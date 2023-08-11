Навчання українських пілотів на F-16, ймовірно, буде затримано ще на рік, - WP
Україна хоче отримати винищувачі американського виробництва якомога швидше, але перша група з шести українських пілотів, ймовірно, не завершить навчання на F-16 до наступного літа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на українських, європейських та американських посадовців та військових, у тому числі високопоставлених, які говорили на умовах анонімності.
За словами двох українських посадовців, лише шість пілотів – приблизно половина ескадрильї – пройдуть перший раунд навчання. Ще двоє пілотів були визначені як резервні кандидати.
Хоча пілоти вже вільно володіють англійською мовою, як наголошують співрозмовники видання, вони повинні спочатку пройти чотиримісячні мовні курси в Британії, щоб вивчити термінологію, пов'язану з реактивними винищувачами.
Це навчання відбуватиметься разом з наземним персоналом, який може гірше володіти англійською мовою, оскільки, за словами українських посадовців, Данія попросила спочатку навчати цілі екіпажі, а не лише пілотів. Міністерство оборони Данії відмовилося від коментарів для WP.
Як зазначають українські посадовці, це відсуває початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме шість місяців, на січень. Друга група приблизно такої ж чисельності буде готова через шість місяців після цього, тобто приблизно до кінця наступного року.
"Це називається затягуванням", – сказав один з українських чиновників. Обидва українські урядовці сказали, що не хотіли б надто критикувати своїх американських і європейських колег, побоюючись видатися невдячними, пише видання.
Американські посадовці повідомляють, що ще 20 українських пілотів готові до навчання англійською мовою. Вони додали, що більшість найкращих українських пілотів, як очікується, залишаться в Україні, де вони здійснюють вильоти на літаках радянської розробки.
Начальник авіації Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів виданню, що в перервах між польотами українські пілоти протягом останнього року проходили курси англійської мови в мережі.
"Для льотного і наземного персоналу буде проведено додаткову спеціалізовану підготовку з термінології, необхідної для навчання на F-16. В Україні не було можливості навчати пілотів та інший персонал цій термінології через відсутність досвіду роботи з такою термінологією", - уточнив він.
За його словами, оскільки відібрані пілоти вже мають високий рівень базової англійської мови, вивчення додаткової термінології "не займе багато часу".
Він додав, що F-16 оснащені потужним радаром, що дозволить Україні ідентифікувати більше цілей і краще протидіяти ворожим літакам, ракетам і безпілотникам, ніж нинішній український парк винищувачів, до якого входять МіГ-29 і Су-27 радянських часів. За словами Голубцова, Україна також зможе розгортати протикорабельні ракети "Гарпун", надані Великою Британією, з літаків F-16 для ураження російського флоту, який запускає ракети з акваторії Чорного моря.
Голубцов зазначив, що високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM), які Сполучені Штати надіслали Україні минулого року, також будуть запускатися з F-16: "Вони вже адаптовані для використання на винищувачах МіГ-29, але через відсутність системи наведення їхня ефективність значно обмежена".
Міністерство оборони Данії відмовилося коментувати, скільки часу займе програма, або відповідати на питання про можливі затримки. Уряд Нідерландів працює з Румунією над створенням навчального центру в Румунії, але американські посадовці заявили, що це "займе певний час".
Речник міністерства оборони Нідерландів підполковник Марк ван де Бік сказав, що деталі все ще уточнюються. Ключовою проблемою, за його словами, є нестача інструкторів з навчання F-16 в Європі. Нідерланди, наприклад, перебувають в процесі переходу на більш сучасний F-35 і змістили фокус своєї підготовки з F-16.
"Для підготовки пілота винищувача вам також потрібні пілоти винищувачів… Це дорого коштує, і таких можливостей у малих країн вже не так багато", – сказав де Бік.
Американський посадовець, який говорив на умовах анонімності, сказав, що адміністрація Байдена нещодавно отримала список імен пілотів.
"В Україні є лише кілька пілотів, які готові розпочати навчання, і ще близько двох десятків, як вони нам повідомили, потребують додаткової підготовки з англійської мови, перш ніж пілоти зможуть рухатися вперед".
Американський чиновник підкреслив, що європейські країни беруть на себе ініціативу щодо тренувань F-16. Хоча бойова підготовка найдосвідченіших українських пілотів, як очікується, займе шість місяців, західні союзники запропонували окрему програму для новачків, яка вимагатиме понад два роки навчання, включаючи уроки англійської мови, резюмує WP.
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Та навіть якщо й говорив , то до чого тут - мої фантазії .? Ну от до чого це ?? Це точка зору , а не фантазії ,, і вона базується на певних поглядах . А фантазії це дещо інше ,, це лише - політ мрії .
Отже я ж і кажу - тоді США себе вели зовсім по іншому ніж зараз , а значить були підстави так говорити . Тепер ситуація змінилась . Торік високі чинуші із влади США говорили з кожної праски що - війна повинна закінчитись обов'язково - поразкою рашки і перемогою України , і що вони зроблять для цього все можливе й не можливе , тепер вони змінили думку і про таке - майже навіть і не згадують.. Багато хто з політиків теж розчарований , як і я ,, і говорять що теж - не чекали від Білого дому такої зміни позиції . В нас ще залишається надія на Конгрес . Там постійно лунають заклики до Байдена перестати - тягнути гуму , і надати ЗСУ все що вони просять .
Змінюються події - змінюються погляди і думки що до них , це все природні речі .
Чи я повинен впертись рогом і будь що відстоювати свою точку зору річної давнини , навіть якщо вона вже не актуальна . ?
Тобто ти майже рік назад навіть не допускав, що політики можуть говорити одне, а по факту у них в голові інше?
Хіба на той час були якась якісно інша допомога зброєю? Чи хтось обіцяв, що вона буде? За 9 місяців одне й те саме... хіба що ракети на декілька сот кілометрів дали, от і все. Та ще й не американці навіть.
Тобто нічого особливо не змінилось ні якісно в українській армії, ні конфігурація фронту та ніяких ресурсів для звільнення Півдня та хоча б Криму немає і близько.
То що ж саме спровокувало скепсис і в чому союзники інакше стали поводитись ніж 9 місяців тому? Навіть на момент листопада минулого року бравурні заяви американців щодо перемоги не звучали вже на той момент майже півроку.
А зараз не може перемогти хоча б цю кампанію і шанси не такі вже й великі, що змоще.
Ось і все.
Але зомбаки з секти вірунів у "святого козака бідона" за підтримки адміністрації всіх лівацьких українських медіа накидалися, вили, горлали ...
Чомусь не постять більше іконки і портретики деменційного виродка - вбивці українців.
І ще вийде повна інфа, як воно здало Україну х**лу.
Тому у всіх скотів, які підтримують цю лівацьку американську мерзоту (і так само, як воно, проти ленд-лізу), руки в крові українських Воїнів та мирних мешканців України.
І розплачуватися за це буде боляче.
Ф-16 не будет, нас тянут за стол переговоров
Захід своїми руками закладає фундамент глобальної 4 світової. Війна обовязково прийде не тільки на територію Московії, а й Китаю, США і Європи. Це вже майже безумовно.
Але тупе бидло, яке нічого, крім лівацьких помийок не читає, а думати не здатне взагалі, верещить про "кацапські наративи". Платить своєю кров'ю і все одно висновків не робить.
Найкращі уходять, решта збіжала і ще збіжить...
Як завжди трапляється,чого найбільше боїшся, те і трапляється, так що европі прийдеться воювати !(((
виходить, що нація в нас таки хитрожопа, як тільки хто приходить до влади, так і забуває про державні інтереси...
і тут і зараз корупцію не переможешь... це робота на століття, та мабуть немає в нас стільки часу
Штати чи інша країна передають Україні F-16, незалежно - є підговлені пілоти чи ні.
Тому що це жодної ролі не відіграє взагалі.
На папері для відмазування вони можуть i бути вже.
І коли вже F-16 уже передано до ЗСУ.
Тоді вже до їхньої військової експлоатації приступають пілоти зі Штатів чи Великої Британії.
Але тут слід зауважити, що цих пілотів на F-16 уряд тих самих Штатів офіційно не посилає, ну ніяк.
Тому що ці пілоти вже з бойовим досвідом та кваліфікацією самі попросили Україну щоб їх прийняли до Іноземного Легіону України.
А літаки, вже отримані Україна, їм дасть у допомогу.
Тобто виходить, що Штати жодних своїх військ офiцiйно не надсилали в Україну від слова - взагалі.
А є лише пілоти добровольці Іноземного Легіону України, які самі за своїм бажанням вирішили захищати Україну, також як i тi самi снайпери чи техніки обслуговування - яких зараз уже багато є.
У 2024 році президентом стане Трамп.
Після цього зробить собі амністію від усіх справ , що проти нього повідкривали.
А потім. Потім ... Потім почнуть відкривати справи проти самого Байдена.
Як молодшого. Так і старшого.
Ну , так йому і треба . Нерішучій старий козел .
Неймовірно раціонально. Віддайте Україні винищувачі і нехай наймають пілотів. Я думаю, що там є колишні льотчики-винищувачі, які з радістю поїдуть в Україну воювати з Росією.
Не можу дочекатися, щоб побачити, що праве крило зробить після того, як Китай вторгнеться на Тайвань. Звинувачувати Байдена та Україну?
США та «стара Європа» підтримують війну, яка розбризкується, тому що вони націлені на нічию, а не на перемогу.
Багато проголошуваний український контрнаступ, рекламований провоєнними політиками тут, у США, як початок кінця вторгнення Росії, фактично провалився.
Всю цю весну ми чули постійний барабанний бій..... «чекай великого контрнаступу», поки ми (США) продовжували вливати в Україну десятки мільярдів.
Зараз багато хто з тих вболівальників мовчить.
Не забуваймо, що саме Байден спочатку нічого не зробив, коли Росія готувалася до другого вторгнення, а потім почала його (після того, як Обама нічого не зробив, щоб зупинити перше вторгнення в Крим).
Адміністрації Байдена потрібен бальзам, або гоп з'їсть їх на наступних виборах
На жаль для України, нашій країні останнім часом краще вдається програвати війни, ніж вигравати: В'єтнам, Ірак, Афганістан. Удачі їм, британцям і колишнім країнам Варшавського договору, які борються за перемогу.
Більшість коментарів аудиторії Fox "Newz" про статті про Україну є проросійськими! Це погано, створіть обліковий запис і допоможіть порозумітися з цими загубленими душами та допоможіть відновити шкоду, яку Фокс завдає щодня, намагаючись розділити американців!
Якщо республіканці висунуть Байдену імпічмент, я міг би це підтримати. Наземна війна та безпілотники не переможуть росіян. Повітряна сила вкрай необхідна для знищення мін тощо
> Тих самих республіканців, які стверджують, що США «роблять занадто багато»?
>Ви, республіканці, з самого початку були проти допомоги Україні.
>Замовкни Іване і геть з України.
Щотижня, щодня гинуть невинні українці. Ми і Захід зробили багато, але ми повинні зробити більше, швидше!
Тим часом хто з республіканців багатіє на затримці?
Все більше й більше здається, що мета тут - занадто затягнути цю війну, щоб знекровити Росію та послабити її економіку та військо. Якщо війна закінчиться раніше, то Росія не так сильно ослабить. Немає жодних причин, чому ці пілоти не могли б почати навчання більше року тому. Це пародія. Або так, або наше керівництво боїться засмутити Путіна. Є лише одне, що Путін розуміє, це сила і насильство.
Що такого відбулось за останній час, що могло привести до затримки програми надання літаків?
Пілоти забули англійську? Наврядчи.
Українська влада зробили щось таке, що тепер замість того, щоб щось робити, амеріуканці вирішили поки подивитись, що буде далі? Наприклад чим закінчаться саудівські перемовини? Це більш йморівно.
До чого англійська?
Англійську не всі знають
Тепер шукають причину щоб пілоти вивчали англійську мову не літати на літаку а англійську мову
Для цього достатньо перекладача який все буде перекладати
Бо дехто з чиновників США пропонують навчання понад два роки
Тобто від допомоги не відмовляються але і не прагнуть допомагати роблять вигляд
Бо своїми претензіями до англійської мови виглядає так що шукають причину затримати надання літаків
Хоча можна навчити пілота без знання мови
А пів України поїхали за кордон і без знання мови і працюють
Тому не треба видумувати
Для цього є перекладач
Європейці, американці постійно повторяють: знищіть 5 колону, зрадників, зачистіть корупційну систему, там ж більшість на найвищих посадах продажні зрадники. Побудуйте норм систему в Україні, а різне залізяччя, зброю, технології вони б надали. Зробіть норм.країні, як Південна Корея, Тайвань, Ізраїль для своїх людей і т.д.
Але ні, хочуть дальше тотально красти і щоб допомогли. Їх корупційні гроші зараз всі в крові, але це нікого не зупиняє. Сумно.
Як раз коли Трампа виберуть президентом
Ежу понятно, что именно Байден торможит и Атакамс и F-16 Украине.
Украина в тренде по всему миру, как страна борющаяся с фашизмом.
И именно Байден стоит на защите фашизма на планете, получается?!
Народу США это нравится?!
Если мы его не будет теребить и требовать выполнения своих функций, он не будет этого делать...
Много ума не нужно критиковать просто власть. А вот заставить власть выполнять свои функции - тут надо постараться.
давайте вже після
святвійни!