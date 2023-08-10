Microsoft не будет продлевать лицензии на программное обеспечение российским компаниям

Microsoft перестанет продлевать лицензии на программное обеспечение российским компаниям после 30 сентября.

Об этом говорится в письме технической поддержки компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Microsoft больше не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги в России. "В связи с этим, посылая вам сообщения за 60 дней, корпорация Microsoft уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки", - говорится в сообщении.

Активные подписки будут действовать до конца оставшегося срока. В будущем их нельзя будет продлить

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Компания Microsoft остановила продажу новых продуктов в России в 2022 году после введения российских войск в Украину. Однако газета "Коммерсант" писала, что российские представительства международных компаний и не попавшие под санкции юрлица ранее получали предложения по продлению лицензии на софт корпорации.

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