У РФ розглядають варіант мобілізувати додатково 450 тис. осіб, - Буданов

У Росії розглядають можливість додатково мобілізувати на війну проти України 450 000 осіб.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мобілізація в Російській Федерації жодного разу не припинялася. Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається "прихована мобілізація"", - розповів він.

За словами Буданова, таким чином росіяни щомісяця мобілізують від 20 тис. до 22 тис. осіб.

"Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, щодо призову додатково 450 тисяч", - сказав Буданов.

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"Саме по собі це наводить на таке питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде", - додав очільник ГУР.