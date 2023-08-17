У Києві дві дівчинки загинули внаслідок падіння з 15-го поверху, - Нацполіція

Дві 12-річних дівчинки загинули внаслідок падіння з 15-го поверху будинку в київському районі Позняки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила поліція Києва.

"О 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. Правоохоронці встановили особи потерпілих, це − 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки", – йдеться в повідомленні.

Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Поліція встановлює обставини загибелі дітей.

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