Военная экономика РФ восстанавливается после удара, нанесенного санкциями, - Bloomberg

Российская военная экономика уже в следующем году может вернуться к своему довоенному уровню, адаптировавшись к западным санкциям. Но стремление Кремля увеличить набор в армию может свести эту цель к нулю.

Об этом идет речь в публикации Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание приводит слова российского премьера Мишустина о том, что экономика РФ во втором квартале 2023 года выросла на 4,6%, а в целом за первое полугодие – на 1,5%.

Таким образом, российская экономика, вопреки санкциям, растет уже четыре квартала подряд. Увеличение издержек на оборону ведет к росту промышленного производства. А увеличение расходов на соцподдержку и повышение зарплаты увеличивает потребительский спрос.

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При этом в России - нехватка рабочей силы, ведь Кремль стремится привлечь больше добровольцев к участию во вторжении в Украину.

Также ограничение цены на нефть, введенное странами G7, ведет к снижению доходов от продаж российских ресурсов за границу.

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По прогнозам экономистов, российская экономика может достичь довоенных размеров к середине следующего года.