблема. Большая проблема. Которую надо "решить".
показати весь коментар
10.08.2023 20:47 Відповісти
взагалі нічого спільного.
показати весь коментар
10.08.2023 23:06 Відповісти
Півтора року війни. Microsoft не продовжуватиме ліцензії в параші, бо, увага, місцевий банківський рахунок стане недоступним .


Не тому що їм бридко співпрацювати з країною-терористом. А тому що вони бабки не зможуть переводити з параші. А так би й далі працювали.
показати весь коментар
10.08.2023 19:44 Відповісти
а демос работает с бухалтерскими счетами??? Или надо иметь двк аку... быдлу мокшании винда противопоказана
показати весь коментар
10.08.2023 19:55 Відповісти
Для нарощування виробництва дронів-камікадзе Lancet рашисти значною мірою https://twitter.com/clashreport/status/1687433750139838464?t=L1opBcG90dxeN7OOw2XhGw&s=19 використовують верстатне обладнання з Японії, Німеччини та Південної Кореї.
Водночас, майже все програмне забезпечення для цього високоточного 3-D обладнання є походженням зі США, й до того ж періодично потребує автоматичного поновлення через хмарні ресурси
Якщо компанія Microsoft по своїй ініціативі припиняє ліцензування ПЗ на компах і серверах пітьми, то виникає питання: чому до цього часу міжнародні санкції не поширились на цей чутливий сегмент технологій подвійного призначення?
показати весь коментар
10.08.2023 20:00 Відповісти
Цим паРашу на коліна не поставиш. Скажемо чесно, де ми раніше хакнутий софт шукали? Та на їхніх же сайтах і качали. Кацапам до краденого не звикати. А якщо мікрософт офіційно піде з їхнього ринку, то там і в пуйла на компі піратка стоятиме.
показати весь коментар
10.08.2023 20:08 Відповісти
Абсолютно вірно. ми вже молилися на відключення від СВІФТ - і що?!))
показати весь коментар
10.08.2023 20:12 Відповісти
 
 