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Обучение украинских пилотов на F-16, вероятно, задержится еще на год, - WP

f-16,самолет

Украина хочет получить истребители американского производства как можно скорее, но первая группа из шести украинских пилотов, вероятно, не завершит обучение на F-16 до следующего лета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских, европейских и американских чиновников и военных, в том числе высокопоставленных, говоривших на условиях анонимности.

По словам двух украинских чиновников, только шесть пилотов – примерно половина эскадрильи – пройдут первый раунд обучения. Еще два пилота были определены как резервные кандидаты.

Хотя пилоты уже свободно владеют английским языком, как отмечают собеседники издания, они должны сначала пройти четырехмесячные языковые курсы в Британии, чтобы изучить терминологию, связанную с реактивными истребителями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поддерживают подготовку украинских пилотов на F-16, но этим процессом руководят Дания и Нидерланды, - представитель Пентагона Сингх

Это обучение будет проходить вместе с наземным персоналом, который может хуже владеть английским языком, поскольку, по словам украинских чиновников, Дания попросила сначала обучать целые экипажи, а не только пилотов. Министерство обороны Дании отказалось от комментариев для WP.

Как отмечают украинские чиновники, это отодвигает начало боевой подготовки, которая, как ожидается, продлится шесть месяцев, на январь. Вторая группа примерно такой же численности будет готова через шесть месяцев после этого, то есть примерно до конца следующего года.

"Это называется затягиванием", – сказал один из украинских чиновников. Оба украинских чиновника сказали, что не хотели бы слишком критиковать своих американских и европейских коллег, опасаясь выглядеть неблагодарными, пишет издание.

Американские чиновники сообщают, что еще 20 украинских пилотов готовы к обучению на английском языке. Они добавили, что большинство лучших украинских пилотов, как ожидается, останутся в Украине, где они совершают вылеты на самолетах советской разработки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не торопится с F-16 для Украины из-за страха перед РФ, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что в перерывах между полетами украинские пилоты в течение последнего года проходили курсы английского языка в сети.

"Для летного и наземного персонала будет проведена дополнительная специализированная подготовка по терминологии, необходимой для обучения на F-16. В Украине не было возможности обучать пилотов и другой персонал из-за отсутствия опыта работы с такой терминологией", - уточнил он.

По его словам, поскольку отобранные пилоты уже имеют высокий уровень базового английского, изучение дополнительной терминологии "не займет много времени".

Он добавил, что F-16 оснащен мощным радаром, что позволит Украине идентифицировать больше целей и лучше противодействовать вражеским самолетам, ракетам и беспилотникам, чем нынешний украинский парк истребителей, в который входят МиГ-29 и Су-27 советских времен. По словам Голубцова, Украина также сможет разворачивать противокорабельные ракеты "Гарпун", предоставленные Великобританией, из самолетов F-16 для поражения российского флота, запускающего ракеты из акватории Черного моря.

Читайте также: Чехия передала Украине симулятор для обучения пилотов на F-16

Голубцов отметил, что высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM), которые Соединенные Штаты прислали Украине в прошлом году, также будут запускаться с F-16: "Они уже адаптированы для использования на истребителях МиГ-29, но из-за отсутствия системы наведения их эффективность значительно ограничена".

Министерство обороны Дании отказалось комментировать, сколько времени займет программа или отвечать на вопросы о возможных задержках. Правительство Нидерландов работает с Румынией над созданием учебного центра в Румынии, но американские чиновники заявили, что это "займет некоторое время".

Представитель министерства обороны Нидерландов подполковник Марк ван де Бик сказал, что детали все еще уточняются. Ключевой проблемой, по его словам, является нехватка инструкторов по обучению F-16 в Европе. Нидерланды, например, находятся в процессе перехода на более современный F-35 и сместили фокус своей подготовки по F-16.

Также читайте: Первая группа украинских пилотов готова к учениям на F-16, - Politico

"Для подготовки пилота истребителя вам также нужны пилоты истребителей… Это дорого, и таких возможностей у малых стран не так уж много", – сказал де Бик.

Американский чиновник, на условиях анонимности, сказал, что администрация Байдена недавно получила список имен пилотов.

"В Украине есть лишь несколько пилотов, готовых начать обучение, и еще около двух десятков, как они нам сообщили, нуждаются в дополнительной подготовке по английскому языку, прежде чем пилоты смогут двигаться вперед".

Американский чиновник подчеркнул, что европейские страны берут на себя инициативу по тренировкам F-16. Хотя боевая подготовка опытных украинских пилотов, как ожидается, займет шесть месяцев, западные союзники предложили отдельную программу для новичков, которая потребует более двух лет обучения, включая уроки английского языка, резюмирует WP.

Автор: 

США (26564) военные учения (3457) F-16 (553)


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Топ комментарии
+53
Та не буде ніяких Ф16 поки фсбешні кроти у владі, і НАТО не буде, і ЄС не буде! Забудьте.
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11.08.2023 10:40
+39
Таурус обрізаний дадуть, пілотів навчати будуть через рік.....
Дякуємо союзнички..... Одразу видно, як ви бережете кров українського народу.....
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11.08.2023 10:40
+37
Казали, що рашка робить все, щоб нас заштовхати в НАТО. А тепер НАТО робить все, шоб ми туди вже й не хотіли.
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11.08.2023 10:39
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Страница 4 из 4
Посилання на сторінку - де я це казав , можеш надати . ? Я не пам'ятаю коли я таке говорив і чому . Мені треба подивитись - в якому контексті це було сказано .
Та навіть якщо й говорив , то до чого тут - мої фантазії .? Ну от до чого це ?? Це точка зору , а не фантазії ,, і вона базується на певних поглядах . А фантазії це дещо інше ,, це лише - політ мрії .

Отже я ж і кажу - тоді США себе вели зовсім по іншому ніж зараз , а значить були підстави так говорити . Тепер ситуація змінилась . Торік високі чинуші із влади США говорили з кожної праски що - війна повинна закінчитись обов'язково - поразкою рашки і перемогою України , і що вони зроблять для цього все можливе й не можливе , тепер вони змінили думку і про таке - майже навіть і не згадують.. Багато хто з політиків теж розчарований , як і я ,, і говорять що теж - не чекали від Білого дому такої зміни позиції . В нас ще залишається надія на Конгрес . Там постійно лунають заклики до Байдена перестати - тягнути гуму , і надати ЗСУ все що вони просять .
Змінюються події - змінюються погляди і думки що до них , це все природні речі .
Чи я повинен впертись рогом і будь що відстоювати свою точку зору річної давнини , навіть якщо вона вже не актуальна . ?
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11.08.2023 22:23 Ответить
А це було якраз в контексті теми з переговорами.

Тобто ти майже рік назад навіть не допускав, що політики можуть говорити одне, а по факту у них в голові інше?

Хіба на той час були якась якісно інша допомога зброєю? Чи хтось обіцяв, що вона буде? За 9 місяців одне й те саме... хіба що ракети на декілька сот кілометрів дали, от і все. Та ще й не американці навіть.
Тобто нічого особливо не змінилось ні якісно в українській армії, ні конфігурація фронту та ніяких ресурсів для звільнення Півдня та хоча б Криму немає і близько.

То що ж саме спровокувало скепсис і в чому союзники інакше стали поводитись ніж 9 місяців тому? Навіть на момент листопада минулого року бравурні заяви американців щодо перемоги не звучали вже на той момент майже півроку.
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11.08.2023 23:45 Ответить
Єдина різниця з тим часом лише те, що українська армія тоді перемагала і у багатьох були ілюзії через це, що дуже скоро так буде продовжуватись далі.
А зараз не може перемогти хоча б цю кампанію і шанси не такі вже й великі, що змоще.
Ось і все.
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11.08.2023 23:51 Ответить
Про це писалося вже давно.

Але зомбаки з секти вірунів у "святого козака бідона" за підтримки адміністрації всіх лівацьких українських медіа накидалися, вили, горлали ...

Чомусь не постять більше іконки і портретики деменційного виродка - вбивці українців.

І ще вийде повна інфа, як воно здало Україну х**лу.

Тому у всіх скотів, які підтримують цю лівацьку американську мерзоту (і так само, як воно, проти ленд-лізу), руки в крові українських Воїнів та мирних мешканців України.

І розплачуватися за це буде боляче.
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11.08.2023 19:31 Ответить
Ленд-лиз так вообще и не пошел, в октябре он заканчивается
Ф-16 не будет, нас тянут за стол переговоров
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11.08.2023 12:10 Ответить
Не за стол переговоров а полному поражению с ликвидацией страны такое складывается мнение что запад США и РФ заодно.
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11.08.2023 13:17 Ответить
Белый дом и Кремль заодно, нас поддерживает народ США и Конгресс
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11.08.2023 13:30 Ответить
Через 5 лет ракетных обстрелов закрывать будет нечего и никого не останется. Типичный online пример геноцида украинского народа
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11.08.2023 13:13 Ответить
Все залежить від того коли ми знімем Эрмака.
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11.08.2023 12:21 Ответить
І що? НАТО і Захід відразу перестануть боятися куйла, миттю стануть зацікавлені в його поразці і зброя до нас попливе рікою? Може, ще й самі візьмуть участь у війні? Не сміши...
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11.08.2023 12:57 Ответить
***** ніхто не боїться. але зливати військові секерти через зєльоних кротів не вважають за потрібне
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11.08.2023 14:53 Ответить
Військові секрети давно вже злив їхній же, американський, 21-річний сцикун.
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11.08.2023 15:36 Ответить
Сила міжнародного права підміняється грубою силою та гнилими договорняками.
Захід своїми руками закладає фундамент глобальної 4 світової. Війна обовязково прийде не тільки на територію Московії, а й Китаю, США і Європи. Це вже майже безумовно.
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11.08.2023 12:22 Ответить
Я вже давно пишу, що Україну годують фальшивими "цінностями" заходу, який давно прогнив.

Але тупе бидло, яке нічого, крім лівацьких помийок не читає, а думати не здатне взагалі, верещить про "кацапські наративи". Платить своєю кров'ю і все одно висновків не робить.
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11.08.2023 19:37 Ответить
Я згоден з Вами . Але люди хочуть простих рішень , чорне і біле . Вони не хочуть розбиратися і розрізняти напівтона.
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11.08.2023 20:31 Ответить
Дуже дякуємо!!!з такою бистрою поставкою ф-16, через рік скоріше вже прийдеться вже европійцям і американцям воювати з підорами!!! Бо ми закінчимось....((((((((((
Найкращі уходять, решта збіжала і ще збіжить...
Як завжди трапляється,чого найбільше боїшся, те і трапляється, так що европі прийдеться воювати !(((
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11.08.2023 12:38 Ответить
Ребят, все идет по плану...войнушка должна продолжаться....никакой быстрой победы Украины по плану не должно быть....что тут не ясно.....нужно признать правду уже, что запад наобещал нам мешок "поддержек", а на деле этого нет...ибо таков был план....
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11.08.2023 12:42 Ответить
З 2014 можна було вже свій зробити навчально-тренувальний. Вже була б база для роробки більш сладних машин.
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11.08.2023 12:52 Ответить
згоден, чого тільки можна було б зробити за ці роки....
виходить, що нація в нас таки хитрожопа, як тільки хто приходить до влади, так і забуває про державні інтереси...
і тут і зараз корупцію не переможешь... це робота на століття, та мабуть немає в нас стільки часу
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11.08.2023 13:53 Ответить
Это перебор с этим обучением, просто троллинг Украины по другому ни как не назвать. Не хотели, не хотят и не будут давать эти F16 как и не хотят победы Украины мы им как кость в горле
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11.08.2023 13:06 Ответить
Авиации не будет, расходимся
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11.08.2023 13:19 Ответить
Выбл*дки.
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11.08.2023 13:21 Ответить
підари і більше ні чого сказати не можу, по ленглізу 41-45 нам передували купу літаків і за дві тижні наші пілоти осваювали їх, а це якийсь анонізм, не хочуть давати оружня, для нашої перемоги, сут що рашка розпадеться, але їй і так пізда
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11.08.2023 13:45 Ответить
Напоминает фильм комедию , хоть уже не смешно ........это играть ,это не играть ,это рыбу заворачивали , ты туда не ходи, ты сюда ходи ,ты туда стреляй ,ты туда не стреляй, это тебе ,это мене ,а это все время мине ........
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11.08.2023 14:23 Ответить
За Максом Планком та Альбертом Енштейном - у квантовому світі завжди є вихід, але якщо його шукати.
Штати чи інша країна передають Україні F-16, незалежно - є підговлені пілоти чи ні.
Тому що це жодної ролі не відіграє взагалі.
На папері для відмазування вони можуть i бути вже.
І коли вже F-16 уже передано до ЗСУ.
Тоді вже до їхньої військової експлоатації приступають пілоти зі Штатів чи Великої Британії.
Але тут слід зауважити, що цих пілотів на F-16 уряд тих самих Штатів офіційно не посилає, ну ніяк.
Тому що ці пілоти вже з бойовим досвідом та кваліфікацією самі попросили Україну щоб їх прийняли до Іноземного Легіону України.
А літаки, вже отримані Україна, їм дасть у допомогу.
Тобто виходить, що Штати жодних своїх військ офiцiйно не надсилали в Україну від слова - взагалі.
А є лише пілоти добровольці Іноземного Легіону України, які самі за своїм бажанням вирішили захищати Україну, також як i тi самi снайпери чи техніки обслуговування - яких зараз уже багато є.
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11.08.2023 14:30 Ответить
Ага. Дурень думкою багатie
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14.08.2023 11:42 Ответить
.... если зеленые не уйдут раньше и перестанут тащить Украину к поражению
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11.08.2023 14:36 Ответить
С такою грою у геополітику не відать Байдену другого терміну , як своїх вух.
У 2024 році президентом стане Трамп.
Після цього зробить собі амністію від усіх справ , що проти нього повідкривали.
А потім. Потім ... Потім почнуть відкривати справи проти самого Байдена.
Як молодшого. Так і старшого.
Ну , так йому і треба . Нерішучій старий козел .
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11.08.2023 14:40 Ответить
Коментарі у WP...здається "Шекспір" питання політичне.

Неймовірно раціонально. Віддайте Україні винищувачі і нехай наймають пілотів. Я думаю, що там є колишні льотчики-винищувачі, які з радістю поїдуть в Україну воювати з Росією.

Не можу дочекатися, щоб побачити, що праве крило зробить після того, як Китай вторгнеться на Тайвань. Звинувачувати Байдена та Україну?

США та «стара Європа» підтримують війну, яка розбризкується, тому що вони націлені на нічию, а не на перемогу.

Багато проголошуваний український контрнаступ, рекламований провоєнними політиками тут, у США, як початок кінця вторгнення Росії, фактично провалився.

Всю цю весну ми чули постійний барабанний бій..... «чекай великого контрнаступу», поки ми (США) продовжували вливати в Україну десятки мільярдів.

Зараз багато хто з тих вболівальників мовчить.

Не забуваймо, що саме Байден спочатку нічого не зробив, коли Росія готувалася до другого вторгнення, а потім почала його (після того, як Обама нічого не зробив, щоб зупинити перше вторгнення в Крим).

Адміністрації Байдена потрібен бальзам, або гоп з'їсть їх на наступних виборах

На жаль для України, нашій країні останнім часом краще вдається програвати війни, ніж вигравати: В'єтнам, Ірак, Афганістан. Удачі їм, британцям і колишнім країнам Варшавського договору, які борються за перемогу.

Більшість коментарів аудиторії Fox "Newz" про статті про Україну є проросійськими! Це погано, створіть обліковий запис і допоможіть порозумітися з цими загубленими душами та допоможіть відновити шкоду, яку Фокс завдає щодня, намагаючись розділити американців!

Якщо республіканці висунуть Байдену імпічмент, я міг би це підтримати. Наземна війна та безпілотники не переможуть росіян. Повітряна сила вкрай необхідна для знищення мін тощо
> Тих самих республіканців, які стверджують, що США «роблять занадто багато»?
>Ви, республіканці, з самого початку були проти допомоги Україні.
>Замовкни Іване і геть з України.

Щотижня, щодня гинуть невинні українці. Ми і Захід зробили багато, але ми повинні зробити більше, швидше!

Тим часом хто з республіканців багатіє на затримці?

Все більше й більше здається, що мета тут - занадто затягнути цю війну, щоб знекровити Росію та послабити її економіку та військо. Якщо війна закінчиться раніше, то Росія не так сильно ослабить. Немає жодних причин, чому ці пілоти не могли б почати навчання більше року тому. Це пародія. Або так, або наше керівництво боїться засмутити Путіна. Є лише одне, що Путін розуміє, це сила і насильство.
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11.08.2023 14:44 Ответить
Багато розмов, мало дій. Досить нормально в США
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11.08.2023 14:54 Ответить
Какого хрена американцы до сих пор не выучили украинский!?
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11.08.2023 14:55 Ответить
Добре поставлене питання - це половина відповіді.

Що такого відбулось за останній час, що могло привести до затримки програми надання літаків?

Пілоти забули англійську? Наврядчи.

Українська влада зробили щось таке, що тепер замість того, щоб щось робити, амеріуканці вирішили поки подивитись, що буде далі? Наприклад чим закінчаться саудівські перемовини? Це більш йморівно.
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11.08.2023 15:19 Ответить
Якщо це не деза то треба взагалі забути про ці ф-16 і починати переговори зі шведами чи французами.Там хоча би якийсь шанс буде отримати їх в найближчі півроку.
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11.08.2023 15:25 Ответить
Не треба брехати що для пілота з досвідом потрібно тривалий час навчатися
До чого англійська?
Англійську не всі знають
Тепер шукають причину щоб пілоти вивчали англійську мову не літати на літаку а англійську мову
Для цього достатньо перекладача який все буде перекладати
Бо дехто з чиновників США пропонують навчання понад два роки
Тобто від допомоги не відмовляються але і не прагнуть допомагати роблять вигляд
Бо своїми претензіями до англійської мови виглядає так що шукають причину затримати надання літаків
Хоча можна навчити пілота без знання мови
А пів України поїхали за кордон і без знання мови і працюють
Тому не треба видумувати
Для цього є перекладач
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11.08.2023 15:26 Ответить
Потім будуть казати що у українців шлунок не підходе до ціх винищувачив, потім повітря якесь розряджене над Україною. Тварюки
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11.08.2023 15:35 Ответить
джерела ненадійні. чекаємо якісну та перевірену інформацію
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11.08.2023 15:36 Ответить
Скільки потрібно часу щоб розробити в Україні ядерну зброю, надіюсь менше року.
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11.08.2023 15:55 Ответить
То по ходу військові поїхали на мовні курси
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11.08.2023 16:03 Ответить
Східний фланг НАТО зміцнений, наступальний потенціал Росії суттєво зменшений, тому коли зараз Росія застрягла в Україні, коли США відновили своє геополітичне домінування в Європі, цінність України для багатьох наших західних партнерів різко зменшилась. США витіснили Росіє з європейських енергоринків збагатившись тим самим на трильйони доларів продаючи більше газу та нафти, Америка тепер також продає більше зброї своїм європейським союзникам, які ще будуть сплачувати американцям за обслуговування цієї зброї. Польща отримала дешеву робочу силу необхідну її економіці та більш ******* західну зброю замість переданої Україні, Великобританія послабила свого основного геополітичного конкурента а саме Росію, недарма оборона стратегія Великої Британії передбачає введення війни якнайдалі від своїх кордонів, Росія є розширила окуповані території України. А що отримала Україна? знищений промисловий і транзитний потенціал, міста перетворені на руїни, перетворення нашої країни на полігон на території якого російські нацисти здійснюють геноцид українського народу, гру США направлену на обопільне виснаження Росії та України, для зменшення їхнього наступального потенціалу, що дозволить як вважають американці погодитись представникам української та російської влади на заморожування конфлікту. Ось така ціна наївності, проросійсько та прозахідно налаштованих українців.
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11.08.2023 16:09 Ответить
ви пропонуете нам здатись і разом з рашою боротись з США? чи ви написали просто щоб написати?
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11.08.2023 19:06 Ответить
Щоб ви трохи думати починали, а не жили фантазіями, де святі американці рятують Україну заради демократії і перемоги добра над злом.
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11.08.2023 19:23 Ответить
А якщо правда в тому, що тотальна корупція , беззаконня, цинізм і брехня заставляє наших союзників задуматись чи можна їм допомагати на повну силу. Чи в разі успіху не получать нового диктатора з потужною армією який всіх пошле подальше і скаже, що я буду правити вічно (як білорус чи Північна Корея). Кому не подобається, висловлюйте занепокоєння.
Європейці, американці постійно повторяють: знищіть 5 колону, зрадників, зачистіть корупційну систему, там ж більшість на найвищих посадах продажні зрадники. Побудуйте норм систему в Україні, а різне залізяччя, зброю, технології вони б надали. Зробіть норм.країні, як Південна Корея, Тайвань, Ізраїль для своїх людей і т.д.
Але ні, хочуть дальше тотально красти і щоб допомогли. Їх корупційні гроші зараз всі в крові, але це нікого не зупиняє. Сумно.
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12.08.2023 10:13 Ответить
США і Європа в себе чому 5 колони не нищать ?
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17.08.2023 12:18 Ответить
Та вони повинні були бути ще в 2014! А то ж пуйло нападьот!
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11.08.2023 16:25 Ответить
Навчання українських пілотів на F-16, ймовірно, буде затримано ще на рік, - WP Джерело:
Як раз коли Трампа виберуть президентом
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11.08.2023 16:44 Ответить
Інтересно чукчі пляшуть. Преса США твердила, що не осилять польоти, потім нема аеродромів, а тепер відмазка по мовному барєрі. Коли зшибали Кинжали мовного барєру не було, Петріоти розуміли операторів. У малайців,арабів та вудистів з Гаїті мовного барєру нема, а в ЗСУ є. І справді. ЗСУ і преса США говорять на різних мовах.
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11.08.2023 17:18 Ответить
Зеленскому надо выносить Байденовское Г на весь мир!
Ежу понятно, что именно Байден торможит и Атакамс и F-16 Украине.
Украина в тренде по всему миру, как страна борющаяся с фашизмом.
И именно Байден стоит на защите фашизма на планете, получается?!
Народу США это нравится?!
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11.08.2023 17:23 Ответить
морок
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11.08.2023 18:46 Ответить
Не лише на захисті. Він - співучасник. І вже давно. Ще від Грузії.
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11.08.2023 19:19 Ответить
У нас нет другого варианта общения с внешним миром, кроме как через Зеленского.
Если мы его не будет теребить и требовать выполнения своих функций, он не будет этого делать...
Много ума не нужно критиковать просто власть. А вот заставить власть выполнять свои функции - тут надо постараться.
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11.08.2023 21:14 Ответить
Обіцяли підготуємо експрес-методом за 4 місяці а воно ще й не починали, бо виявляється 1 вересня треба йти в перший клас американську мову вчити.
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11.08.2023 18:25 Ответить
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11.08.2023 18:29 Ответить
рятівний круг потрібен коли людина топиться а не коли вона вибралась на берег.
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11.08.2023 19:08 Ответить
Що змінять дві ескадрильї F-16? Практично нічого. Якби це були F-22, то може був би помітний вплив на хід війни. Але то не про наше щастя. Потрібні щонайменше дві сотні літаків. Тож треба перестати розкочувати губу. Потрібно піднімати зі зберігання всі свої літаки. Збирати по світу все, що можна. Домовлятися зі шведами про Грипен. Час втратили. Думали на халяву F-16 одержати.
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11.08.2023 19:36 Ответить
та який "через рік"?
давайте вже після свят війни!
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11.08.2023 19:49 Ответить
Праски та чайники, які багато говорили і мало роблять, ви де? Заткніть пельки і мовчіть. А то з ваших слів F16 вже мали бути у нас.
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11.08.2023 19:51 Ответить
А де поклони і подяки "животворящому" (с) ?
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11.08.2023 19:59 Ответить
Encore et encore des tergiversations inutiles. On palabre, on palabre.
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11.08.2023 20:15 Ответить
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11.08.2023 20:25 Ответить
Зепорожець сказав сьогодні що ініциатива перейшла до ЗСУ, то на якого іглесіаса Україні ті літаки - подумали американці.
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11.08.2023 20:23 Ответить
А шо там Резніков на Рамштайнах, прикинувся ганчіррям і не відсвічує, включив дурня?!
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11.08.2023 20:26 Ответить
На мою думку , хто може свалити з України, то треба валить . Тому що життя одне , а Жопа в Україні поки на довго можете баніть но дайте хоч 5 хвилин прочитати , кому ще потрібно
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11.08.2023 20:34 Ответить
Це твереза думка.Якби українці по завершенню середньої школи вільно володіли англ.мовою такої затримки з навчанням не було б.В Україні великі проблеми з освітою та медициною тому ви праві,це надовго ..
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11.08.2023 21:14 Ответить
До чого тут англійська пілоти її знають дуже добре але натівські пси тягнуть з літаками
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17.08.2023 12:15 Ответить
Херня якась! Хіба для того, аби їздити на "Мерседесі" треба знати німецький?
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11.08.2023 22:21 Ответить
хто б сумнівався...
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12.08.2023 01:59 Ответить
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