Франція тренуватиме українських пілотів та може долучитись до захисту Одещини, - Зеленський

Українська коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою, адже до неї долучиться Франція, яка тренуватиме наших пілотів, а також долучиться до зміцнення ППО Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні наприкінці 557-го дня війни сказав Президент України Володимир Зеленський.

Він заявив: "Україна стала сильнішою. У нас є нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів. І, до речі, сьогодні в розмові з Президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого Одеського регіону – те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області.

І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою.

Є вагомі речі, які ми робимо в Україні для нашого захисту щотижня все більш інтенсивно. Це стосується і нашої зброї – від гармат і снарядів до дронів і ракет. Це стосується і нашої єдності. Зокрема, єдності в несприйнятті всього й усіх, що послаблює Україну".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я вирішив провести заміну міністра оборони Резнікова. Міністерство має очолити Умєров, - Зеленський. ВIДЕО