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Новини
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З Москви спеціально привезли до Польщі нелегальних мігрантів, - польські прикордонники

кордон,польща

За останню добу польські прикордонники не пустили до країни 105 осіб, які намагалися потрапити туди з Білорусі. Їх організовано привезли з РФ.

Про це йдеться у заяві польської прикордонної служби, повідомляє Цензор.НЕТ.

До групи входили громадяни Шрі Ланки, Судану, Ірану, Єгипту та Ефіопії.

"Затримані мали російські туристичні візи та дозволи на працевлаштування, видані останнім часом. До Білорусі вони прибули з Москви організованим транспортом", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Польща готується до запуску електронного бар’єра на кордоні з Росією

Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, Польща вирішила посилити кордон із Білоруссю кількома тисячами військових.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік у понеділок заявив, що Росія та Білорусь організовують чергову кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон. Їхня мета - дестабілізувати регіон.

Автор: 

кордон (4761) нелегали (383) Польща (8492) росія (65073)


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Топ коментарі
+7
Затримані мали російські туристичні візи та дозволи на працевлаштування
Тобто якщо є російська віза, польська вже не потрібна? Русня вважає територію Польщі частиною росії?
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11.08.2023 11:01
+6
Та просто замінуйте все і ніхто туди не полізе...
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11.08.2023 11:02
+4
Автоматичні турелі!
При спробі перетнути кордон - черга з кулемета...
Всі питання до штучного інтелекта...
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11.08.2023 11:06
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стабильность региону или зажмуренный псевдомоцкаль? выбор очевиден
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11.08.2023 10:59 Відповісти
Затримані мали російські туристичні візи та дозволи на працевлаштування
Тобто якщо є російська віза, польська вже не потрібна? Русня вважає територію Польщі частиною росії?
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11.08.2023 11:01 Відповісти
Потрібно заборонити РФ та РБ паспорти так як їх роздають з порушенням законодавства цих країн.
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11.08.2023 11:01 Відповісти
Та просто замінуйте все і ніхто туди не полізе...
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11.08.2023 11:02 Відповісти
краще поставити капкани на ведмедів. Уявляєте який рев буде розноситись по окрузі !!!
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11.08.2023 12:48 Відповісти
Автоматичні турелі!
При спробі перетнути кордон - черга з кулемета...
Всі питання до штучного інтелекта...
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11.08.2023 11:06 Відповісти
Міни, автоматичні кулемети та гранатомети прекрасно вирішать будь-які спроби нелегального перетину кордонів.
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11.08.2023 11:14 Відповісти
В 2015 такие же бегали по Германии,но Украину мало интересовало,что Меркель с ними бороться должна,за поддержку Украины.
Тогда Ху@ло их 2 миллиона в Германию пригнало
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11.08.2023 11:22 Відповісти
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11.08.2023 11:54 Відповісти
не исключено что на маскве они прошли вербовку и специальную тренировку...
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11.08.2023 11:57 Відповісти
Якщо каСап не насерить навіть своєму ТОВАРИШУ, то значить день прожито ДАРЕМНО.
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11.08.2023 12:47 Відповісти
Польща ж заявляла,що не має жодної загрози,тому вони не планують закривати кордон та припиняти транспортне сполучення з Білорусю.Чому не пустили до Польщі,невже в мігрантів було в карманах українське зерно?
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11.08.2023 13:21 Відповісти
 
 