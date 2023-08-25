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Байден та Зеленський обговорили прискорення поставок F-16 Україні

байден,джо

Президент США Джо Байден у телефонній розмові із Володимиром Зеленським обговорив можливість прискорення передачі F-16 Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президенти Байден і Зеленський обговорили (...) питання прискорення процесу схвалення передачі іншими країнами F-16 Україні після завершення навчання (пілотів. - Ред.) для підвищення її обороноздатності", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Також лідери обговорили тему початку підготовки українських льотчиків у США.

Байден укотре підтвердив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди передадуть F-16 Україні за 6-8 місяців, - міністр оборони Оллонгрен

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23705) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+7
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25.08.2023 12:51
+7
Показували, що багато західних професійних пілотів готові, за гроші відповідно, воювати на боці України. Наша влада щось не рухається в цьому напрямку.
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25.08.2023 13:00
+4
дозволити добровольцям
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25.08.2023 12:56
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Рік тому збирались навчати пілотів , а зараз прискорюють .
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25.08.2023 12:51 Відповісти
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25.08.2023 12:51 Відповісти
"Президент США Джо Байден у телефонній розмові із Володимиром Зеленським обговорив можливість прискорення передачі F-16 Україні".

Як це можна прискорити передачу F-16? Якщо передача залежить від підготовки пілотів.
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25.08.2023 12:54 Відповісти
дозволити добровольцям
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25.08.2023 12:56 Відповісти
Показували, що багато західних професійних пілотів готові, за гроші відповідно, воювати на боці України. Наша влада щось не рухається в цьому напрямку.
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25.08.2023 13:00 Відповісти
про ці Ф-16 стільки сказано, що здається починати треба з добровольців
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25.08.2023 13:05 Відповісти
"якщо ми будемо платити ще й добровольцям, то ми не зможемо забезпечити армію яйцями, яблуками, зимовими куртками,..."
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25.08.2023 13:09 Відповісти
гадаю, що такі рухи влади, якщо вони є, мають бути непублічні.
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25.08.2023 14:44 Відповісти
якщо згадати новини півторарічної давності, то була гарна передача, як українські пілоти навчаються на тренажерах (F-16) в США. От тільки показували і інтервью брали тільки у двох.Скільки насправді було таємниця. І всі мовчать
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25.08.2023 13:04 Відповісти
це час перельоту доровольця з бази у США до України
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25.08.2023 12:54 Відповісти
Байден, ти нам НАТУ должен.
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25.08.2023 12:57 Відповісти
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25.08.2023 12:59 Відповісти
Дурдом
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25.08.2023 13:04 Відповісти
Техперсонал потрібно було готовити ше рік назад
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25.08.2023 13:12 Відповісти
"Техперсонал потрібно"
Члени секти свідків Ф-16 не розуміють, що таке "техперсонал", і нахіба воно взагалі потрібно.
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25.08.2023 13:33 Відповісти
Зеленский: Дядя Байден треба терміново бомбити.
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25.08.2023 13:13 Відповісти
Салливана выгнать надо..дело подойдёт быстрее
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25.08.2023 13:13 Відповісти
проглядається юний падаван Піонтковского.
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25.08.2023 13:28 Відповісти
Что там обсуждать, старый балабол, давай уже рожай быстрее....
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25.08.2023 13:27 Відповісти
Оті "інші" невеликі країни краще розуміють що кожен день війни це смертельні втрати людей: як серед українських військових, так і цивільного населення.
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25.08.2023 13:47 Відповісти
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25.08.2023 13:50 Відповісти
 
 