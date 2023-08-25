У РФ розглядають варіант мобілізувати додатково 450 тис. осіб, - Буданов
У Росії розглядають можливість додатково мобілізувати на війну проти України 450 000 осіб.
Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мобілізація в Російській Федерації жодного разу не припинялася. Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається "прихована мобілізація"", - розповів він.
За словами Буданова, таким чином росіяни щомісяця мобілізують від 20 тис. до 22 тис. осіб.
"Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, щодо призову додатково 450 тисяч", - сказав Буданов.
"Саме по собі це наводить на таке питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде", - додав очільник ГУР.
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Якщо чиновники (які живуть коштом держави) втікають від мобілізації приймаючи "закони" - то простий народ буде просто тікати.
Дуже зручно патріотизмом прикривати некомпетентність, а іноді злочину діяльність
Так що ви не тут про патріотизм розповідайте - а у Верховній раді - хай знімають бронь з себе і чиновників
. А тоді і народ в масі перестане бігати
Сидите тут та "відробляєте" "подляківським ботом" "на замовлення". Маючи за це свою спеціальну "бронь" та 30 шеклів. І вся ваша діяльність тут - лише сіяти розбрат поміж українцями, аби відволікати їх від "зелених" злодіїв, мародерів, колаборантів та саботажників. Вам багато разів про це казали. Але ж вам воно "не пахне".
"І вся ваша діяльність тут - лише сіяти розбрат поміж українцями, аби відволікати їх від "зелених" злодіїв, мародерів, колаборантів та саботажників. Вам багато разів про це казали. Але ж вам воно "не пахне"." --- якщо для тебе називати речі своїми іменами це сіяти розбрат, це твої проблеми, я ж нічого зробити з твоїми асоціаціями не можу
Все під копірку старшого братця.
Навіть якщо помножити цю цифру на 2 - принципово нічого не зміниться. Коли я говорив про "розмін у нуль" (1000 вбитих орків/добу), я мав на увазі сьогоднішню ситуацію в РФ з поповненням особовим складом. Але, стратегічно, картина набагато гірша. Математика така:
Генштаб каже, що співвідношення втрат 1:2, 1:3 на нашу користь. Беремо найоптимістичнішу пропорцію 1:3. Виходить, якщо втрати орків 600/добу, то у нас 200 осіб. Але мобілізаційний ресурс РФ у 5 разів більший, ніж в Україні. І для "стратегічного розміну в нуль", за наших втрат у 200/добу, орків має знищуватись 1 000/добу. Це в нуль. А щоб виграти цю війну на виснаження, орків має знищуватися щонайменше вдвічі більше, тобто 2000/добу. Тобто співвідношення втрат має бути 1:10 на нашу користь.
І те, що нам постійно втирають цю ересь (то про танки, то про АТАКАМСы, то про літаки, то про кассеты) говорить про те, що ніхто нічого робити не збирається.
т.е. все равно подарить часть земли русским?
Може воно "чєаєк міра", хоча тут інший біологічний вид.
Нащо їм та мобілізація, коли за даним ГУР МО просто зараз на ТОТ знаходяться 250÷400 тис. гастарбайтерів?
Схема проста до крику: відпрацювавши 3/6місячний контракт особина не отримує й половини обіцяної платні та відправляється, отримавши в зуби портянки та АК, "родіну-бабку" защищать
Де й успішно могиліZZується.
Оркам потрібні фахівці, молодші командири. Але ж не у такій кількості, бо їх ніде навчати, навіть воїнів-драніков довелось залучіти І це не від "харошей жизні"
М'яса ж, наповнювача для шанців у мішках по 70÷100 кг, там повно і воно вже в Україні.