Засідання РНБО щодо результатів перевірки військкоматів: керівниками обласних ТЦК рекомендують призначати учасників бойових дій після перевірки СБУ

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, учасники заслухали інформацію про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) від директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, голови Служби безпеки Василя Малюка, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Генерального прокурора Андрія Костіна, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова та директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

"Під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій.

У зв’язку з цим Рада нацбезпеки рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР уже скерувало до суду 15 справ, у яких фігурують працівники військкоматів, - речниця відомства

Офісу Генерального прокурора спільно з НАЗК та ДБР рекомендовано вжити додаткових заходів із протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань уже скерувало до суду 15 обвинувальних актів, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування. У Держбюро розслідувань наразі на контролі перебувають понад 100 кримінальних проваджень, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування. Також Цензор.НЕТ інформував, що НАЗК проводить 135 моніторингів способу життя військкомів.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що перевірка керівників ТЦК виявила багато зловживань що у військкоматах мають працювати люди, які пройшли війну.