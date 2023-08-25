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Украина получила от Латвии еще один вертолет МИ-17
Вооруженные силы Латвии передали Украине очередной советский вертолет Ми-17 в рамках военной помощи.
Об этом сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, передает Цензор.НЕТ.
"Национальные Вооруженные силы Латвии передали Украине еще один вертолет Ми-17" - отметила Мурниеце.
"Украина успешно воюет и отвоевывает все больше и больше оккупированных территорий. Латвия будет стоять с Украиной бок о бок до полной победы Украины!" – добавила она.
Ми-17 – это многоцелевые военно-транспортные вертолеты, предназначенные для десантирования, выполнения боевых и специальных задач.
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Чайка Київ
показать весь комментарий25.08.2023 16:34 Ответить Мне нравится 14
U A #508723
показать весь комментарий25.08.2023 16:35 Ответить Мне нравится 11
Ольга Мартынюк #550885
показать весь комментарий25.08.2023 16:46 Ответить Мне нравится 10
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