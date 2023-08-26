Белорусские пограничники заявили о "провокациях" со стороны Украины
Белорусские пограничники заявили, что с территории Украины продолжаются провокации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
"25 августа мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды. По оставленным следам видно, что неизвестный пересек границу со стороны Украины. По этому факту белорусская сторона начала административный процесс.
Пограничники считают, что такие действия украинской стороны не что иное, как бесполезные попытки вызвать ответную реакцию у белорусских пограничников", - говорится в сообщении.
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+48 Вал Кочин #550865
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+44 Andry Moon
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+25 Krug J
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Так декорації.
Підстилки під кацапських урок з вагнера...
а сліди були босі?
і тут команда їхньго головнюка "положеніє лежа принять!"
вони бряк на пузо... - ржали всім нейборхудом
От якби на лисину лукашеску накакали,це вже провокація 😅😅😅
-Da kakoi ta leitenantiška **** menja vcera obbleval! Ja emu za eto porjadocno navalil....!
-Pravilno sdelali! A to on vam i v štani nasral!