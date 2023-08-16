Відновлення "зернової угоди" критично важливе для світу, - ООН
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Відновлення зернової ініціативи є критично важливим для виходу зі світової продовольчої кризи.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Максимо Тореро, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Відновлення Чорноморської зернової ініціативи сприятиме зниженню міжнародних цін та покращенню доступу до сільськогосподарської продукції для низки країн з низьким та нижчим за середній рівнем доходу. Багато з цих країн вже перебувають у складній макроекономічній ситуації, стикаючись з високим рівнем заборгованості, а зростання витрат на імпорт та економічна нестабільність значно погіршують їхню спроможність підтримувати своє населення", - сказав Тореро.
За його даними, такі країни як Кенія або Бангладеш, маючи на сьогодні серйозні проблеми з нестачею продовольства, вже отримали підтримку від зернової ініціативи у вигляді достатньої пропозиції пшениці.
Також Тореро зазначив, що відновлення роботи зернової ініціативи дозволить запобігти різкому падінню сільськогосподарського виробництва в Україні, враховуючи важливу роль нашої країни у постачанні олійних та зернових культур на світовий ринок.
Призупинення ж дії Чорноморської зернової ініціативи, на додаток до війни, створює виклик для вітчизняних виробників через високі логістичні витрати на експорт альтернативними маршрутами.
Нагадаємо, Чорноморська зернова угода була укладена у липні 2022 року. Задля цього були підписані два документи: за участю ООН, Туреччини та України й окремо - ООН, Туреччини та РФ. Дія угоди декілька разів продовжувалась. 17 липня 2023 року Москва заявила про свій вихід із зернової угоди.
Загалом у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) Україна експортувала майже 49 млн т зернових та зернобобових.
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✍️ Ми писали, що не все однозначно із т.зв. «зерновою угодою»: збіжжя продавали невідомо кому, гроші в Україну не повернулись, заробляв на цьому невідомо хто, але точно не державна казна, а от втрати від цього схематозу тепер стають все більш очевидними.
❗️Зернова угода - це угода з дияволом, адже вона завадила Україні знищити російський чорноморський флот,- слушно зауважує військовий експерт Роман Світан. - Лише завдяки існуванню т.зв. «зернових угод» кремль зміг зберегти свій флот у Чорному морі, адже навіть наявними у нас силами і засобами ті кілька десятків кораблів, які росіяни мають, можна було потопити за рік. Якби не було цієї зернової угоди минулого року, вже цього року не було б чорноморського флоту.
❓Крім військового аспекту тут, очевидно, присутній корупційний. Нас цікавить де гроші від «зернової угоди», на що вони витрачені? Може хтось відзвітує? Тривалий «зерновий консенсус» із ворогом справді виглядає вигідним проектом, але не для держави, а для безпосередніх учасників-бенефіціарів. Ми хотіли б помилитися, але занадто добре знаємо українські реалії…
Ревизор
zе-гнідам та іншим х.йловським прихвостням
Позбавте права вето.
Зробіть хоч би щось.
Выражаем глубочайшую озабоченность и призываем страны производителей зерновых культур снизить цены на мировых биржах.