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Норвегія виділяє $140 млн на газ та електроенергію для України

йонас,гар,стере

Уряд Норвегії надає 1,5 млрд норвезьких крон ($139,5 млн) для забезпечення імпорту газу та електроенергії в Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це під час візиту в Україну повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство енергетики.

Він розповів, що ці кошти будуть спрямовані на ремонт і технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури та аварійне електропостачання в районах, які постраждали від бойових дій, а також на закупівлю газу для аварійного зберігання.

Норвегія вже надала Україні понад 250 тонн обладнання для проведення відновлювальних робіт в енергосекторі.

Читайте: Норвегія надає Україні два винищувачі F-16 для навчання, - прем’єр Гар Стере

"Енергетична сфера - одна з ключових, де ми співпрацюємо та підтримуємо Україну", - підкреслив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України.

На зустрічі з норвезьким прем'єром міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що Україна зацікавлена у досвіді Норвегії з розвитку гідрогенерації та, зокрема, експертизі норвезьких фахівців щодо ситуації на Каховській ГЕС.

Також сторони обговорили співпрацю у розвитку офшорної вітрогенерації.

Також читайте: Газу в сховищах вистачить на опалювальний сезон, - голова "Нафтогазу" Чернишов

Автор: 

газ (10409) Норвегія (760) електроенергія (6179)


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Топ коментарі
+11
Ніюха собі..таке враження, що обладнання наліво продають, як і дерибанять грошову допомогу..
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25.08.2023 12:18
+10
Таак. Ціни на електрику підняли, а тут такий ''куш'' прилітає. Хтось не погано ''підніметься''. І тепер газовики після такого хоть ''муркнуть'' про підняття вартості газу!
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25.08.2023 12:20
+9
Скільки допомоги не давай, відключати все одно будуть. Бо солодкі величезні халявні бабоси за експорт не перекриє жодна допомога. Та й завдання кремля по розхитуванню човна виконувать треба, чи не так, гудок ******?
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25.08.2023 12:23
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Ніюха собі..таке враження, що обладнання наліво продають, як і дерибанять грошову допомогу..
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25.08.2023 12:18 Відповісти
Звільнить тількі Галущенко , друга Деркача
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25.08.2023 12:20 Відповісти
Цікавий матеріал про колегу Деркача Германа Галущенко . До сього часу СБУ не з'ясувала як інфа про енергетику попадае до россіян
«В то время когда простые украинцы защищают родину на фронте, высокопоставленные «слуги народа» разворовывают тыл. Однако возмутительные хищения в Минобороны могут оказаться мелочью по сравнению с масштабной коррупцией в Минэнерго, которую пока что покрывают и замалчивают на самом верху…

Напрасно полагать, что после ударов российских ракет по украинской энергетике, эти коррупционные схемы были свернуты. Напротив, дым от горящих трансформаторов и машинных залов стал для них отличным прикрытием! Ведь теперь всё можно объяснять военной необходимостью или последствиями обстрелов. Более того, это открыло возможности ‼️‼️‼️для таких новых афер, как импорт электроэнергии по сверхвысоким европейским тарифам при сохранении экспорта дешевой украинской. Причем существует мнение, которое возможно подтвердиться уже в ближайшее мнение, что ‼️‼️‼️этот импорт «виртуален», так же как и закупки якобы реверсного европейского газа. Просто электричество, выработанное на украинских станциях, оформляют по схемам через зарегистрированные в ЕС фирмы (тоже словацкие, как и газовые), и затем продают втридорога украинским потребителям.

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25.08.2023 12:21 Відповісти
Таак. Ціни на електрику підняли, а тут такий ''куш'' прилітає. Хтось не погано ''підніметься''. І тепер газовики після такого хоть ''муркнуть'' про підняття вартості газу!
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25.08.2023 12:20 Відповісти
Тихо, не пишіть такі статті. Бо в наших чинуш в планах відключення для українців з метою продажу за кордон подорожче.
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25.08.2023 12:21 Відповісти
140 лямів, це "слугам" на один раз повечеряти.
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25.08.2023 12:22 Відповісти
Скільки допомоги не давай, відключати все одно будуть. Бо солодкі величезні халявні бабоси за експорт не перекриє жодна допомога. Та й завдання кремля по розхитуванню човна виконувать треба, чи не так, гудок ******?
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25.08.2023 12:23 Відповісти
Норвегія давайте краще набої...їх хоть не так піздять!!!
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25.08.2023 12:23 Відповісти
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25.08.2023 12:26 Відповісти
Ціни ж все одно піднімете, пани наші рідненькі?
Ставимось з розумінням! (с)
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25.08.2023 12:27 Відповісти
Раз вже підняли..взимку, мабудь, вдруге піднімуть..а ще опалення, воду, газ піднімуть, бо там дофіга електрообладнання..ну й причепом підуть продукти харчування, ліки..
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25.08.2023 12:51 Відповісти
Виділяються гроші начебто на ремонт і допомогу Україні, а насправді розпилюються між еврочиновниками і олігархами, приватним власникам енергетики, які складають їх у закордонних банках.
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25.08.2023 12:52 Відповісти
 
 