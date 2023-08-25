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Нидерланды передадут F-16 Украине через 6-8 месяцев, - министр обороны Оллонгрен

f16

Нидерланды передадут Украине истребители F-16 через 6-8 месяцев, поскольку должны быть выполнены определенные условия

Об этом заявила в интервью ЕП министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, передача самолетов состоится как можно быстрее, но 6-8 месяцев – это наиболее реалистичный срок.

"Обучение авиаторов уже началось, но мы должны его наращивать, чтобы у вас было достаточно подготовленного персонала для боевого использования истребителей F-16. Также важно решить вопрос инфраструктуры, поэтому здесь, в Украине, вы одновременно работаете над созданием надлежащей инфраструктуры для этого современного самолета и очень передовой системы вооружений для него", – отметила министр.

Кроме того, по ее словам, параллельно идет обсуждение всех шагов с Вашингтоном, потому что решение – за ними, ведь это их система вооружений.

"И мы понимаем, что на это нужно время. По нашим оценкам, на обучение надо шесть-восемь месяцев. Но это уже чрезвычайно быстро. Никто раньше не делал этого так быстро. Поэтому я надеюсь, что уложимся в этот временной промежуток", – добавили Оллонгрен.

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Она сомневается в том, что передача самолетов еще в этом году возможна.

"Со стороны Нидерландов нам надо, чтобы сначала были выполнены все предпосылки. А именно: чтобы были подготовлены экипажи, чтобы мы понимали, что инфраструктура готова, а также чтобы у нас были не только самолеты, но и запчасти, необходимое вооружение для них и тому подобное. Учитывая это, мы реалистично рассчитываем на следующий год", – сказала министр.

Кроме того, Оллонгрен добавила, что точные условия передачи самолетов еще обсуждаются.

"Мы еще не определились с точными условиями, и это зависит не только от нас. Это также тот вопрос, где Соединенные Штаты имеют важный голос. И где голос Украины также имеет значение", – подитожила она.

Автор: 

Нидерланды (1571) F-16 (549) Оллонгрен Кайса (37)


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Топ комментарии
+4
І головна умова -не лупити по кацапії бо це ескаоація, і *уйло нападе!
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25.08.2023 11:42
+3
Ти можеш виготовити своє і надати в розпорядження ЗСУ на своїх умовах і без будь яких обмежень
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25.08.2023 11:59
+2
С модернизациями- вполне
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25.08.2023 12:54
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25.08.2023 11:30 Ответить
Після виборів !
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25.08.2023 11:41 Ответить
Скоріш, до виборів в США...
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25.08.2023 15:48 Ответить
І головна умова -не лупити по кацапії бо це ескаоація, і *уйло нападе!
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25.08.2023 11:42 Ответить
Ти можеш виготовити своє і надати в розпорядження ЗСУ на своїх умовах і без будь яких обмежень
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25.08.2023 11:59 Ответить
Також важливо вирішити питання інфраструктури, тож тут, в Україні, ви одночасно працюєте над створенням належної інфраструктури для цього ********* літака Джерело:
Аэродромы надо готовить под эти самолеты. Уже не в первый раз нам об этом говорят.
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25.08.2023 18:04 Ответить
Главное начать
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25.08.2023 11:48 Ответить
Ф-16 ******** літак ?
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25.08.2023 12:05 Ответить
С модернизациями- вполне
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25.08.2023 12:54 Ответить
Наши пілоти кажуть, що зараз треба МІГи модернізовані за стандартами НАТО, а потім і F-16 будуть. Але чінушки вперто носяться саме з F-16 і тягнуть час.
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25.08.2023 12:24 Ответить
а де вони ті Міги ? де брати на них запчастини ? за той рік назбирали 20 штук по всій Європі .
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25.08.2023 13:14 Ответить
в стандартах НАТО МіГів не існує
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25.08.2023 17:25 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/polscha_maje_dvi_umovni_modifikatsiji_mig_29_i_tut_osoblivo_tsikavo_jaku_zh_iz_nih_otrimaje_ukrajina-10955.html
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25.08.2023 21:48 Ответить
і?
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25.08.2023 23:33 Ответить
зараз передати, щось мішає
я вияснив що...
яйці мішають
лиш не знаю чиї
ЄС, ЗЕ чи резнікова????
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25.08.2023 14:33 Ответить
ви будете пілотувати F-16, якщо прям зараз передадуть? невже в Ace Combat воювати на них навчились?
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25.08.2023 17:26 Ответить
Год назад писали, что наши пилоты уже проходят обучение на F16 и к началу 23 года уже смогут летать!
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25.08.2023 18:02 Ответить
хто і де писав? надайте посилання
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25.08.2023 18:06 Ответить
 
 