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Каспаров (21) Росія (47179)

Проти війни виступають не більше 10-15% росіян, - Каспаров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

каспаров

Кількість росіян, які виступають проти ведення загарбницької війни з Україною, не перебільшує 15%.

Про це заявив російський опозиціонер Гаррі Каспаров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що у найкращому разі кількість людей у Росії, яка виступала проти війни з моральних позицій, - це, я думаю, 10-15% - це стеля. Це 15-20 мільйонів людей. Це те, що вдалося Путіну за багато років ", - сказав Каспаров.

При цьому Каспаров наголосив на позиції російських лібералів та опозиціонерів, які говорять про те, що російський патріот має виступати проти війни. Але після цього йдуть пункти: "бо вона йде погано, бо український дрон атакує Москву, бо НАТО наблизилося до кордону".

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"Дуже цікаво та показово, що моральної складової там взагалі немає. І ось це якраз, мені здається, дуже ріднить гітлерівську Німеччину з путінською Росією - відсутністю реального морального стрижня всередині суспільства", - сказав він.

Він нагадав, що в перші дні повномасштабного вторгнення в Росії проходили демонстрації. Участь у них взяли близько 200-250 тис. людей, близько 20 тис. були заарештовані.

Він зазначив, що росіяни дедалі більше звикають до війни. Тобто режим не має внутрішніх проблем, на які всі сподівалися. За його словами, це свідчить, що вся 20-річна активність ліберальних правозахисних структур була фікцією. Режим використав їх для того, щоб готуватися до агресивної війни.

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"На жаль, жодного іншого варіанту для прочищення мізків російського суспільства, крім підняття українського прапора в Севастополі, не існує. Якщо Росія має шанс на майбутнє, він пов'язаний зі знищенням імперської ідеї в головах. А в головах її можна знищити тільки сильнодіючими засобами ", - підсумував Каспаров.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Брехня. Думаю 0.1-0.15% в кращому випадку.
Тільки перенесення війни в мордор! Тільки складені під'їзди у всіх містах! Тільки підвали, кров, сльози. Сволота має знати і відчувати все це !
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17.08.2023 13:24
+11
Тільки куля в голову промиє їм мізки...
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17.08.2023 13:33
+8
долар по 100 - це ніщо для них. потрібно, щоб був по 500 хоча би. може тоді на мораль порожні холодильники вплинуть? хоча.. не факт..
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17.08.2023 13:30
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Брехня.
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17.08.2023 13:20 Відповісти
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17.08.2023 13:25 Відповісти
згоден!там таких набагато меньше
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17.08.2023 13:36 Відповісти
А Марченко який відповів мені не згоден.
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17.08.2023 13:40 Відповісти
Я тоже думаю что не больше 2-3%
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17.08.2023 13:46 Відповісти
Марченко який мені відповів вірить в хароших рускіх, але від сорому перетворився на хрестик.
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17.08.2023 13:54 Відповісти
Звичайна брехня під дудку кремля. Тіпа х#йла підтримує народ, лише 10-15% росіян проти його війни. А ми типа повинні йому повірити схавати цей вброс, бо ця консерва відітє лі всі ці роки маскувалась під опозиціонера. З такими лозунгами ймоу можна у соловйова виступати і ми повинні це схавати і вірити, що типа війна проти нас це народна, що ми воєюмо проти усього російського народу. Кароч, пішов нах3р кацап брехливий
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17.08.2023 14:16 Відповісти
Как лететь с земли до звезд,
Как поймать лису за хвост,
Как из камня сделать пар,
Знает доктор наш Каспар (с)
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17.08.2023 13:23 Відповісти
Это к чему?
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17.08.2023 14:12 Відповісти
Може до того що Каспаров "кароший узький".
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17.08.2023 16:42 Відповісти
Брехня. Думаю 0.1-0.15% в кращому випадку.
Тільки перенесення війни в мордор! Тільки складені під'їзди у всіх містах! Тільки підвали, кров, сльози. Сволота має знати і відчувати все це !
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17.08.2023 13:24 Відповісти
Об'єктивно він повинен мати рацію, бо ті хто думками проти війни апріорі мають бути біль-менш розумними і якраз таки розум є тим фактором, який стримує людину від безтолкової гавкотні знаходячись серед орди зомбарів. А от активних антивоєних осіб там дньом з вогнем не знайдеш.
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17.08.2023 13:34 Відповісти
Факт!
Тільки но дивився на Ютюбі - типа опитування з різних кінців РФії - про курс рубля до $ і цінами ...
Треба бути повним ідіотом , щоб думати - що громадяни задоволені цим
У той же час - ні слова протесту , незадоволення чи чогось подібного.
На камеру - бояться ?
Цікаво , а в компанії між собою - щирі , чи з підозрою косяться на сусіда , співробітника , однокласника
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17.08.2023 15:56 Відповісти
У них же не війна а СВО , от коли ядерка по Москві і Пітера прилетить , тоді треба опитування проводити
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17.08.2023 13:27 Відповісти
Тавишо!!!
А хто ж тоді воює, кого мобілізують?
Хто все це фінансує з своїх податків?
Хто обирав *****? Для кого знімає свої лайно-шоу Солов'йов та Скабєєва?

Не треба ля-ля. ***** робить те, що подобається його рабам, а рабам подавай "вялікую і магучую". А без України "вялікая і магучая" - якийсь огризок совка.
Все інше - ******* хароших рускіх...
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17.08.2023 13:29 Відповісти
Пуйла десь 85% відсотків і вибирають..
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17.08.2023 14:38 Відповісти
Нерозумно називати виборами той фарс, який став посміховиськом навіть серед росіян, коли обнуляли х#йла. Росіяни писали матюки та малювали геніталії на бюлетенях у пустих виборчих дільницях під час цього антиконституційного перевороту, більшість проголосувала ногами
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17.08.2023 16:05 Відповісти
долар по 100 - це ніщо для них. потрібно, щоб був по 500 хоча би. може тоді на мораль порожні холодильники вплинуть? хоча.. не факт..
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17.08.2023 13:30 Відповісти
Можливо. Але мені здається, що це стадо завдяки багаторічний пропаганді, мєнтовським та бандитським серіалам, тупим шоу настільки вже й#бнулось, що хоч по 1000 буде долар, їм фсьо равно буде. Кончені.
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17.08.2023 13:33 Відповісти
в цьому аспекті серіали тут ні до чого. виключно пропаганда і імперський шовінізм, який в тій чи в іншій мірі сидить практично в кожному кацапі.
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17.08.2023 13:42 Відповісти
Ви недооцінюєте вплив таких серіалів. Саме вони сформували отару покидьків, котрі вважають насилля та беззаконня - нормою.
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17.08.2023 14:50 Відповісти
Притомний погляд на кацапофашистів різних відтінків....
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17.08.2023 13:31 Відповісти
Тільки куля в голову промиє їм мізки...
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17.08.2023 13:33 Відповісти
Це тому що до них не прилітають ракети і солідні дрони
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17.08.2023 13:34 Відповісти
Прилітання ракет, дронів, доби ночей без світла щось змінило серед українців на користь рашкостану? Навпаки, об'єднало і згуртувало. Тому відповіді мають бути нестандартні.
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17.08.2023 14:01 Відповісти
Абсолютна правда. Однак потрібно розуміти, що з цих 15%, 14, проти війни лише тому, що їм загрожує путінська могілізація. Якщо їм гарантують її відсутність, то їх "проти" швидко перетвориться в "за".
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17.08.2023 13:36 Відповісти
Абсолюта правда це коли буде проведено опитування зовсім незалежною стороною і люди будуть не боятися сказати правду. Це точно не про росію. Тому який би дружній нам Каспаров не був, але без спражньої свободи слова ніхто не може дізнатися хоча б приблизну правду
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17.08.2023 13:41 Відповісти
навіть у путінській РФ якщо людина при опитуванні скаже, що вона проти війни і за мир, то їй нічого не буде
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17.08.2023 13:46 Відповісти
Там люди залякан, бо там можуть посадити навіть за лайк у соцмережі і вони вже не знають де межа савіллю влади тому не скажуть вони правди
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17.08.2023 14:01 Відповісти
там--Немає Людей!(,
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17.08.2023 14:15 Відповісти
Є, в мене один знайомий з пітера, в нього батьки вчені. Він був активно проти війни, але зараз вже рік з квартири не виходить, шифрується під ВПН..Але таких дуже мало.
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17.08.2023 14:40 Відповісти
на федерації так, згоден, там неможливо провети чесні опитування... проте як щодо тих, які живуть вже багато років по омериках і гейропах і там вихваляють пвк вагнер з кувалдами і закликають путєна ******* калібрами по Дрездену, де зібралися українські біженці.
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17.08.2023 13:47 Відповісти
В омериках і гейропах чути тільки тітушок-провокаторів, бо вони за кремлівські гроші створюють шуміху, щоб здавалося на весь світ, що всі росіяни це ідейне Z-бидло. Але 99% просто тихо собі живуть як і емігранти з інших країн світу і тому вони аж ніяк не впливають на уявлення про настрої російської діаспори. І росіянам за кордоном є теж чого боятися, бо в більшості з них є рідні і близькі на росії і тому їм можливо таки доведеться повернутися до них і вони не хочуть стати не вев'їздними
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17.08.2023 14:08 Відповісти
я би на вашому місці не був таким оптимістом стосовно 99%. насправді точно не так.
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17.08.2023 14:21 Відповісти
99% відсоткам емігрантів взагалі по#уй на росію, не те що про якусь там війнушку, яку вона затіяла, саме тому вони і звалили з раші. Бо кожен емігрант, навіть кончений поцреот, за кородоном відчуває від оточуючих, як соромно бути росіянином, бо таку репутацію його створили його земляки - бидло, свинота, ворюги, бл@дюги. Деякі вигаюдують собі будь-яку національність - поляк, серб чи навіть українець аби тільки не бути росіянином в очах оточення, щоб низько не впасти, щоб національність не завадила їм зробити кар'єру. Вони не вимовляють ані слова російською, не здоровкаються з земляками, при виборі житла перш за все обирають район, де менше росіян - готові жити з ким завгодно - з турками, індусами, китайцями, бо не від росії вони тікають а від росіян, які перетворюють життя на пекло на їх батьківщині. Якби ворог стояв у ворот москви, можливо в них і могло заболіти серце за їх родину, а так - вони живуть зайнятті життєвими проблемами, піднімаються соціалізуються на чужбині і на війну ім н@срати
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17.08.2023 14:42 Відповісти
все так, проте відсоток у 99% все ж таки, як на мене, завищений.
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17.08.2023 16:00 Відповісти
10-15% найвідважніших і відчайдушних, яким вистачає гідності хоч якось дати знати про свою громадянську позицію. Переважна більшість не за і не проти, бо просто бояться відкрити рота, щоб сказати правду, що вони проти . Ну і нарешті 1-3, максимум 5% - це відбите на голову Z-бидло,яке підтримує війну. У родині не без урода. В кожного народ є кілька відсотків відбросів суспільства, але в цивілізованих країнах вони займають соціальне дно, а у росії ці малочисельні покидьки очолили суспільство. Тому то і ввели цензуру, щоб затулити рота 95% населення, а як тільке вона перестане діяти, то одразу спливе правда про справжню підтримку війни
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17.08.2023 13:38 Відповісти
Скільки ж їх потрібно вбити, щоб вони стали проти війни?

Може виходить навпаки ? - "Моего Ваньку убили в СВО, пускай тогда и соседского Петьку тоже"
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17.08.2023 13:38 Відповісти
всіх. бо чим більше їх знищують тут, то тим більше їх там хочуть помсти за братушків.
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17.08.2023 13:49 Відповісти
та да
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17.08.2023 13:53 Відповісти
...А в головах її можна знищити тільки сильнодіючими засобами ", - підсумував Каспаров. тут не згодна, для більшості росіян імперську ідею в голові можна знищити тільки разом з головою...
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17.08.2023 13:39 Відповісти
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17.08.2023 13:57 Відповісти
для чого цитувати рашиста?
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17.08.2023 13:40 Відповісти
Каспаров- один из лидеров оппозиции в десятидетиях уже - И ЧТО? Ходорковський відсидів 10 років . щоб вийти рятувати Рашку і що? Явлінській проти війни теж вічний яблучник опозіцонер! І що? Колись група з 5 чоловік у СССР війшла з протестом проти танків у Будапешті- і що? З ким зараз угорці? РАШКУ ТРЕБА ЗНИЩИТИ ПІД КОРІНЬ!!!З РАШИСТАМИ РАЗОМ - мабуть війна ця тому й надовго щоб світ їх рлзбавився руками та життям українцв.
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17.08.2023 13:45 Відповісти
Немцова забыл.
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17.08.2023 13:51 Відповісти
Новодворська, Старовойтова, Немцов, -кого вони вбили, то справжні лідери були , справжня загроза Кремлю. А зараз Небутерброд на 20 років засудженій в онлайнсидить коментарі дає
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17.08.2023 13:53 Відповісти
Немцов был реальным конкурентом пуйлу, но ему не та страна досталась.
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17.08.2023 15:11 Відповісти
Таков план. Как он сработает другой вопрос.
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17.08.2023 13:53 Відповісти
"російський опозиціонер" 🤣
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17.08.2023 13:48 Відповісти
Основна проблема європейських країн в тоиу що для них Каспаров опозиціонер. В москалів немає опозиції бо немає громадягського суспільства воно придушене в зародку. А якщо завтра населенню скажуть з кремля що пора закінчувати сво то всі вони стануть за. Хоча ще вчора були проти. І саме цікаве що кожен індивід що в мить так перевзується знайде виправдання тим переконанням які актуальні. Чисто для себе.тому вони будуть недолугі і смішні можливо написані в стінах кремля і озвучені через пропагандистів щоб електорат не напружував мозок але вони будуть.
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17.08.2023 13:52 Відповісти
Каспарови мріють "врятувати" росію. Хоча це в принципі невиліковна ракова пухлина.

Наша мета - знищити росію без усяких лікувань та перевиховань!
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17.08.2023 13:53 Відповісти
Вы плохо осведомлены. На своих съездах они уверяют что рашку надо разделить минимум на 10 государств под контролем Запада. Это созвучно планам Украины.
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17.08.2023 14:00 Відповісти
Тому що війна на території України.
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17.08.2023 13:55 Відповісти
Это те 15%
Которые не побоялись сказать то,что думают
Точно также думают еще процентов 40
Но никогда не скажут открыто
У них память про Гулаг - на клеточном уровне
Это значит - что половина россиян
Против войны
Это значит -половина россиян
Тихо ненавидят путина
Тихая ,скрытая ненависть - самое страшное
Ее невозможно контролировать
С потери контроля ,как правило ,начинается крах .....
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17.08.2023 14:03 Відповісти
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17.08.2023 14:07 Відповісти
А чому тільки в Чехії?
Кацапи повсюди встигли насрати.
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17.08.2023 14:43 Відповісти
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17.08.2023 15:01 Відповісти
Каспаров хочет чтобы так было. Но там нет этих 15%. Может быть один из тысячи. Это даже не 1%.
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17.08.2023 14:08 Відповісти
Що там він хоче - спочатку нехай у смартфона виграє у шахи .
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17.08.2023 16:50 Відповісти
Коли війна десь далеко (Чечні, Сирії, Україні) то плебеїв кацапстану вона хвилює мало. Країна (країна?) досить велика, мобілізаційний ресурс достатній, бабло на війну стабільно тече на рахунки завдяки багатим природним ресурсам та "партнерам", що допомагають оминати санкції. Відсоток тих, хто підтримує чи не підтримує війну не надто важливий. В тоталітарній країні влада нікого про це питати не буде. Головна проблема цієї війни, як постійно говорить одна дуже розумна людина - це те, що Україна не має змоги вести бойові дії на території ворога, бо союзники забороняють використовувати для цього надану зброю, а з своєю зброєю в нас усе дуже сумно. Не хочу сіяти зраду, але якщо в цьому плані не буде суттєвих змін, то перемоги над кацапами може не бути
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17.08.2023 14:11 Відповісти
І взагалі хіба всім не відомо, що не можна довіряти кацапу, що не бреше лише мертвий кацап. Тому хай ідуть лісом усі ці каспарови. Будь-хто з ним може виявитись кремлівським агентом, який маскується під опозиціонера. Та і нах3р вони, кацапи, нам потрібні та їх думки. щоб ще думати чи довіряти їм чи ні.
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17.08.2023 14:11 Відповісти
Згоден на всі сто!!!Хороший кацап - це мертвий кацап.
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17.08.2023 14:44 Відповісти
Какой Каспаров кацап. По отцу Ванштейн. Мать армянка.
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17.08.2023 17:09 Відповісти
Коли при опитуванні тебе знімають на камеру
Не багато людей скажуть що думають
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17.08.2023 14:13 Відповісти
Думаю там пару сотень людей реально проти війни. І вони служать в РДК та ЛСР
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17.08.2023 14:27 Відповісти
Згідно "закону (принципу) Парето" таких людей повинно бути +/- 20%. Мабуть з цього закону бувають і виключення, або в ці відсотки входять і ті росісяни, які не підтримують війну, яким "какая разніца".
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17.08.2023 14:32 Відповісти
Вам потрібні докази?
гляньте спілкування на ютюбі ! Абсолютно всіх українських блогерів з рашистами і Ви будете мати Абсолютно чітку уяву про відсотки
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17.08.2023 14:49 Відповісти
Гмм... - як каже Аз-Аз-Ела - немає різниці скільком рашинцям пику в чорне перекрасити(нажаль крем жовтої раси скінчився) та за голозаду тарілку посадити: - нема БОГА - НЕМА ХЛІБА РУК, нема АРХАНГЕЛА(СИНА) - нема ХЛІБА ЗНАНЬ. Дуже багато різнокольорових, але відповідаючих кількості ЗАПОВІДЕЙ тарілки РАША з великою вдячністю сядуть за цю тарілку. АРХ М
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17.08.2023 14:52 Відповісти
на росії 70% жителів свято вірить путіну, що ця війна в інтересах їх держави, більшість з них добре знає, що розмова про 'нациків' це казка, що вони захоплюють територію іншої держави, але так як у них є ядерні бомби, нафта, газ , великий мобілізаційний ресурс, то вони можуть собі дозволити здійснювати відверті злочини. Ніяких покарань від світової спільноти для себе кацапи не чекають. Крім того, вони впевнені, що якби не путін, такий нахабний і борзий, то росії вже б не було. Що з цим можна зробити? Тільки розгромна поразка у цій війні може привести кацапню до тями. Але чи дадуть українцям це зробити, невідомо, як мені здається, якби Захід хотів цієї розгромної поразки росії, то і допомога Україні була б більш якісна у всіх відношеннях.
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17.08.2023 15:03 Відповісти
К сожалению, никакого другого варианта для прочистки мозгов российского общества, кроме поднятия украинского флага в Севастополе.
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17.08.2023 19:33 Відповісти
Що казати про раіссю якщо тут в Україні великий відсоток гнид підтримує війну.

Відсоток упирів які гадять, живучи тут на українській землі, дуже великий.

Так само недоукраїнці які живуть на раіссі в 99% підтримують знищення України яке зараз відбувається.
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18.08.2023 09:30 Відповісти
 
 