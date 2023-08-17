Череватий про Лимано-Куп’янський напрямок: ворог перегруповується, а наші захисники будують оборону
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Захисники України вибудували "потужну оборону" на Лимано-Куп’янському напрямку, однак армія РФ вдається до перегрупування через українські удари та відсіч наступу.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Безперечно, там побудована потужна оборона. І те, що йдуть штурми ворога на спад поки що, вони перегруповуються, вони змушені під нашими ударами й потужною відсіччю, яку ми там їм надали, перегруповуватися, щоб і надалі намагатися атакувати. Учора (15 серпня. - Ред.) була буквально тільки одна атака на цьому напрямку, а сьогодні (16 серпня. - Ред.) - чотири", - повідомив Череватий.
За його словами, наразі окупанти почали активніше використовувати артилерію та авіацію на цьому напрямку. Зокрема зафіксовано 541 удар з артилерії по українських позиціях та було здійснено 15 авіанальотів бойових гелікоптерів та штурмових літаків.
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а за нею, ніхто і подумати не міг, - зима...
схід і південь... - фсе по феншую