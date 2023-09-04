УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4539 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 562 11
Зеленський (17459) Одеса (4024) літак (1996) Франція (1970) навчання (438)

Франція тренуватиме українських пілотів та може долучитись до захисту Одещини, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Українська коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою, адже до неї долучиться Франція, яка тренуватиме наших пілотів, а також долучиться до зміцнення ППО Одеси. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні наприкінці 557-го дня війни сказав Президент України Володимир Зеленський.

Він заявив: "Україна стала сильнішою. У нас є нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів. І, до речі, сьогодні в розмові з Президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого Одеського регіону – те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області.

І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою.

Є вагомі речі, які ми робимо в Україні для нашого захисту щотижня все більш інтенсивно. Це стосується і нашої зброї – від гармат і снарядів до дронів і ракет. Це стосується і нашої єдності. Зокрема, єдності в несприйнятті всього й усіх, що послаблює Україну".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я вирішив провести заміну міністра оборони Резнікова. Міністерство має очолити Умєров, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
04.09.2023 01:10
+3
Це подарунок Франції і Президент Франції повинен перший це обʼявити. А то виглядає так, що ніби Зеленський це видурив, чи проплатив із власних офшорок.
показати весь коментар
04.09.2023 01:16
+2
Так він і не живе тепер в мордорі. Значить, може й надалі вважати себе чесним.

показати весь коментар
04.09.2023 01:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.09.2023 01:10 Відповісти
Так він і не живе тепер в мордорі. Значить, може й надалі вважати себе чесним.

показати весь коментар
04.09.2023 01:16 Відповісти
Це подарунок Франції і Президент Франції повинен перший це обʼявити. А то виглядає так, що ніби Зеленський це видурив, чи проплатив із власних офшорок.
показати весь коментар
04.09.2023 01:16 Відповісти
Когда лапшу вешает глава Государства, это недопустимо....
В Польшу , в мирное время, передавали Ф-16 (в т.ч. вооружение на самолеты и каналы связи ) , обучали пилотов и обслуживающий персонал, создавали инфростуктуру - в течение 4 лет.....
показати весь коментар
04.09.2023 04:49 Відповісти
Польша член НАТО.
показати весь коментар
04.09.2023 11:53 Відповісти
ЯнеЛох новости сообщает, что другие сделали для Украины вместо него
показати весь коментар
04.09.2023 06:13 Відповісти
О. Знову вискочило пиз....е лайно. Яка твоя участь в цьому? Аби рожу свою встромити
показати весь коментар
04.09.2023 08:44 Відповісти
Коли закінчиш війну, лідор квартальний?
показати весь коментар
04.09.2023 09:01 Відповісти
Дякуєємо, Франціє.
показати весь коментар
04.09.2023 10:27 Відповісти
зеленському потрібно на г+г з мосійчук новини розповідати, може хоть тоді його рожу на цензорі не будемо що дня бачіти
показати весь коментар
04.09.2023 17:58 Відповісти
 
 