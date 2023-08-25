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Новини Війна
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Контрнаступ йде важко, але ми щодня крокуємо вперед, - Данілов

данілов

Просування під час контрнаступу відбувається в спосіб, що дозволяє зберегти живими та неушкодженими максимальну кількість українських військових.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Контрнаступ відбувається за тим планом, який був затверджений", - сказав.

Данілов зазначив, що контрнаступ - дуже складна операція.

"Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою - звільнення всі наші території, то майте на увазі, що ворог потужний, ворог має певну систему оборонних, захисних споруд, які він там зміг побудувати", - пояснив він.

Читайте: Сили оборони наступають південніше Бахмуту та в бік Мелітополя, - речник ЗСУ Ковальов

За словами секретаря РНБО, просування відбувається у спосіб, який дозволяє зберегти живими та неушкодженими максимальну кількість військових.

"Тому йде важко, але з кожним днем ми крокуємо вперед до звільнення всіх наших територій", - підсумував Данілов.

Також читайте: Залужний заявив американцям, що ЗСУ на порозі прориву у контрнаступі, - The Wall Street Journal

Автор: 

Данілов Олексій (1259) контрнаступ (433)


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Топ коментарі
+14
Данілову важко, але він крокує.
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25.08.2023 11:11
+11
Сумно що приходиться тепер з таким трудом відбивати злите....
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25.08.2023 11:12
+9
Дежурный чёс придворного назначенца-*********.
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25.08.2023 11:13
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Данілову важко, але він крокує.
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25.08.2023 11:11 Відповісти
Сумно що приходиться тепер з таким трудом відбивати злите....
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25.08.2023 11:12 Відповісти
Якби ЗЕлена пліснява менше крала, справи на фронті були би кращі.
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25.08.2023 13:30 Відповісти
Пані,Ви неправильно ставите акценти,не менше,а взагалі,особливо в такі страшні і доленосні моменти!!!
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25.08.2023 21:34 Відповісти
Це кому важко ? Данілову ? Щось у держави не скомуніздити ?
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25.08.2023 11:12 Відповісти
Вам просто складно уявити, як це часомважко пургу нести.
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25.08.2023 15:20 Відповісти
Вони вже самі вірять у те що несуть, заради бабла мусять вірити
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25.08.2023 15:31 Відповісти
Спочатку брехня залежить від тебе, а потім ти залежиш від брехні.
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25.08.2023 18:41 Відповісти
Дежурный чёс придворного назначенца-*********.
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25.08.2023 11:13 Відповісти
….яка сорочка? Чорна?
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25.08.2023 11:15 Відповісти
"Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою - звільнення всі наші території, то майте на увазі, що ворог потужний, ворог має певну систему оборонних, захисних споруд, які він там зміг побудувати" Джерело:

Це ти про себе, Рєзнікова, Маляр, мешканців "офісу" на Банковій і решту безуглих верещавих агрохімій, які з зими накачували суспільство "потужним контрнаступом" і тим самим завищували очікування громадян? Чи то "другоє"?

До речі, а якого кольору в нього сорочка? А спіднє? А то раптом воно про щось попереджає, а ми й не знаємо!
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25.08.2023 11:20 Відповісти
не ви ,а зсу
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25.08.2023 11:26 Відповісти
Класна у нього посада. Захотів - дав комусь іньерв'ю, або написав щось, коли у доброму гуморі.
Як діма мєдвєдєв...
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25.08.2023 11:28 Відповісти
З синками батальйону Монако крокуєте?
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25.08.2023 11:42 Відповісти
Поверніть Пастора!
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25.08.2023 11:43 Відповісти
А якщо б дали зброю вчасно, то вже б війна скінчилася і ***** висів би на гиляке
Замість цього захід дослухався до фсбєшному МЕМУ, що Зе попрошайка і клянчить зброю .

І шо дивуе , і деякі українські политики і политтехнологі цю тему просували , замість того щоб згуртуватись і давити на прискорення отримання зброю.

внутрішні политичні дрязьги і розборки НЕ МАЮТЬвпливати на поставки зброї, яка захищае мирних українців.
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25.08.2023 11:50 Відповісти
Особисто вислухала від друзів на Кипре ( киприотів), що захід Зе не довіряе і тому не хоче давати зброю . ОСЬ ТАК ПРАЦЮЕ ФСБЄШНИЙ МЕМ
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25.08.2023 11:53 Відповісти
"ми крокуємо"....

іспанський сором! куди крокує данилов - ХЗ

нащо взагалі постити його тут?
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25.08.2023 13:41 Відповісти
Mи 😂
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25.08.2023 15:38 Відповісти
 
 