Військова економіка РФ відновлюється після удару, спричиненого санкціями, - Bloomberg

Російська військова економіка вже наступного року може повернутися до свого довоєнного рівня, адаптувавшись до західних санкцій. Але прагнення Кремля збільшити набір до армії може звести цю мету нанівець.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання наводить слова російського прем’єра Мішустіна про те, що економіка РФ у другому кварталі 2023 року зросла на 4,6%, а загалом за перше півріччя - на 1,5%.

Таким чином, російська економіка всупереч санкціям зростає вже чотири квартали поспіль. Збільшення витрат на оборону веде до зростання промислового виробництва. А збільшення витрат на соцпідтримку та підвищення зарплати - збільшує споживчий попит.

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При цьому Росія страждає від нестачі робочої сили, адже Кремль прагне залучити більше добровольців до участі у вторгненні в Україну.

Також обмеження ціни на нафту, запроваджене країнами G7, веде до зниження доходів від продажу російських ресурсів за кордон.

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За прогнозами економістів, російська економіка може досягти довоєнних розмірів до середини наступного року.