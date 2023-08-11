РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11110 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
7 424 66

Военная экономика РФ восстанавливается после удара, нанесенного санкциями, - Bloomberg

санкции

Российская военная экономика уже в следующем году может вернуться к своему довоенному уровню, адаптировавшись к западным санкциям. Но стремление Кремля увеличить набор в армию может свести эту цель к нулю.

Об этом идет речь в публикации Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание приводит слова российского премьера Мишустина о том, что экономика РФ во втором квартале 2023 года выросла на 4,6%, а в целом за первое полугодие – на 1,5%.

Таким образом, российская экономика, вопреки санкциям, растет уже четыре квартала подряд. Увеличение издержек на оборону ведет к росту промышленного производства. А увеличение расходов на соцподдержку и повышение зарплаты увеличивает потребительский спрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская нефть торгуется выше установленного G7 ценового лимита: США готовятся отреагировать, - Reuters

Военная экономика РФ восстанавливается после удара, нанесенного санкциями, - Bloomberg 01

При этом в России - нехватка рабочей силы, ведь Кремль стремится привлечь больше добровольцев к участию во вторжении в Украину.

Также ограничение цены на нефть, введенное странами G7, ведет к снижению доходов от продаж российских ресурсов за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия, вероятно, устранила дефицит оптики, сдерживавший производство танков Т-80БВМ и Т-90М, - Forbes

По прогнозам экономистов, российская экономика может достичь довоенных размеров к середине следующего года.

Автор: 

россия (95467) санкции (11282) экономика (3879) Bloomberg (220)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Так санкції вже не діють чи що? Вдарили бздом в калюжу та й досить?
показать весь комментарий
11.08.2023 14:27
+13
показать весь комментарий
11.08.2023 14:32
+10
Пам'ятаєте ще про удав, який поступово задавить економіку росії? Кажуть, що він здох. А якщо серйозно, то санкції проголошені на папері без фізичних перешкод це пшик. І не думаю, що Захід це не розуміє. Розуміє, але це така гра в поборників демократії, щоб не дай Боже зашкодити тирану.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так санкції вже не діють чи що? Вдарили бздом в калюжу та й досить?
показать весь комментарий
11.08.2023 14:27 Ответить
Мішустін, )(уйло (він же путін), Лавров, Захарова, Скабєєва, Сімоньян.... не дадуть збрехати!
показать весь комментарий
11.08.2023 14:33 Ответить
Я розумію що це писано зі слів кацапських пи₴доболів,але ж видно що кацапстан не так страждає від цих санкцій, як обіцяли.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:36 Ответить
А що і хто обіцяв?! Ті хто вводили санкції надали графік їх дії з відображенням відсотків втрат рашистів за часом?! Ні! Усі ці сподівання ВИКЛЮЧНО озвучувались недоекспертами у сотнях ефірах та інших ЗМІ, і саме вони надихали на величезні очікування. Тобто зараз все відбувається як з анонсами "фантастичного" контрнаступу з боку Зеленського, Буданова, Арестовича, Данілюка....., котрі доречі потім казали що вони "ні до чого" і просили усіх, хто й так мовчав, нічого на цю тему не казати! От і приходить розчарування тим що все "не так швидко та ефективно". Але все є, все діє і треба все продовжувати а не рюмзати як дитина котра очікувала інший, більший, яскравіший подарунок! Все буде Україна!
показать весь комментарий
11.08.2023 14:49 Ответить
Та ладно. І західні посадовці один поперед одного розповідали про такі "потужні удари" від санкцій по економіці засрашки,що мама не горюй. Куди там абдрістовічу з будановим. Всі вони пустомелі на рівні "занепокоєння та стурбованість ".
показать весь комментарий
11.08.2023 14:56 Ответить
Недоексперти кажеш...

https://biz.nv.ua/ukr/economics/bayden-anonsuvav-nishchivni-sankciji-proti-rosiji-ostanni-novini-50219772.html Байден заявив, що лідери ЄС домовилися запровадити «нищівні пакети санкцій» проти Росії

"Російська економіка впаде вдвічі в найближчі роки. Вона була 11-ю найбільшою економікою в світі до війни, а скоро не буде і в двадцятці світу", - резюмує він. Все разом, https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/26/684734/ вважає Байден , ослабить силу російської воєнної агресії.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:12 Ответить
Ну поки свідчень, що економіка йде на дно нема
показать весь комментарий
11.08.2023 14:48 Ответить
І десь 2 роки буде йти повільний спад котрий будуть видавати за "зріст", але згідно теорії катастроф, котру наочно можливо продемонструвати на прикладі гілки, "згинання" економіки перейде у її злам. Але й цей злам не буде означати що рашистам буде "нічого їсти" - НІ. Він приведе до неможливості забезпечення Московією (т.з. "роССією") рівня забезпечення війни достатнього для її продовження у ******** масштабах, і роССійські нацисти будуть змушені добровільно піти на попятну просячи для себе гарантій що українці не підуть до Москви погрожуючи в противному випадку використати ядерне озброєння!!! А що там буде при цьому у середині Мордора, це вже інша справа, і кому цим займатись прогнозувати тяжко, думаю що Пекін в курсі!
показать весь комментарий
11.08.2023 14:56 Ответить
Військова економіка РФ відновлюється...
так і написано, що економіка відроджується за рахунок військового сектора її...
масово ведеться відновлення та ремонт безлічі зразків техніки із резервів на складах
-----------------
прочитав недавно за17 рік, як цькували директора лвівського бронетанкового заводу, що там у 17 році ставили на танки двигуни 90-х років....
напочатку - 90х із країн варшавського договору вивели багато техніки з ,,безмежним,, ресурсом...
і в 17 році її почали відновлювати...
це саме зараз робить росія, тільки швидшими темпами і ніхто не цькує директорів заводів
показать весь комментарий
11.08.2023 16:20 Ответить
Пам'ятаєте ще про удав, який поступово задавить економіку росії? Кажуть, що він здох. А якщо серйозно, то санкції проголошені на папері без фізичних перешкод це пшик. І не думаю, що Захід це не розуміє. Розуміє, але це така гра в поборників демократії, щоб не дай Боже зашкодити тирану.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:34 Ответить
Про удава чи анаконду деяки "иксперди" теліпають ще з 2014 роки. З того часу рашка повоювала в Сирії, Африці, зробила переворот в Нігері і вже майже 2 роки воює в Україні і не виснажується.

Вже народне прислів'я повинне з'явитися: побачив що масово щось розказують іксперди - значить буде навпаки. Ще ніколи такий принцип не підводив.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:51 Ответить
Особливо розпинайвся Пономарь. Такі казки про анаконду плів, що Арестович нервово смалив в сторонці.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:13 Ответить
Какие замечательные санкции!!!Просто канхвета!!!
показать весь комментарий
11.08.2023 14:30 Ответить
Дубль: Мішустін, )(уйло (він же путін), Лавров, Захарова, Скабєєва, Сімоньян.... не дадуть збрехати!
показать весь комментарий
11.08.2023 14:34 Ответить
"пекельні санкції" від ЄС І США , приносять чималі прибутки для рашистського куйла.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:31 Ответить
Тобто Мішустін, котрий як і інші кремлівські високопосадовці був пойманий на брехні багато разів, щось сказав і Bloomberg одразу це приймає на віру і розповсюджує?! Ну що тут сказати, чим далі тим більше переконуєшся, що колись поважні видання опустилися до рівня бульварної преси і я вже не певний у тому, що їм можливо довіряти без перевірки наданої ними інформації!!!
показать весь комментарий
11.08.2023 14:32 Ответить
Чи є різниця: торгувати з головного входу чи з чорного? Санкції як решето.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:32 Ответить
Величезна, бо через "заднє кіріліцо" завжди треба давати хабаря котрий може перевищувати вартість самого товару, не кажучи вже про можливе кидалово, коли тобі замість Adidas ******* Abibas!
показать весь комментарий
11.08.2023 14:36 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2023 14:32 Ответить
Бо санкції мають всі виконувати,а так є білорусь китай індія корея всякі таджики казахи грузини вірмени,прошу дуже обходь як хочеш,так це в два дорога виходить але всім похеру грузини вірмени і решта,заробляють тупо на перепродажах,купив за 100 продав за 200 от і всі санкції.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:34 Ответить
Заборона працює лише тоді, коли є покарання. Якщо заборонити пальчиком і сказати *не вбивай*, то вбивств буде набагато більше, аніж при покаранні в 10-15 років.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:37 Ответить
ЄДИНЕ що зупиняє злочинність це не розмір покарання, а його невідворотність. І не треба применшувати та приводити порівняння котрі й поряд не знаходяться із реальністю, типу як помахування пальцем та реальний строк!!!
показать весь комментарий
11.08.2023 14:40 Ответить
Ну так ну так. Це як вкрасти мільйон, а потім оштрафують на пів мільйона. Невідворотно, але тільки спонукає продовжувати =)
показать весь комментарий
11.08.2023 14:56 Ответить
І як у будь якій справі, наприклад у боротьбі із розповсюдженням наркотиків, треба продовжувати перекривати нові канали постачання, інакше наркоманія стане тотальним явищем і боротися із нею буде неможливо!
показать весь комментарий
11.08.2023 14:38 Ответить
"Видання наводить слова російського прем'єра Мішустіна про те, що економіка РФ у другому кварталі 2023 року зросла на 4,6%" - ну такое..., Мишустин сказал...
показать весь комментарий
11.08.2023 14:34 Ответить
санкції як Ф-16. Всі про них говорять, але ніде в дії не бачать.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:35 Ответить
Як би ти РЕАЛЬНО займався міжнародним бізнесом то не казав би цю ахінею про "невидимі" санкції. В мене є добрі друзі котрі вже не один десяток років працюють у цій сфері і добре бачать як санкції РЕАЛЬНО б'ють по бізнесу Рашки зменшуючи її прибутки у рази!!!
показать весь комментарий
11.08.2023 14:43 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2023 14:47 Ответить
Саме після справжніх санкцій совок здох та розклався-тому теперішні санкції це лайно...
показать весь комментарий
11.08.2023 14:36 Ответить
Нафта по 10$ і не треба більше нічого.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:37 Ответить
Такий як санкції буде і Гаагській трибунал !
показать весь комментарий
11.08.2023 14:36 Ответить
Дело не в санкциях. Дело в том, что в начале войны никто в страшных снах не мог представить, что мы за больше чем 1,5 года не научимся производить ракеты и аналоги Шахедов, которые бы разрушали кацапскую экономику. И не думали, что не сможем среди миллионов кацапских либералов и десятков миллионов нацменшинств создать мощные диверсионные сети по взрывам на кацапских предприятиях.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:36 Ответить
Я і страшному сні після заяви Зеленського на Новий рік про те що він йде у президенти не міг уявити що українці виявляться у більшості на стільки недолугі що проголосують за цю естрадну мавпочку! А коли це сталося то сказав сину - Дай Боже щоб цей шут не злив Україну! Сподіваюсь що хоч Господь й дозволив з'явитись ЗЕзиденту, він не дасть йому реально злити Україну, бо у тієї ж більшості, щоб там не казали замовні соцопитування, переважно мізки повернулись на місце і багато українців всупереч керівництву країни робить все необхідне для захисту та визволення України!!!
показать весь комментарий
11.08.2023 15:02 Ответить
А чого ви вирішили, шо "нє сможем"? Чи ви не бачите новини, щотижня в мразії якийсь завод горить.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:02 Ответить
Видання наводить слова російського прем'єра Мішустіна)) Джерело:
Немає слів .. Серйозне видання а робить висновки зі слів сказаних придворним холопом ***** .
сЦарь сказали - растьот , значить - растьот ,, і якби холоп міг піти проти сЦаря і сказати протилежне !? Хіба таке реально .?
показать весь комментарий
11.08.2023 14:36 Ответить
Коли стало зрозуміло, що кацапи можуть програти, кинулись всім світом їх рятувати! результат можемо побачити
показать весь комментарий
11.08.2023 14:37 Ответить
Від "Свіфт" багато кацапських банків не відключили. Мабуть для того щоб 252 з 387 західних корпорацій та фірм і далі могли отримувати прибутки в ********** і продовжувати бути "спонсорами війни".
показать весь комментарий
11.08.2023 14:47 Ответить
Так санкції ж були "пекельні".
показать весь комментарий
11.08.2023 14:38 Ответить
Хто саме їх такими назвав, ті що впроваджували, чи ті хто про це розповідав у пресі?!
показать весь комментарий
11.08.2023 15:04 Ответить
Мабуть варто про це особисто у Байдена спитати, так і зроблю. Правильно!?
показать весь комментарий
11.08.2023 15:29 Ответить
значить у України єдиний вихід - вести війну таким чином, щоб людські втрати Московії перевершували українські в кілька разів - інакше пипець
показать весь комментарий
11.08.2023 14:38 Ответить
Так і ведемо, на щастя рахунок від 1:5, до 1:8 на користь українців у різних бойових зіткненнях що дивує багатьох військових котрих вчили що у наступі повинно бути навпаки!
показать весь комментарий
11.08.2023 15:06 Ответить
1:100
показать весь комментарий
11.08.2023 19:16 Ответить
І саме через зрозстання економіки кацапи розпродують золото з ЗРВ.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:39 Ответить
Додай що ДО цього у них спорожнився федеральний резервний фонд, тобто кубишка котру вони наповнювали на "чорний день" і котра повинна була їм гарантувати резерв не менш ніж на 10 років!
показать весь комментарий
11.08.2023 15:08 Ответить
...Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) опубликовала https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-05-2023.pdf отчет о состоянии экономики РФ за январь-май 2023-го, согласно которому в первом квартале текущего года российский ВВП снизился всего на 1,8%. Скорее всего, это предварительно подготовленная манипуляция данными, отмечает в своей колонке на https://oleksandrshepotylo.substack.com/p/lies-big-lies-and-russian-statistics?utm_source=profile&utm_medium=reader2 Substack Александр Шепотило. Более глубокий анализ данных ведомства показывает, что падение ВВП на самом деле составляет около 5% ))
https://forbes.ua/ru/svit/chomu-vvp-rosii-znizivsya-ne-na-18-yak-zvitue-rosstat-a-na-blizko-5-12072023-14763
показать весь комментарий
11.08.2023 14:42 Ответить
санкції такі ж ,як висловлювання озабочєності
показать весь комментарий
11.08.2023 14:57 Ответить
Там вище дещо "Перепелиця" написав, думаю що тобі "Боб" не завадить ознайомитись та піти за посиланням!
показать весь комментарий
11.08.2023 15:10 Ответить
*******, зараз захід платить за зброю як полетить вже в них
показать весь комментарий
11.08.2023 15:00 Ответить
Ти про що????? Може краще або розгорнеш сенс твого посту "Алекс" чи видалиш його???!!!
показать весь комментарий
11.08.2023 15:11 Ответить
О, вже бачу позитивну подоляцьку ботву, з її методичкою "всьо харашо , прєкрасная маркіза!"
показать весь комментарий
11.08.2023 15:14 Ответить
Гра цифр. Про зростання економіки.

Економіка росте - але це ріст виробництва військового призначення - танки, ракети, амуніція - це нібито ріст ВВП. Але ця продукція яке несе розвитку економіки. Вона не створює додаткової вартості - як станок, трактор чи вантажне авто. Це навпаки знесилює реальну економіку. А брак робочих рук - Ше більше.

Гарні цифри наразі - і катастрофічне падіння пізніше (приклад СССР)
показать весь комментарий
11.08.2023 15:17 Ответить
Економіка під час війни не може зростати в жодній країні бо велика частина витрат йде на війну
А якби санкції були б суровішими то Росії вже і не було б
показать весь комментарий
11.08.2023 15:32 Ответить
В такому разі не гріх провести аналогії: СРСР 20% світового ВВП -- 1979 р. Афганістан -- санкції --- 1991 рік розпад СРСР --- 12 років.
Кацапстан 1,6 % світового ВВП --- 2014 р. Україна --- санкції --- розпад коли? 2014+12=2026 рік?
Не судіть суворо
показать весь комментарий
11.08.2023 15:43 Ответить
СРСР 20% світового ВВП. Ахах сам придумал?
показать весь комментарий
11.08.2023 16:46 Ответить
Дані взяті з Википедии:
До конца существования СССР советская экономика и промышленность по валовым показателям занимала второе место в мире, уступая только США (примерно 50-70 % от экономики США). Доля СССР в мировой промышленной продукции составляла 20 %. Только на рубеже 1980-х и 1990-х гг.
показать весь комментарий
11.08.2023 17:13 Ответить
Ні не сам придумав, а прочитав ( там є внизу статті э посилання) і ти прочитай, а потім хіхікай:
Эконо́мика Советского Союза представляла собой вторую в мире по объёму https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-10 [10] (по паритету покупательной способности) систему общественных отношений в сфере https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE производства , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) обмена и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) распределения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F продукции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-11 [11] различных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 отраслей народного хозяйства . На долю экономики СССР приходилось около 20 % мирового промышленного производства. Однако, эти показатели являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB) абсолютными макроэкономическими , по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F относительным макроэкономическим показателям СССР не находился на уровне первой тридцатки этого списка, то есть уступал всем (согласно данным капиталистических государств) развитым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC капиталистическим государствам (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 страны Западной Европы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-13 [13] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-15 [15] .
показать весь комментарий
11.08.2023 17:19 Ответить
Росте війькова складова впк . Але ця складова не створює економічної бази для росту. навпаки - це мінус
показать весь комментарий
11.08.2023 16:12 Ответить
І Європа активно допомагає рашці пережити недосанкції, купуючи на сотні мільярдів нафту, метал, газ, в першу чергу це Німеччина, Франція, Бельгія, Австрія і Італія. Угорщина хоч не приховує свою підтримку рашистської орди. Стара Європа ще з 30-х років принюхалась до гнилої політики і їй вже не смердить. Чехи, поляки і балти не в змозі забезпечити переливання крові ЄС.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:50 Ответить
Що б тут не казало місцеве "експертне середовище" чи тим більш пуйлова кагала, їх економіка прямує за військовим кораблем. "Відновлення" за рахунок виробництва снарядів з набоями можуть розмістити у своїй дупі.
Дивіться на курс ***** - об'єктивнішого інструменту не існує.

показать весь комментарий
11.08.2023 16:06 Ответить
1 калібр - це кілька мільойнів баксів . Статистика ВВП - кілька мільйонів баксів . А по факту ? кілька мільйонів пішло в нікуди. Цінні складові , компоненти знищено . Потрачено на порожнечу - сотні годин роботи. Реальна корисна дія від кількох мільйонів - хіба ,що зарплати виплачені працівникам .
І такий рзельтат всіє ї економіки ,яку надуває ВПК .
показать весь комментарий
11.08.2023 16:17 Ответить
Санкції Заходу проти расєї

сміх для курей
показать весь комментарий
11.08.2023 16:57 Ответить
Крім їхнього економблока,ніякі експерти не знають реальних справ(що і признають),так як всі основні показники засекречені.
показать весь комментарий
11.08.2023 17:00 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2023 17:03 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2023 17:04 Ответить
Кто бы тут не смеялся, но кацапстан уже Реально северная Корея! И путлер их заставить жрать крапиву, но работать на оборонку! тем более у кацапов есть полные циклы производства оружия! Можно хохотать над иранскими "мопедами", но когда хрень может пролететь 2000 км меняя маршрут, вопрос только в количестве!
показать весь комментарий
11.08.2023 18:59 Ответить
 
 