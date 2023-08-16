Відновлення "зернової угоди" критично важливе для світу, - ООН

Відновлення зернової ініціативи є критично важливим для виходу зі світової продовольчої кризи.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Максимо Тореро, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відновлення Чорноморської зернової ініціативи сприятиме зниженню міжнародних цін та покращенню доступу до сільськогосподарської продукції для низки країн з низьким та нижчим за середній рівнем доходу. Багато з цих країн вже перебувають у складній макроекономічній ситуації, стикаючись з високим рівнем заборгованості, а зростання витрат на імпорт та економічна нестабільність значно погіршують їхню спроможність підтримувати своє населення", - сказав Тореро.

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За його даними, такі країни як Кенія або Бангладеш, маючи на сьогодні серйозні проблеми з нестачею продовольства, вже отримали підтримку від зернової ініціативи у вигляді достатньої пропозиції пшениці.

Також Тореро зазначив, що відновлення роботи зернової ініціативи дозволить запобігти різкому падінню сільськогосподарського виробництва в Україні, враховуючи важливу роль нашої країни у постачанні олійних та зернових культур на світовий ринок.

Призупинення ж дії Чорноморської зернової ініціативи, на додаток до війни, створює виклик для вітчизняних виробників через високі логістичні витрати на експорт альтернативними маршрутами.

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Нагадаємо, Чорноморська зернова угода була укладена у липні 2022 року. Задля цього були підписані два документи: за участю ООН, Туреччини та України й окремо - ООН, Туреччини та РФ. Дія угоди декілька разів продовжувалась. 17 липня 2023 року Москва заявила про свій вихід із зернової угоди.

Загалом у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) Україна експортувала майже 49 млн т зернових та зернобобових.