Змін до мобілізації очікувати не варто, але може бути додатковий призов, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що змін до мобілізації не відбудеться попри заклики до Президента дозволити мобілізувати більше людей, проте він не виключає ймовірності додаткового призову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов сказав у ефірі Українського Радіо.
"Змін до мобілізації не треба очікувати... У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба здіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є", — зазначив секретар Радбезу.
Водночас він допускає можливість додаткового призову.
"Так, військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межі, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували", — сказав він.
Данілов наголосив, що до війська "призивають рівно стільки, скільки потрібно для виконання завдань".
Він також зазначив, що найближчими днями Президент збере засідання РНБО, де розглядатиметься питання щодо перевірки військово-лікарських комісій.
"Ми відрізняємося від Російської Федерації тим, що не приховуємо ті процеси, які є в нашому суспільстві. Якщо є негідники або негідниці, які, користуючись війною, хочуть заробити на тих чи інших речах, то такого не буде. Ми все це будемо робити публічно, і всі, хто причетний до цих подій, особливо під час війни, будуть покарані", - заявив секретар Радбезу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Данілов мав би усвідомлювати що те що він досі на посаді з колегами, то не його заслуга, а великодушність українців, яка далеко не безмежна.
https://www.chesno.org/post/5707/
Внучка секретаря СНБО Алексея Данилова, 16-летняя Маша, продолжает активно развивать свою музыкальную карьеру. 27 августа она выступит на "Фестивале независимости" во Львове. Мероприятие стартовало вчера и завершится в воскресенье.
"скоріше за все, додатковий призов."
Якщо за планом, то що за додатковий призов? Якщо додатковий призов, то вже не по плану. Визначитеся, а не куйню пороти в одному виступі.
Або якщо ховаєшься, то ховайся і не відбликуй, думки ухилянтів про призов нікого не цікавлять.
Ви шановний з вашого діалогу воювали за що, за право жити в вільній правовій країні де закони і конституція стосується всіх громадян, чи тої частки населення яке без права та з великими обовʼязками ?
Може ви вже нарешті будете задавати питання подібним потворам як пан Данилов та інша депутатська наволоч на всіх рівнях владних чиновників їх родичів та дітей і чому обовʼязок захищати країну їхніх синів відрізняється від інших ???
коли на це питання отримають відповіді сотні і тисячі українців проблем з мобілізацією не буде, тому , що цінності права та свободи не несе в собі кастову нерівність суспільства. Здоровʼя Вам шановний
P.S. В 2015 році признаний ВЛК не придатним до продовження служби, це так до розуміння і зайвих питань
- чому в одному селі мобілізували усіх чоловіків придатного віку (та і тих було 8-10 чоловік.), але в іншому, в 4-5 кілометрах від нього, працівників ТЦК ще не бачили???? І це не село Конча Заспа, звичайнісіньке село, велике, близько 1000 населення!
- чому в одних регіонах мобілізують ВПО, а в інших старанно ігнорують?
- чому вручають повістки на вулиці, "кульгавим і косим", але старанно обходять явно придатних, що з рішучим виглядом ідуть мимо? Вони ж не можуть їх усіх знати, хто вони і які в них документи?
- чому в одних аграріїв є бронь, а інших фермерів мобілізували?
- чому мобілізують тих, хто не служив, але ряд людей, що служили (є навіть такі, хто був в АТО!) сидять в очікуванні - "викличемо коли будете потрібні"?????
Все це лише деякі наочні приклади з мого регіону. Таке враження, що їм просто пофіг на результат.
Син Хрущова загинув у повітряному бою.
Воювали діти Мікояна, один син загинув.
Племінник Гітлера воював, помер у полоні.
Син Ріббентропа воював.
Прийомний син Геббельса воював...
До чого це я?
Та вже забув.
Ги...
Такі собі "херої".
- отключить интернет
- оставить один канал Центрального телевидения и "Квартал"
- женщин обязать рожать по одному юниту раз в два года
- конфисковать всё имущество граждан в пользу армии
- ввести трудовые карточки
- ввести талоны на хлеб и на сахар
23.08.2023
Генеральний штаб ЗС України не звертався до президента України з проханням посилити заходи мобілізації. Доктрина дій ЗС України побудована на плановому введенню підготовлених частин ЗС, концентрацію наявних засобів і ресурсів. Головні потреби ЗС - **********, пальне, засоби розмінування.
Він взагалі "Закон про військобов'язок та військову службу" бачив? Бо читати його схоже у бурсі не вчили.
Яку сорочку на це "чудо" не вдягни, а йолоп йолопом.
https://www.tiktok.com/@kraken5509/video/7271131361132530949?_r=1&_t=8f8J2ytR6Jy
-----------------
и все знают имя этого **********
так что мешает секретарю Совбеза выполнить свое обещание?
І в цей же час МО обкрадає ЗСУ...
Як ці люди взагалі можуть розпоряджатися чужим життям і відправляти під кулі, якщо самі під кулями і не були. Та їм просто поср*ть в якій куртці солдат, чим забезпечений і чи взагалі живий теж сильно хвилювати не буде.
На війні без втрат не буває, але коли чуєш що за рік наші укріплення досі з гів*а і палок, і тут "ах... люди закінчуються, ну наберемо ще", в стилі обскубувача гусей "обскубемо ще". То думаю треба депутатам періодично робити на пару місяців екскурсію на саму першу лінію, а потім ті хто виживуть будуть вже іншої думки про підготовку, забезпечення і життя інших.