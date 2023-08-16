УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5336 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 603 2
війна (56332) Дніпропетровщина (2351) обстріл (21010) Лисак Сергій (70)

18-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині, постраждали 4 особи, зокрема дворічна дівчинка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,обстріл

По обіді росіяни обстріляли Межівську громаду на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинув 18-річний хлопець. Ще 4 особи, зокрема 2-річна дитина, постраждали.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Виродки. Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли…", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждали 4 особи, зокрема 2-річна дівчинка.

"Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно. Атака на район сталася пообіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв", - додав очільник області.

Читайте: Росіяни обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини, без постраждалих

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кончєні виродки, горіть у пеклі!
показати весь коментар
16.08.2023 17:30 Відповісти
Земля пухом.
Хлопець тільки починав жити на повні груди

Співчуття рідним...

Били більш ніж за 60 км (від лінії фронту)
"Безпечне" містечко ...
показати весь коментар
16.08.2023 19:25 Відповісти
 
 