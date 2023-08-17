Ворог зранку обстріляв Куп’янщину. Минулої доби під вогнем перебували 5 районів Харківщини

Сьогодні близько 6:50 ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині. Пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Внаслідок удару керованими авіабомбами по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.

"По смт Рогань Харківського району ворог вдарив двома ракетами, попередньо Х-22. Зафіксовані влучання в землю, без руйнувань та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та спортивна інфраструктура.

У с. Покаляне Чугуївського району зруйновано приватний будинок, сталася пожежа.

У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

В районі с. Велика Рогань Харківського району через обстріли сталася лісова пожежа.

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"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці", - додає Синєгубов.

Очільник регіону також зазначає, що піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 3 га території та знешкодили 81 вибухонебезпечний предмет.