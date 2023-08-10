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Новости Санкции против России
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Microsoft не будет продлевать лицензии на программное обеспечение российским компаниям

microsoft,майкрософт

Microsoft перестанет продлевать лицензии на программное обеспечение российским компаниям после 30 сентября.

Об этом говорится в письме технической поддержки компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Microsoft больше не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги в России. "В связи с этим, посылая вам сообщения за 60 дней, корпорация Microsoft уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки", - говорится в сообщении.

Активные подписки будут действовать до конца оставшегося срока. В будущем их нельзя будет продлить

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Компания Microsoft остановила продажу новых продуктов в России в 2022 году после введения российских войск в Украину. Однако газета "Коммерсант" писала, что российские представительства международных компаний и не попавшие под санкции юрлица ранее получали предложения по продлению лицензии на софт корпорации.

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Автор: 

россия (95467) санкции (11282) Microsoft (36)


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Топ комментарии
+9
Обана! Пора вже їм свою чєбурашку запускати!
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10.08.2023 18:26
+5
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10.08.2023 19:29
+3
a хто тих юридичних осіб буде контролювати? будуть так само як і фізичні особи на чорному програмному забезпеченні працювати 😊
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10.08.2023 18:41
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ДЕМО
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10.08.2023 19:06 Ответить
Обана! Пора вже їм свою чєбурашку запускати!
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10.08.2023 18:26 Ответить
То власний внутрішній тирнет вони так назвали й не запустили))
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10.08.2023 18:30 Ответить
Якби реально їх ото від світу ізолювали, то кацапські задроти, не отримавши нову обнову на ігруліну - перехреначили б там всіх. Бо раїся ж тільки локалізатор ігр, які Китай виробляє і замість наркоти парасіянцям збувають. А вони ще й самі підстроюють, щоб ті дебіли більше донили за намальовані плюшки.
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10.08.2023 18:44 Ответить
Уго! Пекельний прорив)))
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10.08.2023 18:50 Ответить
Проблема не у потужностях - проблема в програмному забезпеченні яке працює на цих потужностях .
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10.08.2023 18:45 Ответить
Ни фига, фортран, нортон и бейсик не их удел, костяные счёты на ржавых спицах, нах...
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10.08.2023 19:43 Ответить
кацапи б"ються в істериці від такої новини.
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10.08.2023 18:27 Ответить
a хто тих юридичних осіб буде контролювати? будуть так само як і фізичні особи на чорному програмному забезпеченні працювати 😊
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10.08.2023 18:41 Ответить
Будуть - але наприклад задача яка на офіційному софту вирішувалася хвилин за 5 буде вирішуватися 1 годину або щось подібне( не порівнюйте операційку для звичайного користувача з тією ж операційкою для бізнесу ).
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10.08.2023 18:48 Ответить
Наведіть приклад.

Що кацапу буде заважати надалі активувати КМС-активатором?
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10.08.2023 20:00 Ответить
Ну так ну так - в Майкрософті напевно одні дурбелики працюють ( і ще раз не порівнюйте операційку для звичайного користувача і ніби ту саму операційку для бізнесу - якщо ви втратите світлини з риболовлі це одне а коли підприємець втратить якісь документи це зовсім інше , інше яке може вимірюватися багатьма нулями наприклад).
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10.08.2023 21:05 Ответить
я користуюсь серверними ОС від мєлких. різниці ніякої. у нас корпоративна ліцензія на 115 робочих станцій та 3 win-сервери, різниці між цими ОС та звичайними для побутового користувача немає ні в користуванні ні в активації.
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10.08.2023 21:25 Ответить
Звісно не має - ну зовсім немає ( так як не має різниці між цивільним GPS і війсковим GPS ).
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10.08.2023 21:30 Ответить
що ти верзеш? я працюю більше 20 років в ІТ і кажу тобі, що немає взагалі жодної різниці між ядрами корпоративних ОС та домашніх, є невелика відмінність в інтерфейсах та функціоналі. серверні ОС відрізняються від користувацьких, звісно, в силу своєї спеціалізованого функціоналу, але активуються і оновлюються точно так, як і звичайні ОС від мєлких.
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11.08.2023 10:43 Ответить
"є невелика відмінність в інтерфейсах та функціоналі" - цікаво виходить відмінність таки є , тобто ви хочете сказати якщо відмінності в ядрах немає то тоді виходить що нубську вінду можна модифікувати щоб вона мала функціонал професійної ?
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11.08.2023 11:03 Ответить
До речі ким ви працюєте в ІТ - міняєте тільки масло чи якщо виникне потреба зможете і двигун перебрати одночасно модифікувавши його щоб він краще працював?
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11.08.2023 11:06 Ответить
адмініструю мережу, та сервери, тому знаю про що кажу.
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11.08.2023 11:52 Ответить
Ясно - але моє питання залишається відкритим "тобто ви хочете сказати якщо відмінності в ядрах немає то тоді виходить що нубську вінду можна модифікувати щоб вона мала функціонал професійної ?"?
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11.08.2023 12:01 Ответить
звісно можна.
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11.08.2023 12:03 Ответить
Просто розблукувавши в нубскій вінді заблоковані можливості - чи прийдеться вносити до неї якийсь код з професійної?
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11.08.2023 12:13 Ответить
частково розблоковується, частково оновленнями та сервіспаками.
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11.08.2023 13:15 Ответить
Або не має різниці між звичайним фотоапаратом і професійним - і тим і тим зручно користуватися ( а те що матриця в професійному якісніша і функцій більше не кажучи про якість світлин які ви ніколи не отримаєте звичайним фотоапаратом ) звісно різниці немає.
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10.08.2023 21:36 Ответить
ви щось там фантазуєте. в домашньому крористуванні у людей рідко зустрінеш Домашню. Переважно стоїть Максимальна а у тих хто трохи більше розбирається - Ентерпрайз. До чого тут "Для звичайного користувача"?)) ви що собі уявили що після цієї заборони помийка перейде на віндовс-Хоум))?
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10.08.2023 21:57 Ответить
Ви, бачу спеціаліст широкого профілю,так само розбираєтеся в цифровій фотографії як ів оперативних компютерних системах. 😉
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11.08.2023 12:50 Ответить
Ну звісно я спеціаліст широкого профілю - а шо я щось не те написав про професійні камери ( наприклад матриці в них такі що подібні в смартфон тицяти не буде - а про оптику ліпше не тре згадувати ), а щодо операційних систем - там в гігабайтах дистрибутиву може бути сховане всяке таке що нам і не снилося ( а що це може бути - а для цього треба сісти і подумати включивши здоровий глузд ).
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11.08.2023 18:54 Ответить
Та ніби немає чорної бізнесової версії ос? чи немає способу як її встановити?
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11.08.2023 12:45 Ответить
Хакери хакнуть.
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10.08.2023 18:42 Ответить
Обновления будут создавать ?
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10.08.2023 19:08 Ответить
взагалі не питання. Пупкини робили збірки ОС вже з інтегрованими оновленями. Не знали?! І що завадить їм при гос-підтримці робити то оф-лайн??
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10.08.2023 20:03 Ответить
все вже хакнуто давно. так само на торентах викладають те що начебто заблоковане для Помийки. Так же буде і з софтом аби тільки була воля.
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10.08.2023 20:05 Ответить
Як я бачу ви не бачите різницю в софті для рядового користувача і софті спеціалізованному .
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10.08.2023 21:08 Ответить
питання не в різниці а в ліцензуванні. взломана кмс-активатором вінда робить нічим не гірше від тієї, в яку ви вставили ключа за гроші.
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10.08.2023 21:48 Ответить
Давайте я вам задам одне запитання - через що виникла помилка 2000 року ( нагадаю всі чекали що почнеться щось з чимось бо в компютерах закінчувався календар - компютери мали перейти не на дату 2000 рік а здається на 1900 рік )?
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10.08.2023 22:04 Ответить
давайте не будем вигадувати запитання не відносящеся до вашого твердження про те що відмова продовження ліцензування на професійну вінду винудить помийку перейти на софт для домашнього користування.)) бо інашке для чого ви те домашнє згадали в котексті ліцензування.?
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10.08.2023 22:57 Ответить
А звідки взяли що воно не відноситься ? До речі професійна вінда все таки чимось відрізняється від нубської - чи це ті же яйця тільки в профіль ?
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11.08.2023 07:41 Ответить
Навіть Максимальна відрізняється від Ентерпрайз.
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11.08.2023 09:45 Ответить
так им и надо
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10.08.2023 18:51 Ответить
раїсьскіє калькулятори самиє калькулятарниє в мірє!
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10.08.2023 18:52 Ответить
Windjws 10 LTSB самая лучшая ,уже 10 год сижу на ней , пробовал Win11и LTSC ерунда
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10.08.2023 19:11 Ответить
так вона вийшла тільки влітку 2015)
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10.08.2023 20:06 Ответить
Не думаю що щось серйозне працює на віндовсі, можливо сервера.
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10.08.2023 19:13 Ответить
Я до сих пір на паленій сьомаці юзаю і нічого
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10.08.2023 19:26 Ответить
Вин 95 форева
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10.08.2023 19:55 Ответить
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10.08.2023 20:49 Ответить
хр форева
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11.08.2023 00:13 Ответить
я з 8.1 чкурнув зимою бо підтримка браузера скінчилася. а ви на якому сидите зі своєю коцюбою?))?
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10.08.2023 20:08 Ответить
Все це чипуха. Щоб не вилазило сповіщення я поставив в браузер розширення, в моєму випадку, Browsec. Це VPN, воно корисне іноді вмикаю, а так воно вимкнене і в настройках дозволяю розширенню працювати в фоновому режимі. Все, сповіщення про непідтримку вилазить тільки при запуску вінди. Решта все працює на відмінно.
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10.08.2023 20:56 Ответить
Нє, чепуха це те що ви говорите. Бо неможливість обновлення самого браузера це ще пів біди, а от те, що доповнення та розширення перестають працювати на старому браузері - це вже сигнальчик.

і не в сповіщенні діло, бо коли на тому ж Ютубі вимагається обновлення браузерного відео-плеера а ви не можете цього зробити бо підтримка кинула стару ОС то це вже дуже неприємно.
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10.08.2023 23:02 Ответить
Не знаю. Ютуб дивлюсь на телевізорі на одному Андроїд на другому Webois, ну і звичайно іноді на телефоні, то там нічого не просить А ПК це так, для документів та на форумах поюзати. Зручніше ж клавіатурою поратись чим мишою чи великими чи вкзівними пальцями шльопати
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11.08.2023 16:08 Ответить
в мене телевізор робить як монітор до ПК. Тому оті Вебоіси до лампади))
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11.08.2023 16:42 Ответить
Кожному своє. Зручно один пульт та радіомиша і ніяких дротів з'єднання.
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11.08.2023 18:20 Ответить
ніяких пультів. бездротова мишоклава. сиджу від монітора (ТВ на стіні) у протилежному кінці кімнати. Акустика до ПК 5.1 вісить по стінах. у кріслі широкі підлокотники тому мишею вожу по них. які ще пульти?! які до біса компьютерні столики чи крісла?!! до біса то всьо))
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11.08.2023 19:06 Ответить
Ага і мабуть в ворді, екселі, візіо все в кріслі на підлокотниках юзаєш?
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11.08.2023 19:15 Ответить
я все роблю в кріслі)) ноги поклав на пуфик і на полном розслабоні. а чого сутулитись над клавою?!
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11.08.2023 21:06 Ответить
А я працюю з компом за столом, щоб під рукою були паперові документи, а відпочиваю на кроваті, коли сам, а коли з дружиною
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11.08.2023 21:14 Ответить
ну іноді приходиться встати достолу, де провідні миша/клава щоб пограти щось зрідка. а так ПК в мене як холодильник працює майже. це медіа, це зв'язок це центр розваг. тому така увага комфорту. я і ТВ брав без смарт-тв бо нафіг не потрібно.
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11.08.2023 21:30 Ответить
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10.08.2023 19:29 Ответить
Процесс отключения "расеи" от цивилизованного мира начался очень давно, практически, сразу после 2014 года. Презапись A-строк в корневых серверах, перенаправления и реконфигурирования меж-континентальных маршрутизаторов и т.д. Балансировка трафика, корневые сертификаты, шифрование, анализ маршрутов пакетов - все это требовало очень много времени, тем более, что это нужно было сделать исключительно незаметным образом.
А вот это (вышеприведенная новость) - это уже видимые последствия принятого решения ("расея" - это НЕ часть цивилизации).
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10.08.2023 19:42 Ответить
І як це вплинуло на помийку? я пам'ятаю на те які сподівання були на СВІФТ але щось не дуже видно. боюся що і непродовження ліцензії так само буде мати наслідки хіба що у довготривалому часі.
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10.08.2023 20:10 Ответить
рф уничтожают так же, как ссср. Поскольку ликвидацию ссср наблюдал лично (мне много лет) - то происходящее сейчас с рф - это точная калька с предыдущего процесса. Если хотите быстрых результатов (день, месяц) - их не будет. Если хотите результатов - терпение и все увидите сами (я даю рф от года до трех - больше она не выдержит, если ссср рухнул, а он был куда мощнее современной рф, то про "россию" и говорить нечего).
Большая лавина начинается с маленького камешка и незаметного движения. А заканчивается,... ну сами знаете...
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10.08.2023 20:24 Ответить
я ж написав - у довготривалій перспективі.
А СРСР ніхто не ліквідовував, не ви одні багато живете. Всі сцяли окропом від Горбачова і вмовляли Єльцина не валити совок.
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10.08.2023 20:28 Ответить
Тогда сравним результаты:
публичные СМИ (первые) - "Горбачефф - перестройка - ура!!"
люди, принимающие решения (и это не публичные политики) (вторые) - ссср надо ликвидировать.
Кто оказался прав?
Сейчас:
первые - "путину надо сохранить лицо", "надо учесть интересы рф", "надо прекратить войну и подарить путину Украину";
вторые - "рф, россиян надо ликвидировать, таким человекообразным существам не место на планете".
Аналогии? Метод математической индукции? И, наконец, вопрос, хоть один из тех, кто призывал к сохранению ссср - примаков, рыжков, аганбегян, и т.д. публично извинился за свою ахинею?
Что мне нравится в капиталистах - они умеют решать возникающие проблемы. Любые. И если для этого придется ликвидировать несколько десятков миллионов двуногих - это не вопрос. Проблема - решается, любыми методами. Важен только результат. И сейчас "рф" - это проблема. Большая проблема. Которую надо "решить".
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10.08.2023 20:47 Ответить
взагалі нічого спільного.
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10.08.2023 23:06 Ответить
Півтора року війни. Microsoft не продовжуватиме ліцензії в параші, бо, увага, місцевий банківський рахунок стане недоступним .


Не тому що їм бридко співпрацювати з країною-терористом. А тому що вони бабки не зможуть переводити з параші. А так би й далі працювали.
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10.08.2023 19:44 Ответить
а демос работает с бухалтерскими счетами??? Или надо иметь двк аку... быдлу мокшании винда противопоказана
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10.08.2023 19:55 Ответить
Для нарощування виробництва дронів-камікадзе Lancet рашисти значною мірою https://twitter.com/clashreport/status/1687433750139838464?t=L1opBcG90dxeN7OOw2XhGw&s=19 використовують верстатне обладнання з Японії, Німеччини та Південної Кореї.
Водночас, майже все програмне забезпечення для цього високоточного 3-D обладнання є походженням зі США, й до того ж періодично потребує автоматичного поновлення через хмарні ресурси
Якщо компанія Microsoft по своїй ініціативі припиняє ліцензування ПЗ на компах і серверах пітьми, то виникає питання: чому до цього часу міжнародні санкції не поширились на цей чутливий сегмент технологій подвійного призначення?
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10.08.2023 20:00 Ответить
Цим паРашу на коліна не поставиш. Скажемо чесно, де ми раніше хакнутий софт шукали? Та на їхніх же сайтах і качали. Кацапам до краденого не звикати. А якщо мікрософт офіційно піде з їхнього ринку, то там і в пуйла на компі піратка стоятиме.
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10.08.2023 20:08 Ответить
Абсолютно вірно. ми вже молилися на відключення від СВІФТ - і що?!))
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10.08.2023 20:12 Ответить
 
 