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Новости Помощь Украине
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Украина получила от Латвии еще один вертолет МИ-17

мі-17

Вооруженные силы Латвии передали Украине очередной советский вертолет Ми-17 в рамках военной помощи.

Об этом сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, передает Цензор.НЕТ.

"Национальные Вооруженные силы Латвии передали Украине еще один вертолет Ми-17" - отметила Мурниеце.

"Украина успешно воюет и отвоевывает все больше и больше оккупированных территорий. Латвия будет стоять с Украиной бок о бок до полной победы Украины!" – добавила она.

Ми-17 – это многоцелевые военно-транспортные вертолеты, предназначенные для десантирования, выполнения боевых и специальных задач.

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Автор: 

Латвия (1330) помощь и поддержка (865) вертолёт (1102)


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Щиро дякуємо, друзі.
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25.08.2023 16:34 Ответить
Дякуємо Латвія!
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25.08.2023 16:35 Ответить
Щира подяка справжнім друзям.
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25.08.2023 16:46 Ответить
 
 