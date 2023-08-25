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Новини Війна Мобілізація в РФ
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У РФ розглядають варіант мобілізувати додатково 450 тис. осіб, - Буданов

росія,мобілізація

У Росії розглядають можливість додатково мобілізувати на війну проти України 450 000 осіб.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мобілізація в Російській Федерації жодного разу не припинялася. Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається "прихована мобілізація"", - розповів він.

За словами Буданова, таким чином росіяни щомісяця мобілізують від 20 тис. до 22 тис. осіб.

"Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, щодо призову додатково 450 тисяч", - сказав Буданов.

Також читайте: "Ставлення, як до м’яса", - мобілізовані росіяни невдоволені діями командирів армії РФ, - розвідка

"Саме по собі це наводить на таке питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде", - додав очільник ГУР.

Автор: 

армія рф (17236) Буданов Кирило (491) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+14
95 квартал-штурмовики звєрі
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25.08.2023 12:17
+12
Чекають просто коли підуть в прорив батальойн Монако , штурмовий загін Верховної Ради і безстрашні війська Польського митного.
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25.08.2023 12:15
+10
Буданов - це голова піар служби президента?
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25.08.2023 12:04
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А у нас ухилянти скажуть,що мобілізовувати нікого не треба,і що воно само собою якось розсосеться )
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25.08.2023 12:03 Відповісти
Чекають просто коли підуть в прорив батальойн Монако , штурмовий загін Верховної Ради і безстрашні війська Польського митного.
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25.08.2023 12:15 Відповісти
95 квартал-штурмовики звєрі
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25.08.2023 12:17 Відповісти
Задавят очарованием и харизмой
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25.08.2023 12:32 Відповісти
Тобто ти признав зараз,що ухилянти таке ж гівно як влада? Котрі дивляться на владу,у кторій купу гівна,котра непатріотична і так далі і самі так роблять? Як думаєш,можна назвати таких безхребетними овочами без своєї точки зору,без своєї позиції і без каплі критичного мислення?
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25.08.2023 12:18 Відповісти
Щоб не робили великі люди - простий народ буде наслідувати їх приклад.
Якщо чиновники (які живуть коштом держави) втікають від мобілізації приймаючи "закони" - то простий народ буде просто тікати.
Дуже зручно патріотизмом прикривати некомпетентність, а іноді злочину діяльність
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25.08.2023 12:43 Відповісти
"простий народ буде наслідувати їх приклад" --- це називається кретинізмом, безпринципністю і відсутність критичного мислення, чому тоді хтось взагалі дивується ще,що у нас в країні за 30 років нормальну країну побудувати не змогли? Коли народ повторює те,що робить влада? З таким підходом в Україні ніколи добра не буде,тому що одні являються дегенератами,решта дивляться на них і такими же стають. Виправдовувати ухилянтів словами,що "подивіться на владу", говорить про те,що ці люди являються аналогічним гівном,ще й намагаються виправдатися
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25.08.2023 12:48 Відповісти
Ви мабуть відірвалися від реальності реальності - 80% людей взагалі не здатні до критичного мислення. Охлократія - або коли право голосу має кожен - приводить до влади некомпетентних популістів. Для яких народ і патріотизм - лише гасла. І вони пускають народ на гарматне мясо - бо по іншому не вміють воювати. З
Так що ви не тут про патріотизм розповідайте - а у Верховній раді - хай знімають бронь з себе і чиновників
. А тоді і народ в масі перестане бігати
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25.08.2023 13:21 Відповісти
То ви, певне, про себе.
Сидите тут та "відробляєте" "подляківським ботом" "на замовлення". Маючи за це свою спеціальну "бронь" та 30 шеклів. І вся ваша діяльність тут - лише сіяти розбрат поміж українцями, аби відволікати їх від "зелених" злодіїв, мародерів, колаборантів та саботажників. Вам багато разів про це казали. Але ж вам воно "не пахне".
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25.08.2023 13:37 Відповісти
"То ви, певне, про себе." --- я про ухилянтів котрі у нас стадами ходять,і котрих нічого не зупиняє,щоб тікати з країни,даючи такій "ненивисній" їм владі такі "ненависні" їм взятки, хоча коли воно торкається їх самих то ці взятки і влада чомусь моментально трансформуються не в такі уже й ненависні.

"І вся ваша діяльність тут - лише сіяти розбрат поміж українцями, аби відволікати їх від "зелених" злодіїв, мародерів, колаборантів та саботажників. Вам багато разів про це казали. Але ж вам воно "не пахне"." --- якщо для тебе називати речі своїми іменами це сіяти розбрат, це твої проблеми, я ж нічого зробити з твоїми асоціаціями не можу
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25.08.2023 13:57 Відповісти
З якої в/ч пишеш, Андруша? Чи ти многодєтний отєц-пенсіонєр на групі?
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25.08.2023 12:17 Відповісти
Ні з якої,але від призову я не ухиляюся,і не сиджу тут і не скиглю як це роблять багато хто,що йде мобілізація,кордони закриті,і не тікаю у бусику перевдягаючись під жінку в польщу
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25.08.2023 12:19 Відповісти
Чому не йдеш добровольцем?
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25.08.2023 12:25 Відповісти
Я був уже
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25.08.2023 12:29 Відповісти
Нам треба терміново готувати велику кількість оркомолок.
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25.08.2023 13:16 Відповісти
Я забуває запитати, ти на фронті наразі? По-друге, Україна ніколи не зможе зрівнятися з росією по кількості мобиків, це не наш вихід. Високоточна зброя, дуже багато дронів, краща тактика і стратегія, ,касетні **********, далекобійні ракети і дрони. Але не кількість людей, тут нам не має сенсу намагатися рівнятися. Баби не нарожають. По-перше, бо наші жінки виїхали за кордон і щоб дитина виросла потрібно 18 років. По-друге все рівно рашистів в кілька разів більше.
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25.08.2023 16:38 Відповісти
По якій середині правда у кацапні, що воно верзе ?
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25.08.2023 12:04 Відповісти
До війська усім приходити зі своїми палками і пакетами.
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25.08.2023 12:04 Відповісти
Як то недавно говорив Кулєба -Україна планує звільнити Африку від впливу срасії.
Все під копірку старшого братця.
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25.08.2023 12:04 Відповісти
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25.08.2023 12:18 Відповісти
Буданов - це голова піар служби президента?
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25.08.2023 12:04 Відповісти
значить Україні потрібно мати зброю для знищення 1,5-2 млн мобілізованих рашистів.
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25.08.2023 12:07 Відповісти
тобто зброя є, людей потрібна ще як мінімум півмільйона.
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25.08.2023 12:15 Відповісти
Буданов про це ще навесні говорив. Але поки що нічого не відбувається
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25.08.2023 12:13 Відповісти
Вірим Буданову, ніколи не збреше...🤣🤣🤣
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25.08.2023 12:14 Відповісти
где ж вы всё это говно хоронить то будете?!
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25.08.2023 12:15 Відповісти
Вот от этого в Украине хороший чернозем)
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25.08.2023 12:19 Відповісти
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25.08.2023 12:23 Відповісти
Та хай хоч мільйони мобілізують. Головне те, що вони можуть могилізувати все менше і менше - бо їх мясо не хоче іти на забій.
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25.08.2023 12:18 Відповісти
ночь кормить-к утру зарєзать
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25.08.2023 12:19 Відповісти
То щось їх все не ріжуть і не ріжуть. Ще з минулого року годуть мобілізували 300 тисяч дармоїдів. І все ніяк не можуть пустять під ніж. Живі-здорові і до ста років проживуть, бо х#йло зеків-сметртників герой кувалдами забивати, а пустити на мясо чмобіків о4ко жим-жим
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25.08.2023 12:36 Відповісти
А оці,прости господи 450тис. "осіб" як на це подивляться? Кацапи-це срань не люди🤦
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25.08.2023 12:24 Відповісти
Та ніяк. Царь-батюшка іздаст указ... вони покірно візьмуть старі царські гвинтівки і підуть до нас.
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25.08.2023 12:34 Відповісти
Ну рашка розказує що в них втрат нема, ми розказуєм що палками на війну женем... Всі щось розказують, чого тільки вартує послухати Резнікова з Маляр
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25.08.2023 12:27 Відповісти
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25.08.2023 12:27 Відповісти
Нині жодної "мобілізації" в РФ немає. Вербують на контракт. 20 000 - 25 000/міс. Збільшити цю кількість їм не виходить. Але завдання таке стоїть. Тому цілком можливо, вийдуть на 30 000/міс. Для утилізації такого "поповнення" нам потрібно знищувати 1000 орків/добу. І це буде "розмін у нуль". Але реально знищується 500-600 орків/добу, тобто відбувається нарощування угруповання супротивника. Це нарощування дуже повільне, а путлер потребує перемог. Для "перемог" потрібна мобілізація. Але у березні 2024 р. у РФ вибори президента. І влаштовувати соціальну напругу напередодні виборів він не буде. Думаю, мобілізація буде у квітні-травні 2024, тобто після виборів. Цифра +450 000 для "перемог" з т.з. рашистської військової стратегії виглядає адекватно.
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25.08.2023 12:37 Відповісти
До того часу в нас вже буде сотні що дві гарних літаків. Тож зовсім не факт,що їм це м'ясо у березні допоможе.
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25.08.2023 12:42 Відповісти
500-600 знищених "орків" на добу - це лише знищених. Тобто, тих, кого наші достеменно змогли порахувати. Але ж є й ті, чимало, кого порахувати просто немає змоги. Плюс до того, щоденно, у кілька разів більша кількість російських 300-х, і багато з них в стрій вже не повернуться ніколи. + До того, значна кількість російських 300, які перетворюються на 200 згодом через відсутність належної мед допомоги/ неналежну мед допомогу.
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25.08.2023 13:27 Відповісти
Усі західні аналітики (проукраїнські, до речі) вважають дані Генштабу щодо втрат завищеними. Тому можна брати дані Генштабу ВЖЕ з урахуванням безповоротних санітарних втрат.
Навіть якщо помножити цю цифру на 2 - принципово нічого не зміниться. Коли я говорив про "розмін у нуль" (1000 вбитих орків/добу), я мав на увазі сьогоднішню ситуацію в РФ з поповненням особовим складом. Але, стратегічно, картина набагато гірша. Математика така:
Генштаб каже, що співвідношення втрат 1:2, 1:3 на нашу користь. Беремо найоптимістичнішу пропорцію 1:3. Виходить, якщо втрати орків 600/добу, то у нас 200 осіб. Але мобілізаційний ресурс РФ у 5 разів більший, ніж в Україні. І для "стратегічного розміну в нуль", за наших втрат у 200/добу, орків має знищуватись 1 000/добу. Це в нуль. А щоб виграти цю війну на виснаження, орків має знищуватися щонайменше вдвічі більше, тобто 2000/добу. Тобто співвідношення втрат має бути 1:10 на нашу користь.
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25.08.2023 14:28 Відповісти
Можливо щось покращать касетні **********. Вони саме для такої цілі були разроблені, коли супротивник більше за кількістю.
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25.08.2023 16:43 Відповісти
Немає і не може бути ніяких "вундерваффе" у боротьбі з таким ворогом як РФ. Перемогти армію РФ можна лише розумом, тобто кратним підвищенням боєздатності ЗСУ та переведенням економіки та життя українців на військові рейки.
І те, що нам постійно втирають цю ересь (то про танки, то про АТАКАМСы, то про літаки, то про кассеты) говорить про те, що ніхто нічого робити не збирається.
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25.08.2023 16:48 Відповісти
Атакамси би допомогли трохи. Вони як іскандер, їх важче збити, чим крилаті ракети шторм шадоу. Але США багато штук дати не можуть, а мало не хочуть. Стосовно перемоги над росію, ми ніколи не зможемо її перемогти в сенсі, щоб рашисти підписали капітуляцію, це не можливо. В них більше ресурс, навіть якщо ми перейдемо на військові рейки. Без допомоги солдатами інших країн точно ні, але вони це робити не будуть. Нам треба відвоювати якнайбільше своєї землі, і сподіватися на перемовини, коли росія зрозуміє, що в неї нічого не виходить.
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25.08.2023 16:57 Відповісти
А ніхто і не говорить про "капітуляцію Росії". Є у військовому мистецтві така штука - "неприйнятні втрати". З такими втратами ворог просто не може вести подальши бойови дій. Нанесення таких втрат є головне завдання ЗСУ.
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25.08.2023 17:31 Відповісти
відвоювати якнайбільше своєї землі, і сподіватися на перемовини??

т.е. все равно подарить часть земли русским?
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25.08.2023 20:29 Відповісти
У нас теж призов іде повним ходом. Вже купа знайомих пішли І наче кажуть всім забезпечують,окрім якихось дрібниць. Техніка 🔥 Але д від цього не радісно зовсім,бо йдуть дійсно найсвітліші,найкращі чоловіки і жінки. Як же хочеться,всі до останнього кацапам здохли.
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25.08.2023 12:40 Відповісти
+200к ланцетів...
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25.08.2023 12:46 Відповісти
В нас не призов, а загальна мобілізація, яку розпочали у лютому 2022 року.
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25.08.2023 12:51 Відповісти
Мобілізація у кацапів звісно що буде,щоб це спрогнозувати не треба бути таким великим аналітиком як Буданов,бо тиск на Харківщині вони будуть посилювати,розігруючи там туж саму карту як з Бахмутом-відволікати сили ЗСУ від Півдня,виграючи час на зміцнення оборони там.
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25.08.2023 12:44 Відповісти
Жирная рыбка попалась финской полиции. Нацист Ян Петровский из дшрг Гусич. Украина запросила экстрадицию. До чего жизнь довела рашиста. В Финляндию слинять решил. Видно совсем плохи дела у рашистов.
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25.08.2023 12:46 Відповісти
Що ж ви його так "расчєлавєчіваєтє"?
Може воно "чєаєк міра", хоча тут інший біологічний вид.
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25.08.2023 13:31 Відповісти
Ця заява цілком для уZZкіх, щоб пакашмаріть під@rusов.
Нащо їм та мобілізація, коли за даним ГУР МО просто зараз на ТОТ знаходяться 250÷400 тис. гастарбайтерів?
Схема проста до крику: відпрацювавши 3/6місячний контракт особина не отримує й половини обіцяної платні та відправляється, отримавши в зуби портянки та АК, "родіну-бабку" защищать
Де й успішно могиліZZується.
Оркам потрібні фахівці, молодші командири. Але ж не у такій кількості, бо їх ніде навчати, навіть воїнів-драніков довелось залучіти І це не від "харошей жизні"
М'яса ж, наповнювача для шанців у мішках по 70÷100 кг, там повно і воно вже в Україні.
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25.08.2023 13:28 Відповісти
То незай Захід шле новезну м,ясорубку: - в Путіна проблеми з фаршем, бо вставними щелепами м,ясо з кістки вже не вгризе : - віпадают, навіть "Корега" не допомагає.... АРХ М
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25.08.2023 14:58 Відповісти
Мобілізація в них може й не закінчувалась, тільки от чомусь за кордон вони всі можуть їздити, і на вулицях там їх не хапають і в буси не ***********.
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25.08.2023 15:25 Відповісти
Нажаль РФ це велика країна, в кілька разів більше за населенням... Плюс вони використовують зеків, плюс мобілізують людей з захоплених територій...
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25.08.2023 16:41 Відповісти
и аэропорты у них работают. Я устал спрашивать - почему? почему какая то Иата не закроет им небо?!
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25.08.2023 20:30 Відповісти
НАВЕРНО ПОРА ИХ ЖРАТЬ !)
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02.12.2023 16:32 Відповісти
НАПРИМЕР КОПЧЁНЫЙ РОССИЯНИН !)
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02.12.2023 16:34 Відповісти
 
 