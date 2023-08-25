Украина получила от Латвии еще один вертолет МИ-17

Вооруженные силы Латвии передали Украине очередной советский вертолет Ми-17 в рамках военной помощи.

Об этом сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, передает Цензор.НЕТ.

"Национальные Вооруженные силы Латвии передали Украине еще один вертолет Ми-17" - отметила Мурниеце.

"Украина успешно воюет и отвоевывает все больше и больше оккупированных территорий. Латвия будет стоять с Украиной бок о бок до полной победы Украины!" – добавила она.

Ми-17 – это многоцелевые военно-транспортные вертолеты, предназначенные для десантирования, выполнения боевых и специальных задач.

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