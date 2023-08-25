Байден та Зеленський обговорили прискорення поставок F-16 Україні
Президент США Джо Байден у телефонній розмові із Володимиром Зеленським обговорив можливість прискорення передачі F-16 Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президенти Байден і Зеленський обговорили (...) питання прискорення процесу схвалення передачі іншими країнами F-16 Україні після завершення навчання (пілотів. - Ред.) для підвищення її обороноздатності", - йдеться в повідомленні Білого дому.
Також лідери обговорили тему початку підготовки українських льотчиків у США.
Байден укотре підтвердив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно".
Топ коментарі
+7 Перехватчик
показати весь коментар25.08.2023 12:51
+7 Wemeral
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+4 U A #508723
показати весь коментар25.08.2023 12:56
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Як це можна прискорити передачу F-16? Якщо передача залежить від підготовки пілотів.
Члени секти свідків Ф-16 не розуміють, що таке "техперсонал", і нахіба воно взагалі потрібно.