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Череватий про Лимано-Куп’янський напрямок: ворог перегруповується, а наші захисники будують оборону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Захисники України вибудували "потужну оборону" на Лимано-Куп’янському напрямку, однак армія РФ вдається до перегрупування через українські удари та відсіч наступу.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на РБК-Україна.

"Безперечно, там побудована потужна оборона. І те, що йдуть штурми ворога на спад поки що, вони перегруповуються, вони змушені під нашими ударами й потужною відсіччю, яку ми там їм надали, перегруповуватися, щоб і надалі намагатися атакувати. Учора (15 серпня. - Ред.) була буквально тільки одна атака на цьому напрямку, а сьогодні (16 серпня. - Ред.) - чотири", - повідомив Череватий.

За його словами, наразі окупанти почали активніше використовувати артилерію та авіацію на цьому напрямку. Зокрема зафіксовано 541 удар з артилерії по українських позиціях та було здійснено 15 авіанальотів бойових гелікоптерів та штурмових літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони на Лимано-Куп’янському напрямку ліквідували 27 окупантів та чотири БПЛА, танк і два склади з боєприпасами, - Череватий

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
ты еще забыл про "пункты незламностi" - зашел в шатер и ты сразу не зламный - а когда выходишь - сразу зламний
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17.08.2023 06:46
+8
там же де і ви - діваннний фронт,
схід і південь... - фсе по феншую
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17.08.2023 07:29
+7
Потужні дипломати, потужна оборона, щось не віриться пропаганді єрмаковській.
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17.08.2023 06:33
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через півтора місяця, як завжди неочікувано, прийде осінь,
а за нею, ніхто і подумати не міг, - зима...
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17.08.2023 06:29 Відповісти
До чого це, містер?
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17.08.2023 07:19 Відповісти
та так, думки на Цензорі про наш наступ, де ми держим оборону...
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17.08.2023 07:22 Відповісти
Де саме ви держите оборону?
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17.08.2023 07:24 Відповісти
там же де і ви - діваннний фронт,
схід і південь... - фсе по феншую
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17.08.2023 07:29 Відповісти
Жаль тебя в Украине нет…уж ты бы лаптям точно копоти дал…)
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17.08.2023 08:43 Відповісти
а давай ти і я - амрікано-швабський розвідпідроздім забабахаємо?
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17.08.2023 09:00 Відповісти
*розвідпідрозділ
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17.08.2023 09:01 Відповісти
будеш в мене еріком, тобто санчой - deal?
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17.08.2023 09:04 Відповісти
Ты смешной и простой как марлевые трусы….10 лет гоняешь ветер по продолу на Цензоре.Ни капли анализа здравого…как дитя с танчиком в песочнице….ходячий ты понт
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17.08.2023 09:48 Відповісти
"про наш наступ, де ми держим оборону..." а що, США з кимось воюють? До того ж у нас, в Україні оборону "тримають", то у масквабадщині щось там "держат".
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17.08.2023 08:48 Відповісти
свята мова, став забувати, ваша правда - стидоба на моє сиве волосся...
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17.08.2023 09:03 Відповісти
А в цей час Сирський гонить в безглузду м'ясорубку наших бійців під Бахмутом. Немає нічого страшнішого, ніж енергійний дурень. Зупиніть, хто може цього полководця. Сирський, не треба наступати, краще облаштуй позиції для оборони. ЗСУ не потрібно трьох напрямів для наступу, цілком достатньо двох.
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17.08.2023 16:49 Відповісти
Потужні дипломати, потужна оборона, щось не віриться пропаганді єрмаковській.
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17.08.2023 06:33 Відповісти
ты еще забыл про "пункты незламностi" - зашел в шатер и ты сразу не зламный - а когда выходишь - сразу зламний
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17.08.2023 06:46 Відповісти
от і цього зеленого матюкнячого сектанта треба нагодувати - воно ж само себе не зможе...
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17.08.2023 07:07 Відповісти
Контрнаступ такий контрнаступ.
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17.08.2023 07:02 Відповісти
Так, це не кіно з дивану.
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17.08.2023 07:22 Відповісти
Кино, когда Зеленский ржет, что Вагнеру дорога на Москву открыта и войск РФ там нет, но велит Залужному наступать только на минные поля и бетонные укрепления по согласованию с Пентагоном и Шойгу.
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17.08.2023 07:51 Відповісти
Чому, коли кацапи рили окопи і заливли свої оборонні позиції бетоном ми не будували оборонні позиції?
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17.08.2023 08:26 Відповісти
Було не начасі, до того, а як тоді поржати?
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17.08.2023 08:45 Відповісти
Сеня колись забор строīв.
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17.08.2023 09:50 Відповісти
Ну і поцікався результатом скікі всього було збудовано в рамках цієї програми, включаючи ДОТ-и!
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17.08.2023 11:09 Відповісти
Маленько спізнилися. Кібом будували на Чонгарі, то не треба було у Куп'янську.
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17.08.2023 08:44 Відповісти
Новости с фронта через путинский РБК это уже слишком нагло,вы там совсем охренели.
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17.08.2023 08:44 Відповісти
Ще трохи і "Потужно " буде як підйобк@
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17.08.2023 09:40 Відповісти
Що значить будують оборону?! А чим вони займались майже рік, як там стабілізувався фронт!!!
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17.08.2023 15:09 Відповісти
 
 