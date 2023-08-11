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Новини Санкції проти Росії
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Військова економіка РФ відновлюється після удару, спричиненого санкціями, - Bloomberg

санкції

Російська військова економіка вже наступного року може повернутися до свого довоєнного рівня, адаптувавшись до західних санкцій. Але прагнення Кремля збільшити набір до армії може звести цю мету нанівець.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання наводить слова російського прем’єра Мішустіна про те, що економіка РФ у другому кварталі 2023 року зросла на 4,6%, а загалом за перше півріччя - на 1,5%.

Таким чином, російська економіка всупереч санкціям зростає вже чотири квартали поспіль. Збільшення витрат на оборону веде до зростання промислового виробництва. А збільшення витрат на соцпідтримку та підвищення зарплати - збільшує споживчий попит.

Читайте: Росіяни все частіше намагаються незаконно вивезти з країни валюту, - росЗМІ

Військова економіка РФ відновлюється після удару, спричиненого санкціями, - Bloomberg 01

При цьому Росія страждає від нестачі робочої сили, адже Кремль прагне залучити більше добровольців до участі у вторгненні в Україну.

Також обмеження ціни на нафту, запроваджене країнами G7, веде до зниження доходів від продажу російських ресурсів за кордон.

Також читайте: Google почав блокувати корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, – ЗМІ

За прогнозами економістів, російська економіка може досягти довоєнних розмірів до середини наступного року.

Автор: 

росія (65073) санкції (11810) економіка (928) Bloomberg (235)


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Топ коментарі
+19
Так санкції вже не діють чи що? Вдарили бздом в калюжу та й досить?
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11.08.2023 14:27
+13
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11.08.2023 14:32
+10
Пам'ятаєте ще про удав, який поступово задавить економіку росії? Кажуть, що він здох. А якщо серйозно, то санкції проголошені на папері без фізичних перешкод це пшик. І не думаю, що Захід це не розуміє. Розуміє, але це така гра в поборників демократії, щоб не дай Боже зашкодити тирану.
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11.08.2023 14:34
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Так санкції вже не діють чи що? Вдарили бздом в калюжу та й досить?
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11.08.2023 14:27 Відповісти
Мішустін, )(уйло (він же путін), Лавров, Захарова, Скабєєва, Сімоньян.... не дадуть збрехати!
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11.08.2023 14:33 Відповісти
Я розумію що це писано зі слів кацапських пи₴доболів,але ж видно що кацапстан не так страждає від цих санкцій, як обіцяли.
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11.08.2023 14:36 Відповісти
А що і хто обіцяв?! Ті хто вводили санкції надали графік їх дії з відображенням відсотків втрат рашистів за часом?! Ні! Усі ці сподівання ВИКЛЮЧНО озвучувались недоекспертами у сотнях ефірах та інших ЗМІ, і саме вони надихали на величезні очікування. Тобто зараз все відбувається як з анонсами "фантастичного" контрнаступу з боку Зеленського, Буданова, Арестовича, Данілюка....., котрі доречі потім казали що вони "ні до чого" і просили усіх, хто й так мовчав, нічого на цю тему не казати! От і приходить розчарування тим що все "не так швидко та ефективно". Але все є, все діє і треба все продовжувати а не рюмзати як дитина котра очікувала інший, більший, яскравіший подарунок! Все буде Україна!
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11.08.2023 14:49 Відповісти
Та ладно. І західні посадовці один поперед одного розповідали про такі "потужні удари" від санкцій по економіці засрашки,що мама не горюй. Куди там абдрістовічу з будановим. Всі вони пустомелі на рівні "занепокоєння та стурбованість ".
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11.08.2023 14:56 Відповісти
Недоексперти кажеш...

https://biz.nv.ua/ukr/economics/bayden-anonsuvav-nishchivni-sankciji-proti-rosiji-ostanni-novini-50219772.html Байден заявив, що лідери ЄС домовилися запровадити «нищівні пакети санкцій» проти Росії

"Російська економіка впаде вдвічі в найближчі роки. Вона була 11-ю найбільшою економікою в світі до війни, а скоро не буде і в двадцятці світу", - резюмує він. Все разом, https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/26/684734/ вважає Байден , ослабить силу російської воєнної агресії.
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11.08.2023 15:12 Відповісти
Ну поки свідчень, що економіка йде на дно нема
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11.08.2023 14:48 Відповісти
І десь 2 роки буде йти повільний спад котрий будуть видавати за "зріст", але згідно теорії катастроф, котру наочно можливо продемонструвати на прикладі гілки, "згинання" економіки перейде у її злам. Але й цей злам не буде означати що рашистам буде "нічого їсти" - НІ. Він приведе до неможливості забезпечення Московією (т.з. "роССією") рівня забезпечення війни достатнього для її продовження у ******** масштабах, і роССійські нацисти будуть змушені добровільно піти на попятну просячи для себе гарантій що українці не підуть до Москви погрожуючи в противному випадку використати ядерне озброєння!!! А що там буде при цьому у середині Мордора, це вже інша справа, і кому цим займатись прогнозувати тяжко, думаю що Пекін в курсі!
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11.08.2023 14:56 Відповісти
Військова економіка РФ відновлюється...
так і написано, що економіка відроджується за рахунок військового сектора її...
масово ведеться відновлення та ремонт безлічі зразків техніки із резервів на складах
-----------------
прочитав недавно за17 рік, як цькували директора лвівського бронетанкового заводу, що там у 17 році ставили на танки двигуни 90-х років....
напочатку - 90х із країн варшавського договору вивели багато техніки з ,,безмежним,, ресурсом...
і в 17 році її почали відновлювати...
це саме зараз робить росія, тільки швидшими темпами і ніхто не цькує директорів заводів
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11.08.2023 16:20 Відповісти
Пам'ятаєте ще про удав, який поступово задавить економіку росії? Кажуть, що він здох. А якщо серйозно, то санкції проголошені на папері без фізичних перешкод це пшик. І не думаю, що Захід це не розуміє. Розуміє, але це така гра в поборників демократії, щоб не дай Боже зашкодити тирану.
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11.08.2023 14:34 Відповісти
Про удава чи анаконду деяки "иксперди" теліпають ще з 2014 роки. З того часу рашка повоювала в Сирії, Африці, зробила переворот в Нігері і вже майже 2 роки воює в Україні і не виснажується.

Вже народне прислів'я повинне з'явитися: побачив що масово щось розказують іксперди - значить буде навпаки. Ще ніколи такий принцип не підводив.
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11.08.2023 14:51 Відповісти
Особливо розпинайвся Пономарь. Такі казки про анаконду плів, що Арестович нервово смалив в сторонці.
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11.08.2023 15:13 Відповісти
Какие замечательные санкции!!!Просто канхвета!!!
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11.08.2023 14:30 Відповісти
Дубль: Мішустін, )(уйло (він же путін), Лавров, Захарова, Скабєєва, Сімоньян.... не дадуть збрехати!
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11.08.2023 14:34 Відповісти
"пекельні санкції" від ЄС І США , приносять чималі прибутки для рашистського куйла.
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11.08.2023 14:31 Відповісти
Тобто Мішустін, котрий як і інші кремлівські високопосадовці був пойманий на брехні багато разів, щось сказав і Bloomberg одразу це приймає на віру і розповсюджує?! Ну що тут сказати, чим далі тим більше переконуєшся, що колись поважні видання опустилися до рівня бульварної преси і я вже не певний у тому, що їм можливо довіряти без перевірки наданої ними інформації!!!
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11.08.2023 14:32 Відповісти
Чи є різниця: торгувати з головного входу чи з чорного? Санкції як решето.
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11.08.2023 14:32 Відповісти
Величезна, бо через "заднє кіріліцо" завжди треба давати хабаря котрий може перевищувати вартість самого товару, не кажучи вже про можливе кидалово, коли тобі замість Adidas ******* Abibas!
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11.08.2023 14:36 Відповісти
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11.08.2023 14:32 Відповісти
Бо санкції мають всі виконувати,а так є білорусь китай індія корея всякі таджики казахи грузини вірмени,прошу дуже обходь як хочеш,так це в два дорога виходить але всім похеру грузини вірмени і решта,заробляють тупо на перепродажах,купив за 100 продав за 200 от і всі санкції.
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11.08.2023 14:34 Відповісти
Заборона працює лише тоді, коли є покарання. Якщо заборонити пальчиком і сказати *не вбивай*, то вбивств буде набагато більше, аніж при покаранні в 10-15 років.
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11.08.2023 14:37 Відповісти
ЄДИНЕ що зупиняє злочинність це не розмір покарання, а його невідворотність. І не треба применшувати та приводити порівняння котрі й поряд не знаходяться із реальністю, типу як помахування пальцем та реальний строк!!!
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11.08.2023 14:40 Відповісти
Ну так ну так. Це як вкрасти мільйон, а потім оштрафують на пів мільйона. Невідворотно, але тільки спонукає продовжувати =)
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11.08.2023 14:56 Відповісти
І як у будь якій справі, наприклад у боротьбі із розповсюдженням наркотиків, треба продовжувати перекривати нові канали постачання, інакше наркоманія стане тотальним явищем і боротися із нею буде неможливо!
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11.08.2023 14:38 Відповісти
"Видання наводить слова російського прем'єра Мішустіна про те, що економіка РФ у другому кварталі 2023 року зросла на 4,6%" - ну такое..., Мишустин сказал...
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11.08.2023 14:34 Відповісти
санкції як Ф-16. Всі про них говорять, але ніде в дії не бачать.
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11.08.2023 14:35 Відповісти
Як би ти РЕАЛЬНО займався міжнародним бізнесом то не казав би цю ахінею про "невидимі" санкції. В мене є добрі друзі котрі вже не один десяток років працюють у цій сфері і добре бачать як санкції РЕАЛЬНО б'ють по бізнесу Рашки зменшуючи її прибутки у рази!!!
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11.08.2023 14:43 Відповісти
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11.08.2023 14:47 Відповісти
Саме після справжніх санкцій совок здох та розклався-тому теперішні санкції це лайно...
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11.08.2023 14:36 Відповісти
Нафта по 10$ і не треба більше нічого.
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11.08.2023 14:37 Відповісти
Такий як санкції буде і Гаагській трибунал !
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11.08.2023 14:36 Відповісти
Дело не в санкциях. Дело в том, что в начале войны никто в страшных снах не мог представить, что мы за больше чем 1,5 года не научимся производить ракеты и аналоги Шахедов, которые бы разрушали кацапскую экономику. И не думали, что не сможем среди миллионов кацапских либералов и десятков миллионов нацменшинств создать мощные диверсионные сети по взрывам на кацапских предприятиях.
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11.08.2023 14:36 Відповісти
Я і страшному сні після заяви Зеленського на Новий рік про те що він йде у президенти не міг уявити що українці виявляться у більшості на стільки недолугі що проголосують за цю естрадну мавпочку! А коли це сталося то сказав сину - Дай Боже щоб цей шут не злив Україну! Сподіваюсь що хоч Господь й дозволив з'явитись ЗЕзиденту, він не дасть йому реально злити Україну, бо у тієї ж більшості, щоб там не казали замовні соцопитування, переважно мізки повернулись на місце і багато українців всупереч керівництву країни робить все необхідне для захисту та визволення України!!!
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11.08.2023 15:02 Відповісти
А чого ви вирішили, шо "нє сможем"? Чи ви не бачите новини, щотижня в мразії якийсь завод горить.
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11.08.2023 15:02 Відповісти
Видання наводить слова російського прем'єра Мішустіна)) Джерело:
Немає слів .. Серйозне видання а робить висновки зі слів сказаних придворним холопом ***** .
сЦарь сказали - растьот , значить - растьот ,, і якби холоп міг піти проти сЦаря і сказати протилежне !? Хіба таке реально .?
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11.08.2023 14:36 Відповісти
Коли стало зрозуміло, що кацапи можуть програти, кинулись всім світом їх рятувати! результат можемо побачити
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11.08.2023 14:37 Відповісти
Від "Свіфт" багато кацапських банків не відключили. Мабуть для того щоб 252 з 387 західних корпорацій та фірм і далі могли отримувати прибутки в ********** і продовжувати бути "спонсорами війни".
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11.08.2023 14:47 Відповісти
Так санкції ж були "пекельні".
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11.08.2023 14:38 Відповісти
Хто саме їх такими назвав, ті що впроваджували, чи ті хто про це розповідав у пресі?!
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11.08.2023 15:04 Відповісти
Мабуть варто про це особисто у Байдена спитати, так і зроблю. Правильно!?
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11.08.2023 15:29 Відповісти
значить у України єдиний вихід - вести війну таким чином, щоб людські втрати Московії перевершували українські в кілька разів - інакше пипець
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11.08.2023 14:38 Відповісти
Так і ведемо, на щастя рахунок від 1:5, до 1:8 на користь українців у різних бойових зіткненнях що дивує багатьох військових котрих вчили що у наступі повинно бути навпаки!
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11.08.2023 15:06 Відповісти
1:100
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11.08.2023 19:16 Відповісти
І саме через зрозстання економіки кацапи розпродують золото з ЗРВ.
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11.08.2023 14:39 Відповісти
Додай що ДО цього у них спорожнився федеральний резервний фонд, тобто кубишка котру вони наповнювали на "чорний день" і котра повинна була їм гарантувати резерв не менш ніж на 10 років!
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11.08.2023 15:08 Відповісти
...Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) опубликовала https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-05-2023.pdf отчет о состоянии экономики РФ за январь-май 2023-го, согласно которому в первом квартале текущего года российский ВВП снизился всего на 1,8%. Скорее всего, это предварительно подготовленная манипуляция данными, отмечает в своей колонке на https://oleksandrshepotylo.substack.com/p/lies-big-lies-and-russian-statistics?utm_source=profile&utm_medium=reader2 Substack Александр Шепотило. Более глубокий анализ данных ведомства показывает, что падение ВВП на самом деле составляет около 5% ))
https://forbes.ua/ru/svit/chomu-vvp-rosii-znizivsya-ne-na-18-yak-zvitue-rosstat-a-na-blizko-5-12072023-14763
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11.08.2023 14:42 Відповісти
санкції такі ж ,як висловлювання озабочєності
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11.08.2023 14:57 Відповісти
Там вище дещо "Перепелиця" написав, думаю що тобі "Боб" не завадить ознайомитись та піти за посиланням!
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11.08.2023 15:10 Відповісти
*******, зараз захід платить за зброю як полетить вже в них
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11.08.2023 15:00 Відповісти
Ти про що????? Може краще або розгорнеш сенс твого посту "Алекс" чи видалиш його???!!!
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11.08.2023 15:11 Відповісти
О, вже бачу позитивну подоляцьку ботву, з її методичкою "всьо харашо , прєкрасная маркіза!"
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11.08.2023 15:14 Відповісти
Гра цифр. Про зростання економіки.

Економіка росте - але це ріст виробництва військового призначення - танки, ракети, амуніція - це нібито ріст ВВП. Але ця продукція яке несе розвитку економіки. Вона не створює додаткової вартості - як станок, трактор чи вантажне авто. Це навпаки знесилює реальну економіку. А брак робочих рук - Ше більше.

Гарні цифри наразі - і катастрофічне падіння пізніше (приклад СССР)
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11.08.2023 15:17 Відповісти
Економіка під час війни не може зростати в жодній країні бо велика частина витрат йде на війну
А якби санкції були б суровішими то Росії вже і не було б
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11.08.2023 15:32 Відповісти
В такому разі не гріх провести аналогії: СРСР 20% світового ВВП -- 1979 р. Афганістан -- санкції --- 1991 рік розпад СРСР --- 12 років.
Кацапстан 1,6 % світового ВВП --- 2014 р. Україна --- санкції --- розпад коли? 2014+12=2026 рік?
Не судіть суворо
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11.08.2023 15:43 Відповісти
СРСР 20% світового ВВП. Ахах сам придумал?
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11.08.2023 16:46 Відповісти
Дані взяті з Википедии:
До конца существования СССР советская экономика и промышленность по валовым показателям занимала второе место в мире, уступая только США (примерно 50-70 % от экономики США). Доля СССР в мировой промышленной продукции составляла 20 %. Только на рубеже 1980-х и 1990-х гг.
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11.08.2023 17:13 Відповісти
Ні не сам придумав, а прочитав ( там є внизу статті э посилання) і ти прочитай, а потім хіхікай:
Эконо́мика Советского Союза представляла собой вторую в мире по объёму https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-10 [10] (по паритету покупательной способности) систему общественных отношений в сфере https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE производства , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) обмена и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) распределения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F продукции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-11 [11] различных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 отраслей народного хозяйства . На долю экономики СССР приходилось около 20 % мирового промышленного производства. Однако, эти показатели являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB) абсолютными макроэкономическими , по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F относительным макроэкономическим показателям СССР не находился на уровне первой тридцатки этого списка, то есть уступал всем (согласно данным капиталистических государств) развитым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC капиталистическим государствам (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 страны Западной Европы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-13 [13] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-15 [15] .
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11.08.2023 17:19 Відповісти
Росте війькова складова впк . Але ця складова не створює економічної бази для росту. навпаки - це мінус
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11.08.2023 16:12 Відповісти
І Європа активно допомагає рашці пережити недосанкції, купуючи на сотні мільярдів нафту, метал, газ, в першу чергу це Німеччина, Франція, Бельгія, Австрія і Італія. Угорщина хоч не приховує свою підтримку рашистської орди. Стара Європа ще з 30-х років принюхалась до гнилої політики і їй вже не смердить. Чехи, поляки і балти не в змозі забезпечити переливання крові ЄС.
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11.08.2023 15:50 Відповісти
Що б тут не казало місцеве "експертне середовище" чи тим більш пуйлова кагала, їх економіка прямує за військовим кораблем. "Відновлення" за рахунок виробництва снарядів з набоями можуть розмістити у своїй дупі.
Дивіться на курс ***** - об'єктивнішого інструменту не існує.

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11.08.2023 16:06 Відповісти
1 калібр - це кілька мільойнів баксів . Статистика ВВП - кілька мільйонів баксів . А по факту ? кілька мільйонів пішло в нікуди. Цінні складові , компоненти знищено . Потрачено на порожнечу - сотні годин роботи. Реальна корисна дія від кількох мільйонів - хіба ,що зарплати виплачені працівникам .
І такий рзельтат всіє ї економіки ,яку надуває ВПК .
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11.08.2023 16:17 Відповісти
Санкції Заходу проти расєї

сміх для курей
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11.08.2023 16:57 Відповісти
Крім їхнього економблока,ніякі експерти не знають реальних справ(що і признають),так як всі основні показники засекречені.
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11.08.2023 17:00 Відповісти
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11.08.2023 17:03 Відповісти
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11.08.2023 17:04 Відповісти
Кто бы тут не смеялся, но кацапстан уже Реально северная Корея! И путлер их заставить жрать крапиву, но работать на оборонку! тем более у кацапов есть полные циклы производства оружия! Можно хохотать над иранскими "мопедами", но когда хрень может пролететь 2000 км меняя маршрут, вопрос только в количестве!
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11.08.2023 18:59 Відповісти
 
 