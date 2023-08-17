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Новини Київські новини
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Київ (13828) Нацполіція (13918) самогубство (489)

У Києві дві дівчинки загинули внаслідок падіння з 15-го поверху, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

патрульна,поліція

Дві 12-річних дівчинки загинули внаслідок падіння з 15-го поверху будинку в київському районі Позняки.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила поліція Києва.

"О 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. Правоохоронці встановили особи потерпілих, це − 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки", – йдеться в повідомленні.

Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Поліція встановлює обставини загибелі дітей.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Мабуть знову кацапські соцмережові ігрулєчкі ....
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17.08.2023 01:55
+2
у мене страх був)) тому досі живий)) навіть з інтернетом...))
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17.08.2023 12:48
+1
Просто коли ми з вами були дітьми, інтернетів не було, всю інформацію про навколишній світ ми отримували або власноруч, або з розповідей інших людей. Я, наприклад, з друзяками лазив по розваленим будинкам під знос, по технічним поверхам, по підвалам. Зараз я б ні за що туди не поліз, бо страшно отримати правець, страшно що якісь бомжі чи маніяки вб'ють або пограбують, страшно що завалиться будинок. А в дитинстві страху немає, бо немає життєвого досвіду.
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17.08.2023 11:13
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Мабуть знову кацапські соцмережові ігрулєчкі ....
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17.08.2023 01:55 Відповісти
***** пишете ви,у такій темі!,
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17.08.2023 08:45 Відповісти
згоден.
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17.08.2023 08:48 Відповісти
вештатися по дахах електропоїздів, скакати з багатоповерхівки, щось дивне коїться з ********* підлітками, смерть їх не лякає...
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17.08.2023 09:02 Відповісти
А діти ніколи смерті і не боялися. Забули ви мабуть, що самі в дитинстві витворяли.
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17.08.2023 09:19 Відповісти
дитино, звісно що про смерть не замислювався, але такого у моє дитинство не "витворяв" якось не цікавило скакання з п'ятнадцятого поверху, максимум з другого у пісок на будівництві а про бігання по дахах електричок взагалі навіть не думав...
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17.08.2023 10:43 Відповісти
Просто коли ми з вами були дітьми, інтернетів не було, всю інформацію про навколишній світ ми отримували або власноруч, або з розповідей інших людей. Я, наприклад, з друзяками лазив по розваленим будинкам під знос, по технічним поверхам, по підвалам. Зараз я б ні за що туди не поліз, бо страшно отримати правець, страшно що якісь бомжі чи маніяки вб'ють або пограбують, страшно що завалиться будинок. А в дитинстві страху немає, бо немає життєвого досвіду.
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17.08.2023 11:13 Відповісти
у мене страх був)) тому досі живий)) навіть з інтернетом...))
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17.08.2023 12:48 Відповісти
Жах.
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17.08.2023 10:58 Відповісти
 
 