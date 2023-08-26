Білоруські прикордонники заявили про "провокації" з боку України
Білоруські прикордонники заявили, що з території України тривають провокації,
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це заявили у Державному прикордонному комітеті Білорусі.
"25 серпня мозирські прикордонники на кордоні з Україною виявили на одному із прикордонних стовпів елементи військової форми одягу. За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес.
Прикордонники вважають, що такі дії української сторони ніщо інше, як марні та безглузді спроби викликати реакцію у відповідь у білоруських прикордонників", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+48 Вал Кочин #550865
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+44 Andry Moon
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+25 Krug J
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Так декорації.
Підстилки під кацапських урок з вагнера...
а сліди були босі?
і тут команда їхньго головнюка "положеніє лежа принять!"
вони бряк на пузо... - ржали всім нейборхудом
От якби на лисину лукашеску накакали,це вже провокація 😅😅😅
-Da kakoi ta leitenantiška **** menja vcera obbleval! Ja emu za eto porjadocno navalil....!
-Pravilno sdelali! A to on vam i v štani nasral!