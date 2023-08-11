Військова економіка РФ відновлюється після удару, спричиненого санкціями, - Bloomberg
Російська військова економіка вже наступного року може повернутися до свого довоєнного рівня, адаптувавшись до західних санкцій. Але прагнення Кремля збільшити набір до армії може звести цю мету нанівець.
Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання наводить слова російського прем’єра Мішустіна про те, що економіка РФ у другому кварталі 2023 року зросла на 4,6%, а загалом за перше півріччя - на 1,5%.
Таким чином, російська економіка всупереч санкціям зростає вже чотири квартали поспіль. Збільшення витрат на оборону веде до зростання промислового виробництва. А збільшення витрат на соцпідтримку та підвищення зарплати - збільшує споживчий попит.
При цьому Росія страждає від нестачі робочої сили, адже Кремль прагне залучити більше добровольців до участі у вторгненні в Україну.
Також обмеження ціни на нафту, запроваджене країнами G7, веде до зниження доходів від продажу російських ресурсів за кордон.
За прогнозами економістів, російська економіка може досягти довоєнних розмірів до середини наступного року.
Будь ласка, зачекайте...
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https://biz.nv.ua/ukr/economics/bayden-anonsuvav-nishchivni-sankciji-proti-rosiji-ostanni-novini-50219772.html Байден заявив, що лідери ЄС домовилися запровадити «нищівні пакети санкцій» проти Росії
"Російська економіка впаде вдвічі в найближчі роки. Вона була 11-ю найбільшою економікою в світі до війни, а скоро не буде і в двадцятці світу", - резюмує він. Все разом, https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/26/684734/ вважає Байден , ослабить силу російської воєнної агресії.
так і написано, що економіка відроджується за рахунок військового сектора її...
масово ведеться відновлення та ремонт безлічі зразків техніки із резервів на складах
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прочитав недавно за17 рік, як цькували директора лвівського бронетанкового заводу, що там у 17 році ставили на танки двигуни 90-х років....
напочатку - 90х із країн варшавського договору вивели багато техніки з ,,безмежним,, ресурсом...
і в 17 році її почали відновлювати...
це саме зараз робить росія, тільки швидшими темпами і ніхто не цькує директорів заводів
Вже народне прислів'я повинне з'явитися: побачив що масово щось розказують іксперди - значить буде навпаки. Ще ніколи такий принцип не підводив.
Немає слів .. Серйозне видання а робить висновки зі слів сказаних придворним холопом ***** .
сЦарь сказали - растьот , значить - растьот ,, і якби холоп міг піти проти сЦаря і сказати протилежне !? Хіба таке реально .?
https://forbes.ua/ru/svit/chomu-vvp-rosii-znizivsya-ne-na-18-yak-zvitue-rosstat-a-na-blizko-5-12072023-14763
Економіка росте - але це ріст виробництва військового призначення - танки, ракети, амуніція - це нібито ріст ВВП. Але ця продукція яке несе розвитку економіки. Вона не створює додаткової вартості - як станок, трактор чи вантажне авто. Це навпаки знесилює реальну економіку. А брак робочих рук - Ше більше.
Гарні цифри наразі - і катастрофічне падіння пізніше (приклад СССР)
А якби санкції були б суровішими то Росії вже і не було б
Кацапстан 1,6 % світового ВВП --- 2014 р. Україна --- санкції --- розпад коли? 2014+12=2026 рік?
Не судіть суворо
До конца существования СССР советская экономика и промышленность по валовым показателям занимала второе место в мире, уступая только США (примерно 50-70 % от экономики США). Доля СССР в мировой промышленной продукции составляла 20 %. Только на рубеже 1980-х и 1990-х гг.
Эконо́мика Советского Союза представляла собой вторую в мире по объёму https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-10 [10] (по паритету покупательной способности) систему общественных отношений в сфере https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE производства , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) обмена и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) распределения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F продукции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-11 [11] различных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 отраслей народного хозяйства . На долю экономики СССР приходилось около 20 % мирового промышленного производства. Однако, эти показатели являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB) абсолютными макроэкономическими , по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F относительным макроэкономическим показателям СССР не находился на уровне первой тридцатки этого списка, то есть уступал всем (согласно данным капиталистических государств) развитым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC капиталистическим государствам (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 страны Западной Европы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-13 [13] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-15 [15] .
Дивіться на курс ***** - об'єктивнішого інструменту не існує.
І такий рзельтат всіє ї економіки ,яку надуває ВПК .
сміх для курей