Microsoft не будет продлевать лицензии на программное обеспечение российским компаниям
Microsoft перестанет продлевать лицензии на программное обеспечение российским компаниям после 30 сентября.
Об этом говорится в письме технической поддержки компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Microsoft больше не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги в России. "В связи с этим, посылая вам сообщения за 60 дней, корпорация Microsoft уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки", - говорится в сообщении.
Активные подписки будут действовать до конца оставшегося срока. В будущем их нельзя будет продлить
Компания Microsoft остановила продажу новых продуктов в России в 2022 году после введения российских войск в Украину. Однако газета "Коммерсант" писала, что российские представительства международных компаний и не попавшие под санкции юрлица ранее получали предложения по продлению лицензии на софт корпорации.
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Що кацапу буде заважати надалі активувати КМС-активатором?
і не в сповіщенні діло, бо коли на тому ж Ютубі вимагається обновлення браузерного відео-плеера а ви не можете цього зробити бо підтримка кинула стару ОС то це вже дуже неприємно.
А вот это (вышеприведенная новость) - это уже видимые последствия принятого решения ("расея" - это НЕ часть цивилизации).
Большая лавина начинается с маленького камешка и незаметного движения. А заканчивается,... ну сами знаете...
А СРСР ніхто не ліквідовував, не ви одні багато живете. Всі сцяли окропом від Горбачова і вмовляли Єльцина не валити совок.
публичные СМИ (первые) - "Горбачефф - перестройка - ура!!"
люди, принимающие решения (и это не публичные политики) (вторые) - ссср надо ликвидировать.
Кто оказался прав?
Сейчас:
первые - "путину надо сохранить лицо", "надо учесть интересы рф", "надо прекратить войну и подарить путину Украину";
вторые - "рф, россиян надо ликвидировать, таким человекообразным существам не место на планете".
Аналогии? Метод математической индукции? И, наконец, вопрос, хоть один из тех, кто призывал к сохранению ссср - примаков, рыжков, аганбегян, и т.д. публично извинился за свою ахинею?
Что мне нравится в капиталистах - они умеют решать возникающие проблемы. Любые. И если для этого придется ликвидировать несколько десятков миллионов двуногих - это не вопрос. Проблема - решается, любыми методами. Важен только результат. И сейчас "рф" - это проблема. Большая проблема. Которую надо "решить".
Не тому що їм бридко співпрацювати з країною-терористом. А тому що вони бабки не зможуть переводити з параші. А так би й далі працювали.
Водночас, майже все програмне забезпечення для цього високоточного 3-D обладнання є походженням зі США, й до того ж періодично потребує автоматичного поновлення через хмарні ресурси
Якщо компанія Microsoft по своїй ініціативі припиняє ліцензування ПЗ на компах і серверах пітьми, то виникає питання: чому до цього часу міжнародні санкції не поширились на цей чутливий сегмент технологій подвійного призначення?