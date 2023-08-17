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Україна працює з країнами G-20, щоб наш голос почули на саміті у Нью-Делі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

g20

Україна працює над форматом взаємодії з країнами "Великої двадцятки", щоб на саміті почули наш голос.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданок з 1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що Україна не намагатиметься потрапити на саміт G20.

"Навіщо виламувати двері? З Індією є діалог, є рівень комунікації, знову ж таки у зустрічі в Саудівській Аравії представники Індії брали участь, як і представник Китаю… Ми працюємо над певним форматом взаємодії з G20, щоб голос України там був почутий", - наголосив глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія підтвердила, що Україну не запросили на саміт "Великої двадцятки": G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів

Також Кулеба прокоментував участь Росії у саміті G20, зауваживши, що, "на жаль, Росія входить до цього формату", окрім того, Індія і Росія доволі тісно співпрацюють.

Очільник МЗС також висловив сумнів у тому, що Володимир Путін поїде на саміт у Нью-Делі. За його словами, наші партнери вже відпрацювали техніку під назвою "ігноруй Лаврова".

Він також висловив упевненість, що країни-партнери не вестимуть на саміті перемовин щодо України без координації з українською стороною "кожної позиції, кожного елементу".

Читайте також: Поки що присутність Путіна на саміті G20 у Індії не підтверджена, - прессекретар президента Євроради Кузькевич

Нагадаємо, 15 серпня стало відомо, що Індія не запросила Україну для участі у саміті G-20, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, проте покликала Росію. 

Пізніше міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили, оскільки G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів.
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Топ коментарі
+6
Ех, не цінять там акторів з "кварталу"... Зовсім не цінять.
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17.08.2023 12:12
+5
П'ятий рік вже бачу як "працює".
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17.08.2023 11:22
+5
******* влада зливає курс України на євроінтеграцію та НАТО. Зебілятка ви радієте цьому?
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17.08.2023 11:24
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П'ятий рік вже бачу як "працює".
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17.08.2023 11:22 Відповісти
******* влада зливає курс України на євроінтеграцію та НАТО. Зебілятка ви радієте цьому?
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17.08.2023 11:24 Відповісти
КУЛЕБА ВІДРЕАГУВАВ НА ІНФОРМАЦІЮ ZN.UA ПРО ЙОГО ЙМОВІРНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ: "ЖОДНА ПОСАДА НЕ Є ВІЧНОЮ
https://zn.ua/ukr/war/kuleba-vidreahuvav-na-informatsiju-znua-pro-joho-jmovirne-zvilnennja-zhodna-posada-ne-je-vichnoju.html
цікаво кого поставлять Верещук на місце Резнікова, а Бузеглу на місце Кулеби чи навпаки? Чи Резнікова на місце Кулеби - ЗЕЛЕНА МЕРЗОТА З ВІДДТІНКОМ ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ КАМУФЛЯЖУ
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17.08.2023 11:25 Відповісти
Російські "козачки" вбили добровольця: суд Києва відпустив їх під смішну заставу, - https://www.unian.ua/incidents/u-kiyevi-vidpustili-pid-zastavu-pidozryuvanih-u-vbivstvi-dobrovolcya-oleksiya-shcherbini-novini-kiyeva-12362370.html
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17.08.2023 11:29 Відповісти
Лучше туда снайпера заслать. Пусть снимет *****, если тот приедет. В Индии это не проблема. Там безопасность на уровне Сомали
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17.08.2023 11:28 Відповісти
А хто буде виступати? Полуграмотна наркоша квартальна чи знову його завхоз ?
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17.08.2023 11:32 Відповісти
Ех, не цінять там акторів з "кварталу"... Зовсім не цінять.
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17.08.2023 12:12 Відповісти
Бо вони останнім часом вже не смішать і хамлять.
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17.08.2023 12:39 Відповісти
А в Індії є наш посол? Чи ще не звільнили якогось корупціонера, щоб туди направити?
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17.08.2023 12:16 Відповісти
Повний провал т.з. української дипломатії з Кулебою. Світові лідери дистанціюються від продажної бездарної злодюжної камарільї на Банковій. Клоуна - пиз.абола уже ніхто не приймає і не сприймає. Він закрився у власній скорлупі з "коксом" і грається накшталт "тіхо сам с собою". Монологи і відосіки від яких людей уже нудить...
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17.08.2023 12:45 Відповісти
За зовнішнб політику України відповідає Президент. Це чітко записано в Конституції. А будівництво доріг - це функція укравтодору.
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17.08.2023 13:34 Відповісти
 
 