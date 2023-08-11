Военная экономика РФ восстанавливается после удара, нанесенного санкциями, - Bloomberg
Российская военная экономика уже в следующем году может вернуться к своему довоенному уровню, адаптировавшись к западным санкциям. Но стремление Кремля увеличить набор в армию может свести эту цель к нулю.
Об этом идет речь в публикации Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание приводит слова российского премьера Мишустина о том, что экономика РФ во втором квартале 2023 года выросла на 4,6%, а в целом за первое полугодие – на 1,5%.
Таким образом, российская экономика, вопреки санкциям, растет уже четыре квартала подряд. Увеличение издержек на оборону ведет к росту промышленного производства. А увеличение расходов на соцподдержку и повышение зарплаты увеличивает потребительский спрос.
При этом в России - нехватка рабочей силы, ведь Кремль стремится привлечь больше добровольцев к участию во вторжении в Украину.
Также ограничение цены на нефть, введенное странами G7, ведет к снижению доходов от продаж российских ресурсов за границу.
По прогнозам экономистов, российская экономика может достичь довоенных размеров к середине следующего года.
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https://biz.nv.ua/ukr/economics/bayden-anonsuvav-nishchivni-sankciji-proti-rosiji-ostanni-novini-50219772.html Байден заявив, що лідери ЄС домовилися запровадити «нищівні пакети санкцій» проти Росії
"Російська економіка впаде вдвічі в найближчі роки. Вона була 11-ю найбільшою економікою в світі до війни, а скоро не буде і в двадцятці світу", - резюмує він. Все разом, https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/26/684734/ вважає Байден , ослабить силу російської воєнної агресії.
так і написано, що економіка відроджується за рахунок військового сектора її...
масово ведеться відновлення та ремонт безлічі зразків техніки із резервів на складах
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прочитав недавно за17 рік, як цькували директора лвівського бронетанкового заводу, що там у 17 році ставили на танки двигуни 90-х років....
напочатку - 90х із країн варшавського договору вивели багато техніки з ,,безмежним,, ресурсом...
і в 17 році її почали відновлювати...
це саме зараз робить росія, тільки швидшими темпами і ніхто не цькує директорів заводів
Вже народне прислів'я повинне з'явитися: побачив що масово щось розказують іксперди - значить буде навпаки. Ще ніколи такий принцип не підводив.
Немає слів .. Серйозне видання а робить висновки зі слів сказаних придворним холопом ***** .
сЦарь сказали - растьот , значить - растьот ,, і якби холоп міг піти проти сЦаря і сказати протилежне !? Хіба таке реально .?
https://forbes.ua/ru/svit/chomu-vvp-rosii-znizivsya-ne-na-18-yak-zvitue-rosstat-a-na-blizko-5-12072023-14763
Економіка росте - але це ріст виробництва військового призначення - танки, ракети, амуніція - це нібито ріст ВВП. Але ця продукція яке несе розвитку економіки. Вона не створює додаткової вартості - як станок, трактор чи вантажне авто. Це навпаки знесилює реальну економіку. А брак робочих рук - Ше більше.
Гарні цифри наразі - і катастрофічне падіння пізніше (приклад СССР)
А якби санкції були б суровішими то Росії вже і не було б
Кацапстан 1,6 % світового ВВП --- 2014 р. Україна --- санкції --- розпад коли? 2014+12=2026 рік?
Не судіть суворо
До конца существования СССР советская экономика и промышленность по валовым показателям занимала второе место в мире, уступая только США (примерно 50-70 % от экономики США). Доля СССР в мировой промышленной продукции составляла 20 %. Только на рубеже 1980-х и 1990-х гг.
Эконо́мика Советского Союза представляла собой вторую в мире по объёму https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-10 [10] (по паритету покупательной способности) систему общественных отношений в сфере https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE производства , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) обмена и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) распределения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F продукции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-11 [11] различных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 отраслей народного хозяйства . На долю экономики СССР приходилось около 20 % мирового промышленного производства. Однако, эти показатели являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB) абсолютными макроэкономическими , по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F относительным макроэкономическим показателям СССР не находился на уровне первой тридцатки этого списка, то есть уступал всем (согласно данным капиталистических государств) развитым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC капиталистическим государствам (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 страны Западной Европы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-13 [13] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-15 [15] .
Дивіться на курс ***** - об'єктивнішого інструменту не існує.
І такий рзельтат всіє ї економіки ,яку надуває ВПК .
сміх для курей