Обучение украинских пилотов на F-16, вероятно, задержится еще на год, - WP
Украина хочет получить истребители американского производства как можно скорее, но первая группа из шести украинских пилотов, вероятно, не завершит обучение на F-16 до следующего лета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских, европейских и американских чиновников и военных, в том числе высокопоставленных, говоривших на условиях анонимности.
По словам двух украинских чиновников, только шесть пилотов – примерно половина эскадрильи – пройдут первый раунд обучения. Еще два пилота были определены как резервные кандидаты.
Хотя пилоты уже свободно владеют английским языком, как отмечают собеседники издания, они должны сначала пройти четырехмесячные языковые курсы в Британии, чтобы изучить терминологию, связанную с реактивными истребителями.
Это обучение будет проходить вместе с наземным персоналом, который может хуже владеть английским языком, поскольку, по словам украинских чиновников, Дания попросила сначала обучать целые экипажи, а не только пилотов. Министерство обороны Дании отказалось от комментариев для WP.
Как отмечают украинские чиновники, это отодвигает начало боевой подготовки, которая, как ожидается, продлится шесть месяцев, на январь. Вторая группа примерно такой же численности будет готова через шесть месяцев после этого, то есть примерно до конца следующего года.
"Это называется затягиванием", – сказал один из украинских чиновников. Оба украинских чиновника сказали, что не хотели бы слишком критиковать своих американских и европейских коллег, опасаясь выглядеть неблагодарными, пишет издание.
Американские чиновники сообщают, что еще 20 украинских пилотов готовы к обучению на английском языке. Они добавили, что большинство лучших украинских пилотов, как ожидается, останутся в Украине, где они совершают вылеты на самолетах советской разработки.
Начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что в перерывах между полетами украинские пилоты в течение последнего года проходили курсы английского языка в сети.
"Для летного и наземного персонала будет проведена дополнительная специализированная подготовка по терминологии, необходимой для обучения на F-16. В Украине не было возможности обучать пилотов и другой персонал из-за отсутствия опыта работы с такой терминологией", - уточнил он.
По его словам, поскольку отобранные пилоты уже имеют высокий уровень базового английского, изучение дополнительной терминологии "не займет много времени".
Он добавил, что F-16 оснащен мощным радаром, что позволит Украине идентифицировать больше целей и лучше противодействовать вражеским самолетам, ракетам и беспилотникам, чем нынешний украинский парк истребителей, в который входят МиГ-29 и Су-27 советских времен. По словам Голубцова, Украина также сможет разворачивать противокорабельные ракеты "Гарпун", предоставленные Великобританией, из самолетов F-16 для поражения российского флота, запускающего ракеты из акватории Черного моря.
Голубцов отметил, что высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM), которые Соединенные Штаты прислали Украине в прошлом году, также будут запускаться с F-16: "Они уже адаптированы для использования на истребителях МиГ-29, но из-за отсутствия системы наведения их эффективность значительно ограничена".
Министерство обороны Дании отказалось комментировать, сколько времени займет программа или отвечать на вопросы о возможных задержках. Правительство Нидерландов работает с Румынией над созданием учебного центра в Румынии, но американские чиновники заявили, что это "займет некоторое время".
Представитель министерства обороны Нидерландов подполковник Марк ван де Бик сказал, что детали все еще уточняются. Ключевой проблемой, по его словам, является нехватка инструкторов по обучению F-16 в Европе. Нидерланды, например, находятся в процессе перехода на более современный F-35 и сместили фокус своей подготовки по F-16.
"Для подготовки пилота истребителя вам также нужны пилоты истребителей… Это дорого, и таких возможностей у малых стран не так уж много", – сказал де Бик.
Американский чиновник, на условиях анонимности, сказал, что администрация Байдена недавно получила список имен пилотов.
"В Украине есть лишь несколько пилотов, готовых начать обучение, и еще около двух десятков, как они нам сообщили, нуждаются в дополнительной подготовке по английскому языку, прежде чем пилоты смогут двигаться вперед".
Американский чиновник подчеркнул, что европейские страны берут на себя инициативу по тренировкам F-16. Хотя боевая подготовка опытных украинских пилотов, как ожидается, займет шесть месяцев, западные союзники предложили отдельную программу для новичков, которая потребует более двух лет обучения, включая уроки английского языка, резюмирует WP.
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Та навіть якщо й говорив , то до чого тут - мої фантазії .? Ну от до чого це ?? Це точка зору , а не фантазії ,, і вона базується на певних поглядах . А фантазії це дещо інше ,, це лише - політ мрії .
Отже я ж і кажу - тоді США себе вели зовсім по іншому ніж зараз , а значить були підстави так говорити . Тепер ситуація змінилась . Торік високі чинуші із влади США говорили з кожної праски що - війна повинна закінчитись обов'язково - поразкою рашки і перемогою України , і що вони зроблять для цього все можливе й не можливе , тепер вони змінили думку і про таке - майже навіть і не згадують.. Багато хто з політиків теж розчарований , як і я ,, і говорять що теж - не чекали від Білого дому такої зміни позиції . В нас ще залишається надія на Конгрес . Там постійно лунають заклики до Байдена перестати - тягнути гуму , і надати ЗСУ все що вони просять .
Змінюються події - змінюються погляди і думки що до них , це все природні речі .
Чи я повинен впертись рогом і будь що відстоювати свою точку зору річної давнини , навіть якщо вона вже не актуальна . ?
Тобто ти майже рік назад навіть не допускав, що політики можуть говорити одне, а по факту у них в голові інше?
Хіба на той час були якась якісно інша допомога зброєю? Чи хтось обіцяв, що вона буде? За 9 місяців одне й те саме... хіба що ракети на декілька сот кілометрів дали, от і все. Та ще й не американці навіть.
Тобто нічого особливо не змінилось ні якісно в українській армії, ні конфігурація фронту та ніяких ресурсів для звільнення Півдня та хоча б Криму немає і близько.
То що ж саме спровокувало скепсис і в чому союзники інакше стали поводитись ніж 9 місяців тому? Навіть на момент листопада минулого року бравурні заяви американців щодо перемоги не звучали вже на той момент майже півроку.
А зараз не може перемогти хоча б цю кампанію і шанси не такі вже й великі, що змоще.
Ось і все.
Але зомбаки з секти вірунів у "святого козака бідона" за підтримки адміністрації всіх лівацьких українських медіа накидалися, вили, горлали ...
Чомусь не постять більше іконки і портретики деменційного виродка - вбивці українців.
І ще вийде повна інфа, як воно здало Україну х**лу.
Тому у всіх скотів, які підтримують цю лівацьку американську мерзоту (і так само, як воно, проти ленд-лізу), руки в крові українських Воїнів та мирних мешканців України.
І розплачуватися за це буде боляче.
Ф-16 не будет, нас тянут за стол переговоров
Захід своїми руками закладає фундамент глобальної 4 світової. Війна обовязково прийде не тільки на територію Московії, а й Китаю, США і Європи. Це вже майже безумовно.
Але тупе бидло, яке нічого, крім лівацьких помийок не читає, а думати не здатне взагалі, верещить про "кацапські наративи". Платить своєю кров'ю і все одно висновків не робить.
Найкращі уходять, решта збіжала і ще збіжить...
Як завжди трапляється,чого найбільше боїшся, те і трапляється, так що европі прийдеться воювати !(((
виходить, що нація в нас таки хитрожопа, як тільки хто приходить до влади, так і забуває про державні інтереси...
і тут і зараз корупцію не переможешь... це робота на століття, та мабуть немає в нас стільки часу
Штати чи інша країна передають Україні F-16, незалежно - є підговлені пілоти чи ні.
Тому що це жодної ролі не відіграє взагалі.
На папері для відмазування вони можуть i бути вже.
І коли вже F-16 уже передано до ЗСУ.
Тоді вже до їхньої військової експлоатації приступають пілоти зі Штатів чи Великої Британії.
Але тут слід зауважити, що цих пілотів на F-16 уряд тих самих Штатів офіційно не посилає, ну ніяк.
Тому що ці пілоти вже з бойовим досвідом та кваліфікацією самі попросили Україну щоб їх прийняли до Іноземного Легіону України.
А літаки, вже отримані Україна, їм дасть у допомогу.
Тобто виходить, що Штати жодних своїх військ офiцiйно не надсилали в Україну від слова - взагалі.
А є лише пілоти добровольці Іноземного Легіону України, які самі за своїм бажанням вирішили захищати Україну, також як i тi самi снайпери чи техніки обслуговування - яких зараз уже багато є.
У 2024 році президентом стане Трамп.
Після цього зробить собі амністію від усіх справ , що проти нього повідкривали.
А потім. Потім ... Потім почнуть відкривати справи проти самого Байдена.
Як молодшого. Так і старшого.
Ну , так йому і треба . Нерішучій старий козел .
Неймовірно раціонально. Віддайте Україні винищувачі і нехай наймають пілотів. Я думаю, що там є колишні льотчики-винищувачі, які з радістю поїдуть в Україну воювати з Росією.
Не можу дочекатися, щоб побачити, що праве крило зробить після того, як Китай вторгнеться на Тайвань. Звинувачувати Байдена та Україну?
США та «стара Європа» підтримують війну, яка розбризкується, тому що вони націлені на нічию, а не на перемогу.
Багато проголошуваний український контрнаступ, рекламований провоєнними політиками тут, у США, як початок кінця вторгнення Росії, фактично провалився.
Всю цю весну ми чули постійний барабанний бій..... «чекай великого контрнаступу», поки ми (США) продовжували вливати в Україну десятки мільярдів.
Зараз багато хто з тих вболівальників мовчить.
Не забуваймо, що саме Байден спочатку нічого не зробив, коли Росія готувалася до другого вторгнення, а потім почала його (після того, як Обама нічого не зробив, щоб зупинити перше вторгнення в Крим).
Адміністрації Байдена потрібен бальзам, або гоп з'їсть їх на наступних виборах
На жаль для України, нашій країні останнім часом краще вдається програвати війни, ніж вигравати: В'єтнам, Ірак, Афганістан. Удачі їм, британцям і колишнім країнам Варшавського договору, які борються за перемогу.
Більшість коментарів аудиторії Fox "Newz" про статті про Україну є проросійськими! Це погано, створіть обліковий запис і допоможіть порозумітися з цими загубленими душами та допоможіть відновити шкоду, яку Фокс завдає щодня, намагаючись розділити американців!
Якщо республіканці висунуть Байдену імпічмент, я міг би це підтримати. Наземна війна та безпілотники не переможуть росіян. Повітряна сила вкрай необхідна для знищення мін тощо
> Тих самих республіканців, які стверджують, що США «роблять занадто багато»?
>Ви, республіканці, з самого початку були проти допомоги Україні.
>Замовкни Іване і геть з України.
Щотижня, щодня гинуть невинні українці. Ми і Захід зробили багато, але ми повинні зробити більше, швидше!
Тим часом хто з республіканців багатіє на затримці?
Все більше й більше здається, що мета тут - занадто затягнути цю війну, щоб знекровити Росію та послабити її економіку та військо. Якщо війна закінчиться раніше, то Росія не так сильно ослабить. Немає жодних причин, чому ці пілоти не могли б почати навчання більше року тому. Це пародія. Або так, або наше керівництво боїться засмутити Путіна. Є лише одне, що Путін розуміє, це сила і насильство.
Що такого відбулось за останній час, що могло привести до затримки програми надання літаків?
Пілоти забули англійську? Наврядчи.
Українська влада зробили щось таке, що тепер замість того, щоб щось робити, амеріуканці вирішили поки подивитись, що буде далі? Наприклад чим закінчаться саудівські перемовини? Це більш йморівно.
До чого англійська?
Англійську не всі знають
Тепер шукають причину щоб пілоти вивчали англійську мову не літати на літаку а англійську мову
Для цього достатньо перекладача який все буде перекладати
Бо дехто з чиновників США пропонують навчання понад два роки
Тобто від допомоги не відмовляються але і не прагнуть допомагати роблять вигляд
Бо своїми претензіями до англійської мови виглядає так що шукають причину затримати надання літаків
Хоча можна навчити пілота без знання мови
А пів України поїхали за кордон і без знання мови і працюють
Тому не треба видумувати
Для цього є перекладач
Європейці, американці постійно повторяють: знищіть 5 колону, зрадників, зачистіть корупційну систему, там ж більшість на найвищих посадах продажні зрадники. Побудуйте норм систему в Україні, а різне залізяччя, зброю, технології вони б надали. Зробіть норм.країні, як Південна Корея, Тайвань, Ізраїль для своїх людей і т.д.
Але ні, хочуть дальше тотально красти і щоб допомогли. Їх корупційні гроші зараз всі в крові, але це нікого не зупиняє. Сумно.
Як раз коли Трампа виберуть президентом
Ежу понятно, что именно Байден торможит и Атакамс и F-16 Украине.
Украина в тренде по всему миру, как страна борющаяся с фашизмом.
И именно Байден стоит на защите фашизма на планете, получается?!
Народу США это нравится?!
Если мы его не будет теребить и требовать выполнения своих функций, он не будет этого делать...
Много ума не нужно критиковать просто власть. А вот заставить власть выполнять свои функции - тут надо постараться.
давайте вже після
святвійни!