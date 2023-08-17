Проти війни виступають не більше 10-15% росіян, - Каспаров

Кількість росіян, які виступають проти ведення загарбницької війни з Україною, не перебільшує 15%.

Про це заявив російський опозиціонер Гаррі Каспаров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що у найкращому разі кількість людей у Росії, яка виступала проти війни з моральних позицій, - це, я думаю, 10-15% - це стеля. Це 15-20 мільйонів людей. Це те, що вдалося Путіну за багато років ", - сказав Каспаров.

При цьому Каспаров наголосив на позиції російських лібералів та опозиціонерів, які говорять про те, що російський патріот має виступати проти війни. Але після цього йдуть пункти: "бо вона йде погано, бо український дрон атакує Москву, бо НАТО наблизилося до кордону".

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"Дуже цікаво та показово, що моральної складової там взагалі немає. І ось це якраз, мені здається, дуже ріднить гітлерівську Німеччину з путінською Росією - відсутністю реального морального стрижня всередині суспільства", - сказав він.

Він нагадав, що в перші дні повномасштабного вторгнення в Росії проходили демонстрації. Участь у них взяли близько 200-250 тис. людей, близько 20 тис. були заарештовані.

Він зазначив, що росіяни дедалі більше звикають до війни. Тобто режим не має внутрішніх проблем, на які всі сподівалися. За його словами, це свідчить, що вся 20-річна активність ліберальних правозахисних структур була фікцією. Режим використав їх для того, щоб готуватися до агресивної війни.

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"На жаль, жодного іншого варіанту для прочищення мізків російського суспільства, крім підняття українського прапора в Севастополі, не існує. Якщо Росія має шанс на майбутнє, він пов'язаний зі знищенням імперської ідеї в головах. А в головах її можна знищити тільки сильнодіючими засобами ", - підсумував Каспаров.