На четвертому блоці ЗАЕС стався витік води з першого контуру в другий, - "Енергоатом"

Через злочинні дії окупантів на 4 енергоблоці Запорізької АЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий. Це сталось через порушення цілісності 3-го парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Окупанти розпочали переведення четвертого енергоблока у стан "холодний зупин".

Про це повідомили в "Енергоатомі", інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок виведення 4-го енергоблока тимчасово окупованої Запорізької АЕС у "гарячий" стан в порушення умов ліцензії та вимог Енергоатома стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий. Радіологічного викиду в довкілля не було", - йдеться у повідомленні.

Водночас протягом наступних трьох днів загарбники переведуть 6-й енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин", що є черговим порушенням умов ліцензії та вимог Енергоатома, додали у компанії.

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"Некомпетентне нелегітимне "керівництво" ЗАЕС від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблока, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура, буде розслідуваний", – наголосив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Він додав, що всі причетні до інциденту, хто продовжує виконувати злочинні накази Росатома та доводить до критичного стану обладнання всіх енергоблоків Запорізької АЕС, після деокупації станції будуть виявлені та притягнуті до відповідальності.

Котін також повідомив, що високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ відремонтували – і ЗАЕС підключена до основної лінії живлення вчора, 10 серпня, о 19:02.

"Подальша окупація Запорізької АЕС Росією, керування станцією нелегітимним та непідготовленим рашистським керівництвом, яке не несе жодної відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи. Зупинити ядерну і радіаційну загрозу можна лише якнайшвидше повернувши контроль над станцією її законному оператору – Енергоатому!", - додали у компанії.

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