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Туреччина підготує нові пропозиції щодо відновлення зернової угоди, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що Анкара підготує нові пропозиції з ООН щодо відновлення угоди щодо експорту зерна з України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я поділився з Путіним, що ми готові провести консультації. Ми підготуємо новий пакет пропозицій у консультації з ООН. Вважаю, що ми зможемо досягти результату. Я вірю, що рішення буде досягнуто найближчим часом", – заявив Ердоган під час пресконференції за підсумками переговорів з російською стороною.

Проте про відновлення зернової угоди, як очікувалося, наразі не йдеться.

Також читайте: Кулеба про скасування санкцій в обмін на повернення до "зернової угоди": Якщо піти на поступки, за місяць росіяни висунуть нові вимоги

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".

Раніше повідомлялося, що Організація об’єднаних націй підготувала пакет пропозицій щодо "зернового коридору", який передбачає зняття деяких санкцій з Росії.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Ну так пусть пердоган и торгует Турциею з ******. Измир пусть отдает
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04.09.2023 18:40
+4
Та там кацапье уже весь пол истоптало в той Турции.
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04.09.2023 18:44
+4
Задрали уже со своей зерновой угодой
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04.09.2023 18:47
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Ну так пусть пердоган и торгует Турциею з ******. Измир пусть отдает
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04.09.2023 18:40 Відповісти
Та там кацапье уже весь пол истоптало в той Турции.
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04.09.2023 18:44 Відповісти
Турецький султан вирішив торгануть Україною.

Не, дарагой. Давай, дасвиданья!
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04.09.2023 19:53 Відповісти
Це ще не всі сурпризи від демократичного Єрдогану.

Питання по Криму ще попереду.

Зазіхання на українськийКрим е очікувана реакція «Тюрського миру».
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04.09.2023 19:57 Відповісти
пєрдоган лох
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04.09.2023 18:43 Відповісти
- Як зустріч?
- Прекрасно! Я гарно провів час!
- А що вона?
- А вона ... не прийшла.
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04.09.2023 18:44 Відповісти
Ердоган був опущен у Сочі з усіх питань
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04.09.2023 18:45 Відповісти
Mart - ну навіщо таке писати? Я розумію,що Ви додали смайл "смішно",але ж знайдуться дебіли що повірять! А ось )(уйло отримав в "резиновую попу " прутня по самі помідори!
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04.09.2023 18:52 Відповісти
Задрали уже со своей зерновой угодой
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04.09.2023 18:47 Відповісти
А по губам тебе не поводить старый придурок?
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04.09.2023 18:50 Відповісти
Україна згаяла трохи/багато часу з вирішенням зернової проблеми. На цей час, здається, український зерновий коридор можна зробити без Росії.
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04.09.2023 18:55 Відповісти
Рдг пнх
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04.09.2023 18:58 Відповісти
А сьогодні ***** відчув смак ятагана?
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04.09.2023 19:03 Відповісти
Грицько Добрий,ні )(уйло ще не відчув,а як що і відчув,то так,на пів-шишечки!
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04.09.2023 19:31 Відповісти
Босфор зачинить мабуть, чи не дочекаємось, як F 16?
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04.09.2023 19:52 Відповісти
 
 