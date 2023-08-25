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Україна отримала від Латвії ще один гелікоптер МІ-17
Збройні сили Латвії передали Україні черговий радянський вертоліт Мі-17 у межах військової допомоги.
Про це повідомила міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце, передає Цензор.НЕТ.
"Національні Збройні сили Латвії передали Україні ще один гелікоптер Мі-17" - зазначила Мурнієце.
"Україна успішно воює і відвойовує все більше і більше окупованих територій. Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги України!" - додала вона.
Мі-17 - це багатоцільові військово-транспортні вертольоти, призначені для десантування, виконання бойових та спеціальних завдань.
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Чайка Київ
показати весь коментар25.08.2023 16:34 Відповісти Мені подобається 14
U A #508723
показати весь коментар25.08.2023 16:35 Відповісти Мені подобається 11
Ольга Мартынюк #550885
показати весь коментар25.08.2023 16:46 Відповісти Мені подобається 10
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