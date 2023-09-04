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Бійці полонили чотирьох окупантів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни полонили чотирьох окупантів на одному із напрямків бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої "трофеї" бійці показали у соцмережах. Усі полонені з північних регіонів РФ - Архангельської та Мурманської областей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Збрехав, що мобілізований, але виявився добровольцем", - інтерв’ю з російським військовополоненим. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+28
А на обмен на украинских пленных тебя отдадим?)
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04.09.2023 15:11
+17
Якби не потрібний був обмінний фонд утилізувати це біосміття тай годі...
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04.09.2023 15:11
+12
Да расстреляйте их на месте. Все равно ООН не видит никакого геноцида и росийских войск
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04.09.2023 15:09
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Да расстреляйте их на месте. Все равно ООН не видит никакого геноцида и росийских войск
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04.09.2023 15:09 Відповісти
А на обмен на украинских пленных тебя отдадим?)
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04.09.2023 15:11 Відповісти
Скільки русскіх в Україні?
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04.09.2023 15:18 Відповісти
Полонених росіян менше, чим полонених українців, нажаль. В перші місяці війни рашисти багато тисяч взяли у полон.
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04.09.2023 15:22 Відповісти
Для тебе русскіє в Україні є виключно полоненими...? в принципі нормально...
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04.09.2023 15:33 Відповісти
Когда или если закончится война. все пленные вернутся домой. Если же война не закончится то ето будет бесконечный процес с пленными и убитыми
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04.09.2023 15:19 Відповісти
Не всі є розряд тих хто поїде на суд в Гаагу, наприклад льотчик підполковник криштоп який скинув на житлові квартали Харкова за раз 6 бомб або хом'як який заявляв своїй дружині що летить на "кастрацію",а також інші орки, які вчинили військові злочини
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04.09.2023 15:41 Відповісти
льотчика вже обміняли.
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04.09.2023 16:40 Відповісти
Ага, сразу же такой киздешь подымется!
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04.09.2023 17:05 Відповісти
Якби не потрібний був обмінний фонд утилізувати це біосміття тай годі...
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04.09.2023 15:11 Відповісти
Сколько наши максимум за раз брали пленных? Видел видео у Мадяра, там разом взяли около 25 кцапов. Кто-то встречал бОльшие цифры?
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04.09.2023 15:16 Відповісти
ні більше 25 не було .
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04.09.2023 15:20 Відповісти
Ну так нацисти в 1941 році до 4 млн. московитів полонили . Це називається "фактор несподіванності" ... Тому й виникали оточення ... Ну там йще генерали й сралін були супер-некомпетентні й не готували військо по обороні (готували наступ) .
До речі , щось схоже було й в серпні 2014 ,коли керівники хлопали очима й казали (той же Юра Луценко) миж не очікували , що вони перейдуть кордон .
Чомусь якщо хто залізає на Банкову , так в його й виникає куряча сліпота й він "не вірить в те що орки це рептілойди" .
Хоча в 1708 році в Батуріні чомусь вважали , що це православні й вони дітей й жінок різати не будуть ...

Тобто "просто тупо не требо переставати стріляти" ...

Хочу йще нагадати , як служка дехто Смаглюк звертаючись до свої виборців з Іванкова , з Ірпеня й з Бучі в 25-27 заявила , що не требо мирним жителям панікувати й кудись бігти , бо "ви їм не цікаві" "вони вас чепати не будуть" . Та й попередня влада "крутила романси" з "жопоблоком" й тачка мертверчука до 2019 заїзжала на Банкову кожні два місяцям .
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04.09.2023 16:14 Відповісти
4 млн. московитів? серйозно? а нічого, що серед них не менше чверті було українців? а фіни знаєш кому у 40 році наваляли? московитам? нєа. там майже всі радянські дивізії були з України. отака фігня.
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04.09.2023 23:21 Відповісти
Бомж Валєра,"смотрящий" за смітниками в моєму мікрорайоні,на фоні цих полонених орків виглядає,як олігарх).
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04.09.2023 15:26 Відповісти
у нас возле супермаркета стоит бомж просит деньги ,достает сигареты Мальборо и курит , а Я Приму без фильтра курю

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04.09.2023 15:34 Відповісти
Ну він вже не бомж , а предпрініматєль
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04.09.2023 16:16 Відповісти
В росЗМІ заявили про катастрофу вертольоту Ка-52 в Азовському морі
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04.09.2023 15:31 Відповісти
Катастрофа сталася 1-го вересня - пілоти спаслися , на жаль 👎🙁
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04.09.2023 16:42 Відповісти
За інформацією джерел у рятувальних службах РФ, гелікоптер упав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії. Мы уже видели как рашисты спасают своих вояк... Падение из-за сильного тумана подразумевает столкновение с водной поверхностью, которая за секунды появилась перед глазами пилотов. Хотя и такая рукожопость двольно странная, ведь перед посадкой включается радиовысотомер, которому туман не страшен. В общем рукожопость опять победила в битве за выживание...
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04.09.2023 18:02 Відповісти
Ой , по рожам бачу , що добрий вийшов улов .
Не перший день на війні - по очам видно , що професійні падлюки ...
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04.09.2023 15:48 Відповісти
Все из нищих мухосрансков приехали много денег заработать.
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04.09.2023 16:07 Відповісти
"МIкола, газу та заднii хiд!!"
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04.09.2023 16:42 Відповісти
перші три з переляку; останній - в очах ненависть до українців
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04.09.2023 20:15 Відповісти
Полярний, Архангельськ, Няндома, Сєвєроморськ - всі північні пі@@ри.
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04.09.2023 20:35 Відповісти
тупа сволота
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04.09.2023 21:08 Відповісти
просто сволота
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05.09.2023 05:45 Відповісти
 
 