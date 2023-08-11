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Засідання РНБО щодо результатів перевірки військкоматів: керівниками обласних ТЦК рекомендують призначати учасників бойових дій після перевірки СБУ

рнбо,зеленський

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

Як зазначається, учасники заслухали інформацію про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) від директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, голови Служби безпеки Василя Малюка, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Генерального прокурора Андрія Костіна, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова та директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

"Під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій.

У зв’язку з цим Рада нацбезпеки рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР уже скерувало до суду 15 справ, у яких фігурують працівники військкоматів, - речниця відомства

Офісу Генерального прокурора спільно з НАЗК та ДБР рекомендовано вжити додаткових заходів із протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань уже скерувало до суду 15 обвинувальних актів, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування. У Держбюро розслідувань наразі на контролі перебувають понад 100 кримінальних проваджень, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування. Також Цензор.НЕТ інформував, що НАЗК проводить 135 моніторингів способу життя військкомів.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що перевірка керівників ТЦК виявила багато зловживань що у військкоматах мають працювати люди, які пройшли війну.

Автор: 

хабар (4700) Зеленський Володимир (23775) РНБО (2279) військкомат (432)


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Топ коментарі
+8
Ви би бачили обличчя воїнів з декількома пораненнями та контузіями, переведеними у ТЦК, коли їм бидло (якому намагаються дати повістку на уточнення, блд, даних, що теє бидло не спромоглося зробити майже за півтора роки) кричить у обличчя: " А чо ти не на фронті?!"
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11.08.2023 14:02
+7
Не просто участников, а участников-инвалидов войны. Личный опыт увеличит шанс не грести всех подряд.
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11.08.2023 13:57
+4
Это больше похоже на "подставу".
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11.08.2023 14:06
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яке своєчасне рішення.
війна з 2014 року.
оце так реформа.
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11.08.2023 13:56 Відповісти
Не просто участников, а участников-инвалидов войны. Личный опыт увеличит шанс не грести всех подряд.
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11.08.2023 13:57 Відповісти
батальон монако пропонує своїх кандидатів.
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11.08.2023 14:01 Відповісти
Ви би бачили обличчя воїнів з декількома пораненнями та контузіями, переведеними у ТЦК, коли їм бидло (якому намагаються дати повістку на уточнення, блд, даних, що теє бидло не спромоглося зробити майже за півтора роки) кричить у обличчя: " А чо ти не на фронті?!"
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11.08.2023 14:02 Відповісти
бидло завжди було, є і буде!
як що нема хисту пряцювати з бидлом нехер йти на цю роботу!
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11.08.2023 14:21 Відповісти
Яка робота, що ти мелеш? Воінів переводять у ТЦК за мобілізаційним роспорядженням.
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11.08.2023 14:40 Відповісти
чукча (вибачте мене чукчі) не читач, чукча письменник? мова йде про те, що в тцк підуть ветерани з передової, які не зможуть продовжити служити в зсу. в тому числі, за станом здоров'я.
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11.08.2023 15:23 Відповісти
Вже йдуть
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11.08.2023 18:35 Відповісти
Цілком доцільне питання,бо у ВЛК зараз всі здорові,і гребуть всіх,як то було з інвалідом дитинства на Вінничині,який є на обліку в псих диспансері,та нормально ходити не може,і хлопцем інвалідом-епілептіком з Одещини,який помер в перший же день по дорозі до навчального центру.Про грижи,гепатити,геморої,та навіть туберкульоз після всього цього, навіть писати не варто.
Тому люди не розуміють,чому у той час,коли гребуть інвалідів ,ці вгодовані,жирні хряки,яким судячи з їх зовнішнього вигляду всі їх десять контузій,та двадцать мінно-вибухових тільки пішли на користь,не на фронті.
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11.08.2023 14:44 Відповісти
Уважно прочитайте коментар: Воїнам, з ПОРАНЕННЯМИ та контузіями (які зараз вже ніхто не рахує), які ВЖЕ вгробили своє здоров'я в окопах, особи, яким було влом за ПІВТОРА роки УТОЧНИТИ ДАНІ, радять піти назад у окопи, бо самих тих осіб мама не для цього народила.
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11.08.2023 18:38 Відповісти
Это больше похоже на "подставу".
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11.08.2023 14:06 Відповісти
"... вжити додаткових заходів із протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями".
І хто ж з буде це робити? Кому з влади є віра?
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11.08.2023 14:07 Відповісти
Роздоріжжя, які проскочив Зеленський!
https://www.youtube.com/watch?v=HBx6xjqHNm4
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11.08.2023 14:44 Відповісти
Ото неадекватно, зняти здорових перевірених в бою офіцерів на котрих тримаються цілі напрямки в тил папірці перекладати, досить просто заходиш в чергу на ВЛК і ставиш самого розлюченого офіцера головним
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11.08.2023 14:14 Відповісти
а сбу должна проверить чтобы прошли "достойные" продолжатели?!?вы хотите сказать никто ничего не видел и не знал что и как творится!??не смешите мои тапки они живут все на одних улицах в одних домах,знают друг друга по имени и водку жрут и срать хотели на закон и правило у них одно-не попасться раньше того момента пока кубышку не соберешь и не спрячешь))
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11.08.2023 14:18 Відповісти
Хто живуть на однієї вулиці? Бойові офіцери і СБУ? Мелете казнащо, рашкобот чи шо?
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11.08.2023 14:42 Відповісти
не звизди))у себя в городе я вижу кто с кем и как общается))а твои мокрые фантазии насчет каких то офицеров затолкай в кучу к совку))я фоп и предоставляю услуги населению и часто попадаю на вечеринки к избранникам доли))и там собираются не совсем совместимые в ваших мозгах люди))
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11.08.2023 15:13 Відповісти
А что, участникам боевых действий не нужно лавэ и дома во Франции?
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11.08.2023 14:21 Відповісти
Учасникам бойових дій в першу чергу треба, щоб таких росіянчиків як ти ефективно знищували.
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11.08.2023 14:43 Відповісти
A может таких расиянчиков, как ты?
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11.08.2023 18:36 Відповісти
"Рада нацбезпеки рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях"
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А РНБО знає, що усі ТЦК підпорядковуються командуванню Сухопутних військ, тобто Сирському? До чого тут рекомендації Залужному? Щоб у випадку чого, все звалити на нього?
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11.08.2023 14:21 Відповісти
Тобто ви просуваєте ідею, щоб Сирський знов підмахнув те, що підмахнув раніше?
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11.08.2023 14:45 Відповісти
 
 