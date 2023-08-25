Контрнаступ йде важко, але ми щодня крокуємо вперед, - Данілов

Просування під час контрнаступу відбувається в спосіб, що дозволяє зберегти живими та неушкодженими максимальну кількість українських військових.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Контрнаступ відбувається за тим планом, який був затверджений", - сказав.

Данілов зазначив, що контрнаступ - дуже складна операція.

"Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою - звільнення всі наші території, то майте на увазі, що ворог потужний, ворог має певну систему оборонних, захисних споруд, які він там зміг побудувати", - пояснив він.

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За словами секретаря РНБО, просування відбувається у спосіб, який дозволяє зберегти живими та неушкодженими максимальну кількість військових.

"Тому йде важко, але з кожним днем ми крокуємо вперед до звільнення всіх наших територій", - підсумував Данілов.

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