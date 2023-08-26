Белорусские пограничники заявили о "провокациях" со стороны Украины

Белорусские пограничники заявили, что с территории Украины продолжаются провокации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

"25 августа мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды. По оставленным следам видно, что неизвестный пересек границу со стороны Украины. По этому факту белорусская сторона начала административный процесс.

Пограничники считают, что такие действия украинской стороны не что иное, как бесполезные попытки вызвать ответную реакцию у белорусских пограничников", - говорится в сообщении.

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