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Окупанти планують перевести шостий енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин", порушуючи умови експлуатації, - ДІЯРУ

заес,аес,запорізька

Росіяни, порушуючи умови експлуатації ядерної установки, планують перевести ще один енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячого зупину".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ).

"Окупаційною адміністрацією ЗАЕС було прийнято рішення перевести енергоблок №4 ЗАЕС у стан "холодний зупин". Натомість окупанти планують перевести енергоблок №6 ЗАЕС у стан "гарячий зупин". Такі дії є грубим порушенням умов ліцензії ЕО 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки "Запорізька АЕС", яка передбачає експлуатацію енергоблока №6 ЗАЕС лише в стані "холодний зупин", - йдеться у повідомленні.

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У ДІЯРУ наголосили, що безвідповідальні дії окупантів із розігріву як енергоблоку №4, так і енергоблоку №6, в умовах відсутності відповідного технічного обслуговування та ремонту обладнання енергоблоків ЗАЕС протягом останнього року та значного дефіциту персоналу, мають негативний вплив на безпеку ядерних установок на майданчику станції. Діяльність росіян несе в собі додаткові ризики відмов обладнання, систем та елементів, важливих для безпеки. У результаті існує ризик ініціювання перехідних процесів, які можуть призвести до порушень нормальної експлуатації та аварій, в тому числі із важким пошкодженням ядерного палива.

"Всі протиправні дії російських окупантів на ЗАЕС, зокрема, ігнорування умов ліцензій на експлуатацію, відбуваються попри присутність постійної моніторингової місії МАГАТЕ на атомній станції", - підкреслили ДІЯРУ.

В інспекції нагадали, що єдиним шляхом повернення до безпечної експлуатації ЗАЕС є виконання Росією резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, які закликають агресора до негайного виведення військового та іншого персоналу із ЗАЕС, повернення станції під контроль українського уряду.

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Автор: 

окупація (6683) ДІЯРУ (76) атака на ЗАЕС (173)


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Й@бнуті дикуни.
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11.08.2023 14:23 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/rus#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 rus «деревня; простой, грубый, неотёсанный»
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11.08.2023 14:33 Відповісти
Просто дикуни, й@бнуті- це Зелені, які здали весь південь, разом з АЕС...
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11.08.2023 14:33 Відповісти
Росіяни можуть робити,що хочуть! Це їх трофей і здобули вони його в бою
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11.08.2023 14:43 Відповісти
тиснуть любі кнопки аби якось порушити роботу
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11.08.2023 17:13 Відповісти
кацапи готуються до здійснення ядерної провокації.
У "холодному зупині" реактори є повністю безпечними.
Реактор у стані "гарячого зупину" вже фактично можна використати, як "брудну бомбу". Тобто, зробити радіактивне зараження місцевості без ядерного вибуху.
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11.08.2023 19:55 Відповісти
 
 