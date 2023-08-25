Змін до мобілізації очікувати не варто, але може бути додатковий призов, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що змін до мобілізації не відбудеться попри заклики до Президента дозволити мобілізувати більше людей, проте він не виключає ймовірності додаткового призову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов сказав у ефірі Українського Радіо.

"Змін до мобілізації не треба очікувати... У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба здіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є", — зазначив секретар Радбезу.

Водночас він допускає можливість додаткового призову.

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"Так, військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межі, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували", — сказав він.

Данілов наголосив, що до війська "призивають рівно стільки, скільки потрібно для виконання завдань".

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Він також зазначив, що найближчими днями Президент збере засідання РНБО, де розглядатиметься питання щодо перевірки військово-лікарських комісій.

"Ми відрізняємося від Російської Федерації тим, що не приховуємо ті процеси, які є в нашому суспільстві. Якщо є негідники або негідниці, які, користуючись війною, хочуть заробити на тих чи інших речах, то такого не буде. Ми все це будемо робити публічно, і всі, хто причетний до цих подій, особливо під час війни, будуть покарані", - заявив секретар Радбезу.

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