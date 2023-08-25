Норвегія виділяє $140 млн на газ та електроенергію для України
Уряд Норвегії надає 1,5 млрд норвезьких крон ($139,5 млн) для забезпечення імпорту газу та електроенергії в Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Про це під час візиту в Україну повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство енергетики.
Він розповів, що ці кошти будуть спрямовані на ремонт і технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури та аварійне електропостачання в районах, які постраждали від бойових дій, а також на закупівлю газу для аварійного зберігання.
Норвегія вже надала Україні понад 250 тонн обладнання для проведення відновлювальних робіт в енергосекторі.
"Енергетична сфера - одна з ключових, де ми співпрацюємо та підтримуємо Україну", - підкреслив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України.
На зустрічі з норвезьким прем'єром міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що Україна зацікавлена у досвіді Норвегії з розвитку гідрогенерації та, зокрема, експертизі норвезьких фахівців щодо ситуації на Каховській ГЕС.
Також сторони обговорили співпрацю у розвитку офшорної вітрогенерації.
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«В то время когда простые украинцы защищают родину на фронте, высокопоставленные «слуги народа» разворовывают тыл. Однако возмутительные хищения в Минобороны могут оказаться мелочью по сравнению с масштабной коррупцией в Минэнерго, которую пока что покрывают и замалчивают на самом верху…
Напрасно полагать, что после ударов российских ракет по украинской энергетике, эти коррупционные схемы были свернуты. Напротив, дым от горящих трансформаторов и машинных залов стал для них отличным прикрытием! Ведь теперь всё можно объяснять военной необходимостью или последствиями обстрелов. Более того, это открыло возможности ‼️‼️‼️для таких новых афер, как импорт электроэнергии по сверхвысоким европейским тарифам при сохранении экспорта дешевой украинской. Причем существует мнение, которое возможно подтвердиться уже в ближайшее мнение, что ‼️‼️‼️этот импорт «виртуален», так же как и закупки якобы реверсного европейского газа. Просто электричество, выработанное на украинских станциях, оформляют по схемам через зарегистрированные в ЕС фирмы (тоже словацкие, как и газовые), и затем продают втридорога украинским потребителям.
Ставимось з розумінням! (с)