Норвегія виділяє $140 млн на газ та електроенергію для України

Уряд Норвегії надає 1,5 млрд норвезьких крон ($139,5 млн) для забезпечення імпорту газу та електроенергії в Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це під час візиту в Україну повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство енергетики.

Він розповів, що ці кошти будуть спрямовані на ремонт і технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури та аварійне електропостачання в районах, які постраждали від бойових дій, а також на закупівлю газу для аварійного зберігання.

Норвегія вже надала Україні понад 250 тонн обладнання для проведення відновлювальних робіт в енергосекторі.

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"Енергетична сфера - одна з ключових, де ми співпрацюємо та підтримуємо Україну", - підкреслив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України.

На зустрічі з норвезьким прем'єром міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що Україна зацікавлена у досвіді Норвегії з розвитку гідрогенерації та, зокрема, експертизі норвезьких фахівців щодо ситуації на Каховській ГЕС.

Також сторони обговорили співпрацю у розвитку офшорної вітрогенерації.

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