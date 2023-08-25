Нідерланди передадуть F-16 Україні за 6-8 місяців, - міністр оборони Оллонгрен

Нідерланди передадуть Україні винищувачів F-16 за 6-8 місяців, оскільки має бути виконано певні умови.

Про це заявила в інтерв'ю ЄП міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, літаки передаватимуть якнайшвидше, але 6-8 місяців - найбільш реалістичний термін.

"Навчання авіаторів вже розпочалося, але ми маємо його нарощувати, щоб у вас було достатньо підготовленого персоналу для бойового використання винищувачів F-16. Також важливо вирішити питання інфраструктури, тож тут, в Україні, ви одночасно працюєте над створенням належної інфраструктури для цього сучасного літака і дуже передової системи озброєнь на нього", – пояснила міністерка.

Читайте: США можуть почати навчання українських пілотів на F-16 у вересні, - The New York Times

Крім того, за її словами, паралельно йде обговорення всіх кроків з Вашингтоном, тому що рішення – за ними, адже це їхня система озброєнь.

"І ми розуміємо, що на це потрібен час. За нашими оцінками, на навчання треба шість-вісім місяців. Та це вже надзвичайно швидко. Ніхто раніше не робив цього так швидко. Тому я сподіваюся, що вкладемося у цей часовий проміжок", - додала Оллонгрен.

Вона сумнівається у тому, що передача літаків ще цього року можлива.

Також читайте: Україна незабаром отримає F-16. Про ATACMS Байден поки не сказав ані "так", ані "ні", - Міллі

"З боку Нідерландів нам треба, щоб спочатку були виконані всі передумови. А саме: щоби були підготовлені екіпажі, щоб ми розуміли, що інфраструктура готова, а також щоби у нас були не лише літаки, але й запчастини, необхідне озброєння для них тощо. Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік", – сказала міністерка.

Крім того, Оллонгрен додала, що точні умови передачі літаків ще обговорюються.

"Ми ще не визначилися з точними умовами, і це залежить не лише від нас. Це також те питання, де Сполучені Штати мають важливий голос. І де голос України також важить", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди передадуть Україні не всі 42 F-16, деякі з них використовуватимуть для навчання пілотів, - міністр оборони Оллонгрен