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Новини
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В Україні табори для військовополонених виконуватимуть функції виправних колоній для полонених, засуджених до позбавлення волі

окупанти,полонені

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої вносяться зміни до Порядку тримання військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство юстиції у фейсбуці.

Як зазначається, змiни передбачають, що:

"1. У період воєнного стану в Україні та протягом двох років після його припинення чи скасування табори для тримання військовополонених виконують функції виправних колоній щодо військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі.

2. Тримання засуджених військовополонених здійснюється окремо від інших військовополонених відповідно до норм міжнародного гуманітарного права".

Також читайте: Російські військовополонені залучені до відбудови України, - ГУР

Варто нагадати, що в Україні функціонує спеціальний табір для військовополонених, де утримуються ті з них, щодо яких немає близьких очікувань щодо обміну.

"Завдяки обмінам кількість військовополонених природно зменшується. Тому, потреби створювати нові місця для утримання російських військовополонених немає. Усі вони утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами", - зазначає заступниця Міністра юстиції України Олена Висоцька.

Читайте: Близько 20% російських полонених здаються добровільно, - Буданов

Автор: 

військовополонені (910) табір (19)


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Топ коментарі
+16
Сама нйкраща місія війсковополонених орків
це "гуманітарне ромінування" того, що вони самі "насипали"...
Росмінування вручну, нетихнічними засобами...
Усе згудно ДСТУ 88.20
І ні шагу назад..
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25.08.2023 19:04
+12
Зробили для виродків курорт, де вони жиріють прямо на очах, та й ще з либою на **₴₴ьніках розказують що ми добрі нацисти.
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25.08.2023 19:07
+10
Виправні колонії? Та їх тільки могила виправити зможе.
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25.08.2023 19:01
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Виправні колонії? Та їх тільки могила виправити зможе.
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25.08.2023 19:01 Відповісти
Хіба що маракфон із виступами велікого заставить їх робити все що скажуть. Лиш би не включали.
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25.08.2023 19:06 Відповісти
Катування Зе!шоу?)) Жорстоко..а Женевські конвенції це дозволяють?
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25.08.2023 19:42 Відповісти
Сама нйкраща місія війсковополонених орків
це "гуманітарне ромінування" того, що вони самі "насипали"...
Росмінування вручну, нетихнічними засобами...
Усе згудно ДСТУ 88.20
І ні шагу назад..
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25.08.2023 19:04 Відповісти
нетЕхнічними... сорі за описку...
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25.08.2023 19:06 Відповісти
Свое не бросают.
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25.08.2023 19:07 Відповісти
Зробили для виродків курорт, де вони жиріють прямо на очах, та й ще з либою на **₴₴ьніках розказують що ми добрі нацисти.
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25.08.2023 19:07 Відповісти
ага...***...курорт зробили
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25.08.2023 19:19 Відповісти
Как в старом фильме каждого запрячь в бороны и вперед на разминирование.
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25.08.2023 19:29 Відповісти
Тим більше, що залучати військовополонених до відбудови та гуманітарних проєктів Конвенція дозволяє.
Все за законом. А умови та технології проведення, то несуттєвий дріб'язок.
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25.08.2023 19:37 Відповісти
Наших так не утримують, як ми цих ушльопків..влаштували курорт із санаторним лікуванням..ще масажисток їм найміть.

Краще б нашими переймались.
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25.08.2023 19:45 Відповісти
Тільки Боже слово може їх виправити, і то далеко не всіх
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25.08.2023 19:53 Відповісти
Примусове вивчення мови і літератури з курсом історії,
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25.08.2023 20:53 Відповісти
...люстрация, потом бумага,что хочет быть человеком на подпись..Попадется втрой раз смерть
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25.08.2023 21:14 Відповісти
Яке на фіг "виправлення"? Ще 20 років тому в Харковській юракадемії якийсь прокацаплений тип захистив докторську де доводив що будь яке перевиховання злочинців неможливе. Після цього всі пенітенціарні ідеї як занадто дорогі в реалізації були викинуті на смітник. Залишилась лише ідея ізоляції дикунів в закритих вольєрах. Що не ясно? Суспільство вже давно платить вертухаям тільки за ізоляцію небезпечних паразитів бо та шкода яку вони наносять громадянам в багато разів перевищує вартість їх утримання в колоніях. У нас своїх виродків вистачає. Безумовно, начальство їх експлуатує як тільки може продаючи їх рабську працю всім бажаючим "гуманістам" і обкладаючи податками за телефонний аферизм. Наприклад зараз в Білій Церкві зеки цілими загонами сидять зранку до ночі на телефонах і розводять лохів... На фіг нам утримувати кацапів та ще й їх перевиховувати? З якою метою? Ми не здатні профінансувати перевиховання своїх дорослих злочинців і цього не робимо зовсім. Чим гіршими кацапи після полону повернуться в "руzкій мір" тим більше шкоди і страждань вони принесуть з собою. Тому полоненні мають тупо сидіти біля телевізора і дивитись "єдині новини від зє" і канал "дом" від зє чекаючи на обмін. А це можна прирівняти до катування. Кацапи ледачі і працювати руками вони не можуть і не хочуть, а все що вони роблять руками це фігня. Вони у нас мають ментально гнити і не мати жодного шансу на будь який розвиток. Єдине що від них потрібно вимагати за пайку це виконання розпорядку дня і елементарних правил гігієни. Хай з нудьги вбивають і гвалтують самі себе.
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25.08.2023 22:26 Відповісти
 
 