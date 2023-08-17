Против войны выступают не более 10-15% россиян, - Каспаров
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Количество россиян, выступающих против ведения захватнической войны с Украиной, не превышает 15%.
Об этом заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы понимаем, что в лучшем случае количество людей в России, которое выступало против войны с моральных позиций - это, я думаю, 10-15% - это потолок. Это 15-20 миллионов человек. Это то, что удалось Путину за много лет", - сказал Каспаров.
При этом Каспаров отметил позицию российских либералов и оппозиционеров, которые говорят о том, что русский патриот должен выступать против войны. Но после этого идут пункты: "потому что она идет плохо, потому что украинский дрон атакует Москву, потому что НАТО приблизилось к границе".
"Очень интересно и показательно, что моральной составляющей там вообще нет. И вот это как раз, мне кажется, очень роднит гитлеровскую Германию с путинской Россией – отсутствие реального морального стержня внутри общества", – сказал он.
Он напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения в России проходили демонстрации. Участие в них приняли около 200-250 тыс. человек, около 20 тыс. были арестованы.
Он отметил, что россияне все больше привыкают к войне. То есть у режима нет внутренних проблем, на которые все надеялись. По его словам, это свидетельствует о том, что вся 20-летняя активность либеральных правозащитных структур была фикцией. Режим использовал их для того, чтобы готовиться к агрессивной войне.
"К сожалению, никакого другого варианта для прочистки мозгов российского общества, кроме поднятия украинского флага в Севастополе, не существует. Если у России есть шанс на будущее, он связан с уничтожением имперской идеи в головах. А в головах ее можно уничтожить только сильнодействующими средствами ", - подытожил Каспаров.
Пожалуйста, подождите...
Как поймать лису за хвост,
Как из камня сделать пар,
Знает доктор наш Каспар (с)
Тільки перенесення війни в мордор! Тільки складені під'їзди у всіх містах! Тільки підвали, кров, сльози. Сволота має знати і відчувати все це !
Тільки но дивився на Ютюбі - типа опитування з різних кінців РФії - про курс рубля до $ і цінами ...
Треба бути повним ідіотом , щоб думати - що громадяни задоволені цим
У той же час - ні слова протесту , незадоволення чи чогось подібного.
На камеру - бояться ?
Цікаво , а в компанії між собою - щирі , чи з підозрою косяться на сусіда , співробітника , однокласника
А хто ж тоді воює, кого мобілізують?
Хто все це фінансує з своїх податків?
Хто обирав *****? Для кого знімає свої лайно-шоу Солов'йов та Скабєєва?
Не треба ля-ля. ***** робить те, що подобається його рабам, а рабам подавай "вялікую і магучую". А без України "вялікая і магучая" - якийсь огризок совка.
Все інше - ******* хароших рускіх...
Може виходить навпаки ? - "Моего Ваньку убили в СВО, пускай тогда и соседского Петьку тоже"
Наша мета - знищити росію без усяких лікувань та перевиховань!
Посол Германии Фельдгузен о сравнении Путина с Гитлером: "Параллели просто очевидны"
Между режимом Владимира Путина и нацистским режимом Третьего Рейха есть очевидные параллели.
и лечение должно быть аналогичным.
Которые не побоялись сказать то,что думают
Точно также думают еще процентов 40
Но никогда не скажут открыто
У них память про Гулаг - на клеточном уровне
Это значит - что половина россиян
Против войны
Это значит -половина россиян
Тихо ненавидят путина
Тихая ,скрытая ненависть - самое страшное
Ее невозможно контролировать
С потери контроля ,как правило ,начинается крах .....
Кацапи повсюди встигли насрати.
Не багато людей скажуть що думають
гляньте спілкування на ютюбі ! Абсолютно всіх українських блогерів з рашистами і Ви будете мати Абсолютно чітку уяву про відсотки
Відсоток упирів які гадять, живучи тут на українській землі, дуже великий.
Так само недоукраїнці які живуть на раіссі в 99% підтримують знищення України яке зараз відбувається.