Байден та Зеленський обговорили прискорення поставок F-16 Україні

Президент США Джо Байден у телефонній розмові із Володимиром Зеленським обговорив можливість прискорення передачі F-16 Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президенти Байден і Зеленський обговорили (...) питання прискорення процесу схвалення передачі іншими країнами F-16 Україні після завершення навчання (пілотів. - Ред.) для підвищення її обороноздатності", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Також лідери обговорили тему початку підготовки українських льотчиків у США.

Байден укотре підтвердив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно".

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