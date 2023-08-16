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Новини Війна в Україні
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ПВК "Вагнер" (1476) Пригожин Євген (503) ISW (602)

Пригожин розповідає про "вагнерівців" в Африці, але про Україну мовчить, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пригожин,комерсант

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після невдалого повстання проти влади РФ подовжує коментувати діяльність своїх найманців в Африці, щоб залишатися в інформаційному просторі. Але не дає жодних коментарів про війну в Україні.

На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Також вони зазначили, що пов’язані з "Вагнером" джерела "підривають діяльність" приватних військових компаній, пов'язаних з Міністерством оборони Росії.

Раніше кілька російських та білоруських інсайдерських джерел заявили 15 серпня, що чутки про нібито перехід командирів "Вагнера" до ПВК "Редут" Міністерства оборони Росії не відповідають дійсності.

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Вони назвали ці чутки "мрією" Міноборони РФ і заперечили, що командири "Вагнера" переходять у "Редут".

Раніше Пригожин та пов’язані з ним джерела жорстко критикували "Редут" на фоні напруженості у відносинах "Вагнера" з Міноборони РФ під час битви за Бахмут.

Тепер, на думку ISW, "Вагнер" продовжує бути зацікавленим у підриві діяльності органів, пов’язаних з Міноборони РФ.

Також читайте: Пригожин використовує табори "вагнерівців" у Білорусі як хаб для перекидання бойовиків у країни Африки, - Центр нацспротиву

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+2
сподіваюсь в Нігері їм наваляють по повній
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16.08.2023 08:38
+1
Тут помне тут не помне
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16.08.2023 08:39
+1
Специи используй, тупой негр. Всему учить надо.
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16.08.2023 09:19
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сподіваюсь в Нігері їм наваляють по повній
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16.08.2023 08:38 Відповісти
Хто? Там вони геро
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16.08.2023 09:12 Відповісти
Хто? Французи.
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16.08.2023 09:52 Відповісти
Тут помне тут не помне
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16.08.2023 08:39 Відповісти
Так Жека і про зону мовчить, як він сидів, як йому в рот давали і на кукан натягували
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16.08.2023 08:42 Відповісти
Тепер, на думку ISW, "Вагнер" продовжує бути зацікавленим у підриві діяльності органів, пов'язаних з Міноборони РФ .що за муйню несе ISW?
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16.08.2023 08:49 Відповісти
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16.08.2023 09:07 Відповісти
Специи используй, тупой негр. Всему учить надо.
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16.08.2023 09:19 Відповісти
от давайте без расизму, будь ласка
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16.08.2023 10:31 Відповісти
Покажіть відео, де Пригожин говорить щось, прив'язане до новітніх подій.
Знаючі люди кажуть, що його вже порішили, а в ефірі тасують старі цитати.
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16.08.2023 09:54 Відповісти
А чому? А тому що.
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16.08.2023 10:09 Відповісти
 
 