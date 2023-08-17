Проти війни виступають не більше 10-15% росіян, - Каспаров
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Кількість росіян, які виступають проти ведення загарбницької війни з Україною, не перебільшує 15%.
Про це заявив російський опозиціонер Гаррі Каспаров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми розуміємо, що у найкращому разі кількість людей у Росії, яка виступала проти війни з моральних позицій, - це, я думаю, 10-15% - це стеля. Це 15-20 мільйонів людей. Це те, що вдалося Путіну за багато років ", - сказав Каспаров.
При цьому Каспаров наголосив на позиції російських лібералів та опозиціонерів, які говорять про те, що російський патріот має виступати проти війни. Але після цього йдуть пункти: "бо вона йде погано, бо український дрон атакує Москву, бо НАТО наблизилося до кордону".
"Дуже цікаво та показово, що моральної складової там взагалі немає. І ось це якраз, мені здається, дуже ріднить гітлерівську Німеччину з путінською Росією - відсутністю реального морального стрижня всередині суспільства", - сказав він.
Він нагадав, що в перші дні повномасштабного вторгнення в Росії проходили демонстрації. Участь у них взяли близько 200-250 тис. людей, близько 20 тис. були заарештовані.
Він зазначив, що росіяни дедалі більше звикають до війни. Тобто режим не має внутрішніх проблем, на які всі сподівалися. За його словами, це свідчить, що вся 20-річна активність ліберальних правозахисних структур була фікцією. Режим використав їх для того, щоб готуватися до агресивної війни.
"На жаль, жодного іншого варіанту для прочищення мізків російського суспільства, крім підняття українського прапора в Севастополі, не існує. Якщо Росія має шанс на майбутнє, він пов'язаний зі знищенням імперської ідеї в головах. А в головах її можна знищити тільки сильнодіючими засобами ", - підсумував Каспаров.
Будь ласка, зачекайте...
Как поймать лису за хвост,
Как из камня сделать пар,
Знает доктор наш Каспар (с)
Тільки перенесення війни в мордор! Тільки складені під'їзди у всіх містах! Тільки підвали, кров, сльози. Сволота має знати і відчувати все це !
Тільки но дивився на Ютюбі - типа опитування з різних кінців РФії - про курс рубля до $ і цінами ...
Треба бути повним ідіотом , щоб думати - що громадяни задоволені цим
У той же час - ні слова протесту , незадоволення чи чогось подібного.
На камеру - бояться ?
Цікаво , а в компанії між собою - щирі , чи з підозрою косяться на сусіда , співробітника , однокласника
А хто ж тоді воює, кого мобілізують?
Хто все це фінансує з своїх податків?
Хто обирав *****? Для кого знімає свої лайно-шоу Солов'йов та Скабєєва?
Не треба ля-ля. ***** робить те, що подобається його рабам, а рабам подавай "вялікую і магучую". А без України "вялікая і магучая" - якийсь огризок совка.
Все інше - ******* хароших рускіх...
Може виходить навпаки ? - "Моего Ваньку убили в СВО, пускай тогда и соседского Петьку тоже"
Наша мета - знищити росію без усяких лікувань та перевиховань!
Посол Германии Фельдгузен о сравнении Путина с Гитлером: "Параллели просто очевидны"
Между режимом Владимира Путина и нацистским режимом Третьего Рейха есть очевидные параллели.
и лечение должно быть аналогичным.
Которые не побоялись сказать то,что думают
Точно также думают еще процентов 40
Но никогда не скажут открыто
У них память про Гулаг - на клеточном уровне
Это значит - что половина россиян
Против войны
Это значит -половина россиян
Тихо ненавидят путина
Тихая ,скрытая ненависть - самое страшное
Ее невозможно контролировать
С потери контроля ,как правило ,начинается крах .....
Кацапи повсюди встигли насрати.
Не багато людей скажуть що думають
гляньте спілкування на ютюбі ! Абсолютно всіх українських блогерів з рашистами і Ви будете мати Абсолютно чітку уяву про відсотки
Відсоток упирів які гадять, живучи тут на українській землі, дуже великий.
Так само недоукраїнці які живуть на раіссі в 99% підтримують знищення України яке зараз відбувається.