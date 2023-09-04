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Анналена Бербок (326) зерновий коридор (386)

Робота над альтернативними маршрутами експорту зерна з України триває, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Події

бербок

Робота над альтернативними маршрутами експорту українського зерна триває. Європейські коридори солідарності для експорту зерна залізницею, суднами та автотранспортом "уже є рятувальними колами для світових поставок зерна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Гра Путіна із зерновою угодою цинічна", - заявила вона.

Водночас Бербок назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо "повернення угоди на круги своя", кажучи про його зустріч із російським диктатором.

Також читайте: Уже 4 цивільні судна, які вийшли з портів Одещини та рухались морським гуманітарним коридором, дійшли до портів призначення, - ОК "Південь"

"Тільки через Путіну вантажні судна знову не мають вільного проходу. Росія посилює глобальний голод. Проте робота над альтернативними маршрутами триває - зараз як ніколи", - заявила міністерка.

Вона додала, що європейські коридори солідарності для експорту зерна залізницею, суднами та автотранспортом "уже є рятувальними колами для світових поставок зерна".

Бербок також подякувала Румунії за бажання подвоїти експортні потужності для українського зерна до чотирьох мільйонів тонн на місяць до кінця року.

Також читайте: Туреччина підготує нові пропозиції щодо відновлення зернової угоди, - Ердоган

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Замість того, щоб всім цивілізованим світом об"єднатись і здолати новітнього гітлера, вони шукають "альтернативні шляхи". Це лютий піпець...
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04.09.2023 19:53
+4
найкраща альтернатива - це посилення української ППО/ПРО і супроводження зерновозів кораблями НАТО, а при спробі кацапні атакувати зерновози, дати таку атвєтку, щоб весь цапський чорноморський флот приєднався до крейсера "мацкви".
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04.09.2023 19:54
+2
А может проще дать то , что потопит рашистские корыта ?
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04.09.2023 20:02
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Замість того, щоб всім цивілізованим світом об"єднатись і здолати новітнього гітлера, вони шукають "альтернативні шляхи". Це лютий піпець...
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04.09.2023 19:53 Відповісти
найкраща альтернатива - це посилення української ППО/ПРО і супроводження зерновозів кораблями НАТО, а при спробі кацапні атакувати зерновози, дати таку атвєтку, щоб весь цапський чорноморський флот приєднався до крейсера "мацкви".
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04.09.2023 19:54 Відповісти
Анна- Лена, ти красуня..
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04.09.2023 19:55 Відповісти
А может проще дать то , что потопит рашистские корыта ?
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04.09.2023 20:02 Відповісти
альтернативні маршрут експорту зерна з України з ознакою того,що куйло або ложив великий болт на США.ЄС,НАТО . і Чорне море відають рашисту у власність, або є підкилимні домовленості між США.ЄС .НАТО з рашистом, саме про це
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04.09.2023 20:05 Відповісти
Лідору потрібне бабло в Оманські опшори.
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04.09.2023 20:08 Відповісти
Альтернатива, якщо держава укладе умову с сільськими жителями, дасть їм зерно, домашню худобу, почне їм платити гроші, а люди почнуть вирощувати для країни м'ясо. Державі добре, та люди будуть мати роботу та заробітну плату.
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04.09.2023 20:12 Відповісти
Вы думайте как Украине помочь освободить свою территорию, а не о зерне и сделках с ******. На следующий год вообще не нужно засеивать поля чтобы никто о зерновых сделках даже не заикался.
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04.09.2023 20:12 Відповісти
Ето еще одно доказательство что Украине нивкоем случае нельзя подписывать никаких сделок с ******, даже якобы на первый взгляд выгодных для нас. Потому что если с такими усердиями удастся подписать какую то сделку то Запад нам веревку на шее затянет и будет ублажать ***** разными способами лишь бы сделка не сорвалась.
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04.09.2023 20:20 Відповісти
То б то рашка може займатися пиратсвом в Черному морі і всі затуляють очі?
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04.09.2023 20:19 Відповісти
Альтернативний маршрут один-єдиний: знищення кацапської загрози ( найкраще - так званого " чернаморскава флота)!
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04.09.2023 20:27 Відповісти
А не простіше мордор розбомбити? Тож одним махом зпекалися б купи проблем і не тільки із зерном.
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04.09.2023 20:38 Відповісти
 
 