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Новини Допомога Україні
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Україна отримала від Латвії ще один гелікоптер МІ-17

мі-17

Збройні сили Латвії передали Україні черговий радянський вертоліт Мі-17 у межах військової допомоги.

Про це повідомила міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце, передає Цензор.НЕТ. 

"Національні Збройні сили Латвії передали Україні ще один гелікоптер Мі-17" - зазначила Мурнієце.

"Україна успішно воює і відвойовує все більше і більше окупованих територій. Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги України!" - додала вона.

Мі-17 - це багатоцільові військово-транспортні вертольоти, призначені для десантування, виконання бойових та спеціальних завдань.

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Латвія (1343) допомога і підтримка (1156) вертоліт (875)


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Щиро дякуємо, друзі.
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25.08.2023 16:34 Відповісти
Дякуємо Латвія!
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25.08.2023 16:35 Відповісти
Щира подяка справжнім друзям.
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25.08.2023 16:46 Відповісти
 
 