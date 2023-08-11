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Навчання українських пілотів на F-16, ймовірно, буде затримано ще на рік, - WP

f-16,літак

Україна хоче отримати винищувачі американського виробництва якомога швидше, але перша група з шести українських пілотів, ймовірно, не завершить навчання на F-16 до наступного літа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на українських, європейських та американських посадовців та військових, у тому числі високопоставлених, які говорили на умовах анонімності.

За словами двох українських посадовців, лише шість пілотів – приблизно половина ескадрильї – пройдуть перший раунд навчання. Ще двоє пілотів були визначені як резервні кандидати.

Хоча пілоти вже вільно володіють англійською мовою, як наголошують співрозмовники видання, вони повинні спочатку пройти чотиримісячні мовні курси в Британії, щоб вивчити термінологію, пов'язану з реактивними винищувачами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США підтримують підготовку українських пілотів на F-16, але цим процесом керують Данія та Нідерланди, - речник Пентагону Сінгх

Це навчання відбуватиметься разом з наземним персоналом, який може гірше володіти англійською мовою, оскільки, за словами українських посадовців, Данія попросила спочатку навчати цілі екіпажі, а не лише пілотів. Міністерство оборони Данії відмовилося від коментарів для WP.

Як зазначають українські посадовці, це відсуває початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме шість місяців, на січень. Друга група приблизно такої ж чисельності буде готова через шість місяців після цього, тобто приблизно до кінця наступного року.

"Це називається затягуванням", – сказав один з українських чиновників. Обидва українські урядовці сказали, що не хотіли б надто критикувати своїх американських і європейських колег, побоюючись видатися невдячними, пише видання.

Американські посадовці повідомляють, що ще 20 українських пілотів готові до навчання англійською мовою. Вони додали, що більшість найкращих українських пілотів, як очікується, залишаться в Україні, де вони здійснюють вильоти на літаках радянської розробки.

Читайте також: Захід не квапиться з F-16 для України через страх перед РФ, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Начальник авіації Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів виданню, що в перервах між польотами українські пілоти протягом останнього року проходили курси англійської мови в мережі.

"Для льотного і наземного персоналу буде проведено додаткову спеціалізовану підготовку з термінології, необхідної для навчання на F-16. В Україні не було можливості навчати пілотів та інший персонал цій термінології через відсутність досвіду роботи з такою термінологією", - уточнив він.

За його словами, оскільки відібрані пілоти вже мають високий рівень базової англійської мови, вивчення додаткової термінології "не займе багато часу".

Він додав, що F-16 оснащені потужним радаром, що дозволить Україні ідентифікувати більше цілей і краще протидіяти ворожим літакам, ракетам і безпілотникам, ніж нинішній український парк винищувачів, до якого входять МіГ-29 і Су-27 радянських часів. За словами Голубцова, Україна також зможе розгортати протикорабельні ракети "Гарпун", надані Великою Британією, з літаків F-16 для ураження російського флоту, який запускає ракети з акваторії Чорного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія передала Україні симулятор для навчання пілотів на F-16

Голубцов зазначив, що високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM), які Сполучені Штати надіслали Україні минулого року, також будуть запускатися з F-16: "Вони вже адаптовані для використання на винищувачах МіГ-29, але через відсутність системи наведення їхня ефективність значно обмежена".

Міністерство оборони Данії відмовилося коментувати, скільки часу займе програма, або відповідати на питання про можливі затримки. Уряд Нідерландів працює з Румунією над створенням навчального центру в Румунії, але американські посадовці заявили, що це "займе певний час".

Речник міністерства оборони Нідерландів підполковник Марк ван де Бік сказав, що деталі все ще уточнюються. Ключовою проблемою, за його словами, є нестача інструкторів з навчання F-16 в Європі. Нідерланди, наприклад, перебувають в процесі переходу на більш сучасний F-35 і змістили фокус своєї підготовки з F-16.

Також читайте: Перша група українських пілотів готова до навчань на F-16, - Politico

"Для підготовки пілота винищувача вам також потрібні пілоти винищувачів… Це дорого коштує, і таких можливостей у малих країн вже не так багато", – сказав де Бік.

Американський посадовець, який говорив на умовах анонімності, сказав, що адміністрація Байдена нещодавно отримала список імен пілотів.

"В Україні є лише кілька пілотів, які готові розпочати навчання, і ще близько двох десятків, як вони нам повідомили, потребують додаткової підготовки з англійської мови, перш ніж пілоти зможуть рухатися вперед".

Американський чиновник підкреслив, що європейські країни беруть на себе ініціативу щодо тренувань F-16. Хоча бойова підготовка найдосвідченіших українських пілотів, як очікується, займе шість місяців, західні союзники запропонували окрему програму для новачків, яка вимагатиме понад два роки навчання, включаючи уроки англійської мови, резюмує WP.

Автор: 

США (22713) військові навчання (2775) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+53
Та не буде ніяких Ф16 поки фсбешні кроти у владі, і НАТО не буде, і ЄС не буде! Забудьте.
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11.08.2023 10:40
+39
Таурус обрізаний дадуть, пілотів навчати будуть через рік.....
Дякуємо союзнички..... Одразу видно, як ви бережете кров українського народу.....
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11.08.2023 10:40
+37
Казали, що рашка робить все, щоб нас заштовхати в НАТО. А тепер НАТО робить все, шоб ми туди вже й не хотіли.
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11.08.2023 10:39
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Сторінка 4 з 4
Посилання на сторінку - де я це казав , можеш надати . ? Я не пам'ятаю коли я таке говорив і чому . Мені треба подивитись - в якому контексті це було сказано .
Та навіть якщо й говорив , то до чого тут - мої фантазії .? Ну от до чого це ?? Це точка зору , а не фантазії ,, і вона базується на певних поглядах . А фантазії це дещо інше ,, це лише - політ мрії .

Отже я ж і кажу - тоді США себе вели зовсім по іншому ніж зараз , а значить були підстави так говорити . Тепер ситуація змінилась . Торік високі чинуші із влади США говорили з кожної праски що - війна повинна закінчитись обов'язково - поразкою рашки і перемогою України , і що вони зроблять для цього все можливе й не можливе , тепер вони змінили думку і про таке - майже навіть і не згадують.. Багато хто з політиків теж розчарований , як і я ,, і говорять що теж - не чекали від Білого дому такої зміни позиції . В нас ще залишається надія на Конгрес . Там постійно лунають заклики до Байдена перестати - тягнути гуму , і надати ЗСУ все що вони просять .
Змінюються події - змінюються погляди і думки що до них , це все природні речі .
Чи я повинен впертись рогом і будь що відстоювати свою точку зору річної давнини , навіть якщо вона вже не актуальна . ?
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11.08.2023 22:23 Відповісти
А це було якраз в контексті теми з переговорами.

Тобто ти майже рік назад навіть не допускав, що політики можуть говорити одне, а по факту у них в голові інше?

Хіба на той час були якась якісно інша допомога зброєю? Чи хтось обіцяв, що вона буде? За 9 місяців одне й те саме... хіба що ракети на декілька сот кілометрів дали, от і все. Та ще й не американці навіть.
Тобто нічого особливо не змінилось ні якісно в українській армії, ні конфігурація фронту та ніяких ресурсів для звільнення Півдня та хоча б Криму немає і близько.

То що ж саме спровокувало скепсис і в чому союзники інакше стали поводитись ніж 9 місяців тому? Навіть на момент листопада минулого року бравурні заяви американців щодо перемоги не звучали вже на той момент майже півроку.
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11.08.2023 23:45 Відповісти
Єдина різниця з тим часом лише те, що українська армія тоді перемагала і у багатьох були ілюзії через це, що дуже скоро так буде продовжуватись далі.
А зараз не може перемогти хоча б цю кампанію і шанси не такі вже й великі, що змоще.
Ось і все.
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11.08.2023 23:51 Відповісти
Про це писалося вже давно.

Але зомбаки з секти вірунів у "святого козака бідона" за підтримки адміністрації всіх лівацьких українських медіа накидалися, вили, горлали ...

Чомусь не постять більше іконки і портретики деменційного виродка - вбивці українців.

І ще вийде повна інфа, як воно здало Україну х**лу.

Тому у всіх скотів, які підтримують цю лівацьку американську мерзоту (і так само, як воно, проти ленд-лізу), руки в крові українських Воїнів та мирних мешканців України.

І розплачуватися за це буде боляче.
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11.08.2023 19:31 Відповісти
Ленд-лиз так вообще и не пошел, в октябре он заканчивается
Ф-16 не будет, нас тянут за стол переговоров
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11.08.2023 12:10 Відповісти
Не за стол переговоров а полному поражению с ликвидацией страны такое складывается мнение что запад США и РФ заодно.
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11.08.2023 13:17 Відповісти
Белый дом и Кремль заодно, нас поддерживает народ США и Конгресс
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11.08.2023 13:30 Відповісти
Через 5 лет ракетных обстрелов закрывать будет нечего и никого не останется. Типичный online пример геноцида украинского народа
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11.08.2023 13:13 Відповісти
Все залежить від того коли ми знімем Эрмака.
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11.08.2023 12:21 Відповісти
І що? НАТО і Захід відразу перестануть боятися куйла, миттю стануть зацікавлені в його поразці і зброя до нас попливе рікою? Може, ще й самі візьмуть участь у війні? Не сміши...
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11.08.2023 12:57 Відповісти
***** ніхто не боїться. але зливати військові секерти через зєльоних кротів не вважають за потрібне
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11.08.2023 14:53 Відповісти
Військові секрети давно вже злив їхній же, американський, 21-річний сцикун.
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11.08.2023 15:36 Відповісти
Сила міжнародного права підміняється грубою силою та гнилими договорняками.
Захід своїми руками закладає фундамент глобальної 4 світової. Війна обовязково прийде не тільки на територію Московії, а й Китаю, США і Європи. Це вже майже безумовно.
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11.08.2023 12:22 Відповісти
Я вже давно пишу, що Україну годують фальшивими "цінностями" заходу, який давно прогнив.

Але тупе бидло, яке нічого, крім лівацьких помийок не читає, а думати не здатне взагалі, верещить про "кацапські наративи". Платить своєю кров'ю і все одно висновків не робить.
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11.08.2023 19:37 Відповісти
Я згоден з Вами . Але люди хочуть простих рішень , чорне і біле . Вони не хочуть розбиратися і розрізняти напівтона.
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11.08.2023 20:31 Відповісти
Дуже дякуємо!!!з такою бистрою поставкою ф-16, через рік скоріше вже прийдеться вже европійцям і американцям воювати з підорами!!! Бо ми закінчимось....((((((((((
Найкращі уходять, решта збіжала і ще збіжить...
Як завжди трапляється,чого найбільше боїшся, те і трапляється, так що европі прийдеться воювати !(((
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11.08.2023 12:38 Відповісти
Ребят, все идет по плану...войнушка должна продолжаться....никакой быстрой победы Украины по плану не должно быть....что тут не ясно.....нужно признать правду уже, что запад наобещал нам мешок "поддержек", а на деле этого нет...ибо таков был план....
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11.08.2023 12:42 Відповісти
З 2014 можна було вже свій зробити навчально-тренувальний. Вже була б база для роробки більш сладних машин.
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11.08.2023 12:52 Відповісти
згоден, чого тільки можна було б зробити за ці роки....
виходить, що нація в нас таки хитрожопа, як тільки хто приходить до влади, так і забуває про державні інтереси...
і тут і зараз корупцію не переможешь... це робота на століття, та мабуть немає в нас стільки часу
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11.08.2023 13:53 Відповісти
Это перебор с этим обучением, просто троллинг Украины по другому ни как не назвать. Не хотели, не хотят и не будут давать эти F16 как и не хотят победы Украины мы им как кость в горле
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11.08.2023 13:06 Відповісти
Авиации не будет, расходимся
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11.08.2023 13:19 Відповісти
Выбл*дки.
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11.08.2023 13:21 Відповісти
підари і більше ні чого сказати не можу, по ленглізу 41-45 нам передували купу літаків і за дві тижні наші пілоти осваювали їх, а це якийсь анонізм, не хочуть давати оружня, для нашої перемоги, сут що рашка розпадеться, але їй і так пізда
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11.08.2023 13:45 Відповісти
Напоминает фильм комедию , хоть уже не смешно ........это играть ,это не играть ,это рыбу заворачивали , ты туда не ходи, ты сюда ходи ,ты туда стреляй ,ты туда не стреляй, это тебе ,это мене ,а это все время мине ........
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11.08.2023 14:23 Відповісти
За Максом Планком та Альбертом Енштейном - у квантовому світі завжди є вихід, але якщо його шукати.
Штати чи інша країна передають Україні F-16, незалежно - є підговлені пілоти чи ні.
Тому що це жодної ролі не відіграє взагалі.
На папері для відмазування вони можуть i бути вже.
І коли вже F-16 уже передано до ЗСУ.
Тоді вже до їхньої військової експлоатації приступають пілоти зі Штатів чи Великої Британії.
Але тут слід зауважити, що цих пілотів на F-16 уряд тих самих Штатів офіційно не посилає, ну ніяк.
Тому що ці пілоти вже з бойовим досвідом та кваліфікацією самі попросили Україну щоб їх прийняли до Іноземного Легіону України.
А літаки, вже отримані Україна, їм дасть у допомогу.
Тобто виходить, що Штати жодних своїх військ офiцiйно не надсилали в Україну від слова - взагалі.
А є лише пілоти добровольці Іноземного Легіону України, які самі за своїм бажанням вирішили захищати Україну, також як i тi самi снайпери чи техніки обслуговування - яких зараз уже багато є.
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11.08.2023 14:30 Відповісти
Ага. Дурень думкою багатie
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14.08.2023 11:42 Відповісти
.... если зеленые не уйдут раньше и перестанут тащить Украину к поражению
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11.08.2023 14:36 Відповісти
С такою грою у геополітику не відать Байдену другого терміну , як своїх вух.
У 2024 році президентом стане Трамп.
Після цього зробить собі амністію від усіх справ , що проти нього повідкривали.
А потім. Потім ... Потім почнуть відкривати справи проти самого Байдена.
Як молодшого. Так і старшого.
Ну , так йому і треба . Нерішучій старий козел .
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11.08.2023 14:40 Відповісти
Коментарі у WP...здається "Шекспір" питання політичне.

Неймовірно раціонально. Віддайте Україні винищувачі і нехай наймають пілотів. Я думаю, що там є колишні льотчики-винищувачі, які з радістю поїдуть в Україну воювати з Росією.

Не можу дочекатися, щоб побачити, що праве крило зробить після того, як Китай вторгнеться на Тайвань. Звинувачувати Байдена та Україну?

США та «стара Європа» підтримують війну, яка розбризкується, тому що вони націлені на нічию, а не на перемогу.

Багато проголошуваний український контрнаступ, рекламований провоєнними політиками тут, у США, як початок кінця вторгнення Росії, фактично провалився.

Всю цю весну ми чули постійний барабанний бій..... «чекай великого контрнаступу», поки ми (США) продовжували вливати в Україну десятки мільярдів.

Зараз багато хто з тих вболівальників мовчить.

Не забуваймо, що саме Байден спочатку нічого не зробив, коли Росія готувалася до другого вторгнення, а потім почала його (після того, як Обама нічого не зробив, щоб зупинити перше вторгнення в Крим).

Адміністрації Байдена потрібен бальзам, або гоп з'їсть їх на наступних виборах

На жаль для України, нашій країні останнім часом краще вдається програвати війни, ніж вигравати: В'єтнам, Ірак, Афганістан. Удачі їм, британцям і колишнім країнам Варшавського договору, які борються за перемогу.

Більшість коментарів аудиторії Fox "Newz" про статті про Україну є проросійськими! Це погано, створіть обліковий запис і допоможіть порозумітися з цими загубленими душами та допоможіть відновити шкоду, яку Фокс завдає щодня, намагаючись розділити американців!

Якщо республіканці висунуть Байдену імпічмент, я міг би це підтримати. Наземна війна та безпілотники не переможуть росіян. Повітряна сила вкрай необхідна для знищення мін тощо
> Тих самих республіканців, які стверджують, що США «роблять занадто багато»?
>Ви, республіканці, з самого початку були проти допомоги Україні.
>Замовкни Іване і геть з України.

Щотижня, щодня гинуть невинні українці. Ми і Захід зробили багато, але ми повинні зробити більше, швидше!

Тим часом хто з республіканців багатіє на затримці?

Все більше й більше здається, що мета тут - занадто затягнути цю війну, щоб знекровити Росію та послабити її економіку та військо. Якщо війна закінчиться раніше, то Росія не так сильно ослабить. Немає жодних причин, чому ці пілоти не могли б почати навчання більше року тому. Це пародія. Або так, або наше керівництво боїться засмутити Путіна. Є лише одне, що Путін розуміє, це сила і насильство.
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11.08.2023 14:44 Відповісти
Багато розмов, мало дій. Досить нормально в США
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11.08.2023 14:54 Відповісти
Какого хрена американцы до сих пор не выучили украинский!?
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11.08.2023 14:55 Відповісти
Добре поставлене питання - це половина відповіді.

Що такого відбулось за останній час, що могло привести до затримки програми надання літаків?

Пілоти забули англійську? Наврядчи.

Українська влада зробили щось таке, що тепер замість того, щоб щось робити, амеріуканці вирішили поки подивитись, що буде далі? Наприклад чим закінчаться саудівські перемовини? Це більш йморівно.
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11.08.2023 15:19 Відповісти
Якщо це не деза то треба взагалі забути про ці ф-16 і починати переговори зі шведами чи французами.Там хоча би якийсь шанс буде отримати їх в найближчі півроку.
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11.08.2023 15:25 Відповісти
Не треба брехати що для пілота з досвідом потрібно тривалий час навчатися
До чого англійська?
Англійську не всі знають
Тепер шукають причину щоб пілоти вивчали англійську мову не літати на літаку а англійську мову
Для цього достатньо перекладача який все буде перекладати
Бо дехто з чиновників США пропонують навчання понад два роки
Тобто від допомоги не відмовляються але і не прагнуть допомагати роблять вигляд
Бо своїми претензіями до англійської мови виглядає так що шукають причину затримати надання літаків
Хоча можна навчити пілота без знання мови
А пів України поїхали за кордон і без знання мови і працюють
Тому не треба видумувати
Для цього є перекладач
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11.08.2023 15:26 Відповісти
Потім будуть казати що у українців шлунок не підходе до ціх винищувачив, потім повітря якесь розряджене над Україною. Тварюки
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11.08.2023 15:35 Відповісти
джерела ненадійні. чекаємо якісну та перевірену інформацію
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11.08.2023 15:36 Відповісти
Скільки потрібно часу щоб розробити в Україні ядерну зброю, надіюсь менше року.
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11.08.2023 15:55 Відповісти
То по ходу військові поїхали на мовні курси
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11.08.2023 16:03 Відповісти
Східний фланг НАТО зміцнений, наступальний потенціал Росії суттєво зменшений, тому коли зараз Росія застрягла в Україні, коли США відновили своє геополітичне домінування в Європі, цінність України для багатьох наших західних партнерів різко зменшилась. США витіснили Росіє з європейських енергоринків збагатившись тим самим на трильйони доларів продаючи більше газу та нафти, Америка тепер також продає більше зброї своїм європейським союзникам, які ще будуть сплачувати американцям за обслуговування цієї зброї. Польща отримала дешеву робочу силу необхідну її економіці та більш ******* західну зброю замість переданої Україні, Великобританія послабила свого основного геополітичного конкурента а саме Росію, недарма оборона стратегія Великої Британії передбачає введення війни якнайдалі від своїх кордонів, Росія є розширила окуповані території України. А що отримала Україна? знищений промисловий і транзитний потенціал, міста перетворені на руїни, перетворення нашої країни на полігон на території якого російські нацисти здійснюють геноцид українського народу, гру США направлену на обопільне виснаження Росії та України, для зменшення їхнього наступального потенціалу, що дозволить як вважають американці погодитись представникам української та російської влади на заморожування конфлікту. Ось така ціна наївності, проросійсько та прозахідно налаштованих українців.
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11.08.2023 16:09 Відповісти
ви пропонуете нам здатись і разом з рашою боротись з США? чи ви написали просто щоб написати?
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11.08.2023 19:06 Відповісти
Щоб ви трохи думати починали, а не жили фантазіями, де святі американці рятують Україну заради демократії і перемоги добра над злом.
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11.08.2023 19:23 Відповісти
А якщо правда в тому, що тотальна корупція , беззаконня, цинізм і брехня заставляє наших союзників задуматись чи можна їм допомагати на повну силу. Чи в разі успіху не получать нового диктатора з потужною армією який всіх пошле подальше і скаже, що я буду правити вічно (як білорус чи Північна Корея). Кому не подобається, висловлюйте занепокоєння.
Європейці, американці постійно повторяють: знищіть 5 колону, зрадників, зачистіть корупційну систему, там ж більшість на найвищих посадах продажні зрадники. Побудуйте норм систему в Україні, а різне залізяччя, зброю, технології вони б надали. Зробіть норм.країні, як Південна Корея, Тайвань, Ізраїль для своїх людей і т.д.
Але ні, хочуть дальше тотально красти і щоб допомогли. Їх корупційні гроші зараз всі в крові, але це нікого не зупиняє. Сумно.
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12.08.2023 10:13 Відповісти
США і Європа в себе чому 5 колони не нищать ?
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17.08.2023 12:18 Відповісти
Та вони повинні були бути ще в 2014! А то ж пуйло нападьот!
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11.08.2023 16:25 Відповісти
Навчання українських пілотів на F-16, ймовірно, буде затримано ще на рік, - WP Джерело:
Як раз коли Трампа виберуть президентом
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11.08.2023 16:44 Відповісти
Інтересно чукчі пляшуть. Преса США твердила, що не осилять польоти, потім нема аеродромів, а тепер відмазка по мовному барєрі. Коли зшибали Кинжали мовного барєру не було, Петріоти розуміли операторів. У малайців,арабів та вудистів з Гаїті мовного барєру нема, а в ЗСУ є. І справді. ЗСУ і преса США говорять на різних мовах.
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11.08.2023 17:18 Відповісти
Зеленскому надо выносить Байденовское Г на весь мир!
Ежу понятно, что именно Байден торможит и Атакамс и F-16 Украине.
Украина в тренде по всему миру, как страна борющаяся с фашизмом.
И именно Байден стоит на защите фашизма на планете, получается?!
Народу США это нравится?!
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11.08.2023 17:23 Відповісти
морок
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11.08.2023 18:46 Відповісти
Не лише на захисті. Він - співучасник. І вже давно. Ще від Грузії.
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11.08.2023 19:19 Відповісти
У нас нет другого варианта общения с внешним миром, кроме как через Зеленского.
Если мы его не будет теребить и требовать выполнения своих функций, он не будет этого делать...
Много ума не нужно критиковать просто власть. А вот заставить власть выполнять свои функции - тут надо постараться.
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11.08.2023 21:14 Відповісти
Обіцяли підготуємо експрес-методом за 4 місяці а воно ще й не починали, бо виявляється 1 вересня треба йти в перший клас американську мову вчити.
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11.08.2023 18:25 Відповісти
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11.08.2023 18:29 Відповісти
рятівний круг потрібен коли людина топиться а не коли вона вибралась на берег.
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11.08.2023 19:08 Відповісти
Що змінять дві ескадрильї F-16? Практично нічого. Якби це були F-22, то може був би помітний вплив на хід війни. Але то не про наше щастя. Потрібні щонайменше дві сотні літаків. Тож треба перестати розкочувати губу. Потрібно піднімати зі зберігання всі свої літаки. Збирати по світу все, що можна. Домовлятися зі шведами про Грипен. Час втратили. Думали на халяву F-16 одержати.
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11.08.2023 19:36 Відповісти
та який "через рік"?
давайте вже після свят війни!
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11.08.2023 19:49 Відповісти
Праски та чайники, які багато говорили і мало роблять, ви де? Заткніть пельки і мовчіть. А то з ваших слів F16 вже мали бути у нас.
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11.08.2023 19:51 Відповісти
А де поклони і подяки "животворящому" (с) ?
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11.08.2023 19:59 Відповісти
Encore et encore des tergiversations inutiles. On palabre, on palabre.
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11.08.2023 20:15 Відповісти
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11.08.2023 20:25 Відповісти
Зепорожець сказав сьогодні що ініциатива перейшла до ЗСУ, то на якого іглесіаса Україні ті літаки - подумали американці.
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11.08.2023 20:23 Відповісти
А шо там Резніков на Рамштайнах, прикинувся ганчіррям і не відсвічує, включив дурня?!
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11.08.2023 20:26 Відповісти
На мою думку , хто може свалити з України, то треба валить . Тому що життя одне , а Жопа в Україні поки на довго можете баніть но дайте хоч 5 хвилин прочитати , кому ще потрібно
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11.08.2023 20:34 Відповісти
Це твереза думка.Якби українці по завершенню середньої школи вільно володіли англ.мовою такої затримки з навчанням не було б.В Україні великі проблеми з освітою та медициною тому ви праві,це надовго ..
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11.08.2023 21:14 Відповісти
До чого тут англійська пілоти її знають дуже добре але натівські пси тягнуть з літаками
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17.08.2023 12:15 Відповісти
Херня якась! Хіба для того, аби їздити на "Мерседесі" треба знати німецький?
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11.08.2023 22:21 Відповісти
хто б сумнівався...
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12.08.2023 01:59 Відповісти
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