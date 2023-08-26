Білоруські прикордонники заявили про "провокації" з боку України

Білоруські прикордонники заявили, що з території України тривають провокації,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це заявили у Державному прикордонному комітеті Білорусі.

"25 серпня мозирські прикордонники на кордоні з Україною виявили на одному із прикордонних стовпів елементи військової форми одягу. За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес.

Прикордонники вважають, що такі дії української сторони ніщо інше, як марні та безглузді спроби викликати реакцію у відповідь у білоруських прикордонників", - йдеться в повідомленні.

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