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Нідерланди передадуть F-16 Україні за 6-8 місяців, - міністр оборони Оллонгрен

f16

Нідерланди передадуть Україні винищувачів F-16 за 6-8 місяців, оскільки має бути виконано певні умови.

Про це заявила в інтерв'ю ЄП міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, літаки передаватимуть якнайшвидше, але 6-8 місяців - найбільш реалістичний термін.

"Навчання авіаторів вже розпочалося, але ми маємо його нарощувати, щоб у вас було достатньо підготовленого персоналу для бойового використання винищувачів F-16. Також важливо вирішити питання інфраструктури, тож тут, в Україні, ви одночасно працюєте над створенням належної інфраструктури для цього сучасного літака і дуже передової системи озброєнь на нього", – пояснила міністерка.

Читайте: США можуть почати навчання українських пілотів на F-16 у вересні, - The New York Times

Крім того, за її словами, паралельно йде обговорення всіх кроків з Вашингтоном, тому що рішення – за ними, адже це їхня система озброєнь.

"І ми розуміємо, що на це потрібен час. За нашими оцінками, на навчання треба шість-вісім місяців. Та це вже надзвичайно швидко. Ніхто раніше не робив цього так швидко. Тому я сподіваюся, що вкладемося у цей часовий проміжок", - додала Оллонгрен.

Вона сумнівається у тому, що передача літаків ще цього року можлива.

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"З боку Нідерландів нам треба, щоб спочатку були виконані всі передумови. А саме: щоби були підготовлені екіпажі, щоб ми розуміли, що інфраструктура готова, а також щоби у нас були не лише літаки, але й запчастини, необхідне озброєння для них тощо. Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік", – сказала міністерка.

Крім того, Оллонгрен додала, що точні умови передачі літаків ще обговорюються.

"Ми ще не визначилися з точними умовами, і це залежить не лише від нас. Це також те питання, де Сполучені Штати мають важливий голос. І де голос України також важить", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди передадуть Україні не всі 42 F-16, деякі з них використовуватимуть для навчання пілотів, - міністр оборони Оллонгрен

Автор: 

Нідерланди (1554) F16 F-16 (669) Оллонгрен Кайса (44)


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Топ коментарі
+4
І головна умова -не лупити по кацапії бо це ескаоація, і *уйло нападе!
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25.08.2023 11:42
+3
Ти можеш виготовити своє і надати в розпорядження ЗСУ на своїх умовах і без будь яких обмежень
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25.08.2023 11:59
+2
С модернизациями- вполне
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25.08.2023 12:54
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25.08.2023 11:30 Відповісти
Після виборів !
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25.08.2023 11:41 Відповісти
Скоріш, до виборів в США...
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25.08.2023 15:48 Відповісти
І головна умова -не лупити по кацапії бо це ескаоація, і *уйло нападе!
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25.08.2023 11:42 Відповісти
Ти можеш виготовити своє і надати в розпорядження ЗСУ на своїх умовах і без будь яких обмежень
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25.08.2023 11:59 Відповісти
Також важливо вирішити питання інфраструктури, тож тут, в Україні, ви одночасно працюєте над створенням належної інфраструктури для цього ********* літака Джерело:
Аэродромы надо готовить под эти самолеты. Уже не в первый раз нам об этом говорят.
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25.08.2023 18:04 Відповісти
Главное начать
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25.08.2023 11:48 Відповісти
Ф-16 ******** літак ?
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25.08.2023 12:05 Відповісти
С модернизациями- вполне
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25.08.2023 12:54 Відповісти
Наши пілоти кажуть, що зараз треба МІГи модернізовані за стандартами НАТО, а потім і F-16 будуть. Але чінушки вперто носяться саме з F-16 і тягнуть час.
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25.08.2023 12:24 Відповісти
а де вони ті Міги ? де брати на них запчастини ? за той рік назбирали 20 штук по всій Європі .
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25.08.2023 13:14 Відповісти
в стандартах НАТО МіГів не існує
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25.08.2023 17:25 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/polscha_maje_dvi_umovni_modifikatsiji_mig_29_i_tut_osoblivo_tsikavo_jaku_zh_iz_nih_otrimaje_ukrajina-10955.html
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25.08.2023 21:48 Відповісти
і?
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25.08.2023 23:33 Відповісти
зараз передати, щось мішає
я вияснив що...
яйці мішають
лиш не знаю чиї
ЄС, ЗЕ чи резнікова????
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25.08.2023 14:33 Відповісти
ви будете пілотувати F-16, якщо прям зараз передадуть? невже в Ace Combat воювати на них навчились?
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25.08.2023 17:26 Відповісти
Год назад писали, что наши пилоты уже проходят обучение на F16 и к началу 23 года уже смогут летать!
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25.08.2023 18:02 Відповісти
хто і де писав? надайте посилання
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25.08.2023 18:06 Відповісти
 
 