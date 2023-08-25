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Змін до мобілізації очікувати не варто, але може бути додатковий призов, - Данілов

зсу,мобілізація

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що змін до мобілізації не відбудеться попри заклики до Президента дозволити мобілізувати більше людей, проте він не виключає ймовірності додаткового призову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов сказав у ефірі Українського Радіо.

"Змін до мобілізації не треба очікувати... У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба здіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є", — зазначив секретар Радбезу.

Водночас він допускає можливість додаткового призову.

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"Так, військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межі, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували", — сказав він.

Данілов наголосив, що до війська "призивають рівно стільки, скільки потрібно для виконання завдань".

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Він також зазначив, що найближчими днями Президент збере засідання РНБО, де розглядатиметься питання щодо перевірки військово-лікарських комісій.

"Ми відрізняємося від Російської Федерації тим, що не приховуємо ті процеси, які є в нашому суспільстві. Якщо є негідники або негідниці, які, користуючись війною, хочуть заробити на тих чи інших речах, то такого не буде. Ми все це будемо робити публічно, і всі, хто причетний до цих подій, особливо під час війни, будуть покарані", - заявив секретар Радбезу.

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) призов (431) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+42
В першу чергу пане Данілов поверніть назад своїх діточок з країн НАТО до України ! Може їх у додатковий призов ???
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25.08.2023 20:06
+29
Заходимо на Вікі почитати про королівську родину Британії та уряд під час другої світової війни, через одного у війську, лікарнях чи на флоті. А що там зі слугами? Ах, вони відмовились надати інформацію, бо ж нема що надавати.

Данілов мав би усвідомлювати що те що він досі на посаді з колегами, то не його заслуга, а великодушність українців, яка далеко не безмежна.

https://www.chesno.org/post/5707/
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25.08.2023 20:04
+28
Свинячий доктор, а ты своего сына что жопу спрятал в городе Майями, что в США, спрятал ты мобилизовать не хочешь? Нет? А почему? Он что, скот, больной? Срется прямо в штаны на ходу, тварь?
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25.08.2023 20:14
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Заходимо на Вікі почитати про королівську родину Британії та уряд під час другої світової війни, через одного у війську, лікарнях чи на флоті. А що там зі слугами? Ах, вони відмовились надати інформацію, бо ж нема що надавати.

Данілов мав би усвідомлювати що те що він досі на посаді з колегами, то не його заслуга, а великодушність українців, яка далеко не безмежна.

https://www.chesno.org/post/5707/
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25.08.2023 20:04 Відповісти
А його внучка у Львові бере участь у всіляких концертах, співає, покращує свою кар'єру співачки))

Внучка секретаря СНБО Алексея Данилова, 16-летняя Маша, продолжает активно развивать свою музыкальную карьеру. 27 августа она выступит на "Фестивале независимости" во Львове. Мероприятие стартовало вчера и завершится в воскресенье.
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25.08.2023 20:08 Відповісти
До чого тут неповнолітня дитина?
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25.08.2023 20:17 Відповісти
Звісно дитина то маячня, але де його дорослі 4 сини? Бо злі язики кажуть що закордоном.
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25.08.2023 20:24 Відповісти
А повинна зараз штурмувати Токмак?
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25.08.2023 20:18 Відповісти
Спнітаркою в окоп, а не задом крутити. Бо сракою крутити так не повнолітня. А в окоп так "дитина". Бл*дь, вона. Як і данилов бидло
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26.08.2023 01:28 Відповісти
Ви хвора людина
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26.08.2023 11:49 Відповісти
тобто Ви слуг вирішили порівняти з королівською родиною і дивуєтесь що не виходить ?
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25.08.2023 20:14 Відповісти
Не тільки, Черчіль був у полоні з якого втік, а потім служив на західному фронті у першу світову.
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25.08.2023 20:23 Відповісти
В першу чергу пане Данілов поверніть назад своїх діточок з країн НАТО до України ! Може їх у додатковий призов ???
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25.08.2023 20:06 Відповісти
то совсем другоє
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25.08.2023 20:20 Відповісти
які зміни? Клопотенка кухарем призвуть?
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25.08.2023 20:09 Відповісти
Ага, поваром при СНБО.
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25.08.2023 20:16 Відповісти
"тому що все йде за планом, який на сьогодні є".
"скоріше за все, додатковий призов."

Якщо за планом, то що за додатковий призов? Якщо додатковий призов, то вже не по плану. Визначитеся, а не куйню пороти в одному виступі.
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25.08.2023 20:13 Відповісти
А вы что то другого ожидали от зоотехника и луганского рекэтира?
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25.08.2023 20:15 Відповісти
За планом вже два роки йде загальна мобілізація, якщо ви не в курсі.
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25.08.2023 20:19 Відповісти
Свинячий доктор, а ты своего сына что жопу спрятал в городе Майями, что в США, спрятал ты мобилизовать не хочешь? Нет? А почему? Он что, скот, больной? Срется прямо в штаны на ходу, тварь?
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25.08.2023 20:14 Відповісти
Посилання охорони кордону з ЕС нац гвардію, заборона виїзду громадянам, хапання чоловіків по вулицях як скот, то не росия, то розбудова сталінської держави.
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25.08.2023 20:17 Відповісти
Якщо не бути скотом і носити із собою дійсний військовий квиток, ніхто тебе і не буде хапати як скот.
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25.08.2023 20:20 Відповісти
інвалід? чи дуже плодючий? чи пенс?
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25.08.2023 20:25 Відповісти
А якщо інвалід, який за тебе руку віддав, щоб ти могло висиратися сикливо на цензорі, ховаючись від військових патрулів, то що?
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25.08.2023 20:27 Відповісти
А він тебе особисто питав руку віддавати?
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25.08.2023 21:00 Відповісти
В смысле, "я вас туда не посылал"?
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25.08.2023 23:21 Відповісти
В смислі не треба йти воювати аби комусь потім цим в обличчя тикати і розказувати, що тепер тобі зобов'язані.
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25.08.2023 23:38 Відповісти
ти взагалі розумієш, що настають часи, коли перед більшістю інвалідів тобі доведеться на колінах повзати скоро, щоб їм догодити за все те, що вони для тебе зробили?
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25.08.2023 20:29 Відповісти
Ану розгорнуто. Що для мене особисто вони зробили? Щоб я за цедогоджав, ще й на колінах повзав. Більшість інвалідів в 2019 голосували за те, щоб один в очі глянув, і війна припиниться. От хай і догоджає. На колінах.
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26.08.2023 01:33 Відповісти
Це пріколи такі у презідєнта коміка. Хоть паржош. Ти сам хотів приколів у 2019-му.
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25.08.2023 20:21 Відповісти
Цей підр данілов не хоче мобілізувати свого синка і затьків? Чи не для того він свого синочка ростив, аби той гнив в окопах?
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25.08.2023 20:19 Відповісти
Если это призов ментов, погранцов, тцкашников и прочих из силовых структур, то я за. А если опять три мента и три бугая в форме будут крутить руки перепуганным студентам, то идите нахер.
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25.08.2023 20:30 Відповісти
Руки крутят хітровиробленим, які від постановки на військовий облік намагаються ухилятися. Військовий квиток в кишеню перед виходом на вулицю поклав і ніхто тобі ніякі руки не крутитиме.

Або якщо ховаєшься, то ховайся і не відбликуй, думки ухилянтів про призов нікого не цікавлять.
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25.08.2023 20:36 Відповісти
Брехня. Причому нагла і цинічна.
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25.08.2023 20:47 Відповісти
А навіщо військовий квиток в кишені, якщо закон цього не вимагає?
Ви шановний з вашого діалогу воювали за що, за право жити в вільній правовій країні де закони і конституція стосується всіх громадян, чи тої частки населення яке без права та з великими обовʼязками ?
Може ви вже нарешті будете задавати питання подібним потворам як пан Данилов та інша депутатська наволоч на всіх рівнях владних чиновників їх родичів та дітей і чому обовʼязок захищати країну їхніх синів відрізняється від інших ???
коли на це питання отримають відповіді сотні і тисячі українців проблем з мобілізацією не буде, тому , що цінності права та свободи не несе в собі кастову нерівність суспільства. Здоровʼя Вам шановний

P.S. В 2015 році признаний ВЛК не придатним до продовження служби, це так до розуміння і зайвих питань
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25.08.2023 22:12 Відповісти
Та де ВОНО врювало. Це в них в методичках написано.
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26.08.2023 01:35 Відповісти
Всєгда гатов.. ЛовитИ свинособак, душити свинокотов
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25.08.2023 20:40 Відповісти
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25.08.2023 20:46 Відповісти
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25.08.2023 20:50 Відповісти
З давен все що каже влада і коли заспокоює і кажу все по плану і добре це означає рівно все НАВПАКИ.
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25.08.2023 20:53 Відповісти
Додатковии призов -- загребуть Монако?
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25.08.2023 20:57 Відповісти
Я взагалі вже перестав розуміти логіку мобілізації та роботи ТЦК та СП. Про силовиків, друзів, інвалідів поліції в 45, синів і т.п. уже написано кілометри коментарів. Але:
- чому в одному селі мобілізували усіх чоловіків придатного віку (та і тих було 8-10 чоловік.), але в іншому, в 4-5 кілометрах від нього, працівників ТЦК ще не бачили???? І це не село Конча Заспа, звичайнісіньке село, велике, близько 1000 населення!
- чому в одних регіонах мобілізують ВПО, а в інших старанно ігнорують?
- чому вручають повістки на вулиці, "кульгавим і косим", але старанно обходять явно придатних, що з рішучим виглядом ідуть мимо? Вони ж не можуть їх усіх знати, хто вони і які в них документи?
- чому в одних аграріїв є бронь, а інших фермерів мобілізували?
- чому мобілізують тих, хто не служив, але ряд людей, що служили (є навіть такі, хто був в АТО!) сидять в очікуванні - "викличемо коли будете потрібні"?????
Все це лише деякі наочні приклади з мого регіону. Таке враження, що їм просто пофіг на результат.
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25.08.2023 21:40 Відповісти
Пишіть назву, приїдуть)
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25.08.2023 22:11 Відповісти
Сини Сталіна (двоє рідних та один прийомний) воювали.
Син Хрущова загинув у повітряному бою.
Воювали діти Мікояна, один син загинув.
Племінник Гітлера воював, помер у полоні.
Син Ріббентропа воював.
Прийомний син Геббельса воював...

До чого це я?
Та вже забув.
Ги...
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25.08.2023 21:40 Відповісти
Старший син Сталіна Яків здався у полон на початку війни і активно співпрацював з німецькими пропогандистами, молодший-20річний генерал авіації всю війну пробухав у штабі московського округа.
Такі собі "херої".
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25.08.2023 21:59 Відповісти
Ти ЗЕбіл? Чи це в твоїй методицчці таке пишуть?
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26.08.2023 01:38 Відповісти
Не хвилюйся, додатковий призов стосується призовників із єврейського спец. поселення з під Києва!
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25.08.2023 21:40 Відповісти
- вообще запретить выезд из страны

- отключить интернет

- оставить один канал Центрального телевидения и "Квартал"

- женщин обязать рожать по одному юниту раз в два года

- конфисковать всё имущество граждан в пользу армии

- ввести трудовые карточки

- ввести талоны на хлеб и на сахар
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25.08.2023 22:12 Відповісти
І командувати цим процесом будуть українські міграти у онлайн-режимі з екранів моніторів, обвішуюсь українськими флагами та портретами Бандери.
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25.08.2023 23:40 Відповісти
Напевно) Буває гумор у коментарях, але тут на гумор не схоже.
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26.08.2023 00:06 Відповісти
Військова комісія tZe inform

‎23.‎08.‎2023

Генеральний штаб ЗС України не звертався до президента України з проханням посилити заходи мобілізації. Доктрина дій ЗС України побудована на плановому введенню підготовлених частин ЗС, концентрацію наявних засобів і ресурсів. Головні потреби ЗС - **********, пальне, засоби розмінування.
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25.08.2023 21:48 Відповісти
Що таке "додатковий призов"?
Він взагалі "Закон про військобов'язок та військову службу" бачив? Бо читати його схоже у бурсі не вчили.
Яку сорочку на це "чудо" не вдягни, а йолоп йолопом.
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25.08.2023 21:53 Відповісти
Наркота це така штука...
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26.08.2023 01:44 Відповісти
Будут держать баланс - чтобы и людей мобилизовывать и чтобы у людей не упала планка. Технари в курсе, что на протекающем фланце под давлением гайки подтягивать категорически запрещено. Так и тут - главное не перегнуть. Вон сегодня друзья видео скинули - женщина в центре Киева обращается к президенту - мол, наши дети пропали без вести, давайте заканчивать войну и так далее. Барышня голосовала за Слуг, а теперь она недовольна

https://www.tiktok.com/@kraken5509/video/7271131361132530949?_r=1&_t=8f8J2ytR6Jy
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25.08.2023 21:58 Відповісти
Если есть негодяи, которые, пользуясь войной, хотят заработать на тех или иных вещах, то такого не будет. Мы все это будем делать публично, и все, кто причастен к этим событиям, особенно во время войны, будут наказаны", - заявил секретарь Совбеза.
-----------------
и все знают имя этого **********
так что мешает секретарю Совбеза выполнить свое обещание?
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25.08.2023 21:58 Відповісти
Ми відрізняємося від Російської Федерації тим, що не приховуємо ті процеси, які є в нашому суспільстві. Якщо є негідники або негідниці, які, користуючись війною, хочуть заробити на тих чи інших речах, то такого не буде. Ми все це будемо робити публічно, і всі, хто причетний до цих подій, особливо під час війни, будуть покарані" Джерело:
І в цей же час МО обкрадає ЗСУ...
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25.08.2023 22:26 Відповісти
Трусіть Київ, на периферії кінчаються мужички
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25.08.2023 23:29 Відповісти
Интересная когорта читалелей на цензоре подобралась. Практически все - патриоты, мама не горюй, и при этом стратеги, тактики, специалисты по всем видам вооружений, эксперты внешней и внутренней политики не только Украины но и ЕС, США и даже израиля, все ждут окончательной абсолютной победы ВСУ, ну и за текст на руском с лайном скушают, да. Но вот воевать идти - нет. Пусть даниловы повоюют сначала, а мы посмотрим. Или, - я налоги заплатил, перед государством чист. Или (уже и такие появились) - я вас туда не посылал. Возможно я не понимаю чего-то? Может это так потому, что Писяграй керует, а был бы Порошенко, так все б здесь уже давно добровольцами ушли?
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25.08.2023 23:38 Відповісти
Да, за текст на русском периодически замечания делают. Или один вообще написал: по русски пишут или идиоты или враги. По такой логике я идиот, а Роман Свитан враг
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26.08.2023 00:34 Відповісти
А данилов идиот, идиот, идиот...
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26.08.2023 01:43 Відповісти
Я так понимаю что в доппризыв наберут сынков, зятьков, депутатов и прочих лиц пейсатой национальности. А дочки, внучки, жучки, сучки, включая сучку машу, со львова отправят на передовую санитарками. Или я неправильно товарища секрятаря какого органа понял?
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26.08.2023 01:49 Відповісти
Ну мені не дуже зрозуміло, чому вірогідно мене напевне точно мобілізували б з моїми 60 кг і вбитим здоров'ям і відправили б на штурм амбразури, аби автомат тримав. А вгодовані діти, онуки, племінники наших депутатів сидять он барижать куртками для ЗСУ втридорога, або закордоном.
Як ці люди взагалі можуть розпоряджатися чужим життям і відправляти під кулі, якщо самі під кулями і не були. Та їм просто поср*ть в якій куртці солдат, чим забезпечений і чи взагалі живий теж сильно хвилювати не буде.
На війні без втрат не буває, але коли чуєш що за рік наші укріплення досі з гів*а і палок, і тут "ах... люди закінчуються, ну наберемо ще", в стилі обскубувача гусей "обскубемо ще". То думаю треба депутатам періодично робити на пару місяців екскурсію на саму першу лінію, а потім ті хто виживуть будуть вже іншої думки про підготовку, забезпечення і життя інших.
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26.08.2023 07:07 Відповісти
 
 