Контрнаступ йде важко, але ми щодня крокуємо вперед, - Данілов
Просування під час контрнаступу відбувається в спосіб, що дозволяє зберегти живими та неушкодженими максимальну кількість українських військових.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Контрнаступ відбувається за тим планом, який був затверджений", - сказав.
Данілов зазначив, що контрнаступ - дуже складна операція.
"Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою - звільнення всі наші території, то майте на увазі, що ворог потужний, ворог має певну систему оборонних, захисних споруд, які він там зміг побудувати", - пояснив він.
За словами секретаря РНБО, просування відбувається у спосіб, який дозволяє зберегти живими та неушкодженими максимальну кількість військових.
"Тому йде важко, але з кожним днем ми крокуємо вперед до звільнення всіх наших територій", - підсумував Данілов.
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Це ти про себе, Рєзнікова, Маляр, мешканців "офісу" на Банковій і решту безуглих верещавих агрохімій, які з зими накачували суспільство "потужним контрнаступом" і тим самим завищували очікування громадян? Чи то "другоє"?
До речі, а якого кольору в нього сорочка? А спіднє? А то раптом воно про щось попереджає, а ми й не знаємо!
Як діма мєдвєдєв...
Замість цього захід дослухався до фсбєшному МЕМУ, що Зе попрошайка і клянчить зброю .
І шо дивуе , і деякі українські политики і политтехнологі цю тему просували , замість того щоб згуртуватись і давити на прискорення отримання зброю.
внутрішні политичні дрязьги і розборки НЕ МАЮТЬвпливати на поставки зброї, яка захищае мирних українців.
іспанський сором! куди крокує данилов - ХЗ
нащо взагалі постити його тут?