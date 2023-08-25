В Україні табори для військовополонених виконуватимуть функції виправних колоній для полонених, засуджених до позбавлення волі

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої вносяться зміни до Порядку тримання військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство юстиції у фейсбуці.

Як зазначається, змiни передбачають, що:

"1. У період воєнного стану в Україні та протягом двох років після його припинення чи скасування табори для тримання військовополонених виконують функції виправних колоній щодо військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі.

2. Тримання засуджених військовополонених здійснюється окремо від інших військовополонених відповідно до норм міжнародного гуманітарного права".

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Варто нагадати, що в Україні функціонує спеціальний табір для військовополонених, де утримуються ті з них, щодо яких немає близьких очікувань щодо обміну.

"Завдяки обмінам кількість військовополонених природно зменшується. Тому, потреби створювати нові місця для утримання російських військовополонених немає. Усі вони утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами", - зазначає заступниця Міністра юстиції України Олена Висоцька.

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