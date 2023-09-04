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Бійці полонили чотирьох окупантів. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни полонили чотирьох окупантів на одному із напрямків бойових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої "трофеї" бійці показали у соцмережах. Усі полонені з північних регіонів РФ - Архангельської та Мурманської областей.
Топ коментарі
+28 Сергій Шешеня
показати весь коментар04.09.2023 15:11
+17 Грицько Добрий
показати весь коментар04.09.2023 15:11
+12 FT FT
показати весь коментар04.09.2023 15:09
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До речі , щось схоже було й в серпні 2014 ,коли керівники хлопали очима й казали (той же Юра Луценко) миж не очікували , що вони перейдуть кордон .
Чомусь якщо хто залізає на Банкову , так в його й виникає куряча сліпота й він "не вірить в те що орки це рептілойди" .
Хоча в 1708 році в Батуріні чомусь вважали , що це православні й вони дітей й жінок різати не будуть ...
Тобто "просто тупо не требо переставати стріляти" ...
Хочу йще нагадати , як служка дехто Смаглюк звертаючись до свої виборців з Іванкова , з Ірпеня й з Бучі в 25-27 заявила , що не требо мирним жителям панікувати й кудись бігти , бо "ви їм не цікаві" "вони вас чепати не будуть" . Та й попередня влада "крутила романси" з "жопоблоком" й тачка мертверчука до 2019 заїзжала на Банкову кожні два місяцям .
Не перший день на війні - по очам видно , що професійні падлюки ...