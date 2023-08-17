Против войны выступают не более 10-15% россиян, - Каспаров

Количество россиян, выступающих против ведения захватнической войны с Украиной, не превышает 15%.

Об этом заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы понимаем, что в лучшем случае количество людей в России, которое выступало против войны с моральных позиций - это, я думаю, 10-15% - это потолок. Это 15-20 миллионов человек. Это то, что удалось Путину за много лет", - сказал Каспаров.

При этом Каспаров отметил позицию российских либералов и оппозиционеров, которые говорят о том, что русский патриот должен выступать против войны. Но после этого идут пункты: "потому что она идет плохо, потому что украинский дрон атакует Москву, потому что НАТО приблизилось к границе".

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"Очень интересно и показательно, что моральной составляющей там вообще нет. И вот это как раз, мне кажется, очень роднит гитлеровскую Германию с путинской Россией – отсутствие реального морального стержня внутри общества", – сказал он.

Он напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения в России проходили демонстрации. Участие в них приняли около 200-250 тыс. человек, около 20 тыс. были арестованы.

Он отметил, что россияне все больше привыкают к войне. То есть у режима нет внутренних проблем, на которые все надеялись. По его словам, это свидетельствует о том, что вся 20-летняя активность либеральных правозащитных структур была фикцией. Режим использовал их для того, чтобы готовиться к агрессивной войне.

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"К сожалению, никакого другого варианта для прочистки мозгов российского общества, кроме поднятия украинского флага в Севастополе, не существует. Если у России есть шанс на будущее, он связан с уничтожением имперской идеи в головах. А в головах ее можно уничтожить только сильнодействующими средствами ", - подытожил Каспаров.