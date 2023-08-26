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Белорусские пограничники заявили о "провокациях" со стороны Украины

прикордонник,кордон,білорусь,білоруський

Белорусские пограничники заявили, что с территории Украины продолжаются провокации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

"25 августа мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды. По оставленным следам видно, что неизвестный пересек границу со стороны Украины. По этому факту белорусская сторона начала административный процесс.

Пограничники считают, что такие действия украинской стороны не что иное, как бесполезные попытки вызвать ответную реакцию у белорусских пограничников", - говорится в сообщении.

Читайте также: Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за нарушений на границе

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260)


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Топ комментарии
+48
Білоруські прикордонники йдуть за курсом кацапського корабля.
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26.08.2023 17:07
+44
Вони вже не білоруські і тим більше не прикордонники.
Так декорації.
Підстилки під кацапських урок з вагнера...
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26.08.2023 17:16
+25
Як в одній пісні співали: "Мимо тёщеного дома я без шуток не хожу, то ей хер в забор просуну то ли жопу покажу".
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26.08.2023 17:10
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Білоруські прикордонники йдуть за курсом кацапського корабля.
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26.08.2023 17:07 Ответить
Вони вже не білоруські і тим більше не прикордонники.
Так декорації.
Підстилки під кацапських урок з вагнера...
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26.08.2023 17:16 Ответить
так ї є мавпи
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26.08.2023 19:16 Ответить
білоруські. Білоруси наш ворог, який на нас напав разом з росіянами в 2022 році.
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26.08.2023 21:35 Ответить
Мешок бульбы стратегической отжали супостаты.
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26.08.2023 17:07 Ответить
Як в одній пісні співали: "Мимо тёщеного дома я без шуток не хожу, то ей хер в забор просуну то ли жопу покажу".
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26.08.2023 17:10 Ответить
Ну жопу показать це щє не провокація...
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26.08.2023 17:10 Ответить
Білоруським прикордонникам-українці добре розуміють що коли не чіпати лайно то воно й не буде смердіти...
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26.08.2023 17:12 Ответить
-За залишеними слідами видно-
а сліди були босі?
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26.08.2023 17:14 Ответить
Від синіх в'єтнамок.
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26.08.2023 17:52 Ответить
пішли *****...
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26.08.2023 17:16 Ответить
шо, знов Валєру повісили?
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26.08.2023 17:17 Ответить
куяшенка.
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26.08.2023 17:18 Ответить
Картоплею з мавікив не кидались???
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26.08.2023 17:20 Ответить
було колись відео як бульбашняцькі прикордонникі шмаляли по українському дрону...
і тут команда їхньго головнюка "положеніє лежа принять!"
вони бряк на пузо... - ржали всім нейборхудом
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26.08.2023 17:25 Ответить
То депутат Женя Шевченко від СН знову побіг до Лукашенко на прийом, мабуть за свої гарантії безпеки виясняти) а то з другим евгеном неудобно вийшло
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26.08.2023 17:25 Ответить
Дайте угадаю. С нашей стороны границы после минной полосы оставили ведро картохи без присмотра?
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26.08.2023 17:27 Ответить
-"За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес''-. А це що, не реакція?
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26.08.2023 17:30 Ответить
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26.08.2023 17:48 Ответить
Сьогодні "картощка" - завтра граната! Пристрілюються
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26.08.2023 19:52 Ответить
Елемент військовоо одягу на прикордонному стовпі - то провокація? 🤔 А чорний шкіряний кашкет завсідника бару "Голуба устриця" і такі ж шкіряні чоловічі стрінги провокацією не були б? 🤔
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26.08.2023 17:50 Ответить
Хотя бы фотку продемонстрировали.
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26.08.2023 18:43 Ответить
пошли они ***** эти рабы кацапов!ещё немного и их беларусь станет областью рашки!
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26.08.2023 18:00 Ответить
Там видно замість "валери", повісився "євгеній", а бульборуським нукерам привиділася військова форма, якої вони і злякались.
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26.08.2023 18:00 Ответить
Це невинні жарти,а не провокації.
От якби на лисину лукашеску накакали,це вже провокація 😅😅😅
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26.08.2023 18:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DzdmSFM1tWU
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26.08.2023 18:09 Ответить
З 1 вересня починаються ученія у бульбостанском федеральному окрузі так шо може бути все що завгодно.Не звертайте увагу на географічне положення-там теж хватає кто за " адин народ и какая разница"(маю на увазі північні областя україни)
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26.08.2023 18:13 Ответить
Porucik,vaš kitelj vesj obblevannij!
-Da kakoi ta leitenantiška **** menja vcera obbleval! Ja emu za eto porjadocno navalil....!
-Pravilno sdelali! A to on vam i v štani nasral!
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26.08.2023 18:19 Ответить
Боевые позыва у соседей?
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26.08.2023 18:48 Ответить
Подякуйте шо вас покищо не валять з усіх наявних засобів.
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26.08.2023 18:57 Ответить
запускать банду орков с стороны Белоруссии в Украину это жест доброй воли бункерному шизофренику и норма...
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26.08.2023 19:14 Ответить
Це тільки квіточки! Ягодки попереду - після перемоги над кацапією!
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26.08.2023 19:50 Ответить
Бульбокордонник, цди *****!
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26.08.2023 21:04 Ответить
Кацапские подстилки. Они вызывают еще большее омерзение, чем кацапы.
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26.08.2023 21:07 Ответить
 
 