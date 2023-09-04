Бійці полонили чотирьох окупантів. ВIДЕО

Українські воїни полонили чотирьох окупантів на одному із напрямків бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої "трофеї" бійці показали у соцмережах. Усі полонені з північних регіонів РФ - Архангельської та Мурманської областей.

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