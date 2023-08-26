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Білоруські прикордонники заявили про "провокації" з боку України

прикордонник,кордон,білорусь,білоруський

Білоруські прикордонники заявили, що з території України тривають провокації,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це заявили у Державному прикордонному комітеті Білорусі.

"25 серпня мозирські прикордонники на кордоні з Україною виявили на одному із прикордонних стовпів елементи військової форми одягу. За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес.

Прикордонники вважають, що такі дії української сторони ніщо інше, як марні та безглузді спроби викликати реакцію у відповідь у білоруських прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Білорусь збільшує кількість станцій РЕБ на кордоні з Україною, - Центр національного спротиву

Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4753)


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Топ коментарі
+48
Білоруські прикордонники йдуть за курсом кацапського корабля.
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26.08.2023 17:07
+44
Вони вже не білоруські і тим більше не прикордонники.
Так декорації.
Підстилки під кацапських урок з вагнера...
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26.08.2023 17:16
+25
Як в одній пісні співали: "Мимо тёщеного дома я без шуток не хожу, то ей хер в забор просуну то ли жопу покажу".
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26.08.2023 17:10
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Білоруські прикордонники йдуть за курсом кацапського корабля.
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26.08.2023 17:07 Відповісти
Вони вже не білоруські і тим більше не прикордонники.
Так декорації.
Підстилки під кацапських урок з вагнера...
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26.08.2023 17:16 Відповісти
так ї є мавпи
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26.08.2023 19:16 Відповісти
білоруські. Білоруси наш ворог, який на нас напав разом з росіянами в 2022 році.
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26.08.2023 21:35 Відповісти
Мешок бульбы стратегической отжали супостаты.
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26.08.2023 17:07 Відповісти
Як в одній пісні співали: "Мимо тёщеного дома я без шуток не хожу, то ей хер в забор просуну то ли жопу покажу".
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26.08.2023 17:10 Відповісти
Ну жопу показать це щє не провокація...
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26.08.2023 17:10 Відповісти
Білоруським прикордонникам-українці добре розуміють що коли не чіпати лайно то воно й не буде смердіти...
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26.08.2023 17:12 Відповісти
-За залишеними слідами видно-
а сліди були босі?
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26.08.2023 17:14 Відповісти
Від синіх в'єтнамок.
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26.08.2023 17:52 Відповісти
пішли *****...
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26.08.2023 17:16 Відповісти
шо, знов Валєру повісили?
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26.08.2023 17:17 Відповісти
куяшенка.
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26.08.2023 17:18 Відповісти
Картоплею з мавікив не кидались???
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26.08.2023 17:20 Відповісти
було колись відео як бульбашняцькі прикордонникі шмаляли по українському дрону...
і тут команда їхньго головнюка "положеніє лежа принять!"
вони бряк на пузо... - ржали всім нейборхудом
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26.08.2023 17:25 Відповісти
То депутат Женя Шевченко від СН знову побіг до Лукашенко на прийом, мабуть за свої гарантії безпеки виясняти) а то з другим евгеном неудобно вийшло
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26.08.2023 17:25 Відповісти
Дайте угадаю. С нашей стороны границы после минной полосы оставили ведро картохи без присмотра?
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26.08.2023 17:27 Відповісти
-"За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес''-. А це що, не реакція?
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26.08.2023 17:30 Відповісти
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26.08.2023 17:48 Відповісти
Сьогодні "картощка" - завтра граната! Пристрілюються
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26.08.2023 19:52 Відповісти
Елемент військовоо одягу на прикордонному стовпі - то провокація? 🤔 А чорний шкіряний кашкет завсідника бару "Голуба устриця" і такі ж шкіряні чоловічі стрінги провокацією не були б? 🤔
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26.08.2023 17:50 Відповісти
Хотя бы фотку продемонстрировали.
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26.08.2023 18:43 Відповісти
пошли они ***** эти рабы кацапов!ещё немного и их беларусь станет областью рашки!
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26.08.2023 18:00 Відповісти
Там видно замість "валери", повісився "євгеній", а бульборуським нукерам привиділася військова форма, якої вони і злякались.
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26.08.2023 18:00 Відповісти
Це невинні жарти,а не провокації.
От якби на лисину лукашеску накакали,це вже провокація 😅😅😅
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26.08.2023 18:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DzdmSFM1tWU
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26.08.2023 18:09 Відповісти
З 1 вересня починаються ученія у бульбостанском федеральному окрузі так шо може бути все що завгодно.Не звертайте увагу на географічне положення-там теж хватає кто за " адин народ и какая разница"(маю на увазі північні областя україни)
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26.08.2023 18:13 Відповісти
Porucik,vaš kitelj vesj obblevannij!
-Da kakoi ta leitenantiška **** menja vcera obbleval! Ja emu za eto porjadocno navalil....!
-Pravilno sdelali! A to on vam i v štani nasral!
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26.08.2023 18:19 Відповісти
Боевые позыва у соседей?
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26.08.2023 18:48 Відповісти
Подякуйте шо вас покищо не валять з усіх наявних засобів.
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26.08.2023 18:57 Відповісти
запускать банду орков с стороны Белоруссии в Украину это жест доброй воли бункерному шизофренику и норма...
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26.08.2023 19:14 Відповісти
Це тільки квіточки! Ягодки попереду - після перемоги над кацапією!
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26.08.2023 19:50 Відповісти
Бульбокордонник, цди *****!
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26.08.2023 21:04 Відповісти
Кацапские подстилки. Они вызывают еще большее омерзение, чем кацапы.
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26.08.2023 21:07 Відповісти
 
 