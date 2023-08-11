Окупанти планують перевести шостий енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин", порушуючи умови експлуатації, - ДІЯРУ
Росіяни, порушуючи умови експлуатації ядерної установки, планують перевести ще один енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячого зупину".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ).
"Окупаційною адміністрацією ЗАЕС було прийнято рішення перевести енергоблок №4 ЗАЕС у стан "холодний зупин". Натомість окупанти планують перевести енергоблок №6 ЗАЕС у стан "гарячий зупин". Такі дії є грубим порушенням умов ліцензії ЕО 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки "Запорізька АЕС", яка передбачає експлуатацію енергоблока №6 ЗАЕС лише в стані "холодний зупин", - йдеться у повідомленні.
У ДІЯРУ наголосили, що безвідповідальні дії окупантів із розігріву як енергоблоку №4, так і енергоблоку №6, в умовах відсутності відповідного технічного обслуговування та ремонту обладнання енергоблоків ЗАЕС протягом останнього року та значного дефіциту персоналу, мають негативний вплив на безпеку ядерних установок на майданчику станції. Діяльність росіян несе в собі додаткові ризики відмов обладнання, систем та елементів, важливих для безпеки. У результаті існує ризик ініціювання перехідних процесів, які можуть призвести до порушень нормальної експлуатації та аварій, в тому числі із важким пошкодженням ядерного палива.
"Всі протиправні дії російських окупантів на ЗАЕС, зокрема, ігнорування умов ліцензій на експлуатацію, відбуваються попри присутність постійної моніторингової місії МАГАТЕ на атомній станції", - підкреслили ДІЯРУ.
В інспекції нагадали, що єдиним шляхом повернення до безпечної експлуатації ЗАЕС є виконання Росією резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, які закликають агресора до негайного виведення військового та іншого персоналу із ЗАЕС, повернення станції під контроль українського уряду.
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У "холодному зупині" реактори є повністю безпечними.
Реактор у стані "гарячого зупину" вже фактично можна використати, як "брудну бомбу". Тобто, зробити радіактивне зараження місцевості без ядерного вибуху.