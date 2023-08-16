Пригожин розповідає про "вагнерівців" в Африці, але про Україну мовчить, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після невдалого повстання проти влади РФ подовжує коментувати діяльність своїх найманців в Африці, щоб залишатися в інформаційному просторі. Але не дає жодних коментарів про війну в Україні.
На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Також вони зазначили, що пов’язані з "Вагнером" джерела "підривають діяльність" приватних військових компаній, пов'язаних з Міністерством оборони Росії.
Раніше кілька російських та білоруських інсайдерських джерел заявили 15 серпня, що чутки про нібито перехід командирів "Вагнера" до ПВК "Редут" Міністерства оборони Росії не відповідають дійсності.
Вони назвали ці чутки "мрією" Міноборони РФ і заперечили, що командири "Вагнера" переходять у "Редут".
Раніше Пригожин та пов’язані з ним джерела жорстко критикували "Редут" на фоні напруженості у відносинах "Вагнера" з Міноборони РФ під час битви за Бахмут.
Тепер, на думку ISW, "Вагнер" продовжує бути зацікавленим у підриві діяльності органів, пов’язаних з Міноборони РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Знаючі люди кажуть, що його вже порішили, а в ефірі тасують старі цитати.