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У Києві дві дівчинки загинули внаслідок падіння з 15-го поверху, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Дві 12-річних дівчинки загинули внаслідок падіння з 15-го поверху будинку в київському районі Позняки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила поліція Києва.
"О 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. Правоохоронці встановили особи потерпілих, це − 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки", – йдеться в повідомленні.
Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Поліція встановлює обставини загибелі дітей.
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