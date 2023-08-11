З Москви спеціально привезли до Польщі нелегальних мігрантів, - польські прикордонники

За останню добу польські прикордонники не пустили до країни 105 осіб, які намагалися потрапити туди з Білорусі. Їх організовано привезли з РФ.

Про це йдеться у заяві польської прикордонної служби, повідомляє Цензор.НЕТ.

До групи входили громадяни Шрі Ланки, Судану, Ірану, Єгипту та Ефіопії.

"Затримані мали російські туристичні візи та дозволи на працевлаштування, видані останнім часом. До Білорусі вони прибули з Москви організованим транспортом", - йдеться у повідомленні.

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Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, Польща вирішила посилити кордон із Білоруссю кількома тисячами військових.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік у понеділок заявив, що Росія та Білорусь організовують чергову кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон. Їхня мета - дестабілізувати регіон.