Робота над альтернативними маршрутами експорту зерна з України триває, - Бербок

Робота над альтернативними маршрутами експорту українського зерна триває. Європейські коридори солідарності для експорту зерна залізницею, суднами та автотранспортом "уже є рятувальними колами для світових поставок зерна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Гра Путіна із зерновою угодою цинічна", - заявила вона.

Водночас Бербок назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо "повернення угоди на круги своя", кажучи про його зустріч із російським диктатором.

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"Тільки через Путіну вантажні судна знову не мають вільного проходу. Росія посилює глобальний голод. Проте робота над альтернативними маршрутами триває - зараз як ніколи", - заявила міністерка.

Вона додала, що європейські коридори солідарності для експорту зерна залізницею, суднами та автотранспортом "уже є рятувальними колами для світових поставок зерна".

Бербок також подякувала Румунії за бажання подвоїти експортні потужності для українського зерна до чотирьох мільйонів тонн на місяць до кінця року.

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